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Прато, Италия - Дождливым июньским днем шестеро китайских гангстеров спешно пересекали площадь невзрачного жилого квартала возле старинных ворот текстильной провинции Тоскана. Их жертвами стали два конкурента в возрасте около 20 лет, которые обедали в небольшом китайском ресторанчике.

Чжан Найчжун, магнат автоперевозок и босс китайской триады. Один из главных обвиняемых по делу China Truck. "Он располагает мощной сетью и ресурсами", - заявил высокопоставленный представитель итальянской службы национальной безопасности. "Он знает диаспору. Его боятся и уважают". Photo: YouTube

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Выхватив мачете, нападавшие ворвались внутрь. Они сразу же убили одного из парней, забрызгав кровью столы и стены. Второй жертве удалось выбраться наружу. Оставляя за собой кровавые следы, он, бежал пошатываясь, через площадь, преследуемый убийцами, которые расправились с ним на тротуаре за углом.

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Убийство на улице Строцци в 2010 году явилось частью невероятной эскалации самосуда в Прато, где проживает одна из крупнейших в Европе общин китайских иммигрантов. Последовавшее за этим полицейское расследование было долгим и непростым. Его следы вели прямиком в Китай. Впервые итальянской полиции удалось составить карту стремительного расползания китайских мафиозных группировок, терроризирующих иммигрантские анклавы и оставляющих за собой кровавый след по всей Европе.

В 2017 году, когда расследование достигло апогея, детективы сделали еще одно неприятное открытие - у итальянских гангстеров были высокопоставленные покровители в Пекине. По словам высших должностных лиц итальянских правоохранительных органов, в результате перехвата телефонных разговоров была обнаружена связь между криминальным боссом из Рима Чжаном Найчжуном и членом высокопоставленной китайской правительственной делегации, находившейся с дипломатическим визитом в Италии.

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"Такой человек, как Чжан, способен сделать то, чего не может сделать консульство, или делает это гораздо лучше", - заявил один из старших сотрудников итальянской службы нацбезопасности. "Если вам нужна подробная оперативная информация, разведданные, вы обращаетесь к такому человеку, как Чжан. У него есть свои связи, власть и ресурсы. Он знает диаспору. Его боятся и уважают".

По мере того, как режим председателя Си расширяет свое международное влияние, он укрепляет свой альянс с китайской организованной преступностью за рубежом. Результаты итальянского расследования, впрочем, как и других дел в Европе, свидетельствуют о передовой роли преступного мира в кампании по проникновению Китая на Запад, накоплению богатства и влияния, а также контролю над диаспорами, словно они являются своеобразными колониями "полицейского государства" Пекина.

Во всем мире теневая политика Китая, состоящая из шпионажа, репрессий, политического вмешательства и хищнического капитализма, привлекает внимание и вызывает тревогу. В последние месяцы правительства и правозащитные организации выступили с критикой глобальной сети тайных китайских полицейских участков, которые шпионят за китайскими мигрантами и преследуют диссидентов, где бы они ни находились.

Как сообщает ProPublica, КНР отправляет тайные отряды для розыска преступников в богатые пригороды США, следит за китайскими студентами в кампусах иностранных государств и заставляет их молчать, а также оказывает поддержку китайской мафии, занимающейся отмыванием денег, которая помогает картелям, поставляющим в Америку смертоносные наркотики.

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Тем не менее, рост китайской организованной преступности в Европе застал власти ЕС врасплох. Изучение этого феномена дает необычайно яркое представление об этом "темном" альянсе. ProPublica задокументировала несколько эпизодов, о некоторых из которых не сообщалось, а другие остались незамеченными на фоне международных событий. В результате стало известно, что известные деятели преступного мира в Европе объединились с китайскими службами безопасности и другими государственными структурами Китая.

В этом партнерстве, судя по всему, смешиваются воедино вопросы геополитики и коррупции. По словам представителей западных спецслужб, гангстеры помогают контролировать и запугивать иммигрантские сообщества в интересах пекинского режима, иногда выступая в качестве руководителей культурных ассоциаций, играющих ключевую роль в операциях по оказанию политического давления в Китае.

ProPublica стало известно, что подозреваемые представители преступного мира в Италии и Испании принимали участие в организации нескольких секретных отделений китайской полиции, существование которых стало достоянием гласности в прошлом году.

Китайский полицейский участок в Прато открыли лидеры фуцзяньской общины, среди которых был Чжэн Вэньхуа. Он является одним из главных обвиняемых по делу China Truck, в рамках которого итальянские антимафиозные органы в 2018 году предъявили обвинения десяткам людей.

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По словам Эммануэля Журды, французского эксперта по проблемам китайских триад, "китайская коммунистическая партия выбирает самых влиятельных, самых богатых, самых успешных деятелей за границей и объявляет их руководителями диаспоры. И совершенно неважно, как они заработали свои деньги. Негласное соглашение звучит примерно так: "Вы собираете информацию о местном населении, а мы позволяем вам вести свой бизнес. Неважно, легальный или нелегальный".

По мнению западных специалистов по нацбезопасности, за услуги в качестве "силовиков" и зарубежных агентов влияния китайское государство защищает своих "мафиози". Согласно судебным документам и данным правоохранительных органов, один из главных фигурантов итальянского дела, хотя и находился в розыске в Китае, свободно ездил на родину и руководил своими европейскими рэкетами из Китая без вмешательства местных властей. Согласно судебным документам и данным правоохранительных органов, один из главных фигурантов итальянского дела, официально находящийся в розыске в Китае, свободно ездил на родину и руководил своей преступной деятельностью в Европе из КНР без вмешательства местных властей.

И в Европе, и в США руководители служб нацбезопасности заявляют, что китайское правительство отказывается сотрудничать с ними в расследовании деятельности китайских триад.

Деньги — еще одна движущая сила этого союза. Результатом дипломатически "щекотливых" судебных разбирательств в Италии, Испании и Франции стали обвинительные приговоры и штрафы в отношении китайских госбанков, сотрудничавших с китайскими криминальными структурами занимавшихся отмыванием денег, контрабандой, таможенными махинациями и уклонением от уплаты налогов в крупных масштабах.

Китайские триады являются идеальным инструментом отмывания денег для наркоторговцев на континенте, чье присутствие представляет собой беспрецедентную угрозу для правительств большинства государств. Протянувшись по всей Европе, подпольные китайские денежные каналы перекачивают миллиарды незаконных долларов в китайскую экономику. За последний год полиция римского аэропорта Фьюмичино арестовала 16 курьеров, перевозивших в Китай в общей сложности более 41 млн. долл.

"Трудно представить, что эта деятельность не поощряется Пекином", - заявил главный прокурор Прато Джузеппе Николози. "В Китай ежедневно направляются огромные суммы денег".

По мнению экспертов, последствия такой деятельности для США весьма серьезны, поскольку те же самые тактики и сети действуют в американских китайских общинах. Власти США пытаются отследить связь между правительственными чиновниками Китая и китайско-американскими мафиози, которые преследуют диссидентов, занимаются политическим вмешательством и переводят в оффшоры средства для элит компартии.

"Организованная преступность оказывает услуги китайскому государству" по обе стороны Атлантики, - заявил один из ветеранов АНБ. " Между организованной преступностью и китайским правительством существуют определенные договоренности. Пекин поручает им усилить свое влияние и стать "глазами и ушами" КНР за рубежом. Как только они утвердятся, найдутся и местные жители, которых они смогут коррумпировать. Это классический modus operandi".

До недавнего времени вредоносная деятельность Китая не была приоритетной в Европе. Хотя американские спецслужбы предупреждали европейских коллег об активизации контактов между Пекином и криминальным миром, большинство сил безопасности в последнее десятилетие были заняты проблемами исламистских террористов и российских шпионов, считают ветераны западной национальной безопасности. "Когда они начали осознавать угрозу, у них не хватило ресурсов", - говорит Фрэнк Монтойя, бывший начальник контрразведки ФБР.

Сегодня правительства в спешном порядке пытаются противостоять тому, что Европол, агентство, координирующее сотрудничество полиции на континенте, назвал "растущей угрозой Европы". Они осознали, что эта проблема выходит за рамки китайских кварталов и ставит под угрозу национальную безопасность и верховенство закона.

Торжественное открытие полицейского участка Фучжоу в Прато в марте 2022 года. Среди присутствующих на церемонии открытия был Чжэн, известный также как Франко (второй слева).

По словам главного прокурора Флоренции Луки Тескароли, в чью юрисдикцию входит Прато, "не было должного понимания опасности". Он создал подразделение по борьбе с китайскими триадами. При этом он заявил: "Мы не должны объявлять всю китайскую общину преступной. Мы знаем, что они также являются жертвами запугивания, вымогательства и насилия".

Босс из Пекина

Китайский квартал Прато начинается сразу за каменными стенами, узкими улочками и собором в романском стиле в историческом центре города. Его энергетика распространяется на промышленный парк Макролотто, где на вывесках складов и мастерских вперемешку с китайскими иероглифами можно встретить такие названия, как " Flora", "Kitty" и "Style".

Более 6 000 предприятий, принадлежащих китайцам, отводят Прато исключительную роль в диаспоре. Подобные цифры говорят об истории второго по величине города Тосканы. По данным исследования, проведенного итальянским правительством, в 1990 г. в городе насчитывалось 520 жителей китайского происхождения. Сегодня, в Прато проживает одна из самых больших китайских общин в Европе - около 40 тыс. при общей численности населения города в 200 тыс. человек. В это число входят около 10 000 нелегальных иммигрантов. Италия занимает третье место в Европе по количеству китайцев после Великобритании и Франции.

Первоначально иммигранты приезжали сюда для работы на фабриках и заводах. Постепенно они становились владельцами и работодателями. В 2019 году избиратели впервые избрали в городской совет двух китайских итальянцев.

И, разумеется, именно выходцы из Китая стали главными жертвами разгула триад в 2000-х годах. По мере того, как мафиози укрепляли свои позиции, между враждующими группировками из Фуцзянь, прибрежной провинции, известной контрабандой и миграцией, вспыхивали беспрецедентные по масштабам разборки. Полиция Прато стала называть Фуцзянь китайской Калабрией, сравнивая ее с рассадником мафии, находящимся на носке итальянского сапога.

После двойного убийства на улице Строцци в 2010 году полтора десятка детективов местного отряда по борьбе с мафией начали расследование, получившее название "Китайский грузовик". Несмотря на сложный языковой барьер и отсутствие опыта работы, оно переросло в тотальную восьмилетнюю кампанию по ликвидации преступной организации.

В 2011 году свидетели указали полиции на предполагаемого босса "Прато" Линь Гуочуня по кличке Лаолинь. По материалам следствия Линь приехал в Италию из провинции Фуцзянь через Португалию и Чехию. Там он предположительно заказал убийство конкурента, занимавшегося незаконным ввозом мигрантов.

Империя Линя занимается вымогательством, азартными играми, контрабандой, проституцией и наркотиками. В 2013 году отец владельца массажного салона рассказал прокурорам, что двое головорезов Линя потребовали у него 100 000 евро и избили его, в результате чего он попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом переносицы.

"Мои соотечественники боятся их", - сказал потерпевший. "Они являются членами организации жестоких людей, которые запугивают и требуют деньги. Того же, кто бросает им вызов, они избивают, калечат или применяют другие насильственные методы".

Чжан, подтянутый и франтоватый руководитель грузоперевозок, происходил из Чжэцзяна - более благополучной провинции рядом с Фуцзянь, из которой в Европу отправляется много иммигрантов. После расправы над одним из конкурентов Чжана в Неаполе в 2006 году суд признал его виновным в том, что он помог убийцам скрыться, но судьи апелляционной инстанции отменили этот вердикт.

Виа Пистойезе в китайском квартале в Прато.

В перехваченных телефонных разговорах Чжан называл себя безжалостным "безумцем" и приказывал своим подручным запугивать людей. Рассуждая о "правилах мафии", в 2013 г. он заявил одному из подчиненных, что истинная преданность триаде означает "готовность сесть в тюрьму и убивать людей"."Я самый могущественный босс в Европе", - утверждал Чжан. "Спросите любого... Если ты не друг, то ты враг... Если ты враг, то тебе конец! ... Человек может направить на меня пистолет, и из-за моего характера... я скажу ему: "Нажми на курок!". Понимаешь, брат? ... Я - босс, и поэтому босс может решать все".

Чжан вместе с Лином начал захватывать рынки по распространению товаров среди китайских бизнес-анклавов в Европе. Сотрудничая с полицией других государств, итальянские детективы составили диаграмму предполагаемой борьбы преступников с конкурирующими транспортными компаниями. Об этом свидетельствуют убийства в Италии, перестрелки и поножовщина в Испании, Франции, Германии и Португалии, многочисленные поджоги, нападения и угрозы.

Однако и в Прато обвиняемые гангстеры не оставались в тени. Более того, некоторые из них принимали активное участие в деятельности многочисленных китайских культурных организаций, формирующих социальный ландшафт диаспоры. Эти союзы, нередко названные в честь провинции, из которой прибыли иммигранты, занимаются благотворительностью: спонсируют культурные и спортивные мероприятия, распространяют средства защиты в период пандемии, собирают деньги на благие цели в своих провинциях.

Однако, согласно судебным документам, фигуранты уголовного дела и их сообщники занимали высокие посты в Ассоциации Fujian Overseas Chineseв Италии, что усиливало их власть на улицах и на политическом уровне. Линь, предполагаемый “босс Прато”, в 2016 г. фигурировал в списке "консультантов" этой организации.

Прослушка, камеры наблюдения и сообщения СМИ зафиксировали обеды, мероприятия и телефонные разговоры, в ходе которых Лин и другие фигуранты дела China Truck общались с видными лидерами китайской диаспоры, итальянскими политиками, китайскими дипломатами и приезжими представителями правительства КНР.

В 2012 г., согласно судебным документам, президент ассоциации Фуцзянь в Прато вмешался в разрешение криминального конфликта, в котором участвовал сын Линя. Позднее глава ассоциации принял участие в конференции в Пекине с высокопоставленными чиновниками Рабочего отдела Объединенного фронта - подразделения Коммунистической партии Китая, занимающегося политическим шпионажем и интервенцией за рубежом. Эта структура стала доминирующей силой в диаспоре, использующей ее для достижения политического и экономического влияния.

Хорошо налаженные связи на родине принесли свои плоды. Несмотря на то, что Линь разыскивался китайской полицией за совершенные в Китае преступления, связанные с мошенничеством, он проводил в КНР довольно много времени, не подвергаясь преследованиям со стороны властей. Кроме того, Линь успешно зарабатывал на инвестициях в горнодобывающую промышленность Китая. Он "сумел развалить все судебные дела, по которым ему были предъявлены обвинения, и таким образом смог возобновить активную экономическую деятельность" в Китае, говорится в одном из судебных документов.

"Гарри" Лу Цзяньван из Бронкса и Чэнь Цзиньпин из Манхэттена. Фотографии представлены: ФБР и Министерством юстиции США

В конце 2017 года, когда расследование достигло своего пика, сыщики наткнулись на потрясающие доказательства влияния Лина в высшем руководстве Китая. В интервью изданию ProPublica представители итальянских правоохранительных органов заявили, что серия перехваченных телефонных разговоров показала, насколько близок главарь мафии из Прато к китайским политикам.

По словам итальянских чиновников, утром 11 декабря 2017 года Лин позвонил из Пекина Чжану в Рим. Он сообщил, что скоро в столицу Италии приедет важный друг, которого он назвал "боссом из Пекина". По словам Лина, у босса был плотный график встреч с итальянскими политиками. Поэтому было бы неплохо, если бы Чжан пригласил его на ужин, так сказать, посмотреть достопримечательности, а может быть, и на футбольный матч. Затем Чжан позвонил своему секретарю и водителю, чтобы организовать для VIP-гостя экскурсию в Ватикан и Колизей.

После чего Чжан позвонил своему секретарю и водителю, чтобы организовать для VIP-гостя экскурсии в Ватикан и Колизей. Вечером Чжан поужинал с ним, утверждают итальянские чиновники.

Впоследствии, анализируя записи звонков, детективы пришли к тревожному выводу: "босс из Пекина" был участником китайской делегации, которая встречалась с тогдашним премьер-министром Италии Паоло Джентилони и министрами его кабинета. В состав делегации, возглавляемой вице-премьером КНР Ма Каем, входили высокопоставленные чиновники МИДа, министерств развития, промышленности и торговли КНР.

Итальянские и китайские дипломаты отказались комментировать этот эпизод, о котором впервые сообщили итальянские СМИ. По словам западных спецслужб, контакты китайских государственных служащих с мафией, подобные тому, который якобы имел место в Риме, не являются чем-то экстраординарным.

"Китай использует целый ряд посредников и агентов. Одним из таких союзников являются боссы триады", - сказал один из сотрудников американской разведки. "Мы видим, что в своих вредоносных операциях влияния [Китай] становится все более наглым".

"Нередко гангстеры-эмигранты создают свои банды за рубежом с благословения и при поддержке коррумпированных покровителей из элиты компартии Китая", - заявил один из экспертов нацбезопасности США. "...Помощь в перевозках, вывоз продуктов питания из Китая - Пекин всеми силами помогает организованной преступности. Китайские политики, встречающиеся с боссами триады за рубежом, "представляют свое правительство, а также свои собственные интересы", - сказал он.

О том как Пекин и китайские триады за границей защищают интересы друг друга — Часть 2