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Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе

Тайваньские военные зафиксировали 57 боевых самолетов и 19 кораблей НОАК вблизи острова после заявлений США о начале производства оружия на Тайване
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила не менее 57 боевых самолетов, 19 военных кораблей и ударный беспилотник к Тайваньскому проливу, на фоне заявлений Вашингтона о начале производства американского оружия на Тайване.

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Заявления американских оборонных компаний о производстве беспилотников и боеприпасов на Тайване вынуждают Пекин направлять к острову свои военные корабли и самолеты.

Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что у острова в зоне опознавания системы ПВО были замечены истребители класса Су-30, J-10, J-11, J-16 и корабли НОАК. Отмечается, что более половины военных самолетов пересекли "срединную линию" - фактическую границу в Тайваньском проливе. В министерстве заявили, что внимательно следят за действиями китайской армии и в 6 утра пятницы по тайваньскому времени представят обновленные данные о количестве вылетов боевой авиации НОАК.

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Инцидент произошел на фоне участия 25 американских оборонных компаний в работе военного форума Taiwan-US Defense Industry Forum в Тайбэе. Стивен Раддер, отставной генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты США, в рамках мероприятия сказал, что он и группа американских оборонных подрядчиков "выполняют миссию по формированию общего видения свободных, открытых, устойчивых и инклюзивных отношений не только между Соединенными Штатами и Тайванем, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона".

"Многие оборонные подрядчики из Соединенных Штатов рассматривают возможность включения Тайваня в свои логистические цепочки", - отметил Джулиан Куо, тайваньский политолог и бывший член Законодательного Юаня. "Несмотря на то, что это не будет подразумевать передачу высоких технологий, вполне возможно, что компании Тайваня будут производить боеприпасы по заказу Пентагона".

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"Мы знаем, что Япония планирует построить на островах Рюкю не менее сотни топливохранилищ и складов для хранения боеприпасов. В этом плане США могут рассчитывать на Тайвань и создать на его территории десятки оружейных заводов", - добавил Куо. По его словам, такая концепция крайне необходима, поскольку в случае начала войны в Тайваньском проливе будет трудно транспортировать боеприпасы с Филиппин на о. Тайвань. Он считает, что тайваньским технологическим компаниям не хватает опыта в разработке оружия, но они способны и готовы производить детали для американских оборонных подрядчиков.

В среду 3 мая 2023 года англоязычная газета China Daily, (владельцем которой является Центральный отдел пропаганды Коммунистической партии Китая) опубликовала редакционную статью под заголовком "США повышают ставки в грязной игре, но их следует предупредить...". В четверг китайская версия этой статьи была перепечатана другими государственными СМИ КНР под заголовком "Производство оружия для США на Тайване - крайне опасный шаг".

"Вашингтон организовал на Тайвань поездку делегации 25 оборонных компаний США, очевидно, для изучения потенциала острова по производству оружия, прежде всего ударных дронов и артиллерийских снарядов, а также для того, чтобы демонстративно поддержать сепаратистские взгляды лидера Тайваня Цай Ин-вэнь, выступающей за независимость", - пишет автор статьи.

Американские военно-воздушные силы заказали для Тайваня беспилотники MQ-9B SkyGuardian на сумму в 217,6 миллионов долларов США

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"Постоянно раздувая конфликт на Украине, Соединенные Штаты не в состоянии своевременно поставлять оружие на Тайвань", - говорит он. "Но производя военную продукцию на территории Тайваня, американские оборонные концерны, а также администрация Байдена смогут избежать многих проблем и наладить продажу оружия острову".

Китайские военные эксперты считают, что США пересекли крайнюю линию. Действия Вашингтона бросают серьезный вызов суверенитету и территориальной целостности КНР. Послав на Тайвань делегацию американских торговцев оружием, администрация Байдена играет с огнем и в конечном итоге обожжется. Отвратительное поведение США может надолго изменить отношения между двумя странами и полностью разрушить китайско-американские связи.

Военные беспилотники

В марте 2019 года Тайвань заказал у компании General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) четыре беспилотника MQ-9B Reaper SeaGuardian на сумму около 600 миллионов долларов США. В ноябре 2020 года Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил эту сделку. Производитель называет модификацию Reaper SeaGuardian "модульным морским разведывательно-ударным дроном".

Народно-освободительная армия Китая 26 апреля 2023 года отправила беспилотник TB-001 в беспрецедентный полёт вокруг Тайваня. Photo: Baidu

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За прошедшее время сумма сделки значительно сократилась, а беспилотники, о которых идет речь, судя по всему, были заменены на модификацию SkyGuardian. По словам производителя, этот летательный аппарат может осуществлять постоянную разведку, наблюдение и рекогносцировку.

Во вторник издание Defense Post сообщило, что Военно-воздушные силы США заказали четыре MQ-9B SkyGuardian для Тайваня. Однако сумма заказа составила всего $217,6 млн. GA-ASI также поставит Тайбэю две наземные станции управления, запасные части и другое вспомогательное оборудование.

Ли Ши-Чанг, глава департамента стратегического планирования Министерства обороны Тайваня, в четверг заявил, что строительство четырех беспилотников будет завершено в 2025 году. При этом последующие шесть месяцев персонал будет обучаться в США, а не на Тайване, из-за финансовых соображений.  Цао Чин-пин, командующий ВВС Тайваня, добавил, что все четыре беспилотных летательных аппарата и сопутствующее к ним оборудование прибудут на Тайвань к 2027 году и будут готовы к использованию через шесть месяцев.

MQ-9B Reaper — модульный разведывательно-ударный Беспилотный летательный аппарат, разработанный американской компанией General Atomics Aeronautical Systems: General Atomics Aeronautical Systems.

Министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг отметил, что Тайвань заказал в США 66 боевых самолетов F-16IQ Fighting Falconу компании Lockheed Martin. Однако из-за пандемии производство первой партии самолетов было перенесено с четвертого квартала этого года на третий квартал 2024 года.

Национальный институт науки и технологий Тайваня (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) в феврале этого года представил серию ударных беспилотников местного производства. Среди них одна модель напоминает американский AeroVironment Switchblade 300. NCSIST заявил, что сотрудничает с частными компаниями для создания прототипов своих беспилотников, но не назвал своих партнеров.

Реакция Китая

Напомним, 11 апреля в японских СМИ появилось первые сообщения о желании 25 оборонных подрядчиков США направить своих представителей на Тайвань для обсуждения совместного производства беспилотников и боеприпасов. А уже 26 апреля тайваньские медиа рассказали, что среди делегатов будут специалисты Lockheed Martin, Raytheon Technologies и AeroVironment.

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"Американские оружейники привыкли подталкивать к конфронтации и разжигать конфликты. Они искусно зарабатывают на военных действиях, а правительство США их постоянно прикрывает", - заявил 26 апреля Чжу Фэнлянь, пресс-секретарь Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая.

Она подчеркнула, что за последние шесть лет Демократическая прогрессивная партия Тайваня (ДПП) неоднократно вступала в сговор с США. Тайбэй бездумно закупил американское оружие по очень высоким ценам на общую сумму в 22 миллиарда долларов США. Она добавила, что сегодня ее соотечественники на острове "привязаны к колеснице независимости Тайваня". По словам политиканши, ДПП не защищает Тайвань, а только вредит и уничтожает его.

В тот же день Народно-освободительная армия Китая отправила военный беспилотник TB-001 Scorpion в беспрецедентный полет вокруг Тайваня. Официальный Тайбэй заявил, что его зенитно-ракетные комплексы Sky Bow на авиабазе Чихханг были приведены в полную боевую готовность. 27 апреля ВВС Тайваня подняли в воздух несколько истребителей. В среду 10 мая в небе Тайваня был обнаружен разведывательный БПЛА НОАК Harbin BZK-005.

В феврале этого года Министерство коммерции КНР приняло решение внести компании Lockheed Martin Corp и Raytheon Missiles & Defense в список "ненадежных организаций" из-за продажи оружия Тайваню. Согласно распоряжению оба оборонных концерна должны были выплатить совокупный штраф в размере 99 миллиардов юаней (14,4 миллиарда долларов США), но это требование было проигнорировано.

Беспилотный летательный аппарат BZK-005 - это самолет-разведчик, разработанный Пекинским университетом аэронавтики и компанией Harbin Aircraft Industry. Стоит на вооружении Народно-освободительная армия Китая.

В прошлом месяце в министерстве заявили, об ужесточении рестрикций, запретив американским предприятиям вкладывать средства и размещать производства и заказы в КНР. Более того, официальный Пекин заявил, об ограничениях на поставки в Соединённые Штаты китайских комплектующих, а также редкоземельных элементов, которые используются в производстве батарей и лидаров, применяемых для управления беспилотными транспортными средствами.

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