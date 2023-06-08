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Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет

"Шлите остальные": Зеленский открыто шантажирует Запад и требует еще 50 батарей Patriot
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Пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат озвучил желание Киева получить приобрести еще пять десятков систем противовоздушной обороны Patriot для защиты воздушного пространства страны от российских ракет.

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Спецоперация на Украине: Киев рассчитывает получить от Запада еще около пятидесяти зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы успешно противостоять "неограниченным" поставкам российских ракет - высокопоставленный украинский чиновник. (Фрагмент из фильма Мстители Локи произносит фразу: "Шлите остальных")

Игнат напомнил слова президента Зеленского, который сказал, что Киеву необходимо еще 50 комплексов "Пэтриот". "Это, конечно, очень амбициозная цель, но мы в любом случае ее достигнем. Также как и Patriot работает ЗРК SAMP-T. Мы ожидаем, что они будут работать по крылатым и баллистическим ракетам, ну и, возможно наносить удары по авиации противника. Без таких систем мы не справимся.

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И IRIS-T, и NASAMS — это основа нашей ПВО, которая должна заменить старое советское оружие. Поэтому 50 батарей "Пэтриотов" никого не должны пугать, сообщают украинские СМИ.

У России неограниченный запас ракет

На фоне интенсивных ракетных атак со стороны Вооружённых сил Российской Федерации один из украинских депутатов заявил, что Россия может произвести достаточное количество ракет чтобы нанести как минимум два-три массированных удара по Украине в самое ближайшее время.

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Роман Костенко, депутат от партии "Голос" и секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 4 июня в интервью украинской радиостанции "Радио НВ" отметил, что запасы российских ракет в ближайшее время не иссякнут.

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Костенко утверждает, что у него есть точная информация о количестве боеприпасов, которыми располагают Вооруженные силы Российской Федерации. Костенко подчеркнул, что, по имеющимся у украинских спецслужб данным, Россия располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы нанести удар по Украине более двух-трех раз.

Депутат считает, что Киеву необходимо срочно пополнить запасы средств противовоздушной обороны. Он призвал украинцев принять необходимые меры безопасности и при объявлении воздушной тревоги незамедлительно отправляться в ближайшие укрытия.

Костенко сообщил, что Россия сохраняет способность создавать серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе. Он отметил, что, несмотря на санкции, направленные в первую очередь на крупные предприятия, Российская Федерация продемонстрировала способность быстро восстанавливать свои запасы своего оружия.

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По его словам, способность Военно-промышленного комплекса РФ производить различные типы ракет, используемых в боевых действиях против Украины, указывает на то, что конфликт вряд ли закончится в ближайшее время.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент Дмитрий Медведев в феврале 2023 года посетил производственную площадку КТРВ "Радуга" в Дубне. (Dubna.ru). Online Journal EurAsian Times.

Секретарь комитета верховной рады заявил о необходимости закрытия неба над Украиной и приобретения истребителей для повышения обороноспособности страны. Он также подчеркнул важность развития национального производства вооружений.

Кроме того, он высказался за проведение большего числа операций, подобных Шебекинскому рейду (речь о терактах ВСУ в белгородском Шебекино), чтобы заставить Россию на себе испытать последствия своих действий.

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Украинский депутат также признался, что предстоит проделать колоссальную работу, и предостерег от ложных заверений о скором завершении конфликта. Он считает, что победа будет достигнута только в том случае, если все граждане Украины сольются в едином порыве, а военная промышленность будет работать на полную мощность. (Ну, ЦИПСа просто отдыхаете)

Из заявления украинского депутата следует, что существующий ракетный арсенал Российской Федерации представляет значительную угрозу для систем противовоздушной обороны ВС Украины. Такая ситуация по мнению западных экспертов может привести к продолжению или увеличению частоты ракетных атак со стороны ВС РФ в будущем.

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Между тем, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу недавно заявил, что оборонная промышленность страны приступила к серийному производству новейших типов вооружения. Кроме того, объемы производства боеприпасов в ближайшее время планируется увеличить более чем в два раза.

Тем не менее, учитывая растущую обеспокоенность по поводу возможного контрнаступления ВС Украины, недавние ракетные и беспилотные атаки со стороны России могут быть направлены на проецирование превентивной стратегии, пишут западные СМИ.

ВС РФ "охотятся" за оперативными аэродромами Украины

4 июня рано утром аэродром, расположенный в центральной части Украины в районе Кропивницкого Кировоградской области, был обстрелян двумя российскими ракетами. Юрий Игнат, пресс-секретарь командования Воздушных сил, подчеркнул, что Украине необходимо срочно усилить средства противовоздушной обороны на всей территории страны.

По утверждению Киева система Patriot - единственный комплекс, способный нейтрализовать множество российских ракет. Зелинский считает, что эти система противовоздушной обороны нужны Украине для контрнаступления. "Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, который понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран она есть", - добавил он. Файловое изображение: Удар российских ракет.  Online Journal EurAsian Times.Задача - усилить защиту от ракетных атак противника, особенно с учетом того, что оперативные аэродромы остаются для него привлекательной целью.

Спикер ВСУ подробно рассказал о российской воздушной атаке, произошедшей 4 июня. Он сообщил, что в атаке участвовали шесть боевых самолетов, каждый из которых запустил одну ракету, при этом существовала возможность проведения более массированного удара. Кроме того, пять ударных беспилотников с северного направления атаковали объекты аэродром в Сумской области.

Что касается крылатых ракет - Игнат подчеркнул, что противовоздушная оборона успешно перехватила четыре из шести боеприпасов, но двум ракетами все же удалось нанести удар по оперативному аэродрому под Кропивницким, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры.

Игнат выразил обеспокоенность уязвимостью аэродромов Украины, которые зачастую становятся мишенью для вражеских атак из-за присутствия на них украинской авиации. Он заявил, что Украине необходимы западные многоцелевые истребители, чтобы не допустить приближения противника к своим границам и нанесения ударов управляемыми авиабомбами. Получение таких современных самолетов послужит сдерживающим фактором и серьезно повысит обороноспособность страны, заключил спикер ВСУ.

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