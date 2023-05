За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На днях компания Turkish Aerospace (TA) и Турецкое агентство оборонной промышленности представили ударный вертолет T929 ATAK 2. Новая машина представляет собой более крупную и более мощную модификацию вертолета T129, который она в ближайшее время заменит в турецких ВВС. Об этом пишет англоязычный военный журнал Janes.

Тяжелый ударный вертолет Турции T929 ATAK-2.Photo: Defense Turk

Ожидается, что T929 будет эксплуатироваться как вооруженными силами Турции, так и экспортными заказчиками, а его первый полет состоится в ближайшие недели. В статье Janes сообщается, что T929 имеет типичную для ударных вертолетов конструкцию со ступенчатой тандемной кабиной, неубирающимся трёхопорным шасси и вспомогательным крылом.

Кабина экипажа способна выдерживать попадания пуль калибром до 12,7 мм. На новых снимках видно, что она оснащена большим информационным дисплеем. На внешних балках могут размещаться противотанковые ракеты большой дальности UMTAS или L-UMTAS, а также 70-мм управляемые ракеты Roketsan Cirit. T929 оснащен пушкой T-30H от местной компании Aselsan и оптико-электронной системой ASELFLIR-600. Благодаря высокоточной оптике ASELFLIR-600 способна обнаруживать, отслеживать и наводить на цель с очень больших расстояний.

Установка двигателей LHTEC T800 на T129 стала причиной задержки экспортных продаж на Филиппины из-за санкций США, которые были введены Вашингтоном после того, как Анкара в 2019 году закупила российские системы ПВО С-400Е. В отчете Janes отмечается, что серийные образцы будут оснащены двумя турбовальными двигателями TS1400 от местного производителя TUSAS Industries.

Издание отмечает, что вертолет T129 несколько уступает по размерам своим американским и российским аналогам, что соответственно является причиной определенных конструктивных ограничений. Например, малым топливным запасом и полезной боевой нагрузкой.

Сравнивая T129 с американским AH-64 Apache, американский ресурс SOFREP в статье за август 2022 года пишет, что дальность полета T129 превосходит AH-64 почти на 100 километров, однако AH-64 быстрее примерно на 80 километров в час. T129 и AH-64 могут нести примерно одинаковое количество боеприпасов, при этом T129 способен нести восемь 160-миллиметровых противотанковых ракет большой дальности UMTAS, 76 неуправляемых 70-миллиметровых ракет для ближней авиационной поддержки, 16 ракет CIRIT калибра 70 миллиметров или восемь ракет класса "воздух-воздух" Stinger.

Американская машина AH-64 способна нести аналогичное оружие, в частности, Stinger, AIM-9 Sidewinder, Sidearm, а также управляемые и неуправляемые 70-миллиметровые ракеты. T129 оснащен 20-миллиметровой автоматической пушкой с 500 патронами, а AH-64 - 30-миллиметровым одноствольным пулеметом со скоростью стрельбы 1200 выстрелов в минуту.

В видеоролике показан TF-X на ранних стадиях строительства: хорошо видны фюзеляж и крылья самолета, а вот двигатели, оперение и авионика не попали в кадр. Заявленная скорость - 2 Маха (2500 км/ч). Длина самолета составит 19 метров, размах крыльев - 12 метров. Потолок - 16 700 метров.

По данным SOFREP, АН-64 выигрывает у Т129, поскольку первый обладает большей скоростью, более мощным и разнообразным оружием, современными комплексами авионики и датчиков, а также более квалифицированным экипажем.

Эксперты Asiatimes пишут, что вертолет Т929 — это еще один высококлассный продукт, производством которого в последнее время активно занимается турецкая оборонная промышленность. Важно отметить, пишет АТ, что Турция, судя по всему, полностью готова вступить в элитный клуб стран, способных производить боевые самолеты. В декабре прошлого года СМИ сообщили о ходе работ над созданием национально истребителя TF-X. На кадрах, хорошо видны фюзеляж и крылья, а двигатели, авионика и оперение остаются вне поля зрения.

В январе этого года журнал The Warzone представил отчет о том, что проект TF-X достиг финальной стадии производства. На фотографиях изображена полностью собранная носовая часть истребителя. Перед кабиной пилота находится датчик инфракрасного поиска и слежения (IRST), а под обтекателем - многоцелевая электрооптическая система целеуказания (EOTS). Источник отмечает, что подобной компоновки нет ни у одного серийного истребителя в мире.

В марте турецкий малозаметный истребитель прошел рулежные испытания. Первый полет TAI TF-X Stealth Fighter Jet состоится уже в 2023 году, не в 2025-м, как планировалось ранее.

В ноябре прошлого года мы писали о турецком стелс-беспилотнике Bayraktar Kizilelma, который будет способен участвовать в воздушных боях против классических боевых самолетов. Планируется, что морские модификации этих БПЛА будут базироваться на легком авианосце TCG Anadolu. Ранее ВС Турции планировали использовать для этих целей американские истребители F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL). Однако в связи с тем, что в 2019 Турция была исключена из программы производства F-35, судно было переоборудовано в авианосец для транспортировки ударных дронов.

Кроме того, Турция разрабатывает ударную мини-субмарину, которая, по заявлению Анкары, станет хитом на мировом рынке и потенциально изменит характер ведения боевых действий на море. Речь идет о мини-субмарине ST-500, которая благодаря слабым магнитным и акустическим полям, "маскирующимся" под фоновый шум судоходства, может быть эффективным инструментом в литоральных (прибрежных) операциях. Субмарина ST-500 может стать неплохой альтернативой для стран, пытающихся нарастить возможности ведения подводной войны в условиях ограниченного бюджета, например, для Филиппин ил Тайваня.

Издание Airforce Technology называет несколько причин, почему Турция стала активно развивать отечественную оборонную промышленность. Журнал пишет, военный конфликт на Украине привел к серьезному расколу между Россией и странами Североатлантического альянса, создав тем самым потенциально огромный рынок для Турции.

Возможно, пишет Airforce Technology, Анкара, надеется то, что Россия в силу санкций, наложенных на неё Западом, не сможет выполнить международные заказы на поставки оружейных систем, следовательно страны, заключившие такие контракты будут искать альтернативу и найдут её в Турции. К тому же, экономика Турции сегодня переживает не лучшие времена, поэтому Анкаре необходимо искать другие источники дохода, а быстро развивающаяся оборонная промышленность способна принести серьезные дивиденды.

Столь амбициозные проекты "оборонки" в первую очередь связаны с грандиозными планами Турции во внешней политике. В статье, опубликованной в прошлом месяце в рецензируемом журнале "Journal of the Human and Social Sciences Researches", Сердар Йылмаз и Мурат Йорулмаз утверждают, что интенсификация оборонной промышленности Турции демонстрирует активную и решительную внешнюю политику страны.

Длина STM-500 составит 42 метра, ширина 8,5 метров, подводное водоизмещение - 540 тонн, максимальная скорость - 18 узлов. Экипаж 18 человек плюс 6 морпехов. Максимальная глубина погружения 250 метров.

Турецкие эксперты считают, что инвестиции в оборонную промышленность призваны снизить зависимость от внешних сил, обеспечить более гибкий и транзакционный подход во внешних делах, открыть новые возможности для международного сотрудничества и послужить мощным инструментом для заключения сделок в интересах экономики и безопасности Турции.