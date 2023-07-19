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Мятеж Пригожина только укрепил "хватку" Путина — японский эксперт

Хотя перспективы военного конфликта на Украине остаются неизвестными, скоротечный мятеж Евгения Пригожина вряд ли повлияет на внешнюю политику России, считает японский дипломат Кадзухико Того
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Японский дипломат и политолог Кадзухико Того в статье для интернет-издания East Asia Forum высказал свою точку зрения на события, произошедшие в России и мире после завершения "марша справедливости" ЧВК "Вагнер".

Бойцы ЧВК «Вагнер» на улицах Ростова-на-Дону 24 июня 2023 года. Фотография предоставлена федеральным государственным информационным агентством ТАСС.

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Мятеж лидера российского военизированного формирования Евгения Пригожина, начавшийся в ночь на 23 июня из Ростова-на-Дону как "Марш справедливости" в сторону Москвы, продлился всего один день. Однако некоторые западные аналитики тут же заявили, что это может означать начало конца правления президента Российской Федерации Владимира Путина, которое длится уже 23 года.

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Однако многие факты не подтверждают эту точку зрения. Федеральная служба безопасности России оперативно узнала о мятеже, и в 10 часов утра 24 июня Путин сделал одно из своих самых резких заявлений - назвал заговорщиков мятежа "предателями". Отчасти благодаря участию Александра Лукашенко, Пригожин вечером 24 июня прекратил свой поход и был "сослан" в Белоруссию.

Как пояснили источники в Кремле, в этот день В. Путин принял два важнейших решения. Он посчитал, что "Пригожин должен быть отстранен от участия в специальной военной операции на Украине", а также, что "гражданская война, в которой русские солдаты убивают друг друга, должна быть абсолютно исключена". Российская армия получила приказ не стрелять по мятежникам - и открывать ответный огонь в исключительных случаях по специальному распоряжению самого президента РФ. Это было выполнено. Нет более яркого доказательства того, что авторитет Путина по-прежнему велик, а после мятежа, возможно, стал еще сильнее, пишет Кадзухико Того.

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Тем не менее, остается много неясностей. 10 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что еще 29 июня Путин провел трехчасовую беседу с Пригожиным и 35 ключевыми командирами ЧВК "Вагнера". Дальнейшая деятельность Пригожина и судьба ЧВК "Вагнера" неизвестны, но можно предположить, что Путин убедился, что образ примирения будет способствовать укреплению его власти и стабильности внутри страны, утверждает японский дипломат.

В то же время, западные источники сообщают о задержании российского генерала Сергея Суровикина, одного из наиболее авторитетных военачальников украинской кампании и близкого соратника Пригожина. Его местонахождение сегодня неизвестно.

Безусловно, попытка Пригожина вместе с "осколками" своей ЧВК - поскольку далеко не все бойцы "Вагнера" были согласны со своим лидером - совершить государственный переворот могла бы нанести серьезный ущерб внутренней стабильности России. Однако в настоящее время все говорит об обратном.

Стратегия Кремля, судя по всему, сводится к тому, что "дело Пригожина" считается делом решенным, при этом все внимание пытаются переключить на украинское контрнаступление, которое началось 5 июня 2023 года. Военные эксперты сходятся во мнении, что первый месяц контрнаступления для украинских войск начался крайне неудачно, даже с учетом получения лучшей западной бронетехники, включая танки "Леопард-2". Однако 22 июня ВС Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с материковой частью России. Судя по всему, это было сделано с помощью британской ракеты Storm Shadow.

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 Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает с телеобращением к гражданам России, 24 июня 2023 года. Фотография предоставлена агентством Reuters/EYEPRESS.

Хотя первый месяц контрнаступления не дал тех результатов, на которые рассчитывала Украина и Запад, это только первый шаг, пишет японский эксперт. Окончательный результат контрнаступления трудно предсказать.

На фоне этой неопределенности 11-12 июля в Вильнюсе (Литва) прошел саммит Североатлантического альянса. Возможно, эта встреча станет решающей для военного конфликта на Украине и будущего безопасности Запада в целом. Что касается вооружений, то Соединенные Штаты уже дали согласие на передачу Украине истребителей F-16 на саммите "большой семерки" в Хиросиме в мае 2023 года. А теперь президент США Джо Байден принял решение о поставках Украине кассетных боеприпасов. Более 100 стран, включая Германию, Францию и Италию, являются участниками Договора Осло, который запрещает применение кассетного оружия вследствие большого ущерба, наносимого им как военнослужащим, так и гражданскому населению.

Но наиболее важным вопросом для членов НАТО и приглашенного на саммит президента Зеленского был вопрос о будущем вступлении Украины в альянс. В Совместном коммюнике от 11 июля было отмечено, что "Украина может вступить в НАТО без необходимости выполнения плана действий для членства", однако "приглашение на вступление в союз" будет направлено только "при согласии стран-членов и выполнении соответствующих условий".

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В своем Twitter Зеленский выразил крайнее разочарование тем, что в НАТО не собираются принимать конкретных решений о сроках приглашения Киева. Однако уже 12 июля, после проведения первого Совета НАТО по Украине, "Большая семерка" опубликовала совместную декларацию, в которой обещала "постоянную поддержку" Украине. Кроме того, президент Байден выступил в Вильнюсе с эмоциональной речью, в которой заявил, что "мы не дрогнем". В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "гарантии безопасности, которые Запад пытается предоставить Украине, ошибочны и опасны". Возможно, Россия пытается оценить последствия увеличения поставок оружия на поле боя и несколько сумбурной системной стратегии НАТО, рассуждает японский политолог.

Некоторые эксперты считают, что для достижения договоренности о прекращении огня на Украине необходимо открыть второй канал обмена мнениями между Россией и Соединенными Штатами. При обсуждении возможности прекращения огня на Украине важную роль могли бы сыграть страны-посредники. В качестве примера можно привести Турцию, сыгравшую важную роль в переговорах в марте 2022 года, однако к началу текущего саммита отношения между Россией и Турцией несколько обострились.

Однако в Азии находятся еще две крупнейшие мировые державы - Китай и Индия. Китайская Народная Республика не может лишиться поддержки Российской Федерации в своем противостоянии с Соединенными Штатами в рамках "холодной войны". Председатель КНР Си Цзиньпин в марте 2023 года совершил визит в Москву, чтобы показать значимость России для Китая. Его предложение о заключении мира, сделанное в феврале, может свидетельствовать о его намерении действовать решительно, когда представится такая возможность.

Несмотря на то, что будущее военного конфликта на Украине остается неизвестным, непродолжительный бунт Евгения Пригожина вряд ли повлияет на внешнюю политику Российской Федерации, пишет Казухико Того (Университет Сидзуока). На фотографии бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону 24 июня 2023 года.

Индия также давно поддерживает тесные отношения с Россией. Недавно Нью-дели официально присоединился к Шанхайской организации сотрудничества, тем самым сблизившись с Россией и Китаем. При этом Индия является членом четырехстороннего диалога по безопасности и углубляет свои связи с Соединенными Штатами и их союзниками в Азии.

Что же касается военного конфликта между Россией и Украиной, то здесь многое остается под вопросом. НАТО постоянно твердит о своей решимости поддержать Украину, однако Кремль настроен решительно и, похоже, намерен добиться серьезного успеха. Дружеские отношения Китая и Индии с Россией по-прежнему обусловлены не только давней дружбой, но и собственными интересами. Неудавшийся мятеж Пригожина вряд ли дестабилизирует правление Путина, но в конечном итоге это может привести к затяжным военным действиям и увеличению числа человеческих жертв с обеих сторон.

Казухико Того - приглашенный профессор Глобального центра азиатских и региональных исследований Университета Сидзуока. Ранее он занимал должность генерального директора Бюро договоров и Бюро по европейским делам Министерства иностранных дел Японии.

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