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Может ли доктрина Монро столкнуться с концепцией председателя КНР Си Цзиньпина?

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Куба - бедное островное государство, продающее товары по низким ценам, чтобы импортировать промышленную продукцию. Гавана экспортирует в Китай сахар, табак и никель; Китай продает на Кубу машины, электронные товары и лекарства. Куба решительно отрицает, что собирается выйти за рамки этих отношений и разместить у себя китайскую электронную шпионскую базу в 150 километрах от границ Соединенных Штатов. Photo: Morning Star

"Куба - островное государство в Карибском море и пережиток холодной войны, изолированное от своего северного соседа (США) большую часть из последних 60 лет, согласилась разрешить Китаю построить на своей территории радиоэлектронную разведывательную базу", - сообщает американская ежедневная газета "Уолл-стрит джорнэл".

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Китай готов заплатить Кубе "несколько миллиардов долларов" за возможность построить шпионскую станцию, написало издание в понедельник.

Размещение военного разведывательного объекта всего в 150 километрах от берегов США будет свидетельствовать о готовности Китая навлечь на себя гнев Вашингтона. Такое соглашение стало бы выражением недовольства Пекина по поводу попыток Соединенных Штатов "сдержать" Китай путем создания новых или расширения старых военных альянсов в западной части Тихого океана, пишет Wall Street Journal.

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Короче говоря, это свидетельствует о стремлении китайского лидера Си Цзиньпина продемонстрировать способность Китая использовать свою военную мощь в Карибском бассейне, пусть даже в виде аппаратуры для электронного шпионажа. При этом администрация Соединенных Штатов отрицает существование такого доклада. Если бы это было сделано, то президенту Джо Байдену пришлось бы как-то на это отреагировать.

Доктрина Монро — это догма внешней политики Соединенных Штатов Америки начала 19 века. Она была призвана запретить европейским колониальным державам подвергать угрозам интересы США действуя через другие страны латиноамериканской и португальской Америки.

В последний раз на нее сослались в 1962 году, когда советский лидер Никита Хрущев принял решение отправить на Кубу ядерное оружие. Отправив корабль с ядерными ракетами в Гавану, Хрущев назвал доктрину Монро мертвой.

Пекин утверждает, что Соединенные Штаты, стремясь к "гегемонии", ставят свои собственные односторонние глобальные интересы выше международных законов. В документе, опубликованном Китайской академией общественных наук в 2021 году, внешняя политика Вашингтона рассматривается как нечто выходящее за рамки - концепции Си Цзиньпина («Мысли Си Цзиньпина»)- всеобъемлющего руководства "о социализме с китайской спецификой в новой эре"

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В нем говорится, что "правительство Соединенных Штатов демонстрирует односторонний подход" и осуществляет "правосудие длинной руки" в отношении других стран. Официальные лица Китая неоднократно называли вторжение США в Ирак в 2003 году ярким примером приступной политики Вашингтона.

Комрады: Премьер-министр Кубы Фидель Кастро (слева) и лидер Советского Союза Никита Хрущев демонстрируют свою солидарность во время встречи в Москве после завершения Карибского ракетного кризиса. Photo: Военно-морской институт Соединенных Штатов Америки

В США узнали о кубинско-китайском шпионском плане несколько недель назад, сообщается в статье Wall Street Journal. Строительство разведывательной станции позволит Пекину перехватывать электронные сообщения с военных баз в юго-восточных штатах Америки и отслеживать перемещение кораблей ВМС.

Пекин активно создает новые международные альянсы. Он установил стратегическое партнерство с Россией и не намерен критиковать вторжение Москвы на Украину, пишет WSJ. Кроме того, в минувшем году Пекин попытался расширить сферу влияния своих военно-морских сил в Тихом океане далеко за пределы своих границ. Он подписал соглашение о безопасности с Соломоновыми островами, расположенными к северу от Австралии. Это соглашение направлено на укрепление обороноспособности островов, а также на оказание гуманитарной помощи.

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Оно также включает пункт, который позволяет Китаю совершать морские "визиты для выполнения замены материально-технического обеспечения" и направлять подразделения НОАК для "защиты безопасности китайского персонала", размещенного на островах.

В начале этого года военные США обнаружили, что китайский "шпионский аэростат" пролетел через центр страны в том числе над несколькими военными базами и объектами. По приказу президента США Джо Байдена 4 февраля воздушный шар был сбит над атлантическим побережьем штата Южная Каролина.

В мае Байден, пытаясь ослабить напряженность в отношениях с Китаем, направил одного из своих высокопоставленных чиновников, советника по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вену для переговоров с главным китайским дипломатом Ван И. После встречи Салливана и Ван И Байден заявил о желании Вашингтона наладить с Китаем более теплые отношения и возложил вину за недавнюю напряженность на "глупый воздушный шар, перевозивший в двух товарных вагонах шпионское оборудование". Он добавил, что отношения с Пекином "начнут оттаивать очень скоро".

По этому поводу, пишет WSJ, из Китая не прозвучало ни одной оптимистичной реплики. Напротив, Ван И заявил, что его внимание было сосредоточено на вопросе Тайваня, чье будущее в составе Китая является " торжественной вехой" и абсолютно не касается Вашингтона. Быстрое восстановление более теплых отношений между Пекином и Вашингтоном вряд ли возможно, учитывая, что в документе "Стратегия национальной обороны США", опубликованном в прошлом году, Китай назван "конкурентом", (а Байден пошел еще дальше, назвав его "жестким конкурентом"). Нынешний взгляд США на Китай гораздо точнее описывается конкретными действиями, а не банальной дипломатической риторикой.

В этом году Вашингтон обновил свой военный союз с Южной Кореей, достигнув соглашения о размещении там подводных лодок с ядерными боеголовками и пригласив корейцев к участию в региональной ядерной программе. Взамен Сеул согласился не создавать собственное атомное оружие. (США опасаются потенциального обмена ядерными боеприпасами между Южной и Северной Кореей, управляемой коммунистами), пишет издание.

Вскоре после подписания соглашения с Кореей Япония, встревоженная активностью китайских ВМС, заявила, что к 2027 году увеличит расходы на оборонную промышленность до двух процентов от валового внутреннего продукта. Такое решение соответствует долгосрочному обязательству, данному Японией и ее партнерами по НАТО в 2014 году, а именно увеличения расходов на оборонку до 60% по сравнению с текущими показателями.

Американские военные моряки вылавливают из Атлантического океана у берегов Южной Каролины упавший китайский воздушный шар-шпион. Photo: Военно-морские силы Соединенных Штатов. Journal Asia Times.Между тем, Филиппины объявили о строительстве четырех новых военных баз США на своей территории, расширяя тем самым американское присутствие в островном государстве Юго-Восточной Азии. Манила анонсировала строительство четырех новых военных базы, которые будут использоваться Пентагоном, причем одна база находится вблизи горячо оспариваемого Южно-Китайского моря, а другая - вблизи островного государства Тайвань.

В прошлом году Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились о строительстве в Австралии флотилии атомных подводных лодок в количестве не менее восьми единиц. Хотя на производство современных подлодок уйдет не один год, такое соглашение является еще одним признаком быстрой и масштабной военно-морской экспансии в Тихоокеанском регионе под эгидой Вашингтона.

В случае если Австралийское соглашение не станет достаточно убедительным сигналом для создания водяной "Великой стены" против Китая, то им станет документ, подписанный в конце мая между Папуа - Новой Гвинеей и США о сотрудничестве в сфере безопасности. Пакт направлен на укрепление сил обороны Папуа-Новой Гвинеи - "естественное развитие" в контактах между Вашингтоном и Порт-Морсби, говорится в сообщении Госдепа США.

В завершение "неистовой" реорганизации своих военных ресурсов в Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты одобрили продажу Тайваню новых видов вооружений на сумму 619 миллионов долларов, включая боеприпасы для его флотилии F-16. И хотя скорость, с которой США создают новые альянсы не совсем типична для Вашингтона, действия администрации Байдена отражают реализацию более чем десятилетнего плана по-военному "повороту в Азию" направленного на эффективное противодействие Китаю.

В течение двух своих президентских сроков, завершившихся в 2017 году, президент Барак Обама пытался осуществить этот "поворот". Обама увеличил военно-морское присутствие Соединенных Штатов в западной части Тихого океана на 60%, однако дальнейшие попытки столкнулись с бюджетными ограничениями и участием американцев в военных конфликтах в Афганистане, Ираке и Ливии.

В течение двух своих президентских сроков, завершившихся в 2017 году, президент Барак Обама пытался осуществить этот "поворот". Обама увеличил военно-морское присутствие Соединенных Штатов в западной части Тихого океана на 60%, однако дальнейшие попытки столкнулись с бюджетными ограничениями и участием американцев в военных конфликтах в Афганистане, Ираке и Ливии.

Преемник Обамы, Дональд Трамп, сосредоточился не столько на военном "повороте", сколько на вопросах устранения торгового дисбаланса, пресечения кражи интеллектуальной собственности Китаем и влияния Китая на университеты США.

Пекин и Гавана достигли договоренности о размещении на острове секретной разведывательной базы НОАК для шпионажа за Соединенными Штатами. Об этом в четверг, 8 июня, сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ). На фотографии изображены флаги Кубы и Китая. Shutterstock / Fotodom. Journal Asia Times.

Политика Байдена подвергается постоянной критике со стороны Пекина. Например, альянс Соединенных Штатов с Японией "будет представлять в регионе угрозу не только для Китая, но и для Северной Кореи и России. Китай вправе предпринять стратегические ответные действия", - заявил в интервью китайской газете Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

Китай выразил недоумение и несогласие с военным присутствием США в Папуа-Новой Гвинее. "Китай считает, что остальной мир должен уделять больше внимания и оказывать поддержку развитию и процветанию тихоокеанских островных государств", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Мы выступаем против привнесения геополитического соперничества в регион тихоокеанских островных государств".

В целом, критика Китаем политики США и их союзников сосредоточена на противодействии усилиям по "сдерживанию" КНР и на том, что Пекин считает постоянным продвижением "менталитета холодной войны" и "созданием альянсов", пишет WSJ. Использование экономических рычагов является основным инструментом влияния Китая. Плоды его инициативы "Пояс и путь" охватили весь мир. Таким образом, Пекину удалось проникнуть на задний двор США - в Латинскую Америку, якобы недоступную для потенциальных противников.

Взять хотя бы Бразилию, крупнейшую страну Южной Америки. За последние двадцать лет Китай прошел путь от "практически не имеющего никакого влияния на экономику Бразилии до главного экономического партнера страны, как в торговле, так и, в последнее время, в прямых инвестициях и финансировании", - пишет Институт мира США в своем недавнем докладе.

Для Бразилии это выгодно, поскольку она экспортирует большие объемы сырьевых товаров, особенно мясо и сою. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва разделяет с Си Цзиньпином некоторые геополитические взгляды, которые важны для китайского лидера. Во время своего недавнего визита в Пекин Лула призвал отказаться от доллара США как основной резервной валюты, в пользу национальных денежных единиц. Китай стремится к тому же.

Кроме того, Лула поддержал нейтралитет Си в отношении военного конфликта на Украине, и заявил, что Украине нужно «уступить Крым России» для достижения мира. Бразильский лидер подчеркнул, что Китай может сыграть важную роль в переговорном процессе по украинскому кризису. Ранее президент Бразилии не поддержал предоставление военной помощи Киеву. На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он отметил, что Бразилиа не станет поставлять Украине оружие и боеприпасы.

А Куба? По мнению западного издания, торговые отношения с Китаем представляются запертыми в классическом дисбалансе между бедной страной, продающей сырье по низким ценам, и импортирующей промышленные товары. Куба экспортирует в Китай сахар, табак и никель; Китай продает Кубе машины, электронные товары и лекарства.

The Wall Street Journal пишет, что новый объект военной базы НОАК будет специализироваться на радиоэлектронной разведке и сможет перехватывать коммуникационные сообщения на юго-востоке Америки, где расположено большое количество военных объектов. Кроме того, аппаратура слежения позволит вести мониторинг передвижения гражданских и боевых кораблей США. Journal Asia Times.

Первоначальной реакцией официальных лиц США на сообщение журнала стало заявление о нескольких неточностях допущенными авторами статьи, однако в чем именно они заключаются, а также комментировать общую направленность материала чиновники отказались.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Ф. Коссио на пресс-конференции заявил, что WSJ опубликовал " лживую информацию, распространяемую с коварным намерением оправдать беспрецедентное ужесточение блокады, дестабилизацию и агрессию против Кубы и ввести в заблуждение общественное мнение как в Соединенных Штатах, так и во всем мире".