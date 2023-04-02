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Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты

АВАКС по-китайски: парк китайских "летающих радаров" KJ-500 стремительно растет, и это очень не нравится Пентагону
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Первые самолеты Shaanxi KJ-500, поступили на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2015 году и стали кульминацией двадцатипятилетней работы по созданию самолета раннего предупреждения и контроля воздушного пространства мирового уровня (AEW&C). Эта программа получила высший приоритет в НОАК вскоре после того, как ВВС США продемонстрировали высокую эффективность самолёта E-3 Sentry во время войны в Персидском заливе в 1991 году. В 2000-х годах на службу ВС Китая были приняты самолеты KJ-2000 и KJ-200 с потенциалом, который хотя и считался недостаточно высоким, но все же обеспечивал значительный опыт эксплуатации специализированных средств AEW&C.

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KJ-500 AEW&C- Система дальнего радиолокационного обнаружения Народно-освободительной армии Китая. Journal Military Watch Magazine.

В отличие от своих предшественников, KJ-500 получил ряд важных преимуществ, включая модернизированный радар с активной фазированной решеткой (AESA), новые технологии передачи данных, а также возможность отслеживать до 100 целей одновременно. Новая "тарелка" была разработана в Институте №38 - известном восточно-китайском исследовательском центре электронных технологий (China Electronics Technology Group Corporation).  Она включала три отдельных сенсора, антенну спутниковой связи, а также два пассивных массива электронной разведки (PESA).

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Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями FWJ-6C мощностью по 5100 лошадиных сил  с шестилопастными винтами JL-4 национального производства. Машина обладает высокой выносливостью и отлично подходит для барражирующих полетов, что наиболее характерно для самолетов AEW&C. Если Y-9 был рассчитан на перевозку 106 пассажиров или 132 десантников, то в варианте с  Shaanxi KJ-500 экипаж состоит из четырех человек и восьми АРМ операторов. Основная же часть полезной нагрузки включает комплекты датчиков и бортовое электронное оборудование (БРЭО).

Кроме основных приборов обнаружения присущих разведывательным самолетам, в фюзеляж Y-9 были интегрированы специальные консоли управления для экипажа и антенные решетки. По мнению экспертов, использование планера Y-9 позволило существенно сократить операционные расходы и обеспечить высокую эксплуатационную готовность, в отличие от программы AWACS ВВС США, предусматривающей эксплуатацию более тяжелых реактивных самолетов, столкнувшихся в последние годы с рядом проблем технического характера.

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О том, что такие платформы АВАСК полностью отвечают высоким требованиям Народно-освободительной армии Китая, можно догадаться по гораздо большему количеству построенных KJ-500 по сравнению с предыдущими вариантами. По оценкам экспертов, к началу 2018 года на вооружении ВВС Китая находилось порядка 17 самолетов KJ-500, что уже сделало их самыми массовыми из всех, находящихся в эксплуатации НОАК, до того, как в том же году было объявлено об увеличении масштабов производства. Для сравнения, армия Китая построила всего четыре самолета KJ-2000 и около 12 единиц KJ-200. Они были поровну распределены между военно-воздушными силами и подразделениями морской авиации

Таким образом, KJ-500 стал самым массовым самолетом ДРЛО, за исключением ВВС США (33 единицы), поскольку подобные средства авиационной разведки в относительно небольшом количестве состоят на вооружении весьма ограниченного числа государств. В то время как большинство стран мира вообще не имеют подобных систем

Модернизированная версия KJ-500A была представлена на авиасалоне Airshow China 2022 в Чжухае в ноябре прошлого года, продемонстрировав серьезные изменения бортовой электронике. Источник знакомый с ситуацией сообщил, что этот вариант начал поступать на вооружение армии Китая в 2020 году, после того как в 2018 году были запущены новые производственные линии.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения являются важным инструментом повышения эффективности всех родов войск, в особенности боевой авиации. KJ-500 получил особое признание в НОАК в результате совместного использования с наиболее известным китайским истребителем пятого поколения Chengdu J-20. Первые J-20 были переданы ВВС Китая в 2016 году. Серийное производство стартовало в 2021 год. Сегодня парк J-20 НОАК насчитывает более 200 машин.

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J-20 - истребители пятого поколения Народно-освободительной армии Китая. Journal Military Watch Magazine.

В марте 2022 года самолеты ВВС США впервые встретились в небе с китайскими самолетами пятого поколения. Тогда командующий Тихоокеанскими ВВС США Кеннет Уилсбах высоко оценил потенциал KJ-500 "за важную роль, которую он сыграл в поддержке воздушных операций J-20". "Мы были сильно впечатлены командованием и управлением, связанным с J-20... эти самолеты... довольно хорошо управлялись и контролировались китайскими ВВС ", - заявил генерал. 

"KJ-500... играет важную роль в некоторых возможностях по ведению огня на больших дальностях. В частности, KJ-500 помогает эффективно поражать цели сверхдальними китайскими ракетами класса "воздух-воздух". И меня очень интересует вопрос, как можно разрушить систему такого воздушного взаимодействия".

Сегодня Пентагон считает, что Китай - единственный потенциальный противник Соединенных Штатов, обладающий современными самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, численно превосходящими российский флот А-50. (На данный момент на вооружении ВКС РФ официально находятся 3 единицы А-50 и 6 шт. А-50У). Другие же страны, включая Северную Корею и Иран, вообще не располагают подобными средствами авиационной разведки.

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Благодаря высоким темпам производства, значительному количеству и широким возможностям, существенно превосходящим E-3 и сравнимым с недавно разработанным E-7, китайский KJ-500 является самой опасной для Соединенных Штатов да и всего Запада в целом платформой ДРЛОиУ.

Хотя KJ-500 занимает менее заметное место среди таких воздушных средств НОАК, как бомбардировщики H-20 и истребители J-20, его разработка способствовала стремительной модернизации китайского боевого флота и стала серьезной проблемой для потенциальных противников Китая.

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