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AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"

США активно наращивают производство ракет AIM-260, пытаясь переплюнуть российские Р-37М и китайские PL-15, чтобы в итоге изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свою пользу
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США намерены нарастить производство ракет класса "воздух-воздух" нового поколения с дальностью полета за пределами видимости (BVR) - оружия, которое, как они надеются, изменит баланс воздушных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.США активно наращивают производство ракет AIM-260, пытаясь переплюнуть российские Р-37М и китайские PL-15, чтобы в итоге изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свою пользу. Image: Illustration Американская управляемая ракета класса «воздух—воздух» AIM-120 ВВС США явно уступает китайской PL-15. Journal Eurasiantimes, Journal Asian Times

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В этом месяце издание The Warzone сообщило, что американские военно-воздушные силы готовятся к ускоренному производству ракеты нового поколения AIM-260 класса "воздух-воздух". Военные планируют вооружить этими боеприпасами флотилии беспилотных летательных аппаратов на основе искусственного интеллекта, разрабатываемых в рамках концепции Collaborative Combat Aircraft (CCA) и предназначенных для ведения воздушных боев.

Авторы статьи отмечают, что намерение Пентагона нарастить производство AIM-260 стало результатом выступления начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна в сенатском комитете по вооруженным силам, когда он попытался ответить на вопрос о том, располагают ли ВВС США достаточным количеством ракет для вооружения пилотируемых самолетов и БПЛА CCA. Помимо программы CCA, пишет The Warzone, среди самолетов, которые будут оснащены AIM-260, истребители Next Generation Air Dominance (NGAD), а также состоящие на вооружении F-22, F-35, F-15EX II и F/A-18 E/F.

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Ракеты AIM-260 призваны устранить пробелы системы AIM-120 и обеспечить господство в воздухе над потенциальными противниками, такими как Россия и Китай. Новые боеприпасы будут иметь меньшие размеры и вес, что позволит размещать во внутренних отсеках самолетов или ударных дронов, тем самым улучшая аэродинамику и малозаметность крылатых машин. К тому же, ракеты AIM-260 будут иметь более мощную силовую установку и более эффективную систему наведения, что значительно увеличит радиус поражения и точность стрельбы. Journal Eurasiantimes, Journal Asian Times.

Несмотря на секретность разработки новой ракеты, в статье The Warzone за ноябрь 2021 года утверждается, что AIM-260 может быть оснащена новым типом двухимпульсного твердотопливного ракетного двигателя. Такая концепция позволит повысить эффективность полета, использовать боеголовки типа "ударное поражение" или "всенаправленное поражение", многорежимные системы наведения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и инфракрасными искателями, а также возможность принимать сигналы наведения от сторонних источников, включая наземные радары, другие самолеты, беспилотники и спутники.

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Ускоренное производство AIM-260 стартовало на фоне сообщений о том, что арсенал ракет класса "воздух-воздух" в США необходимо срочно обновлять, чтобы успеть за технологическим прогрессом американских истребителей. Так, например, в статье журнала Sandboxx за март 2023 года говорится, что в настоящее время самолеты F-35 ВВС США проходят масштабную модернизацию. Эта программа называется Tech Refresh 3 и по сути является прелюдией к серии модификаций Block IV, которые позволят увеличить боевые возможности F-35 на 75%.

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"Для того, чтобы истребители ВВС США нового поколения, такие как NGAD и F/A-XX, могли максимально использовать все свои возможности, особенно в бою BVR (beyond visual range — за пределами видимости), необходимо разработать новое оружие", - говорится в докладе.

Военный аналитик Дуглас Барри в статье для Международного института стратегических исследований в 2019 году пишет, что ВВС США для поражения вражеских самолетов ракетами с условно большей дальностью могут использовать потенциал малозаметных истребителей F-22 и F-35 вместе с возможностями AIM-260. Такой подход, считает Барри, не подходит для старых истребителей четвертого поколения, как например, F-15 и F-16. И наоборот, новые крылатые машины ВВС США, такие как NGAD, F/A-XX, F-22 и F-35, могут быть ограничены устаревшей ракетой AIM-120, которая в настоящее время является основным средством ведения боя BVR.

В статье, опубликованной в сентябре 2021 года в журнале Air & Space Forces Magazine, Джон Тирпак отмечает, что хотя 30-летняя конструкция AIM-120 совершенствовалась на протяжении многих лет, потенциал ее модернизации, возможно, уже исчерпан. При этом, ракеты PL-15, (намного превосходящие по своему боевому потенциалу AIM-120) уже давно стоят на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пишет автор заметки.

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США наращивают производство ракеты класса "воздух-воздух" нового поколения. Несмотря на то, что новая программа завоевания господства в воздухе была строго засекречена Пентагоном, СМИ опубликовали некоторые важные детали. Разработанная компанией Lockheed Martin в сотрудничестве с ВВС и ВМС США, новая ракета дальнего действия AIM-260 является преемницей усовершенствованной ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 (AMRAAM). Image: Twitter. Journal Eurasiantimes, Journal Asian Times.

В статье для IISS, опубликованной в сентябре 2022 года, Дуглас Барри указывает, что ракета PL-15 благодаря дальности в 200 км (по сравнению с 160-180 км у модификации AIM-120D), скорости в 5 Махов, высокой маневренности и возможности экспорта американским противникам, представляет серьезную угрозу как для США, так и для их союзников.

Хотя, разработка последнего варианта AIM-120, AIM-120D3, велась с учетом характеристик PL-15, PL-15, возможно, все равно выиграет, если дело дойдет до нанесения "нокаутирующих" ударов по вражеским самолетам, - утверждает эксперт. Барри отмечает, что для достижения большой дальности ракета AIM-120D3 использует коррекцию траектории на среднем участке. По словам автора, это было достигнуто за счет оптимизации программного обеспечения и более эффективной обработки навигационных данных, а не за счет каких-либо модификаций ракетного двигателя.

Данная технология обеспечивает ракете AIM-120D3 большую дальность, однако для эффективного поражения цели ей также потребуется достаточное количество кинетической энергии. Даже если оставить в стороне тот факт, что AIM-120 не хватит мощности для нанесения кинетического удара способного уничтожить самолет противника, ее потенциал будет ограничен полуактивной системой самонаведения ракеты.

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Редактор журнала The Warzone Джозеф Тревитик в своей заметке за март 2023 года пишет, что AIM-120 должна иметь возможность получать информацию от самолета еще до пуска. Во время полета боеприпаса между самолетом и УР должен происходить информационный обмен, позволяющий вести ее на большие расстояния, пока радар самолета следит за целью. По словам Тревитика, после сближения AIM-120 с целью включается бортовой активный радар, который обнаруживает и наводит ракету независимо от РЛС самолета, реализуя таким образом функцию "выстрелил и забыл".

Дэйв Маджумдар в статье в The National Interest за октябрь 2015 года утверждает, что ракеты AIM-120D, установленные на F-22, могут быть уязвимы к цифровым радиочастотным помехам (DRFM), которые способны генерировать российские и китайские комплексы РЭБ. Такие устройства могут имитировать сигналы радаров дружественных стран и передавать их обратно на передатчик, тем самым ослепляя ракеты с полуактивными радиолокационными головками самонаведения.

В этой ситуации, пишет Маджумдар, США необходимо срочно приступить к освоению новых техник целеуказания способных противостоять помехам DRFM, в том числе с помощью комбинации радиолокационного и инфракрасного наведения АФАР.

Хотя внедрение AIM-260 и направлено на сохранение превосходства США в воздухе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, она не является "серебряной пулей" в решении серьезных системных проблем, с которыми сталкиваются американские военно-воздушные силы.

Пентагон крайне обеспокоен разработками зарубежных ракет класса "воздух-воздух", и главной причиной этому являются российские Р-37М и китайские PL-15 изделия PL-15. В сложившейся ситуации оборонное ведомство США сочло необходимым инициировать разработку собственного оружия с улучшенными характеристиками. Работы в этом направлении начались около шести лет назад - в 2017 году. На фото истребитель F-22 запускает ракету AIM-120. Journal Eurasiantimes, Journal Asian Times/ Photo: Screenshot/Twitter/Military.com.

В сентябре прошлого года издание Asia Times сообщило, что Соединенные Штаты испытывают острую нехватку истребителей и отстают в подготовке пилотов, - "ВВС США насчитывают лишь 48 из 60 истребительных эскадрилий. При этом только в Азиатско-Тихоокеанском регионе из 13 эскадрилий 11 оснащены устаревшими самолетами, средний возраст которых достигает 28,8 лет".

В сентябре прошлого года издание Asia Times сообщило, что Соединенные Штаты испытывают острую нехватку истребителей и отстают в подготовке пилотов, - "ВВС США насчитывают лишь 48 из 60 истребительных эскадрилий. При этом только в Азиатско-Тихоокеанском регионе из 13 эскадрилий 11 оснащены устаревшими самолетами, средний возраст которых достигает 28,8 лет".

Кроме того, подготовка военных пилотов в США снизилась после войны в Персидском заливе в 1991 году. В настоящее время пилотам предоставляется всего 9,7 летных часов в месяц против 22,3 часов в то время. Такие показатели не позволяют сформировать 137 эффективных, хорошо обученных и хорошо оснащенных истребительных эскадрилий, призванных отбить всякое желание у любого здравомыслящего противника вступать в воздушный бой с самолетами США, заключило издание.

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Теги

россия сша китай р-37м aim-260 pl-15
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