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Пентагон: Россия предоставила Китаю технологии и топливо для создания ядерного оружия

На Западе опасаются, партнерство "без ограничений" позволит России предоставить Китаю технологии и топливо, необходимые для изменения существующего в мире паритета ядерного оружия.
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Россия планирует предоставить Китаю технологию создания реакторов на быстрых нейтрона. На Западе считают, что подобное соглашение позволит Пекину значительно увеличить свой ядерный арсенал и изменить сложившийся в мире баланс ядерных вооружений. На Западе опасаются, партнерство "без ограничений" позволит России предоставить Китаю технологии и топливо, необходимые для изменения существующего в мире паритета ядерного оружия. Китай планирует значительно расширить свой ядерный арсенал. Photo: Agence France Presse - AFP / Sputnik / Росатом.

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Ранее в этом месяце издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Китая Си Цзиньпин объявили о долгосрочном соглашении продолжить разработку ядерных реакторов на быстрых нейтронах, оптимально приспособленных для производства плутония, используемого в ядерном оружии.  

В докладе отмечается, что в декабре 2022 года российская государственная атомная компания "Росатом" завершила передачу 25 тонн высокообогащенного урана для китайского ядерного реактора CFR-600, который, по мнению западных аналитиков, способен производить до 50 ядерных боевых частей в год.

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Представители Министерства обороны США и американские специалисты по военному планированию считают, что CFR-600 будет иметь решающее значение для наращивания ядерного потенциала Китая с 400 боеголовок сегодня до 1500 к 2035 году.

Однако в Китае категорически отвергли такую оценку, заявив, что CFR-600 подключена к гражданской энергосистеме и является частью программы стоимостью 440 миллиардов долларов США, направленной на то, чтобы к середине следующего десятилетия обогнать Соединенные Штаты и занять первое место в мире по производству ядерной энергии, сообщают информационные агентства на Западе.

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Об увеличении ядерной помощи Китаю со стороны России было объявлено во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина со своим российским коллегой. Лидеры двух стран объявили о заключении целого ряда новых соглашений.  Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили о партнерстве "без ограничений" незадолго до начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года.   

Вашингтон считает, что экспорт ядерных технологий, резко возросший после начала СВО, является одним из эффективных инструментов России для нивелирования санкционного давления, Западных стран.

В отчете Bloomberg отмечается, что Россия является самым крупным в мире поставщиком ядерных реакторов и ядерного топлива. При этом большинство китайских реакторов на быстрых нейтронах, использующих в качестве теплоносителя жидкий металл, основаны на российских технологиях.

В вышедшей в 2022 году книге "Российско-китайские отношения: Развивающийся альянс или вечные соперники" Брайан Карлсон пишет, что стратегический расчет России в отношении Китая был глубоко модифицирован после начала украинского конфликта, введения беспрецедентных западных санкций и провозглашения стратегического партнерства "без ограничений".

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По мнению Карлсона, решение России предоставить Китаю ядерные технологии для создания ядерного арсенала показывает, что Москва оставила в стороне долгосрочные опасения по поводу потенциальной угрозы Китая на Дальнем Востоке.

Российская государственная атомная корпорация "Росатом" в настоящее время участвует в строительстве нескольких атомных электростанций в Китае. Photo: Agence France Presse - AFP / Sputnik / Росатом

Этот шаг отражает стремление России к расширению сотрудничества с Китаем в противостоянии с Западом и признание того, что разрыв российско-китайских отношений негативно отразится на ее интересах в этот критический момент, говорит Карлсон.

Что же касается российского экспорта энергоносителей в КНР, то Тейн Густафсон в статье для Fortune за апрель 2022 года отмечает, что Китай, возможно, не сможет купить достаточное количество энергоносителей, чтобы сохранить прежние объемы российского экспорта.

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Густафсон пишет, что российский экспорт нефти в Китай имеет мало возможностей для быстрого расширения, учитывая сложности с трубопроводами и морскими терминалами. Кроме того, отправка нефти танкерами может быть сопряжена с определенными проблемами, поскольку некоторые трейдеры и грузоотправители отказываются от перевозки российской нефти.

Он также утверждает, что существующая газовая инфраструктура России на Дальнем Востоке способна обеспечить Китай лишь малой частью объемов, реализуемых в Европу, обращая внимание отсутствие у России танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

США выразили озабоченность: Китайские вооруженные силы интенсивно развертывают свои боевые самолеты в Африке

Что касается угля, то, по словам Густафсона, предлагаемый Европой запрет на российский уголь и планы полного отказа от этого вида топлива, в сочетании с ограниченностью железнодорожных путей в Тихоокеанском регионе, также создают определенные проблемы для увеличения экспорта в Китай.

Он пишет, что российская энергетическая инфраструктура десятилетиями строилась для поставок в Европу, поэтому переориентация российского экспорта на Китай будет довольно затратным и длительным процессом. При этом помощь России может сыграть важную роль в усилиях Китая по быстрому расширению своего ядерного арсенала.

В статье, опубликованной в августе 2021 года в издании Carnegie Endowment for International Peace, Тун Чжао обсуждает причины, стимулирующие стремление Китая к ядерной экспансии. Чжао отмечает, что развивающаяся противоракетная оборона США и обычные ударные вооружения делают ядерный арсенал Китая уязвимым и тем самым подрывают его потенциал сдерживания.

По мнению Чжао, китайские лидеры воспринимают Запад как альянс стран, которые намеренно создают проблемы и ищут предлоги для сдерживания и демонизации Китая, опасаясь, что его подъем ставит под сомнение доминирование США в существующей системе миропорядка.

Россия и Китай укрепляют сотрудничество в сфере ядерных технологий. Это серьезно тревожит Пентагон. В США считают передачу реакторов ключевым фактором для китайской программы создания ядерных оружия НОАК. Россия была и остается ведущим мировым поставщиком атомных технологий и ядерного топлива. Photo: Agence France Presse - AFP / Sputnik / Росатом.

Он также отмечает, что любой признак слабости будет стимулировать западные страны к дестабилизации Китая и ослаблению власти Коммунистической партии Китая. Поэтому для Пекина крайне важно нарастить свой ядерный арсенал, чтобы заставить соперников уважать его позицию и проявлять сдержанность.

Кроме того, наращивание ядерных вооружений Китая направлено на усиление НОАК в случае возможного военного сценария. В ноябре 2022 года Asia Times писала, что структура ядерных сил Китая ориентирована на то, чтобы выдержать первый удар противника, а не угрожать применением ядерного оружия.

Хотя китайские лидеры время от времени обсуждают вопрос об изменении политики неприменения ядерного оружия первыми, нет никаких признаков того, что Китай намерен изменить эту позицию в ближайшее время, пишет Asiatimes.

В статье для журнала Air and Space Forces Magazine за февраль 2023 года Кристофер Праудзик отмечает, что более мощный и диверсифицированный ядерный арсенал Китая увеличивает возможности второго удара и ставит страну в более выгодное положение в плане принудительного бравирования своим ядерным оружием и его применения в случае необходимости.

В конце статьи Праудзик пишет, что для Китая достаточно 700 ядерных боеголовок, чтобы иметь гарантированный потенциал для второго удара, с возможностью нанесения последующих ограниченных ударов на театрах военных действий. Более того, масштабы ядерного арсенала НОАК, разнообразие систем доставки и мощность боеголовок значительно расширяют сепктр ядерных атак, а также цели, которым Китай может угрожать.

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