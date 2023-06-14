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ВС Украины пытаются усилить атаки на тактическом плацдарме в Запорожской области в районе Времевского выступа в серой зоне около сел Нескучное и Макаровка. Об этом пишет Стивен Брайен, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института США, бывший чиновник Пентагона.

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Ka-52 "Аллигатор" разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Машина представляет собой новую модификацию вертолета Ка-50 "Черная акула". До прекращения серийного производства Ka-50 в январе 2009 года специфика боевого применения Ka-52 предусматривала его использование в качестве командирской машины армейской авиации, осуществляющей разведку, целеуказание и координацию действий группы ударных вертолетов. Помимо разведывательных и боевых функций, Ka-52 может выполнять роль учебно-боевого тренажера..

В последние дни Украина серьезно усилила свою артиллерию, введя в бой 4-ю артиллерийскую бригаду, егерскую бригаду, 82-ю штурмовую бригаду (из стратегических резервов) и 3-ю танковую бригаду. Часть сил была переброшена с херсонского направления. В этой операции участвуют и другие бригады, что делает ее самой мощной на сегодняшний день.

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На карте ниже (с сайта Military Channel) показаны места основных боев на этом направлении. Русские задействовали лишь небольшую часть своих сил, но и сейчас значительно превосходят по численности украинские формирования, участвующие в операции.

ВСУ постоянно предпринимают попытки провести разведку боем выискивая слабые места в обороне противника, но русские их останавливают и отбрасывают назад. Погода в этом районе постепенно улучшается, что делает воздушные операции ВКС России (а это вертолеты, беспилотники и самолеты) более эффективными. В предыдущие несколько дней был сильный дождь и туман.

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Сегодня ВСУ снабжают данными разведывательные самолеты западных стран, в том числе американские беспилотники Global Hawk RQ-4, и британские - более крупные пилотируемые стратегические самолеты-шпионы Boeing Rivet Joint RC-135.

ВС Украины по-прежнему находятся очень далеко от первой линии обороны российских войск, которая довольно сильно укреплена. Стратегия русских на данный момент сводится к медленному перемалыванию сил Украины и созданию котлов, в которых систематически уничтожается украинская бронетехника.

Украинцы опять утверждают, что у ВС России заканчиваются боеприпасы. Однако "медленные действия" русских скорее связаны с плохими погодными условиями в течение последних нескольких дней или какими-то другими причинами, но только не проблемой с оружием. В любом случае, российские войска контролируют все дороги, по которым перевозится оружие и боеприпасы из России, поэтому они могут наращивать интенсивность своих атак по своему усмотрению.

На карте показаны места основных боевых действий в районе области в районе Времевского выступа. ВСУ постоянно предпринимают попытки провести разведку боем выискивая слабые места в обороне противника, но русские их останавливают и отбрасывают назад. Погода в этом районе постепенно улучшается, что делает воздушные операции ВКС России (а это вертолеты, беспилотники и самолеты) более эффективными.

К другим событиям

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ВКС России в очередной раз нанесли мощные авиаудары по инфраструктуре Украины. Некоторые из этих атак были направлены на командные центры, склады боеприпасов и объекты горюче-смазочных материалов. Украина продолжает утверждать о значительном успехе в атаках на флангах Бахмута, хотя почти в каждом докладе отмечается, что украинские силы были отброшены и несут огромные потери. Это говорит о том, что киевская ЦИПСа вынуждена сообщать внутри страны только об успехах, даже если эти заявления сильно оторваны от реальности. Рост интенсивности украинской пропаганды на внутреннем фронте — это то, чего и следовало ожидать от Киева в рамках крупной наступательной операции, пишет американский военный эксперт.

Буквально несколько часов назад российская армия захватила ОБТ Leopard немецкого производства, принадлежащие Вооружённым силам Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Как минимум один из них был неповреждён и брошен украинцами с работающим двигателем. Министерство обороны РФ пока не сообщило модель танка (A4 или A6), но тем не менее это очень важный боевой трофей и военная платформа, которую русские эксперты обязательно изучат и испытают. Российские войска также захватили несколько неповрежденных боевых машин "Брэдли". В сети можно найти небольшое видео, снятое военнослужащими РФ, о захвате этой техники, но оно довольно обрывочное и не раскрывает реальное время и точное географическое положение, пишет Стивен Брайен.

На украинской стороне произошла жуткая история, которая заслуживает всяческого осуждения, пишет Брайен. Четверо солдат ВС Украины отправились за своим товарищем, который был ранен и остался на поле боя. Скорее всего они не имели на это разрешения и, очевидно, самовольно покинули расположение части, чтобы спасти своего сослуживца. Однако в ответ ВС Украины прислали "Брэдли" и уничтожили всех четверых бойцов и их раненого товарища. Весь этот эпизод был снят на видео российским беспилотником.

Основные боевые танки Leopard немецкого производства оказались в руках российских оборонных экспертов. На запорожском направлении были подбиты и затем оказались в распоряжении ВС России американские бронеавтомобили Bradley, ОБТ Leopard и другие образцы современной бронетехники Запада.

Оружие

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Надо признать, что в ходе так называемого украинского контрнаступления отлично себя зарекомендовал российский ударно-разведывательный вертолет Ka-52 "Аллигатор" (кодификация НАТО - Hokum B). Вертолет вооружен противотанковым ракетным комплексом 9m127-1 "Вихрь-1", который действует подобно американским ПТУР "Хеллфайр" или израильским ПТРК "Спайк". При этом главным достоинством российской ракеты является то, что она намного быстрее западных аналогов, следовательно, ее очень трудно сбить.

Сообщается, что Ka-52 оснащены системами направленного инфракрасного противодействия для защиты от зенитных ракет. В Соединенных Штатах подобные системы DIRCM установлены на некоторых летательных аппаратах, включая вертолеты AH-64E Apache и UH-60. Российская система называется "Витебск Л-370". В полевых отчетах говорится, что она была крайне эффективна при отражении атак украинских ЗРК.

Справка: на вертолетах Ka-52 установлен бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск". Система оснащена ультрафиолетовыми сенсорами, они вычисляют координаты боеприпасов. Далее некогерентная станция подавления БКО ослепляет головку самонаведения атакующего снаряда лазерным лучом, и тот теряет цель. БКО "President-S " способен подавлять как оптико-электронные приборы самонаведения, так и радиолокационные системы. Кроме того, "Витебск" оснащен средствами инфракрасного противодействия - комплекс отстреливает тепловые ловушки, которые за счет горящей пиротехнической смеси создают помехи ИК-головкам управляемых средств поражения воздушных целей.

Недавно Вашингтон объявил о своих планах отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном. По заказу Пентагона в Соединенных Штатах производятся 120-мм танковые снаряды с обедненным ураном. Обедненный уран примерно в два с половиной раза плотнее железа, что делает его эффективным материалом для пробития тяжелой брони. Украинцы смогут стрелять такими снарядами из полученных германских ОБТ Leopard, а в будущем - из американских танков Abrams, которые пока не были переданы Киеву. Однако эти боеприпасы не могут быть использованы на британском танке Challenger, поскольку у него нарезной ствол орудия.

Учения NATO Air Defender 23

В понедельник, 12 июня, НАТО начало масштабные воздушные учения Air Defender 23. Учения продлятся до 23 июня. Эти военные игры являются крупнейшими в истории альянса. Цель учений - оптимизация и расширение сотрудничества между 25 странами-участницами, включая Японию и Швецию. В Air Defender 23 примут участие около 250 военных самолетов и более 10 000 человек личного состава.

Утверждается, что Германия приступила к планированию этих учений еще в 2018 году. В основу был положен сценарий коллективной обороны, также известный как "сценарий 5-й статьи", в котором союзники направляют свои военно-воздушные силы в Германию для противодействия гибридным оккупационным силам условного противника.

По словам начальника ВВС ФРГ генерал-лейтенанта Герхартца, в ответ на призывы взять на себя большую ответственность в сфере глобальной безопасности Германия планирует, организует и проводит Air Defender 2023. Эти учения докажут способность Германии принимать и размещать на своих аэродромах крупные авиационные контингенты, позволяя, в частности, реализовать "концепцию США Agile Combat Employment, упрощающую краткосрочное и оперативное развертывание".

Сообщается, также, что в учениях будут задействованы самолеты 23 различных типов. Только из США прибудет около сотни таких самолетов. Лучший из них - Lockheed Martin F-35 Lightning II. Голландцы отправят преемника "Торнадо". Кроме того, в учениях примут участие разведывательные самолеты НАТО Awacs и, впервые, транспортники ВВС Японии. Страны-участницы будут проводить операции в основном на полигонах Ягель/Хон в Шлезвиг-Гольштейне. Вунсторф в Нижней Саксонии, Лехфельд в Баварии, Шпангдалем в Рейнланд-Пфальце, Фолькель в Нидерландах и Часлав в Чешской Республике.

Посол США в Германии Эми Гутманн заявила, что Air Defender 23 "без тени сомнения продемонстрирует гибкость и оперативность наших союзных сил. Я была бы очень удивлена, если бы любой мировой лидер не принял во внимание то, что показывает дух нашего альянса, что подразумевает мощь нашего альянса, и в первую очередь это относится к господину Путину", заявила она журналистам, имея в виду президента Российской Федерации Владимира Путина. "Синхронизируясь все вместе, мы умножаем нашу силу".

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации арестовали диверсионную группу, которая, как утверждается, готовила диверсионные акты с целью повреждения железной инфраструктуры в приграничных Белгородской и Курской областях. У задержанных изъяты пластиковая взрывчатка общей массой около 4 килограммов, четыре взрывателя, конструкторская документация и продукция оборонного назначения, а также 150 000 долларов США.