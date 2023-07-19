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Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии

Власти США обвинили российские ВКС в опасных маневрах вблизи американского самолета в воздушном пространстве Сирии
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В последнем инциденте из серии опасных столкновений между военно-воздушными силами двух сверхдержав российский боевой самолет опасно приблизился к американскому разведывательному летательному аппарату в небе над Сирией.

"Мы постоянно призываем Российскую Федерацию вернуться к установленным нормам профессиональных военно-воздушных сил, чтобы мы все смогли вновь сосредоточиться на обеспечении окончательного уничтожения Исламского государства", заявил генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, глава Центрального командования американских ВВС. На фотографии представленной Global Look Press запечатлен российский истребитель Cy-35. EurAsian Times / South China Morning Post.

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Власти Соединенных Штатов сообщили об этом "крайне тревожном" происшествии, 17 июля, во время которого истребитель российских ВКС пролетел в опасной близости от американского самолета-шпиона MC-12W Liberty в воздушном пространстве Сирии.

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В результате американский самолет попал в зону высокой турбулентности, созданной российским истребителем, что поставило под угрозу жизнь четырех членов экипажа, находившихся на борту.

Официальные лица США квалифицировали это событие, случившееся около полудня 16 июля, как "значительную эскалацию" в серии столкновений американских и российских самолетов в воздушном пространстве Сирии, произошедших за последние несколько недель.

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По мнению представителей оборонного ведомства Соединенных Штатов, перехват, выполненный экипажем российского истребителя Су-35, создал серьезные проблемы для безопасной работы американских военнослужащих, находившихся на борту самолета МС-12.

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MC-12W Liberty - двухмоторный турбовинтовой самолёт-разведчик, обычно используемый ВВС США для проведения специальных операций против боевиков "Исламского государства" в Сирии. В данном случае он осуществлял рутинную разведывательную миссию.

В Сирии на постоянной основе дислоцируется около 900 американских военнослужащих. Кроме того, для выполнения особых задач по борьбе с формированиями, связанными с боевиками "Исламского государства", в стране постоянно происходит ротация дополнительного контингента.

По мнению западных экспертов, в последние недели наметилась крайне тревожная тенденция: российские истребители постоянно "подавляют" американские ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. В ходе этих инцидентов российские истребители даже выпускали сигнальные ракеты и заставляли беспилотники совершать маневры уклонения.

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Однако власти Соединенных Штатов не стали разглашать информацию о том, на какое расстояние российский истребитель приблизился к американскому самолету-разведки.

Во время подобных столкновений американские и российские военные поддерживают постоянную связь по телефонной линии деконфликтинга, фиксируя претензии к действиям противоборствующей стороны.

Эскалация напряженности и тесные сближения

Случаи пролета полностью вооруженных российских истребителей над американскими военными базами в Сирии вызывают обеспокоенность и напряженность в отношениях между двумя странами, считают военные эксперты на Западе.

И хотя Соединенные Штаты не считают, что российские самолеты намерены атаковать американские подразделения на земле, есть опасения, что они могут быть направлены против беспилотников Reaper. Правительство США исходит из того, что подобные действия по мнению Москвы не станут причиной решительного военного ответа со стороны Вашингтона.

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В предыдущем инциденте, имевшем место 5 июля, российский Су-35 пролетел в непосредственной близости от беспилотника MQ-9 Reaper ВВС США в небе над Сирией. Фотография представлена американскими военно-воздушными силами через агентство Associated Press News / EurAsian Times.

В качестве примера можно привести ситуацию, произошедшую в марте этого года, когда российский истребитель Су-27 якобы распылил авиационное топливо на американский беспилотник, а затем повредил его пропеллер, в результате чего MQ-9 упал в воды Черного моря.

Это событие значительно усилило напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами и стало основанием для разговора между главами оборонных ведомств. Тем не менее, он не привел к прямому военному ответу.

Между тем Москва также выразила свою озабоченность полетами беспилотников коалиции во главе с США над северной частью Сирии, назвав их "систематическим нарушением протоколов", установленных для предотвращения столкновений между вооруженными силами стран.

Российский МИД выразил беспокойство по поводу регулярности и специфики полетов беспилотников, расценив их как нарушение согласованных протоколов по поддержанию безопасного воздушного пространства и предотвращению непреднамеренных столкновений между вооруженными силами двух государств.

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По мнению агентства Associated Press, наблюдаемая в Сирии высокая военная активность российских ВВС может быть обусловлена растущим сотрудничеством и координацией действий Москвы, Тегерана и сирийского правительства (Дамаска).

Цель этих согласованных действий - оказать давление на Вашингтон и заставить американцев покинуть Сирию. Такое совпадение интересов и действий подчеркивает сложную геополитическую динамику, сложившуюся в регионе, утверждает издание.

В Вашингтоне рассматривают в качестве одного из факторов, влияющих на действия Москвы, зависимость России от иранской поддержки в военном конфликте на Украине. Цель Тегерана - добиться ухода американцев из Сирии - связана с его попытками наладить передачу летальной военной помощи ливанской "Хезболле" и сохранить тем самым потенциальную угрозу для Израиля.

MC-12W Liberty - разведывательный самолет американских ВВС семейства Enhanced Medium Altitude Reconnaissance and Surveillance System - Multi-Intelligence (EMARSS-M), созданный на платформе средневысотных самолетов Hawker Beechcraft King Air 350 и King Air 350ER. Экипаж машины - четыре человека: два летчика и два оператора. Фотография представлена американскими военно-воздушными силами через агентство Associated Press News. EurAsian Times / South China Morning Post.

На днях американские официальные лица обратили внимание на возросшее за последнее время сотрудничество, совместную работу, планирование и обмен разведывательной информацией между руководителями среднего звена российских военных и подразделением специального назначения Корпуса стражей исламской революции (Силы "Кудс") в Сирии.

Таким образом, в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Москвы и Тегерана Соединенные Штаты пытаются нарастить свое присутствие в регионе, применяя различные меры сдерживания. К ним относятся развертывание передовых боевых самолетов, в частности F-35 Lightning II и F-22 Raptor, известных своей высокой скрытностью, а также присутствие военных кораблей в стратегически важных локациях.

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