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30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия

Китайские специалисты заявили о вводе в эксплуатацию сверхскоростного аэродинамического комплекса способного имитировать полёт на скорости 10 км/с
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Китай утверждает, что достиг важного этапа в развитии гиперзвуковой технологии. Государственное СМИ КНР Global Times сообщило, что после нескольких лет разработки новая аэродинамическая труба JF-22 успешно прошла приёмочные испытания.

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Китайские специалисты заявили о вводе в эксплуатацию гиперскоростного аэродинамического комплекса, способного имитировать полет на скорости до 10 километров в секунду

Согласно заявлению китайских инженеров, аэродинамическая труба способна имитировать полеты летательных аппаратов на скорости до 30 Махов, что, безусловно, внесет существенный вклад в развитие гиперзвуковых технологий.

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Аэродинамическая труба JF-22 является важнейшим государственным проектом по созданию научно-исследовательских инструментов. Программа JF-22 финансируется Национальным фондом естественных наук КНР и реализуется Институтом механики Китайской академии наук.

Китайские средства массовой информации, ссылаясь на пресс-релиз Национального фонда естественных наук Китая (National Natural Science Foundation of China, NSFC), сообщили, о недавно состоявшемся совещании NSFC по приемке "гиперскоростной аэродинамической трубы JF-22 в Институте механики Академии наук Китая в Пекине".

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Единогласным решением делегация из шестнадцати экспертов из различных университетов и военный ведомств одобрила процедуру приемки сверхскоростной аэродинамической трубы JF-22. Коллектив проекта, получил благодарность за выполнение поставленных задач по разработке и проведению исследований в строго установленные сроки.

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В пресс-релизе также отмечается, что всесторонние параметры работы аэродинамической трубы, включая эффективное время эксперимента, общую температуру, давление и величину поля потока в сопле, достигли "лучших показателей в мире".

Программа JF-22, запущенная в 2018 году, широко освещалась в китайских СМИ, подчеркивая ее ключевую роль в продвижении Китайской Народной Республики на ведущие позиции в развитии гиперзвуковых технологий по сравнению с другими странами.

В результате после пяти лет напряженной работы китайским ученым удалось построить гигантский экспериментальный прибор длиной 167 метров, выходным отверстием сопла 2,5 метра и диаметром испытательной кабины в четыре метра. В аэродинамической трубе могут проводиться испытания летательных аппаратов на скорости от 3 до десяти километров в секунду, что соответствует числу 30 Махов.

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Благодаря своим уникальным возможностям аэродинамическая труба станет мощным инструментом в развитии китайских аэрокосмических транспортных систем и гиперзвуковых летательных аппаратов.

Аэродинамическая труба JF-22 - двигатель гиперзвуковых технологий Китая.

Согласно предыдущим сообщениям, китайский гиперзвуковой испытательный комплекс отличается от западных аналогов тем, что использует оригинальную технологию работы.

По сравнению с подобными установками в других странах, где для создания высокоскоростного воздушного потока используются механические компрессоры, в аэродинамической трубе JF-22 для формирования гиперзвуковых условий используются детонация химических веществ.

Россия не отстает от Китая: Например, в 2022 году в серийное производство запущена ракета "Сармат". Этот боеприпас может быть использован в качестве носителя для новейшей гиперзвуковой крылатой платформы "Авангард", максимальная скорость которой достигает 28 Махов (около 9,5 км/с). Комплекс способен совершать полет в плотных слоях атмосферы выполняя при этом глубокое маневрирование.

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Топливо, используемое в процессе, сгорает исключительно быстро, примерно в 100 миллионов раз быстрее, чем в обычной газовой плите. В результате образуются воздушные волны, напоминающие те, которые испытывают самолеты во время полетов на гиперзвуковых скоростях на больших высотах.

В своем последнем пресс-релизе институт IMCAS заявил: "Сочетание гиперскоростной аэродинамической трубы JF-22 и ранее разработанного воспроизводящего аэродинамического комплекса JF-12 позволило создать уникальную экспериментальную наземную платформу, способную охватить все диапазоны полета летательных аппаратов ближнего космоса".

В интервью Центральному телевидению КНР в августе 2021 года руководитель программы Цзян Цзуньлинь заявил, что космические самолеты способны потенциально снизить стоимость запусков спутников и космических кораблей процентов на девяносто. Кроме того, гиперзвуковые самолеты, способные передвигаться со скоростью от 5 до 10 Махов, позволят добраться до любой точки планеты за один-два часа, отметил эксперт.

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Цитируя слова китайского эксперта-аналитика по вопросам космической деятельности. Фу Цяньшао, Global Times пишет: "Когда соответствующие технологии достигнут зрелости, гиперзвуковые летательные аппараты найдут свое применение не только в военных операциях, таких, как разведка и нанесение авиаударов, но и в гражданском секторе, включая пассажирские перевозки".

Далее Фу подчеркнул, что разработка аэрокосмических самолетов является долгосрочным проектом, поскольку потребует создания мощных силовых установок. Тем не менее, инвестиции, сделанные в эту область, оправдают себя довольно быстро, считает аналитик.

Гиперзвуковые самолеты способны значительно сократить время в пути: по некоторым данным, они могут обеспечить полеты из Нью-Йорка в Лондон всего за 90 минут. Кроме того, помимо транспортных преимуществ, подобные технологии могут серьезно расширить потенциал вооружённых сил любой страны, которая ими располагает.

В данный момент Соединенные Штаты сильно отстают от России и Китая в разработке и развертывании гиперзвуковых вооружений. Хотя некоторые оптимистически настроенные западине геополитики пытаясь оправдать неудачи Пентагона, утверждают, что шумиха вокруг гиперзвукового оружия является чрезмерной и что его эффективность ограничена поражением высокоприоритетных стратегических целей.

И тем не менее, в последние годы Китай ускоренными темпами развивает программы по созданию аэродинамических труб, что свидетельствует о стремлении страны добиться значительного прогресса в области гиперзвуковых технологий.

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