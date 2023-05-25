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ВС России ежедневно сбивают 330 украинских БПЛА - сообщают британские разведчики

Средства радиоэлектронной борьбы ВС России сохраняют свою эффективность и сбивают порядка 10 000 украинских беспилотников в месяц, что составляет примерно 333 БПЛА в сутки
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Западные военные эксперты обнародовали информацию о новых российских системах и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые за довольно короткий период нанесли сокрушительный удар по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и зашифрованным средствам радиосвязи ВСУ.  

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Доклад разведки Великобритании утверждает, что российские средства радиоэлектронной борьбы наводят ужас на западных экспертов в Киеве. На снимке: сбитый беспилотник Bayraktar TB2-1 

В докладе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), расположенного в Великобритании, отмечается, что средства радиоэлектронной борьбы ВС России сохраняют свою эффективность и сбивают порядка 10 000 украинских беспилотников в месяц, что составляет примерно 333 БПЛА в сутки.

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Подобно "эшелонированной" противовоздушной обороне с зенитно-ракетными комплексами малой, средней и большой дальности (ЗРК), российские войска располагают распределенными платформами радиоэлектронной борьбы, каждая из которых охватывает участок фронта протяженностью 10 км.

Россия лидирует в области радиоэлектронной борьбы

Предыдущий анализ, проведенный журналом EurAsian Times в прошлом году, показал, что Россия лидирует в сфере радиоэлектронной борьбы. "После военной операции в Сирии и присоединения Крыма за год до этого ВС России проделали колоссальную работу в этой области", - пишет EAT.

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Последовавшие вслед за этим сообщения в ведущих западных изданиях еще больше раскрыли масштабы успешного применения Россией средств радиоэлектронного поражения. Войска РЭБ ВС РФ располагают самыми разнообразными комплексами способными выводить из строя практически любую аппаратуру противника, будь то беспилотники, средства связи, спутниковые сигналы навигации или сами спутники.

Военный конфликт на Украине длится уже больше года и, как ожидается, будет продолжаться как минимум еще несколько месяцев. При этом возглавляемый Соединенными Штатами альянс Организации Североатлантического договора (НАТО) продолжает накачивать Украину оружием. Тем временем ВС России делают последний рывок, пытаясь захватить оставшиеся территории на юге и востоке Украины, пишет EurAsian Times.

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Новые российские средства борьбы с беспилотниками

Российские комплексы "Красуха-2", "Красуха-4", РБ-341В ЛЭР-3, Р-330Ж "Житель", "Мурманск-БН" и "Москва-1" относятся к числу наиболее известных платформ радиоэлектронного поражения. Все они предназначены для глушения радио-, коммуникационных, радиолокационных, спутниковых навигационных сигналов различных частот и диапазонов, а также для радиоэлектронной поддержки (РЭП) и проведения радиоэлектронных атак (РЭА).

Ранее западные источники сообщали о том, что российский комплекс РЭБ 14ТС227 "Тобол" нарушил синхронизацию спутникового интернет-сервиса Starlink с наземными терминалами.

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Кроме того, в исследовании RUSI говорится о комплексе РЭБ Шиповник-Аэро", ответственном за сбитие огромного количества украинских БПЛА. "Шиповник-Аэро" является особенно эффективной системой, поскольку имеет низкую сигнатуру и может дополнительно маскировать ее, имитируя другие излучатели и устройства связи.

"Также этот комплекс обладает сложным набором эффектов для поражения БПЛА. Войска РЭБ России продолжают эффективно использовать навигационные помехи в районе боевых действий как средство радиоэлектронной защиты. В результате уровень потерь украинских БПЛА в среднем примерно равен 10 000 единиц в месяц", - говорится в исследовании RUSI, проведенном военными экспертами Джеком Уотлингом и Ником Рейнольдсом.

Россия " сбивает" в день по 330 украинских беспилотников. В отчете британской разведки говорится, что российские средства радиоэлектронной борьбы "сеют хаос" в рядах ВСУ. На фотографии изображена российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Полюс-21

Авторы доклада отметили, что российские платформы радиоэлектронной борьбы не пытаются нейтрализовать воздействие БПЛА противника, а "в значительной степени ориентированы на полное уничтожение беспилотных систем".

Уничтожение украинских БПЛА

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Наряду с "Шиповником-Аэро", российские военные широко внедряют средства радиоэлектронного поражения во всех подразделениях и на всех эшелонах. К ним можно отнести средства противодействия БПЛА, имеющиеся в каждом взводе, в том числе глушилки направленного действия и технологии для захвата БПЛА. " По оценкам украинской стороны, как минимум одна из таких систем находится в распоряжении каждого взвода российских линейных подразделений", - отмечается в исследовании.

Существует множество видеоматериалов, на которых российские военные с помощью некинетических компактных "дронобойков", выводят из строя украинские БПЛА. В результате атаки БПЛА ВСУ либо сбиваются с курса, либо мягко приземляются поблизости. Первое означает, что радиосвязь между беспилотником и его наземным оператором нарушена, а второе подразумевает, что российская аппаратура взяла управление беспилотником под свой контроль.

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В прошлом году многие издание опубликовали видеоролик, на котором показано, как российские военные с помощью антидронового ружья "Ступор" захватили беспилотник, который ВСУ использовали для наблюдения и корректировки артиллерийского огня.

Антидроновая система "Ступор" предназначена для обезвреживания промышленных беспилотных летательных аппаратов. Мобильная технология подавления БПЛА была разработана в 2016 году и стала первой на рынке устройством такого класса. В настоящее время выпускается модифицированная версия оружия, при создании которого был учтен весь опыт эксплуатации предыдущих моделей. "Ступор" создает помехи в канале управления БПЛА на расстоянии до 600 метров и в работе навигационной системы GPS на расстоянии до 2 километров. Комплекс "Ступор" позволяет не только посадить дрон или отправить его обратно, но и подавить сигнал БПЛА еще до взлета, если тот вовремя обнаружен.

"Когда русские не перехватывают трафик, они подавляют сигналы приемников Motorola на удалении примерно 10 км от линии фронта", - отмечают источники в украинских подразделениях. 

Подавление и перехват радиосигналов ВСУ

Говоря о военных коммуникациях, авторы доклада обратили внимание на чрезвычайно сложную и весьма "эффективную" систему перехвата и дешифровки украинских закодированных переговоров - "Торн-МДМ".

"(Российские средства РЭБ) способны в режиме реального времени перехватывать и дешифровать сигналы тактической связи Motorola с 256-битным шифрованием, широко используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ)".

В статье цитируется слова украинского офицера, который рассказал об одном эпизоде, когда штаб российской армии передал в свои подразделения информацию о том, что в ближайшее время они попадут под мощный артобстрел. Это произошло через пару минут после того, как артиллеристы ВСУ получили приказ о начале атаки. "Несмотря на 256-битное шифрование радиостанций Motorola, русские смогли перехватить и расшифровать эти сообщения в режиме реального времени", утверждает доклад RUSI.

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