Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ВВС США показали бомбу, способную уничтожить ядерный объект Ирана глубоко под землей

"Кошмарный сценарий для Запада": Иран глубоко под землей строит ядерный объект, который скорее всего находится вне зоны досягаемости оружия США
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 10 000р
4060 Ti дешевле 50 тр в Ситилинке
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Иран продолжает активно строить ядерные объекты. По мнению прозападного издания Eurasiantimes, все они находятся за пределами досягаемости GBU-57, которые считаются "последней надеждой" американских военных на уничтожение неугодных США подземных бункеров.

реклама

GBU-57, установленный на бомбардировщике  B-2 Spirit, - Wikimedia Commons. Journal eeurasiantimes.

Набор спутниковых снимков, полученных агентством Ассошиэйтед Пресс, показал, что в настоящее время Тегеран строит ядерный объект в крупнейшей горной системе Загрос, который, предположительно, находится вне зоны досягаемости американского противобункерного оружия GBU-57 MOP.

рекомендации
4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Недавно, сверхмощная американская корректируемая противобункерная авиабомба уже попадала в заголовки новостных изданий.

Так, например 2 мая на странице базы ВВС США Уайтман в штате Миссури в Facebook американские военные опубликовали изображения бункерной бомбы GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator, или MOP. На территории этого объекта дислоцируются американские бомбардировщики B-2 - единственные в США самолеты способные нести боеприпасы MOP.

реклама

В подписи к фотографии было указано, что на базу поступили две бомбы MOP. Согласно заданию, эскадрилья должна "проверить их эффективность". Однако вскоре после этого снимки были удалены, дабы предотвратить утечку секретной информации о составе и боевой нагрузке этого оружия.

Россия увеличила производство гиперзвуковых комплексов "Кинжал" более чем в пять раз - Military Watch

Тем не менее, время публикации этих фото вызывает вопросы, поскольку они были опубликованы на фоне растущей напряженности между Соединенными Штатами и Ираном ввиду развивающейся ядерной программы последнего. Ранее в этом году заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал заявил, что Иран может произвести достаточное количество расщепляющегося материала для создания одной ядерной бомбы "примерно за 12 дней". При этом известно, что свои ядерные объекты Тегеран строит глубоко под землёй, что затрудняет противникам проведение операций.

Иран ведет строительство подземных туннелей в горном массиве недалеко от ядерного центра в Натанзе, который, как утверждают источники, неоднократно подвергался диверсионным атакам на почве разногласий между Западом и Тегераном касательно его ядерной программы.

По мнению экспертов, учитывая масштабы проекта, Иран может использовать подземный центр для обогащения урана и производства газовых центрифуг. Газовые центрифуги с помощью быстро вращающихся роторов закручивает поток газа так, что молекулы, содержащие более тяжелые изотопы урана, центробежная сила отбрасывает к внешним краям, а более легкие – ближе к оси цилиндра. Таким образом удается получать уран очень высокой степени обогащения.

реклама

Американские военно-воздушные силы продемонстрировали, что из себя представляет 30000-фунтовый боеприпас класса GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator или MOP - "уничтожитель бункеров". Journal Eurasiantimes.

Келси Дэвенпорт, руководитель департамента политики нераспространения Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями, предупредил: "Завершение строительства такого объекта станет кошмарным сценарием, грозящим новым витком эскалации. Учитывая, насколько близко Иран подошел к созданию бомбы, можно сказать, что у него практически не осталось возможностей для расширения своей программы без нарушения "красных линий" США и Израиля. Поэтому на данном этапе любая дальнейшая эскалация ведет к обострению ситуации".

Хотя Соединенные Штаты придерживаются более осторожного подхода, крупнейший региональный противник Тегерана, Израиль, открыто грозится разбомбить ядерные объекты Ирана. Израильские ВВС модернизировали свои истребители для совершения подобного рода атак, однако ни один из таких самолетов не способен нести 30 000-фунтовую (почти 14-тонную) бомбу GBU-57.

Вооруженные Силы РФ с помощью гиперзвуковых комплексом "Кинжал" наказали американцев на Украине

Кроме того, на Западе сильно встревожены заявлениями о том, что бомба GBU-57 может оказаться неэффективной, в случае ее применения ВВС США против Ирана. EurAsian Times пишет, что подземный ядерный центр Ирана может находиться на глубине от 80 метров (260 футов) до 100 метров (328 футов). Во всяком случае, это следует из анализа фотографий, полученных агентством Associated Press.

реклама

Это может стать проблемой для GBU-57, поскольку ранее ВВС США утверждали, что она способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 60 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона. Представители Пентагона заявили, что для гарантированного уничтожения объекта необходимо последовательно взорвать две такие бомбы. Однако большая глубина туннелей в Натанзе по-прежнему представляет собой серьезное препятствие ВВС США.

Более того, пишет АТ, самолеты B-2 уже в течение многих месяцев находятся на земле после того, как один из них загорелся во время аварийной посадки в декабре, что еще больше осложняет любой потенциальный военный удар со стороны США.

Прекращение полетов B-2 было отменено 22 мая. " Несмотря на то, что пауза в обеспечении безопасности парка B-2 официально завершена, наша способность оказывать ядерное сдерживание и наносить удары на дальние расстояния никогда не подвергалась сомнению", - отмечается в заявлении американских ВВС.

Иранский ядерный подземный объект бросает вызов Западу. "Кошмарный сценарий для Запада": Иранские рабочие строят ядерный объект в Загросских горах, так глубоко под землей, что он, скорее всего, находится вне пределов досягаемости американского оружия, предназначенного для уничтожения таких объектов. Благодаря использованию дополнительных мощностей Иран сможет быстро обогащать уран, находясь под защитой горы. Journal Eurasiantimes.

Что известно о GBU-57 MOP

MOP создана для поражения хорошо укрепленных целей, расположенных в глубине горных массивов, например, в Иране, России, Китае или Северной Корее, пишет АТ. Считается, что это самый мощный и наиболее глубоко проникший неядерный противобункерный фугас.

Благодаря тому, что оружие является управляемым, оно способно наносить удары довольно высокой точности. Разработка этого оружия началась в 2002 году. В 2009 году компания Boeing заключила контракт на "окончательную интеграцию" MOP в самолеты B-2.

В настоящее время существует семь различных вариантов GBU-57. Помимо систем наведения и некоторых других элементов, включая оперение и хвостовую часть, GBU-57/B, -57A/B и -57B/B оснащались боеголовками BLU-127/B, -127A/B и -127B/B соответственно.

Большая колонна западной военной техники ВС Украины движется к линии фронта в Донбассе

На последних фотографиях видна маркировка боеприпасов с указанием веса 12 300 килограммов или 27 125 фунтов. Как сообщают источники, в боевой части использовалась смесь стандартной взрывчатки AFX-757 и более современной PBXN-114. Причем согласно информации на бомбе, большая часть ее веса приходится на массивный стальной корпус. Именно благодаря ему бомба способна пробить бетон и слой грунта прежде, чем взорвется. Однако точная эффективность этого оружия до сих пор неизвестна.

Так уж исторически сложилось, что США рекламируют свое оружие исключительно в моменты напряженности, отчасти для того, чтобы продемонстрировать потенциальным врагам мощь американского оружия. Об этом свидетельствует появление в западных СМИ многочисленных фотографий МОП, что совпадает с ростом геополитической напряженности в мире. В частности, в отношениях между США и Северной Кореей касательно программ последней по созданию баллистических ракет и ядерных видов вооружений.

В силу того, что это оружие является управляемым, оно способно наносить удары с весьма высокой точностью. Разработка таких боеприпасов началась в 2002 году. В 2009 году компания "Боинг" заключила контракт на "окончательную интеграцию" MOP в самолет B-2. Journal Eurasiantimes.

Иран заверил международное сообщество, что он не намерен производить ядерное оружие. Однако темпы, которыми он обогащает уран, в сочетании с туманными комментариями иранских чиновников, намекающих на создание ядерной бомбы, вызывают подозрения на Западе, увеличивая раскол и повышая напряженность в отношениях между двумя противниками

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша иран gbu-57 gbu-57/b б-2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
84
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
10
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
15
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+

Интересные материалы

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
24 мая 2023 84

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВС РФ в ходе КТО в Белгородской области затрофеили много западного оружия, включая броневики MaxxPro
19
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
6
Контртеррористическая операция в Белгородской области завершена
10
Деревянные дешевые муляжи дронов, используемые ВС РФ, вызывают перерасход ракет ПВО
1
Украине для окружения Бахмута нужно еще минимум 5 бригад
13
Пригожин рассказал о планах ЧВК «Вагнер» на ближайшие месяцы
1
Буданов раскрыл причину по которой постоянно переносят контрнаступление
12
Впервые в автоматическом режиме без участия человека ЗРК С-350 "Витязь" поразил самолёты ВСУ
19
Причастные к атаке на Белгородскую область заявляют, что продолжают бои и готовят новый прорыв
6
Глава немецкой разведки заявил об отсутствии признаков ослабления российской армии
1
GeForce RTX 4060 Ti сталкивается с типичными проблемами 8-гиговых карт в современных играх
7
Бойцы Росгвардии нашли на территории ЛНР брошенную замаскированную военную технику ВСУ
3
Командующий ВМС Украины: "Морские пехотинцы должны вернуться в пункт постоянной дислокации – Крым"
7
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
1
Генсек НАТО исключил вступление Украины в альянс до окончания боевых действий
3
В Минобороны Украины считают, что продолжают удерживать Бахмут
9
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стала быстрее карты двухлетней давности всего на 12%
17
Почему вам не стоить ждать выхода GeForce RTX 4060 Ti – Radeon RX 6750 ХТ быстрее и дешевле
3
США могут ввести войска на Украину в случае поражения ВСУ после неудачного контрнаступления
12
Microsoft упростит перенос данных на другой компьютер
1

Популярные статьи

Россия в пять раз нарастила выпуск гиперзвуковых комплексов "Кинжал" - MWM
18
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
64
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
44
WoT это жадность
50
SSD и ОЗУ на одной планке памяти – энергонезависимая оперативная память NVDIMM
18
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
84
"Заговор дьявола" - бестолковый продукт кинематографа с "повесткой"
+
За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox
7
Схватка однобашенных титанов - тестирование на Интел и АМД
8
ВВС США показали бомбу, способную уничтожить ядерный объект Ирана глубоко под землей
+

Сейчас обсуждают

Василий Бобров
04:17
Списанные самолёты есть, дело за одноразовыми пилотами
Ирак может передать Украине свои истребители F-16 из-за сложного технического обслуживания последних
N1ghtwish
04:13
Очевидная вещь, что за 7 лет объем VRAM вырос с 8Гб до 8Гб, ПСП вырос с 256Гб\с до 288Гб\с , цена выросла с $379 до $400. Требования к играм выросли с 3-4Гб в 2016г, до 12Гб в 2023г.
Блогеры разнесли RTX 4060 Ti — новинка быстрее RTX 3060 Ti всего на 8%, а иногда даже хуже нее
Bernigan
04:10
Мне надоело с капризными детьми спорить, переводить из пустого в порожнее очевидные вещи
Блогеры разнесли RTX 4060 Ti — новинка быстрее RTX 3060 Ti всего на 8%, а иногда даже хуже нее
N1ghtwish
04:06
Если 8Гб gtx1070 уже не хватает, то с чего бы 8Гб 4060ti станет хватать, а?
Блогеры разнесли RTX 4060 Ti — новинка быстрее RTX 3060 Ti всего на 8%, а иногда даже хуже нее
N1ghtwish
03:59
"И пропускная способность 1070 256 Gb/s, 4060 Ti 288 Gb/s" Переиначу. Поменять карту с 8Гб 256 Gb/s за $379 из 2016 на карту с 8Гб 288 Gb/s за $400, это, конечно, гениально. "Она будет быстрее чем 107...
Блогеры разнесли RTX 4060 Ti — новинка быстрее RTX 3060 Ti всего на 8%, а иногда даже хуже нее
Руслан К
03:59
Информационный мусор.
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
Bernigan
03:56
Дурак тут ты, т к никак не можешь понять что твои детские фантазии о том как должно быть никто исполнять не будет. Есть такой продукт, кому то подойдёт, кому то нет, т к у него уже есть видеокарта сх...
Блогеры разнесли RTX 4060 Ti — новинка быстрее RTX 3060 Ti всего на 8%, а иногда даже хуже нее
Дмитрий Зяблов
03:24
У кого-то да!
Министр обороны Германии заявил, что конец Украины наступит «завтра», если Запад перестанет поставлять ей оружие
Дмитрий Зяблов
03:20
Тебе, мозг забыли продать. 😏
ГУР МО заявило, что ВСУ не входили в Белгородскую область - это были диверсанты из РДК
Имя
03:13
"разница в фпс между pci-e 3.0 и pci-e 4.0 вообще незначительна." Разве что пятой версию и более разница будет если он скидывать в ОЗУ будет не вдезшее в видеоозу, тогда и линии решать pci-e будут ещё...
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем