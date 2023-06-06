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Группа китайских ученых утверждает, что им удалось значительно "повысить безопасность использования" самого мощного в мире, но в то же время нестабильного неядерного взрывчатого вещества известного как CL-20. Пекин претендует на лидерство в так называемых энергетических технологиях, пионером которых являются Соединенные Штаты.

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Новая модификация CL-20 обладает пятикратной "ударопрочностью" по сравнению с другими вариантами. По мнению экспертов оборонной промышленности США, Китай предположительно интегрировал CL-20 в несколько систем вооружения. Эти энергетические материалы могут увеличить дальность действия боеголовок и позволить кораблям и самолетам перевозить больше боеприпасов за счет уменьшения их размеров и веса. Journal Interesting Engineering.

Обладая более разрушительной силой, чем тротил или гексоген (RDX), CL-20 позволяет даже при незначительных объемах получать мощнейшие взрывы и выбросы энергии. Согласно прогнозам, достижения группы ученых под руководством Го Чанпина из Сычуаньского центра совместных военных и гражданских инноваций позволит наладить массовое производство взрывчатки, что было практически невозможно из-за ее чрезвычайной чувствительности к любым физическим воздействиям.

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Согласно прогнозам, достижения группы ученых под руководством Го Чанпина из Сычуаньского центра совместных военных и гражданских инноваций позволит наладить массовое производство взрывчатки, что было практически невозможно из-за ее чрезвычайной чувствительности к любым физическим воздействиям.

По имеющимся данным, Китай станет единственной промышленно развитой страной, способной расширить производство этой взрывчатки. Кроме того, НОАК уже использует это взрывчатое вещество в некоторых видах современного оружия.

Новый технологический процесс

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Массовое производство CL-20 чрезвычайно сложно из-за невозможности предотвратить сотрясения и резкие колебания в промышленных и заводских масштабах. Однако экспертам удалось разработать новую нанотехнологию, позволяющую синтезировать композиты CL-20 с чрезвычайно высокой стабильностью. Об этом сообщает англоязычное китайское издание South China Morning Post (SCMP).

Последующие испытания подтвердили высокую устойчивость вещества к ударам и сотрясениям. В ходе испытаний с падающим молотом чувствительность к удару ("показатель H50") новой модификации взрывчатки CL-20 составила 68 см (26,8 дюйма), что намного выше, чем у исходного материала в 13 сантиметров.

CL-20: Пекин заявил о значительном повышении безопасности в производстве самого мощного в мире взрывчатого вещества. Китайская исследовательская группа заявила, что ей удалось значительно повысить безопасность самой мощной в мире взрывчатки CL-20, увеличив ее ударопрочность в пять раз. Этот прорыв может ускорить широкомасштабное применение взрывчатого вещества в боевых действиях и сделать китайское оружие намного более мощным в плане разрушительной силы.

Испытания падающим молотом подразумевают падение груза на образец взрывчатого вещества с определенной высоты и измерение значтени того, сдетонирует ли он. Высота, на которой детонирует половина образцов, известна как значение H50 и используется для измерения чувствительности к ударам.

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"CL-20 обладает высокой механической сенситивностью, что делает его склонным к несчастным случаям во время его синтеза, производства, хранения, транспортировки и использования из-за трения или ударов. Поэтому его безопасность должна быть повышена", - говорится в рецензируемой работе команды Го, опубликованной в апреле в журнале "Chinese Journal of Explosives and Propellants".

"Мы пытаемся найти новый метод, чтобы преодолеть существующие технологические барьеры. Это послужит стимулом для разработки и производства в будущем высокобезопасных, высокоэнергетических топливных материалов и взрывчатых веществ", - цитирует ученых доклад SCMP.

Исследования Китая в области высокоэнергетических материалов

Китай участвует в изучении CL-20 с 1970-х годов, с тех пор как ведущий ученый в области взрывчатых веществ и энергетических материалов Ю Юнчжун предложил использовать соединения в форме клетки в качестве нового способа исследования высокоэнергетических взрывчатых веществ.

Китайский эксперт НОАК разработал детонаторы для китайских ядерных боеголовок.

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Он преобразовал "двумерную" плоскую кольцевую структуру взрывчатого вещества в "трехмерный" клеточный каркас, в результате чего в 1979 году был синтезирован 797#, первый в мире взрывчатый материал с клеточной структурой. В 1994 году он синтезировал в своей лаборатории первое соединение CL-20 и опубликовал результаты своего исследования в некоторых китайских журналах.

Такие высокоэффективные энергетические ВВ как CL-20 могут обеспечить более высокую силу взрыва при том же объеме. В результате размер боевой части будет меньше. Соответственно, внутри боеприпаса останется больше места для установки других систем, позволяющих улучшить наведение, захват цели и точность.

В остальных случаях это просто помогает уменьшить размеры ракеты за счет более компактных снарядов с большей дальностью и скоростью, которые можно перевозить на самолете, повысив тем самым его полезную нагрузку. Тактические преимущества более компактных ракет с большей дальностью и скоростью с более смертоносными боевыми частями на театре военных действий, подобном западной части Тихого океана, колоссальны.

CL-20, известный также как гексанитрогексаазаизовуртцитан, является одним из самых взрывоопасных неядерных веществ на Земле, а его обозначение "CL-20" происходит от названия исследовательского центра, где он был первоначально синтезирован (объект China Lake Станции военно-морского воздушного вооружения в Калифорнии, США). Journal Interesting Engineering.

Соединенные Штаты серьезно отстают от Китая

Развитие энергетики в США сократилось из-за того, что Пентагон сосредоточился на создании высокоточного оружия способного обеспечить большую летальность за счет кинетического воздействия, а не мощности взрыва. Это следует из отчета Центра энергетических технологий за 2021 год, подготовленного Пентагоном по поручению Конгресса США.

В период с 1989 по 2011 год расходы Вашингтона на научно-исследовательские работы в области вооружений сократились более чем на 45 процентов. В последние два десятилетия войны в Ираке и Афганистане, где США пытались противостоять негосударственным субъектам, не имеющим профессиональной армии, бюджет на боеприпасы был сокращен, что позволило финансировать разработку крупных платформ, таких как корабли и самолеты.

Тем временем Пекин догнал США. Китай вложил огромные средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области высокоэнергетических взрывчатых веществ и практически стал мировым лидером в этой области.

По данным Джорджтаунского центра стратегических и новых технологий, за последние пять лет китайские военные специалисты по энергетическим материалам опубликовали почти в семь раз больше работ, чем их американские коллеги.

Кроме того, учитывая опасность и ограниченное гражданское применение, боевые взрывчатые вещества разрабатываются и производятся исключительно на государственных предприятиях Соединенных Штатов.Это также привело к устареванию технологических процессов изготовления, хранения и надзора, в результате чего массовое производство таких материалов, как CL-20 в США, стало невозможным.