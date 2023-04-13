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Турция поставила на вооружение свой самый большой военный корабль-носитель ударных дронов Bayraktar

Турция ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu, на борту которого будут развернуты Bayraktar TB3 - ударные беспилотные самолеты нового поколения
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10 апреля Турция приняла на вооружение свой самый большой военный корабль. На палубе корабля TCG Anadolu, называемого первым в мире носителем беспилотных боевых самолетов (UCAV), были установлены прототипы новейших БПЛА Bayraktar TB3.Во время презентации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "TCG Anadolu - первый в мире авианосец, где могут садиться и взлетать ударные беспилотные машины", добавив, что на борту корабля планируется разместить большое количество пилотируемых и беспилотных самолетов турецкого производства.

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TCG Anadolu стал первым турецким авианосцем и первым в мире боевым кораблем способным использовать беспилотную авиацию. Об этом сообщает англоязычное издание EurasianTimes. Корабль был передан ВМС Турции за три месяца до официальной церемонии инаугурации.

В рамках торжественного мероприятия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил "TCG Anadolu - первый в своем классе боевой корабль, на палубу которого могут садиться и взлетать ударные дроны", особо подчеркнув, что судно будет служить местом дислокации множества пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов ВВС Турции.

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В день инаугурации на летную палубу авианосца были доставлены прототипы новейших турецких БПЛА Bayraktar TB3. Видео этого эффектного маневра было опубликовано в Интернете. Bayraktar TB3 должен поступить на вооружение ВМС Турции в 2024 году.

Прототип новейшего турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 был поднят на летную палубу первого в мире авианосца UCAV и нового флагмана Турции TCG ANADOLU. Как сообщается, Bayraktar TB3 будет введен в эксплуатацию с TCG ANADOLU к 2024 году, а Bayraktar KIZILELMA - к 2025 году.

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Это событие произошло через несколько недель после того, как технический директор Baykar Technologies Сельчук Байрактар опубликовал в Интернете снимки с производственной линии, на которой изготавливаются БПЛА TB3. Согласно сообщениям местных медиа, TB3 будет совершать полеты совместно с БПЛА Kizilelma, "беспилотным сверхзвуковым истребителем", который планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Новый TB3 представляет собой последнюю итерацию перспективной серии ударных беспилотников TB, выпускаемых турецкой авиастроительной компанией Baykar. TB3 обладает более высокими возможностями, чем его предшественник, Bayraktar TB2. Предполагается, что ударные беспилотники последнего поколения будут не только использоваться на внутреннем рынке, но и поставляться на экспорт.

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Беспилотный боевой летательный аппарат (UCAV) Bayraktar TB3 — это целый боевой комплекс, способный взлетать и садиться на авианосцы с ограниченными взлетно-посадочными полосами. Интеллектуальное вооружение, установленное под крыльями UCAV TB3, позволяет ему выполнять задачи разведки, рекогносцировки и наблюдения в дополнение к ударным операциям. Кроме того, способность Bayraktar TB3 поддерживать связь даже за пределами прямой видимости позволяет эксплуатировать БПЛА на очень больших расстояниях.

Теперь о флагмане: хотя Anadolu относится к категории десантно-штурмовых кораблей, ВС Турции заявили, что будут использовать его как носитель различных типов вооруженных дронов.

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TB3 — это беспилотный летательный аппарат со складными крыльями, способный работать взлетать и садиться на палубы авианосцев и короткие взлетно-посадочные полосы. Официальная Анкара заявила, о необходимости проведения тщательных испытаний ударного дрона, в первую очередь для того, чтобы понять, насколько он эффективен в боевых действиях на море.

TCG Anadolu: Первый в мире авианосец для ударных дронов

Разработанный на основе флагманского корабля ВМС Испании "Хуан Карлос I", TCG Anadolu представляет собой десантно-вертолетный корабль-док (LHD) амфибийного типа. Водоизмещение корабля составляет 27 436 тонн, он имеет размеры 32 метра в ширину и 231 метр в длину.  Автономность судна - 50 суток, максимальная скорость - 21 узел, дальность плавания (при скорости в 15 узлов) - 9 000 морских миль.

Изначально TCG Anadolu создавался как десантно-штурмовой корабль и должен был транспортировать флотилию вертолетов или истребителей с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), таких как американский F-35B. Однако вероятность получения американских самолетов пятого поколения заметно сократилась после того, как США исключили Турцию из программы создания истребителей F-35 из-за решения Анкары в 2019 году приобрести российские системы противовоздушной обороны ЗРК С-400. Ранее Турция планировала закупить в США не менее 100 истребителей F-35.

Такой поворот событий заставил власти Турции пересмотреть стратегию развития и внести дополнительные коррективы. В итоге TCG Anadolu был переоборудован в носитель беспилотных боевых летательных аппаратов (ББЛА).

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В конце прошлого месяца технический директор Baykar Technologies Сельчук Байрактар опубликовал в Twitter снимки с производственной линии, на которой изготавливаются ударные дроны TB3.

Предполагается, что в состав авиакрыла TCG Anadolu войдут в первую очередь беспилотники Bayraktar TB3 с возможностями укороченного взлёта и посадки. Вместе с беспилотной авиацией на борту TCG Anadolu могут быть размещены различные вертолеты, в частности, T129 Atak турецкого производства, ударные Bell AH-1 "Си Кобра" и многоцелевые Sikorsky S-70.

В феврале этого года стало известно, что на корабле будут проведены работы по обновлению инфраструктуры для обеспечения беспилотных операций "с целью модернизации авиакрыла Anadolu".

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В частности, будут установлены центры управления ударными дронами, спутниковые терминалы, "роликовая система" в носовой части судна для запуска беспилотных летательных аппаратов, аэрофинишёр — устройство для торможения UCAV, а также страховочные сетки для улавливания небольших беспилотников. Летная палуба "Анадолу" имеет шесть площадок для посадки и взлета средних транспортных и штурмовых вертолетов, а также еще два места для тяжелых винтокрылых транспортников.

Кроме того, судно может перевозить легкие и тяжелобронированные транспортные средства, в том числе многоцелевые гусеничные и колесные машины. Палуба для легких грузов способна выдержать до 30-колесных машин, таких как бронетранспортеры или машины-амфибии. В специальном отсеке корабля могут транспортироваться порядка 12 вертолетов среднего класса.

При необходимости, на палубе для легких транспортных средств также можно разместить вертолеты. Танки и прочие гусеничные машины с мощным бронированием планируется перевозить на палубе для тяжелых грузов, расположенной в верхней части корабля.

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