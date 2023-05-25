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Иран продолжает активно строить ядерные объекты. По мнению прозападного издания Eurasiantimes, все они находятся за пределами досягаемости GBU-57, которые считаются "последней надеждой" американских военных на уничтожение неугодных США подземных бункеров.

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GBU-57, установленный на бомбардировщике B-2 Spirit, - Wikimedia Commons. Journal eeurasiantimes.

Набор спутниковых снимков, полученных агентством Ассошиэйтед Пресс, показал, что в настоящее время Тегеран строит ядерный объект в крупнейшей горной системе Загрос, который, предположительно, находится вне зоны досягаемости американского противобункерного оружия GBU-57 MOP.

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Недавно, сверхмощная американская корректируемая противобункерная авиабомба уже попадала в заголовки новостных изданий.

Так, например 2 мая на странице базы ВВС США Уайтман в штате Миссури в Facebook американские военные опубликовали изображения бункерной бомбы GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator, или MOP. На территории этого объекта дислоцируются американские бомбардировщики B-2 - единственные в США самолеты способные нести боеприпасы MOP.

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В подписи к фотографии было указано, что на базу поступили две бомбы MOP. Согласно заданию, эскадрилья должна "проверить их эффективность". Однако вскоре после этого снимки были удалены, дабы предотвратить утечку секретной информации о составе и боевой нагрузке этого оружия.

Тем не менее, время публикации этих фото вызывает вопросы, поскольку они были опубликованы на фоне растущей напряженности между Соединенными Штатами и Ираном ввиду развивающейся ядерной программы последнего. Ранее в этом году заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал заявил, что Иран может произвести достаточное количество расщепляющегося материала для создания одной ядерной бомбы "примерно за 12 дней". При этом известно, что свои ядерные объекты Тегеран строит глубоко под землёй, что затрудняет противникам проведение операций.

Иран ведет строительство подземных туннелей в горном массиве недалеко от ядерного центра в Натанзе, который, как утверждают источники, неоднократно подвергался диверсионным атакам на почве разногласий между Западом и Тегераном касательно его ядерной программы.

По мнению экспертов, учитывая масштабы проекта, Иран может использовать подземный центр для обогащения урана и производства газовых центрифуг. Газовые центрифуги с помощью быстро вращающихся роторов закручивает поток газа так, что молекулы, содержащие более тяжелые изотопы урана, центробежная сила отбрасывает к внешним краям, а более легкие – ближе к оси цилиндра. Таким образом удается получать уран очень высокой степени обогащения.

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Американские военно-воздушные силы продемонстрировали, что из себя представляет 30000-фунтовый боеприпас класса GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator или MOP - "уничтожитель бункеров". Journal Eurasiantimes.

Келси Дэвенпорт, руководитель департамента политики нераспространения Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями, предупредил: "Завершение строительства такого объекта станет кошмарным сценарием, грозящим новым витком эскалации. Учитывая, насколько близко Иран подошел к созданию бомбы, можно сказать, что у него практически не осталось возможностей для расширения своей программы без нарушения "красных линий" США и Израиля. Поэтому на данном этапе любая дальнейшая эскалация ведет к обострению ситуации".

Хотя Соединенные Штаты придерживаются более осторожного подхода, крупнейший региональный противник Тегерана, Израиль, открыто грозится разбомбить ядерные объекты Ирана. Израильские ВВС модернизировали свои истребители для совершения подобного рода атак, однако ни один из таких самолетов не способен нести 30 000-фунтовую (почти 14-тонную) бомбу GBU-57.

Кроме того, на Западе сильно встревожены заявлениями о том, что бомба GBU-57 может оказаться неэффективной, в случае ее применения ВВС США против Ирана. EurAsian Times пишет, что подземный ядерный центр Ирана может находиться на глубине от 80 метров (260 футов) до 100 метров (328 футов). Во всяком случае, это следует из анализа фотографий, полученных агентством Associated Press.

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Это может стать проблемой для GBU-57, поскольку ранее ВВС США утверждали, что она способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 60 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона. Представители Пентагона заявили, что для гарантированного уничтожения объекта необходимо последовательно взорвать две такие бомбы. Однако большая глубина туннелей в Натанзе по-прежнему представляет собой серьезное препятствие ВВС США.

Более того, пишет АТ, самолеты B-2 уже в течение многих месяцев находятся на земле после того, как один из них загорелся во время аварийной посадки в декабре, что еще больше осложняет любой потенциальный военный удар со стороны США.

Прекращение полетов B-2 было отменено 22 мая. " Несмотря на то, что пауза в обеспечении безопасности парка B-2 официально завершена, наша способность оказывать ядерное сдерживание и наносить удары на дальние расстояния никогда не подвергалась сомнению", - отмечается в заявлении американских ВВС.

Иранский ядерный подземный объект бросает вызов Западу. "Кошмарный сценарий для Запада": Иранские рабочие строят ядерный объект в Загросских горах, так глубоко под землей, что он, скорее всего, находится вне пределов досягаемости американского оружия, предназначенного для уничтожения таких объектов. Благодаря использованию дополнительных мощностей Иран сможет быстро обогащать уран, находясь под защитой горы. Journal Eurasiantimes.

Что известно о GBU-57 MOP

MOP создана для поражения хорошо укрепленных целей, расположенных в глубине горных массивов, например, в Иране, России, Китае или Северной Корее, пишет АТ. Считается, что это самый мощный и наиболее глубоко проникший неядерный противобункерный фугас.

Благодаря тому, что оружие является управляемым, оно способно наносить удары довольно высокой точности. Разработка этого оружия началась в 2002 году. В 2009 году компания Boeing заключила контракт на "окончательную интеграцию" MOP в самолеты B-2.

В настоящее время существует семь различных вариантов GBU-57. Помимо систем наведения и некоторых других элементов, включая оперение и хвостовую часть, GBU-57/B, -57A/B и -57B/B оснащались боеголовками BLU-127/B, -127A/B и -127B/B соответственно.

На последних фотографиях видна маркировка боеприпасов с указанием веса 12 300 килограммов или 27 125 фунтов. Как сообщают источники, в боевой части использовалась смесь стандартной взрывчатки AFX-757 и более современной PBXN-114. Причем согласно информации на бомбе, большая часть ее веса приходится на массивный стальной корпус. Именно благодаря ему бомба способна пробить бетон и слой грунта прежде, чем взорвется. Однако точная эффективность этого оружия до сих пор неизвестна.

Так уж исторически сложилось, что США рекламируют свое оружие исключительно в моменты напряженности, отчасти для того, чтобы продемонстрировать потенциальным врагам мощь американского оружия. Об этом свидетельствует появление в западных СМИ многочисленных фотографий МОП, что совпадает с ростом геополитической напряженности в мире. В частности, в отношениях между США и Северной Кореей касательно программ последней по созданию баллистических ракет и ядерных видов вооружений.

В силу того, что это оружие является управляемым, оно способно наносить удары с весьма высокой точностью. Разработка таких боеприпасов началась в 2002 году. В 2009 году компания "Боинг" заключила контракт на "окончательную интеграцию" MOP в самолет B-2. Journal Eurasiantimes.

Иран заверил международное сообщество, что он не намерен производить ядерное оружие. Однако темпы, которыми он обогащает уран, в сочетании с туманными комментариями иранских чиновников, намекающих на создание ядерной бомбы, вызывают подозрения на Западе, увеличивая раскол и повышая напряженность в отношениях между двумя противниками