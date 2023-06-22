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После визита Блинкена в Китай Байден назвал Си диктатором

Президент США в хамской манере высказался в адрес своего китайского коллеги как раз в тот момент, когда его лучший дипломат из "кожи лез вон" пытаясь наладить отношения с Пекином - Западные СМИ
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Президент США Джо Байден иногда просто фонтанирует мягко скажем странноватыми недипломатичными словесными выпадами. При это его пренебрежительные высказывания о лидере Китая Си Цзиньпине и "уникальная способность" разбираться в текущей ситуации, а также неожиданное желание объявить на весь мир, что Си - диктатор, выглядят по меньшей мере несвоевременно, если не сказать, глупо.

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Китайский лидер Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Джо Байден ведут борьбу за мировое господство. Photo: Pool / Twitter / Screengrab

На встрече с влиятельными политическими инвесторами в Калифорнии во вторник Байден заявил, что Си Цзиньпин ничего не знал о февральском полете гигантского китайского воздушного шара-шпиона над территорией Соединенных Штатов. Более того, по словам президента США, китайский лидер, который в совершенстве владеет дипломатическими навыками, был "очень смущен" из-за всей этой истории.

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"Нет, я серьезно", - продолжил Байден, выдержав паузу для большего драматизма. "Когда я рассказал об этом, он сильно смутился. Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что происходит у них за спиной".

Не совсем понятно, в чем заключался смысл этого повествования, кроме, пожалуй, желания произвести на слушателей впечатление инсайдерской информацией. Возможно, таким образом Байден хотел показать, что Си не такой уж и грозный всевидящий и всезнающий правитель, каким его считают в США. Ну или что полет воздушного шара был просто "неуклюжим" случайным происшествием. В конце концов, однажды он сам уже назвал все это "глупостью".

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Однако Байден выбрал не самое удачное время для своего выступления, учитывая, что Госсекретарь США Энтони Блинкен только что вернулся из Пекина, где пытался убедить Си Цзиньпина "реанимировать дремлющие дипломатические связи" и в целом разрядить напряженность в отношениях между двумя сверхдержавами.

При этом некоторые чиновники из администрации США поспешили сгладить неловкую ситуацию. Они заявили, что в Китае прекрасно знают о привычках Байдена говорить всякую чепуху и не будут особо возмущаться. Кто-то даже сказал, что официальный Пекин знает, как Байден относится к коммунистическому режиму в КНР, и поэтому особо расстраиваться не будет.

Тем не менее, многие западные аналитики опасаются, что намеки на то, что Си не знал о целях полета аэростата, в Пекине воспримут как оскорбление, способное заблокировать стремление Вашингтона ослабить градус напряженности

Когда государственный секретарь США Энтони Блинкен приземлился в Китае, вместо красной ковровой дорожки трап подогнали к красной линии. На второй фотографии как раз видно, как Соединенные Штаты в лице Блинкена пересекают красную черту. Изображение: Pool / Facebook

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Тем не менее, многие американские аналитики опасаются, что намеки на то, что Си не был осведомлен о целях полета аэростата, в Пекин посчитают оскорблением, способным перечеркнуть усилия Байдена по ослаблению напряженности. Пропагандисты КНР превозносят Си Цзиньпин как третьего из триумвирата великих лидеров послереволюционной эпохи, наравне с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, пишет издание Asia Times.

Однако в Китае не впечатлились столь бессвязными объяснениями. " Подобные комментарии американской стороны совершенно абсурдны и безответственны", - заявила в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мао Нин. "Это неприкрытая политическая провокация". В любом случае, этот инцидент перечеркнул все плюсы и минусы поездки Блинкена в Пекин. А цель его визита заключалась в стабилизации отношений на высшем уровне между США и Китаем.

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Впрочем, этот визит не принес никаких выдающихся положительных результатов. Блинкен и китайские чиновники договорились увеличить количество авиарейсов между Соединенными Штатами и Китаем, возобновить образовательные и культурные программы и попытаться найти другие выгодные направления для сотрудничества.

Байден попытался убедить Китай "хотя бы изучить" возможность создания совместной "рабочей группы" по пресечению торговли химическими веществами-прекурсорами фентанила из Китая в Мексику, где производится конечный продукт. В прошлом году Китай прекратил сотрудничество с властями Соединенных Штатов по борьбе с наркотиками. В 2022 году в США от передозировки фентанилом погибло более 70 000 американцев.

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При этом не было достигнуто ни одного соглашения по самым важным вопросам, о которых больше всего мечтал Байден: возобновление взаимных контактов между вооруженными силами. В США очень надеялись на так называемые переговоры о "снижении рисков", особенно после пары недавних столкновений в Южно-Китайском море, спровоцированных китайскими самолетами и кораблями, совершавшими маневры вблизи американских судов. Похоже, пишет Asia Times, администрация Байдена протянула Пекину гораздо больше оливковых ветвей, чем Китай - Вашингтону.

Встреча Си Цзиньпина и Блинкена длилась всего 35 минут. В дипломатической терминологии она представляет собой встречу в формате sit-and-greet: председатель Си сидит во главе стола, Блинкен сидит, как на докладе, а Ван И, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК, находится напротив. Все это напоминает атмосферу увольнения, причем в роли увольняемого выступает Блинкен. Изображение: Pool / Facebook.

Просочившиеся в сеть данные из Госдепа США утверждают, что Байден отменил некоторые санкции, связанные с правами человека, и меры экспортного контроля, направленные на сдерживание авторитарной политики Пекина. Между тем, администрация Байдена до сих пор не опубликовала результаты расследования ФБР по поводу китайского шпионского аэростата.

Скорее всего, Си Цзиньпин был менее заинтересован в таких жестах, нежели Байден в своих лихорадочных усилиях по созданию альянсов для сдерживания роста Китая. Во время импровизированной лекции о Китае в Калифорнии Байден заявил, что Си главным образом злится на попытки США сдержать Китай с помощью военных партнеров в Индийском океане и у тихоокеанского побережья КНР.

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Он позвонил мне и сказал, чтобы я не делал этого, потому что это ставит его в затруднительное положение", - отметил Байден, не уточнив, в какое время состоялся этот разговор. Я сказал: "Все, что мы делаем, мы не стараемся окружить вас, мы просто хотим убедиться, что международные правила воздушных и морских путей остаются открытыми". И мы не собираемся уступать в этом".

"Что его действительно расстроило, так это то, что я настаивал на воссоединении так называемой "четверки*", - добавил Байден. "Не беспокойтесь о Китае", - сказал Байден. "Я имею в виду, волнуйтесь о Китае, но не переживайте за Китай", - добавил он под общий смех. "Нет, но я действительно это имею в виду. У Китая реальные - реальные экономические проблемы".

*Речь идет о Quad - стратегическом четырёхсторонним диалогом по безопасности диалог между Австралией, Индией, США и Японией.

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