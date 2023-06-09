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Армия Китая строит мощный радар для военных кораблей, способный отследить все цели вплоть до Гуама

Китайские военные ученые рассказали о создании самого мощного в истории радара для боевых кораблей. Новая РЛС способна обнаруживать многочисленные цели в радиусе 3500 км, что примерно соответствует расстоянию до Гуама.
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На фоне продолжающейся эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе НОАК занимается созданием мощной радиолокационной системы, способной отслеживать множественные цели в радиусе 3500 километров - что примерно эквивалентно расстоянию до острова Гуам.Китай строит самый мощный в истории радар для военных кораблей - ученые. В рецензируемой работе говорится, что кривизна Земли может повлиять на линию визирования, однако увеличение возможностей системы позволит НОАК получить значительное преимущество. По словам разработчиков, радиолокационный комплекс нового поколения мощностью 30 МВт способен вывести из строя электронное оборудование любого из существующих военных кораблей противника. В кадре представлен перспективный радар на корабле ВМС Народно-освободительной армии Китая. Репрезентативное изображение. Newspaper South China Morning Post.

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По данным англоязычного китайского издания South China Morning Post, разрабатываемая в настоящее время радиолокационная система способна существенно изменить баланс военно-морских сил в глобальном масштабе. Ученые и военные эксперты, участвующие в проекте, утверждают, что китайский военный корабль, оснащенный столь передовой радарной технологией, способен обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии до 4 500 километров (2 800 миль). Это примерно соответствует географическому расстоянию между южной частью Китая и северными областями Австралии. Китайские военные аналитики считают, что данная радиолокационная станция может быть установлена на новых военных кораблях НОАК. Строительство первой системы уже началось. 

О разработке передовой радарной системы было рассказано в рецензируемой статье, опубликованной 31 мая в китайском журнале "Электрические машины и системы управления" (Electric Machines and Control). В этой работе китайские специалисты сообщают, что новая радиолокационная система может отслеживать несколько целей в радиусе 3500 километров, что примерно соответствует расстоянию до острова Гуам.

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Помимо этого, китайские ученые отметили, что рост численности американского контингента в Азии, ведущий к повышению вероятности столкновений, подтолкнул Китай к разработке эффективных радиолокационных систем, призванных обеспечить конкурентное преимущество его военным кораблям.

За последние несколько месяцев в регионе было зафиксировано множество инцидентов, связанных с агрессивными действиями ВМС НОАК, направленными против Соединенных Штатов и их союзников. Так, например, 5 июня американские военные опубликовали видеозапись, в которой утверждалось, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) совершили небезопасный маневр в Тайваньском проливе.

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На видео было показано, как корабль ВМС Китая резко подрезает американский эсминец, в результате чего корабль ВМС США был вынужден снизить скорость, чтобы предотвратить возможное столкновение.Подобные инциденты вызывают сильные опасения касательно эскалации напряженности в этом районе, демонстрируя все более агрессивное взаимодействие между двумя сторонами.

По мнению ученых, участвующих в проекте, военный корабль НОАК оснащенный такой РЛС, сможет засечь баллистическую ракету на расстоянии до 4 500 км (2 800 миль), что примерно соответствует расстоянию от южного Китая до северной Австралии. РЛС также может обнаружить множественные цели в пределах 3500 км, что примерно соответствует расстоянию до Гуама. Newspaper South China Morning Post.

Потенциал новой радиолокационной системы

На боевых кораблях большинство радиолокационных комплексов ограничены требованиями к мощности и имеют дальность действия всего в несколько сотен километров. Однако исследователи утверждают, что им удалось преодолеть это препятствие, что делает возможным установку новой РЛС на современных судах, оснащенных электрическими двигательными установками.

Как отмечается в статье, радар нового поколения с активной фазированной решеткой состоит из огромного количества приемопередатчиков, исчисляемого "десятками тысяч". По сравнению с обычными радарными устройствами, которые обычно имеют меньшее количество приемопередатчиков, это "существенно больше". Каждый модуль приемопередающего массива радиолокационной системы может функционировать как независимый радар, способный посылать и принимать сигналы.

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Когда такие модули взаимодействуют, они могут генерировать импульсные электромагнитные сигналы, мощностью до 30 мегаватт. Этого будет достаточно, чтобы вывести из строя электронные системы любого существующего военного корабля.

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Один из китайских военных экспертов не участвовавший в разработке радара в интервью SCMP заявил, что установка 30-мегаваттного радара на линкоре когда-то считалась научной фантастикой. Однако из-за растущей военной активности Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе Китай испытывает существенное давление, требуя разработки более совершенных радиолокационных систем для своих военных кораблей.

Он заявил, что с помощью все более мощных военно-морских радиолокационных технологий НОАК намерена усилить свое влияние и, в перспективе, подавить Соединенные Штаты в Южно-Китайском море.

Разработка радаров дальнего радиуса действия сопряжена с рядом проблем, связанных с размерами и потреблением энергии. Например, самый мощный в мире стационарный радар, 32-мегаваттный AN/FPS-85 во Флориде, занимает площадь более 23 000 квадратных метров.

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Однако технологический прогресс и технологии 5G позволили значительно уменьшить размеры радиолокаторов, при этом вопрос касающийся электроснабжения остается открытым. Чтобы преодолеть проблемы с подачей электроэнергии, ученым НОАК потребовалось изолировать радар от корабельной электросети и использовать огромные конденсаторы в качестве буферов для защиты других электронных устройств.

Китайские военные ученые утверждают, что оснащенное новым радаром боевое судно способно обнаруживать ракеты на расстоянии в несколько тысяч километров. Фотография представлена китайским изданием Peoples Liberation Army Daily (PLA Daily). Newspaper South China Morning Post.

Для этого исследователи заключили сотрудничество с китайским производителем железнодорожного транспорта China Railway Rolling Stock Corporation. CRRC известна тем, что производит высокоскоростные поезда. В 2013 году построила первую в мире линию по производству суперконденсаторов.

Высокоскоростные поезда в КНР приводятся в движение током высокого напряжения и развивают скорость до 350 километров в час (217 миль в час), при этом мощные и надежные конденсаторы обеспечивают бесперебойную и стабильную подачу энергии на больших расстояниях.

Еще одной серьезной проблемой при разработке крупномасштабных радиолокационных систем является электромагнитное излучение. Из статьи не удалось узнать, как новое устройство может повлиять на находящихся на борту моряков или морских обитателей, пишет SCMP.

Результаты испытаний показали, что конденсаторы, изготовленные CRRC специально для нового радара, практически полностью устранили генерируемые РЛС скачки напряжения Вся система электропитания, включая конденсаторы и другие компоненты, весит чуть больше тонны. Она достаточно компактна и подходит для установки на кораблях.

Кроме того, по словам специалистов, новая технология отличается высокой эффективностью. Даже работая на полную мощность, радар создает постоянную нагрузку на электросеть корабля не более 235 киловатт. С этим вполне могут справиться генераторы, установленные на современных военных кораблях, утверждают ученые.

Таким образом, в случае успешного развертывания заявленные возможности этого радиолокационного комплекса могут значительно усилить военно-морской потенциал Китая. Новая технология позволит серьезно расширить радиус действия средств раннего предупреждения о ракетном нападении и тем самым повысить обороноспособность Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

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