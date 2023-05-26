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Тайвань присматривается к "ядерному зонтику" США для сдерживания вторжения НОАК

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Тайваньские политики заявили, что предложение о включении самоуправляемого острова под "ядерный зонтик" Соединенных Штатов было положительно воспринято экспертами в области обороны.

В Японии и Южной Корее все чаще задаются вопросом о расширенном ядерном сдерживании США, или ядерном зонтике. При этом для борьбы с растущими ядерными угрозами, исходящими от Китая, Северной Кореи и России, все большее значение приобретает непоколебимая приверженность Вашингтона расширенному ядерному сдерживанию с использованием всего спектра оборонных возможностей США. В противном случае все больше и больше обывателей будут утверждать, что Южная Корея и Япония должны рассчитывать на собственные силы, не полагаясь всецело на Соединенные Штаты - даже если это будет означать разработку собственного ядерного потенциала. На фотографии межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с ядерной боевой частью в подземной пусковой шахте. Journal Eurasian Times.

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Стратегия заключается не в размещении ядерного оружия на острове, а в том, что США в случае нападения на остров (допустим со стороны Китая), нанесут по противнику ответный ядерный удар. Разумеется, чтобы Вашингтон отреагировал подобным образом, китайский удар тоже должен быть ядерным.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву во время выступления в Законодательном юане (высший законодательный орган) заявил: "Тайбэй и Вашингтон ведут переговоры по этому вопросу". Однако даже краткий анализ публикаций тайваньских СМИ показывает, что это заявление было сделано в расчете на внутреннюю аудиторию страны на фоне предстоящих выборов.

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Заверение сторонников правящей Демократической народной партии (ДНП) в том, что у Тайбэя есть надежные военные варианты, включая ядерное оружие США против китайской агрессии, в дополнение к конвенциальным вооружениям Пентагона, приносит весьма солидные политические дивиденды.

Официального ответа со стороны США на заявление Тайваня также не последовало. Скорее всего, Вашингтон сам не рассматривает этот вариант и, вероятно, откажется (по крайней мере официально) от любого подобного плана.

Тайвань "пробует воду"

В репортаже англоязычного тайваньского издания Taipei Times приводятся слова ведущего эксперта в области обороны Су Цзы-юня, который объясняет, что доктрина национальной безопасности Тайваня категорически запрещает разработку ядерного, химического и биологического оружия, "несмотря на угрозу применения такого оружия против него".

Су Цзы-юнь является научным сотрудником Института национальной обороны и безопасности. "Расширение "ядерного зонтика" США над Тайванем принесет значительную пользу безопасности острова", - отметил эксперт.

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"Вооруженные силы Тайваня способны обеспечить обычное конвенциальное сдерживание. Обладание ядерным сдерживанием уменьшило бы его восприимчивость к ядерному давлению НОАК".

Расширенные силы ядерного сдерживания Соединенных Штатов, или ядерный зонтик, - это гарантии, предоставленные Вашингтоном своим союзникам и партнерам в Европе и Азии, о защите последних от нападения с использованием ядерного или конвенционального оружия с применением Пентагоном сил национального ядерного сдерживания. Journal Eurasian Times.

Иллюзии Тайваня и реалии ядерных целей Китая

Такие провокационные заявления, скорее всего, были сделаны для "пущей важности", чем для воплощения реального военного решения, на которое нацелено руководство страны. Во-первых, не было зарегистрировано ни одного случая, когда Китай угрожал бы ядерным оружием Тайваню, Индии или Соединенным Штатам.

Пекин официально проповедует "мирное воссоединение" материкового Китая и острова Тайвань , но не исключает применения военной силы, если почувствует "постоянную и необратимую угрозу" этому варианту.

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Речь идет о провозглашении независимости Тайваня такими партиями, как ДПП (Демократическая прогрессивная партия); нарушении США или любой другой крупной страной или организацией принципа "одного Китая" (признание Тайваня самостоятельным государством, либо представителем китайской нации) или получение островом крупных вооружений, например, авианосцев или ядерного оружия.

Любое подобное заявление Китая в прошлом вызвало бы гневную реакцию со стороны США и целый ряд официальных осуждающих заявлений со стороны всего мирового сообщества, включая Россию, пишет Eurasian Times.

Восточноазиатский регион и страны, не входящие в Большую семерку (за исключением стран Балтии, таких как Литва), сохраняют вынужденный нейтралитет в вопросе Тайваня и не осуждают учения Пекина с боевыми стрельбами вокруг острова после визита бывшего спикера Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Наличие ядерной угрозы со стороны Пекина в адрес Тайваня стало бы веской причиной для отказа от подобной позиции.

Ни Госдепартамент США, ни Министерство обороны, ни Белый дом также не сделали никаких заявлений и не отреагировали на заявление Джозефа Ву. Это является явным признаком того, что Вашингтон не планирует защищать Тайвань с помощью ядерного оружия.

Понятно, что любое подобное заявление вызовет вопросы: "А что, разве Китай уже пригрозил Тайваню ядерным оружием?" Тем более, что это такое решение будет представлять собой ту самую угрозу воссоединению, которая приведет к военному нападению на Тайвань со стороны Китая.

Вашингтон постоянно обвиняет Китай в том, что он постоянно расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал, ссылаясь на спутниковые снимки новых подземных шахтных пусковых установок. При этом в официальных отчетах Пентагона по-прежнему упоминаются незначительные запасы китайских боеголовок - от 300 до 400. Также предполагается, что боеголовки НОАК хранятся отдельно от средств доставки.

Недовольные гарантиями безопасности со стороны Соединенных Штатов, "младшие союзники" Америки стремятся к большему контролю над собственными системами обороны. Многие союзники Соединенных Штатов не верят в то, что ядерный зонтик США обеспечит им полную безопасность. "Принято считать, что угрозы ядерного возмездия со стороны Вашингтона вполне достаточно для защиты наших ближайших союзников, не обладающих ядерным оружием", - считает Чжон Чжэ Квон, докторант политологии Массачусетского технологического института. "Но эта угроза не столь реальна, как часто считают, и союзники просто не хотят зависеть от нее в обеспечении своей безопасности". На фотографии северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Хвасон-15. Journal Eurasian Times.

США не видят ядерной угрозы - пример Северная Корея

Ситуация напоминает проблему между Южной и Северной Кореей, когда в конце апреля администрация президента Джо Байдена подписала с Сеулом соглашение о возобновлении "периодических швартовок" американских атомных подводных лодок.

Ранее издание EurAsian Times писало о том, что военные аналитики ставят под сомнение готовность Вашингтона применять ядерное оружие, отмечая, что это заявление было сделано скорее для того, чтобы развеять опасения Южной Кореи по поводу постоянных угроз Пхеньяна и испытаний им баллистических ракет. Вторичным мотивом было желание отговорить Сеул от продолжения ядерной программы.

Напомним, что тогда Байден пообещал нанести ядерный удар по КНДР в ответ на ядерную атаку Севера на Юг. (Вопрос о том, будет ли гарантировано такое возмездие в случае конвенциональной атаки Пхеньяна, пока остается открытым.) Американские военные планировщики прекрасно понимают, что Пхеньян планирует атаковать Сеул только обычными средствами и не намерен использовать атомное оружие для "воссоединения двух Корей".

По заявлениям Пхеньяна, КНДР применяет ядерное оружие только в ответ на предполагаемое неизбежное нападение со стороны США, несущее угрозу ее существованию. В 1991 году Соединенные Штаты вывезли все свои ядерные боеприпасы с Корейского полуострова.

Эти замечания подтверждают суждение экспертов о том, что за угрозами США применить ядерное оружие против КНДР не последует демонстрации готовности применить это оружие. Это делается только для того, чтобы успокоить Юг. В подтверждение своих слов они указывают на временное базирование атомных подводных лодок и ограничение ядерного ответа Северной Корее только ядерной атакой, а не обычным ударом.

Как в эту картину вписывается Тайвань?

Аналогичная динамика наблюдается и на Тайване, где отсутствие реакции на заявление Джозефа Ву намекает на то, что даже Соединенные Штаты признают отсутствие ядерной составляющей в этом вопросе со стороны Китая.

Во-первых, любая угроза КНР первой применить ядерное оружие в вопросе Тайваньского пролива привела бы к беспрецедентной региональной напряженности, более серьезной, чем между СССР и США во время холодной войны. Кроме того, США сразу бы кинулись развертывать ядерное оружие постоянного базирования в Японии и Южной Корее, нацеленное на Китай и Северную Корею.

Во-вторых, на военно-оперативном уровне, если бы Китай применил ядерное оружие в проливе, радиация и осадки, возможно, затронули бы даже сам материковый Китай, включая всю Юго-Восточную Азию.Экономические последствия такого военного конфликта повлияли бы на геоэкономические цели Пекина по ослаблению влияния Соединенных Штатов в регионе.