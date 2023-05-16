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Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня

В начале мая напряженность в Тайваньском проливе резко возросла, но теперь в преддверии встречи лидеров Большой семерки Пекин пытается "охладить" ситуацию.
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Коммунистическая партия Китая (КПК) решила несколько смягчить свою позицию по отношению к Тайваню и подчеркнула важность мирного воссоединения в рамках подготовки к 49-му саммиту G7, который должен состояться в японском городе Хиросима 19-21 мая.

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Китайский политический деятель, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Stefani Reynolds / Ассошиэйтед Пресс (Associated Press)

Некоторые эксперты на Западе считают, что в случае военных действий в Тайваньском проливе Китай столкнется с серьезным кризисом, так как ему придется одновременно воевать с Соединенными Штатами, Японией, Южной Кореей и Австралией.

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Ван Хунин, один из семи членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК, на внутреннем совещании 10 мая объяснил суть новой стратегии партии в отношении Тайваня. Он подчеркнул, что материк будет укреплять экономическое сотрудничество с Тайванем и шаг за шагом наращивать межпроливные отношения.

Смягчение тона Пекином резко контрастирует с действиями Народно-освободительной армии Китая по переброске военных самолетов, морских судов и военных беспилотников к серединной линии Тайваньского пролива в начале этого месяца, когда 25 оборонных подрядчиков из США приняли участие в Тайваньско-американском форуме оборонной промышленности в Тайбэе 3 мая.

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"Необходимо полностью, точно и всесторонне реализовать общую стратегию партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, решительно взять на себя доминирующую роль и инициативу в межпроливных отношениях", - заявил Ван на ежегодной рабочей конференции по вопросам Тайваня 9 и 10 мая.

"Мы должны придерживаться политики "одного Китая" и "консенсуса 1992 года", содействуя мирному развитию межпроливных отношений", - сказал он. Мы должны придерживаться концепции "единой семьи по обе стороны пролива", уважать, заботиться о наших соотечественниках на Тайване. Помогать им, укреплять системы и стратегии, способствующие повышению благосостояния тайваньского народа, и продолжать углублять процесс интеграции и развития межпроливных отношений".

Десятки военных кораблей и боевых самолетов Народно-освободительной армия КНР пересекли срединную линию Тайваньского пролива

Предупреждения пандиократов

Следует отметить, что за минувшие выходные в китайском Интернете, обычно строго цензурируемом, появилось в свободном доступе несколько интересных по своей откровенности статей, разъясняющих негативные последствия войны в Тайваньском проливе.

Так, например, в воскресенье автор одного из китайских изданий в городе Цзянсу опубликовал статью под заголовком "Я не поддерживаю идею силового воссоединения! Война истощит народ, приведет к бесполезной трате денег и не принесет пользы нашему государству".

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"Военное воссоединение не только повлечет за собой жертвы, но и причинит экономике и обществу Тайваня непоправимый ущерб", - пишет он. "Тайвань — это наша братская провинция, а не наш враг. Мирное урегулирование тайваньского вопроса отвечает интересам людей по обе стороны пролива, а также является одним из ключевых условий реализации великого возрождения китайской нации".

Автор добавляет: "На фоне усилившихся споров вокруг Южно-Китайского моря нам нужно больше сосредоточиться на стремлении к мирному решению вопроса, а не попадать в водоворот военной конфронтации. Более того, вопрос Тайваня — это вопрос всего китайского народа, и мы не должны оставлять его решение на откуп внешних сил".

Он считает, что военное воссоединение принесет лишь новые трудности и потери родным, близким и друзьям Китая на Тайване. Китай должен использовать более изобретательный подход, путем сотрудничества и переговоров, чтобы позволить жителям Тайваня понять его любовь и доброту, и позволить им стать друзьями и партнерами материковой части страны.

Борьба на несколько фронтов

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"Как только мы начнем силовое воссоединение Тайваня, следует готовиться к самому худшему - столкнуться с боевыми действиями на нескольких фронтах", - написал в воскресенье в своей статье обозреватель из Чжэцзяна. "В случае объединения США, Японии, Южной Кореи и Австралии нам придется вести боевые действия на всех четырех фронтах - в водах у острова Окинава и в Бохайском море, в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море".

"Нашей главной проблемой является то, что Соединенные Штаты уже разместили свои войска на многих военных базах вокруг Тайваньского пролива и теперь накачивают их оружием", - считает он. "Американские войска на Окинаве - одна из самых серьезных угроз для Китая".

Вполне вероятно, пишет эксперт, что в один прекрасный день Пентагон направит свои авианосные ударные силы и ядерные подводные лодки к Тайваньскому проливу и тем самым создаст для Китая серьезную проблему.

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"Из-за нестабильной ситуации на Корейском полуострове Сеул, возможно, не сможет отправить большое количество солдат в Тайваньский пролив, а скорее попытается начать боевые действия с Северной Кореей", - говорит он. "Если Австралия и Соединенные Штаты объединят усилия, это станет для нас огромной проблемой в регионе Южно-Китайского моря". Он приходит к выводу, что хотя Китай способен воевать на всех четырех фронтах, ему необходимо и дальше наращивать свою военную мощь.

Подобные статьи редко допускаются к публикации в китайском Интернет-пространстве, подвергаемом жесточайшей цензуре. Но по крайней мере на понедельник 15 мая они находились в свободном доступе.

Визит Блинкена в Китай

После того как в конце января произошел инцидент со "шпионским воздушным шаром", государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отменил свой визит в Пекин, запланированный на начало февраля. Затем Бланкен заявил о готовности посетить Китай в апреле, но получил отказ от Пекина, после того как 5 числа того же месяца спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти встретился в Калифорнии с президентом Тайваня Цай Ин-вэнь.

Посол США в Китае Николас Бернс 2 мая во время вебинара, организованного вашингтонским аналитическим институтом The Stimson Center, заявил, что Штаты хотели бы возобновить дополнительные каналы связи с Китаем и надеются, что ситуация в Тайваньском проливе останется мирной и в будущем.

9 мая министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с Бернсом в Пекине заявил, что Китай будет вести диалог с Соединенными Штатами только в том случае, если последние перестанут акцентировать внимание на проблемах Тайваня, перестанут слишком остро реагировать на ситуации, подобные недавним инцидентам с воздушными шарами, и прекратят вводить новые санкции против технологического сектора Китая.

После встречи Цинь и Бернса последовало выступление Ван И 9 и 10 мая и десятичасовые переговоры между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и высокопоставленным китайским дипломатом Ван И 11 мая в Вене.

По итогам состоявшейся встречи Ван-Салливана Белый дом заявил, что обе стороны провели откровенные, содержательные и конструктивные переговоры по ключевым вопросам касательно отношений США и Китая, глобальной и региональной безопасности, боевых действий на Украине, а также конфликт между КНДР и Южной Кореей. Как сообщает агентство Синьхуа, во время встречи Ван И вновь повторил позицию Пекина по тайваньскому вопросу.

Профессор, декан Института международных исследований и директор Центра американских исследований Фуданьского университета Ву Синьбо в своем интервью 12 мая отметил, что вопрос о целесообразности визита Блинкена в Китай будет решаться с учетом позиции Вашингтона на саммите G7.

"После инцидента с воздушным шаром отношения между Китаем и США резко ухудшились. Это также связано с вмешательством США во внутренние дела Китая, включая Тайвань и торговые вопросы", - сказал Ву. "Теперь же Китай Пекин пытается понять, что США будут делать, чтобы остановить дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами".

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"Ряд действий, предпринятых недавно США и их союзниками по НАТО, оказал негативное влияние на ситуацию с безопасностью вокруг Китая и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, затронул наши основные интересы и вопросы Тайваня", - заявил эксперт.

Ранее в беседе с Бернсом, посетившим Фуданьский университет в конце апреля, он заявил, что если США используют саммит G7 для критики Китая, то им не стоит надеяться в этом году на улучшение китайско-американских отношений.

12 мая министр финансов Германии Кристиан Линднер в своем выступлении заявил, что руководители финансовой группы G7 уже не раз обсуждали вопрос о том, должны ли развитые страны диверсифицировать свои цепочки поставок и сократить чрезмерную зависимость от Китая. Он уточнил, что в этот процесс могут быть вовлечены развивающиеся страны и страны с низким уровнем дохода.

Напомним, что в прошлом месяце президент США Джо Байден объявил о намерении подписать указ, который запретит американским компаниям, фондам прямых инвестиций и венчурного капитала вкладывать средства в китайские проекты в области микрочипов, искусственного интеллекта, квантовых вычислений, биотехнологий и чистой энергии. Байден, заручившись поддержкой союзников США, планировал объявить об этих инвестиционных ограничениях накануне саммита "Большой семерки".

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