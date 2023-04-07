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По данным американской разведки, в ближайшие дни Иран получит первые истребители Су-35 Flanker-E. Официального подтверждения эта информация не получила, и пока это лишь слухи, которые распространяются во всезнающих западных медиа, таких как Bulgarian Military и Military Watch Magazin. Впрочем, эта информация очень похожа на правду.

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Тегеран покупает у России 24 истребителя Су-35 Flanker-E, построенных для Египта. Фото предоставлено Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Су-35 является глубокой модернизацией истребителя Су-27. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Согласно контракту с "Рособоронэкспорт" Тегеран должен получить 24 истребителя Су-35 "Фланкер-Э". При этом вопрос с поставкой 16 самолетов уже решен окончательно, а остальные восемь могут быть поставлены в рамках дополнительного соглашения. Согласно различным заявлениям, в Иран будут поставлены Су-35, изготовленные по заказу BBC Египта. До недавно времени 15 из них дислоцировались на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина.

То, что именно египетские Су-35 будут переданы Ирану, совершенно логично и закономерно. Соглашение между Москвой и Тегераном было заключено относительно в короткие сроки, следовательно, у "Объединенной авиастроительной корпорации" в запасе должны были находится свободные истребители, не задействованные в СВО на Украине. В начале марта иранское информационное агентство Mehr официально заявило, о том, что иранские Военно-воздушные Силы приобрели 16 истребителей у российской компании "ОАК".

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15 многоцелевых сверхманевренных истребителей Cy-35C до недавно времени дислоцировались на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина. Journal Military Watch Magazin.

Пентагон и Белый уже давно активно обсуждают поставку российских истребителей в Иран. Этот контракт прямо как бельмо на глазу у Вашингтона. Ну никак российские истребители не дают конгрессменам и генералам США спать спокойно. Американцы неоднократно пытались нанести удар по российско-иранской сделке на 5 миллиардов долларов. Даже сейчас они пытаются ей помешать. Так, например, 29 марта три конгрессмена, МакКол, Уилсон и Кин, обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием ввести санкции против Тегерана в соответствии с CAATSA. (Закон о противодействии противникам политики Соединенных Штатов посредством рестрикций). Как утверждает прозападное издание Bulgarian Military, требование ввести экономические ограничения против Ирана, безусловно, связано с приобретением российских Су-35.

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Первые сообщения о том, что Россия планирует поставить в Иран, многоцелевые модернизированные Су-35 появились еще в прошлом году. Впервые мы упоминали об этом в конце декабря прошлого года, рассказывая о проблемах израильских F-35A, а спустя почти месяц, в январе, в российских СМИ появилась информация о том, что Тегеран планирует получить от Москвы первые крылатые машины уже весной (примерно в марте-апреле) 2023 года.

Конгрессмены МакКол, Уилсон и Кин призвали Блинкена ввести обязательные санкции CAATSA против Ирана в связи с его заявлениями о том, что он находится на пути поступления российских истребителей Су-35СМ. Journal Military Watch Magazin.

Поставки Су-35 Ирану, пишет BM имеют ключевое значение для многих индикаторов безопасности в регионе. Прежде всего, Тегеран серьезно повысит боеспособность своих военно-воздушных сил. Кстати, изначально Исламская республика планировала закупить у России самолеты Су-30СМ, но позже отказалась от этой идеи, заявив, что "Су-30 больше не представляет интереса для ВВС страны".

Во-вторых, после прибытия Су-35, Тегеран может в ближайшие месяцы заказать зенитно-ракетные системы С-400. И если это произойдет, то российские истребители Су-35 и лучшие в мире комплексы ПВО С-400 станут серьезным сдерживающим фактором в стремлении США и Израиля нанести удар по ядерной программе Ирана, пишут западные эксперты.

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Так что в случае появления в Иране российских зенитно-ракетных комплексов, работающих в "конструктивно-технологическом тандеме" с Су-35С, американским F-16 и F-35 придется ох как несладко. (Заметьте это пишут не российские СМИ, а самые что ни наесть прожжённые западные медиа. То есть признают потенциал российского оружия и боятся.)

Иран в ближайшее время получит от России 16 истребителей Су-35 Су-35 Flanker-E. Более того, некоторые источники из разведки утверждают, что Тегеран мог заключить договор на поставку от 24 до 60 российских истребителей Су-35С. Portal Iran Observ. journal Military Watch Magazin.

В последние дни марта Израиль нанес несколько воздушных ударов по позициям вооруженных формирований поддерживаемых Корпусом стражей исламской революции (КСИР). И это, по мнению экспертов BM, также может быть сигналом того, что Су-35 скоро появятся в Иране.

Кроме того, пишет издание явным свидетельством того, что сроки поставок Су-35 в Иран подходят к концу являются спутниковые снимки американской разведкой, сделанные всего полтора месяца назад. На них запечатлен макет Су-35 около подземной базы иранских ВВС Eagle 44. Это означает, что Тегеран тщательно изучил технические характеристики российских самолетов и теперь может беспрепятственно разместить их на этом объекте, сообщают журналисты BM.

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Западные военные аналитики считают, что сделка между Россией и Ираном готовилась уже давно, и база Eagle 44 изначально проектировалась исходя из размеров и потенциала российских боевых самолетов.

Вашингтон утверждает, что Иран извлек немалую выгоду из продолжающегося военного конфликта на Украине. "Тегеран уловил подходящий момент, чтобы перейти на сторону Москвы и стать ее главным союзником. И если Китай еще несколько месяцев назад сохранял нейтралитет, то Иран с самого начала начал напрямую поставлять России свои системы вооружений", - заявили в Белом доме. Вот кто-кто, а эти бы вообще молчали. США не нравится то, что Иран извлек немалую выгоду от сделки с Россией. Фейспалм! То есть, они не разжигают войны и не отдают средства, обещанные Киеву, своим оборонным корпорациям.

Изображение, на котором якобы изображен Су-35 (или его макет) рядом с иранской подземной базой Eagle 44. Journal Military Watch Magazin.

По оценкам Пентагона, в Россию были поставлены тысячи беспилотников Shahed-136. Министерство обороны США утверждает, что у него есть множество доказательств использования иранских мопедов российскими вооруженными силами на Украине. Правда, как обычно, их не предъявляет. "Кроме того", - как бы продолжает газета The Washington Post - "теперь после нескольких месяцев поставок Москва и Тегеран готовятся к совместному производству ударных беспилотников на территории России". Иран и Россия отрицают подобные заявления.

Ей вторит журнал The Wall Street Journal, утверждая Кремль уже подобрал место для строительства завода, который будет производить как минимум 6 000 ударных БПЛА для участия в конфликте на Украине. Согласно источникам американского издания, участок для строительства находится под городом Елабуга.