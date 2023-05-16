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Япония готовит планы превентивных ударов по Китаю и Северной Корее

Токио тратит огромные средства на разработку новых ракет, которые в перспективе могут быть оснащены ядерными боеголовками способными сдержать Китай и Северную Корею
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Япония намерена резко нарастить ракетный арсенал, который может быть использован для доставки секретных ядерных боеприпасов. Об этом пишет издание Asia Times. По мнению экспертов, подобная стратегия эскалации для страны, долгое время придерживавшейся пацифистской политики, приведет к прямому столкновению с Китаем.

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Токио тратит огромные средства на разработку новых ракет, которые в перспективе могут быть оснащены ядерными боеголовками способными сдержать Китай и Северную Корею. Иллюстрация: Twitter

В этом месяце портал Naval News сообщил, что Министерство обороны Японии подписало четыре контракта с компанией Mitsubishi Heavy Industries на разработку и производство различных видов противокорабельных ракет, которые могут быть нацелены на Китай и Северную Корею. Один из контрактов стоимостью в 1,29 миллиарда долларов США предполагает модернизацию серийного производства противокорабельной ракеты Type 12 (SSM).

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Кроме того, 200 миллионов долларов было выделено на разработку наземных, воздушных и корабельных версий SSM Type 12; $891,8 миллиона - на серийное производство гиперзвукового глиссирующего снаряда (Hyper Velocity Gliding Projectile - HVGP); $436 миллионов - на разработку управляемой ракеты для подводных лодок.

В отчете Naval News отмечается, что производство модернизированной SSM Type 12 наземного базирования начнется уже в этом году, а на вооружение она поступит в 2026 году. В результате поэтапной модернизации дальность полета боеприпаса будет увеличена с 200 до 900, а, в конечном итоге, до 1500 километров.

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Также планируется создание двух образцов гиперзвукового оружия. Naval News сообщает, что производство японской гиперзвуковой ракеты HVGP Block 1 должно начаться в этом году. Предполагаемая дальность поражения составит от 500 до 900 километров. Ракеты планируется разместить на пусковой установке гусеничного типа.

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В докладе говорится, что ракеты проекта Block 2A и 2B, согласно прогнозам, будут дольно крупными. Дальность действия первой составит 2 000 километров, а второй - 3 000 километров или более. Документ сообщает, что ракеты Block 1 и Block 2A и 2B будут разработаны в период с 2023 по 2027 год и с 2023 по 2030 год, соответственно.

Что же касается оперативного использования, пишет Naval News, то Block 1 будет эксплуатироваться батальонно-тактической группой "Battalion HVGP", дислоцированной на острове Кюсю. А ракеты Block 2A и 2B будут управляться "подразделением управляемых ракет большой дальности " на северном острове Хоккайдо.

Далее в статье Naval News отмечено, что в период с 2023 по 2027 год будет разработан новый вариант ракеты SSM Type 12 с возможностью запуска из-под воды, а также новая субмарина, оснащенная системами вертикального пуска (VLS) для запуска тяжелых ракет.

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В январе 2023 года издание Asia Times писало, что инвестиции Японии в ракеты дальнего радиуса действия, по всей видимости, продиктованы ограниченным потенциалом ее ВВС на фоне недавних достижений НОАК. В стратегическом плане Япония рассчитывает, что расширенный ракетный арсенал компенсирует ограниченность ее возможностей по нанесению ударов дальнего радиуса действия.

Что же касается численности боевой авиации, то в 2021 году Китай располагал 2 250 истребителями, причем 800 из них были истребителями поколения 4 и 4 плюс. Для сравнения, у Японии по состоянию на этот год было только 244. Напомним, что китайский самолет 5-го поколения J-20 уже несколько лет находится в стадии серийного производства. И хотя Япония теоретически могла бы купить больше F-35, чтобы сравняться с Китаем, резко возросшая стоимость Lightning II вряд ли позволит это сделать.

Существующие системы противоракетной обороны, такие как Patriot и Aegis, неэффективны против боеприпасов с высоко-наклонной траекторией. Баллистические ракеты, выпущенные под такими углами, имеют очень высокую конечную скорость и в точке своего падения образуют гораздо меньшее радиолокационное сечение для радаров противоракетной обороны, которые обычно распознают ракеты, летящие сбоку. На этой архивной фотографии НОАК демонстрирует свое гиперзвуковое превосходство на гиперзвуковом планере Dongfeng-17 во время военного парада в Пекине. Photo: Agence France Presse

Учитывая, что Япония располагает ограниченным количеством истребителей, использование ракет большой дальности для нанесения привентивных ударов, традиционно выполняемых пилотируемыми самолетами, может иметь стратегический смысл. При таком раскладе Япония будет вынуждена использовать свой ограниченный парк боевых самолетов исключительно для атак по наиболее уязвимым целям и экономить силы авиации ПВО.

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Если следовать такой концепции, Японии, вероятно, потребуется большой арсенал ракет дальнего радиуса действия для сдерживания Китая и Северной Кореи. Также потребуется максимальная автономность от иностранных производителей и огромные резервы для обеспечения высокой скорости стрельбы. Однако разработка стратегических сил сдерживания, основанных на ракетах большой дальности, без возможности доставки ядерных боеголовок может оказаться практически неосуществимой.

Помимо компенсации недостатка в количестве истребителей, Япония может попытаться создать потенциал для нанесения превентивного удара по Китаю и Северной Корее, которые используют высокоточные ракеты и гиперзвуковое оружие.

В августе 2022 года журналист Габриэль Онрад в статье для издания Asia Times заметил, что проблемы традиционных систем противоракетной обороны, таких как Aegis и Patriot, в отражении гиперзвукового оружия, могли бы убедить Японию атаковать пункты запуска или хранения боеприпасов противника до начала атаки. Нахождение таких объектов в зоне риска способствует увеличению затрат в случае нападения Китая или Северной Кореи на Японию, усиливает сдерживание и сводит на нет попытки принуждения, считает эксперт.

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Тем не менее, получив несколько типов ракет большой дальности, Япония должна четко сформулировать параметры миссии своих ракетных сил, а также решить, сможет ли она рассчитывать на потенциал Пентагона по наведению на цель в режиме реального времени, поскольку в настоящее время у нее нет достаточных возможностей разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) для таких пусков.

Существующие системы противоракетной обороны, такие как Patriot и Aegis, могут оказаться неэффективными против боеприпасов с высоко-наклонной траекторией. Баллистические ракеты, выпущенные под такими углами, имеют очень высокую конечную скорость и в точке своего падения образуют гораздо меньшее радиолокационное сечение для радаров ПРО, которые обычно распознают ракеты, летящие сбоку.

Радары противоракетной обороны могут потерять контроль над своими целями, когда последние достигают вершины своих траекторий, а когда восстанавливают его, у комплекса просто не хватает времени для выполнения перехвата. Кроме того, ракеты-перехватчики в отличие от быстро ускоряющейся "падающей" цели летят вверх, преодолевая силы гравитации.

Гиперзвуковое оружие представляет собой серьезную проблему практически для всех существующих систем противоракетной обороны. Так, например, Northrop Grumman указывает, что гиперзвуковые ракеты для достижения большей дальности достигают самых верхних слоев атмосферы, работают на высотах, слишком больших или слишком малых для перехвата традиционными системами ПРО, а также маневрируют в полете по непредсказуемым траекториям, что значительно усложняет возможность перехвата.

Солдаты сухопутных сил самообороны Японии поднимают на огневую позицию ракетную установку PAC-3. Photo: Agence France Presse (AFP)

Таким образом, превентивный удар может стать для Японии одним из немногих эффективных способов противодействия такому оружию. Между тем, технологии противоракетной обороны, как, например, рельсовые пушки, лазеры и гиперзвуковые перехватчики, пока находятся в стадии проектирования.

В статье, опубликованной в январе 2023 года, Asia Times пишет, что данные разработки могут быть истолкованы как стремление Японии развивать собственные возможности сдерживания, не зависящие от гарантий безопасности Соединенных Штатов. Однако сомнительно, что Вашингтон будет использовать ядерное оружие для защиты Японии. При этом постоянство американских гарантий безопасности может быть подорвано проводимыми каждые четыре года президентскими выборами и изменчивым общественным мнением американцев.

Вместе с тем, потенциал Японии по нанесению превентивного ракетного удара может усилить и без того непредсказуемую ситуацию и региональную напряженность в регионе АТР. Подобное развитие событий очень быстро привлечет внимание к развивающейся секретной ядерной программе Японии. Токио обладает ресурсами, технологиями и научными знаниями для быстрого создания ядерного оружия, в случае если США по какой-либо причине откажутся от своих гарантий безопасности или отзовут их.   

Поскольку Япония располагает возможностями по созданию замкнутого полного ядерного цикла и теоретически может производить расщепляющийся материал для ядерного оружия, ее новые ракеты могут быть легко сконфигурированы как средства доставки ядерных боеголовок, потенциально превратившись в ядерную триаду, скрывающуюся у всех на виду. Подводит итог издание.

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китай япония северная корея превентивный удар
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