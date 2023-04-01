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ВВС США отказались от проекта по созданию оружия воздушного базирования быстрого реагирования (ARRW), что нанесло последний удар американской программе по созданию гиперзвукового оружия. Всё это происходит на фоне активного наращивания стратегического потенциала России и Китая. Об этом рассказывает издание Asia Times.

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Провал гиперзвукового оружия ARRW США. Гиперзвуковые мучения американских военно-воздушных сил свидетельствуют об откровенном бессилии экс-гегемона. Photo: United States Air Force. Journal Asia Times.

В прошлом месяце журнал The Warzone опубликовал статью в которой сообщалось, что в связи с чередой неудачных испытаний ВВС США планируют отказаться от проекта Lockheed Martin ARRW в пользу программы Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) компании Raytheon.

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В публикации приводятся цитаты помощника министра ВВС США по закупкам Эндрю Хантера, который заявил, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов не планируют проводить последующие закупки ракет ARRW. По его словам, два оставшихся прототипа будут использоваться для сбора данных о гиперзвуковых полетах, но не приведут к последующим контрактам.

В конце прошлого месяца газета South China Morning Post (SCMP) сообщила об очередном неудачном испытании системы ARRW. В докладе говорится, - "Ракета была успешно запущена с бомбардировщика B-52H у побережья Южной Калифорнии. В определенный момент боеголовка отделилась от ускорителя и продолжила полет. Однако канал передачи данных, по которому передается телеметрическая информация о полете, вышел из строя.

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В конце прошлого месяца газета South China Morning Post (SCMP) сообщила о неудачном втором летном испытании ARRW. В сообщении говорится, что хотя ARRW была успешно запущена с бомбардировщика B-52H у побережья Южной Калифорнии, а ее боеголовка успешно отделилась от ускорителя и продолжила полет, канал передачи данных, по которому передается телеметрическая информация о полете, вышел из строя.

SCMP сообщает, что в результате сбоя были потеряны данные, которые могли бы помочь Пентагону понять характеристики полета ARRW. Летная группа, проводившая испытание, пытается понять, чем был вызван сбой - неисправностью канала передачи данных или дефектом боеголовки ARRW.

Военно-технический персонал фиксирует AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon Instrumented Measurement Vehicle 2 во время его интеграции под крыло самолета B-52H Stratofortress в Калифорнии в 2020 году. Photo: United States Air Force. Journal Asia Times.

В отчете также сказано, что неудачное испытание ARRW было вторым из четырех запланированных тестов, целью которых являлась демонстрация способности оружия к эксплуатации и, следовательно, его пригодности для запуска в производство.

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При этом первое испытание ARRW прошло относительно успешно. В декабре прошлого года журнал Air & Space Forces Magazine сообщил, что ARRW была запущена с бомбардировщика B-52H у побережья Южной Калифорнии. Ракета разогналась до гиперзвуковой скорости, отделилась от своего ускорителя, пролетела на скорости свыше 5 Махов несколько километров и взорвалась, не долетев до цели.

Однако, несмотря на этот результат, источник в Пентагоне заявил, о многочисленных неудачах при запуске боеприпаса ARRW. В оборонном ведомстве США неудачи ARRW попытались оправдать конструктивными недостатками и институциональными проблемами, связанными с процедурами испытаний гиперзвукового оружия.

Так, в июле 2022 года издание Asia Times писало, что причинами неудачных пусков могла стать чрезмерно сложная конструкция гиперзвукового механизма, что привело к увеличению числа потенциальных точек отказа и потребовало проведения большего количества испытаний для проверки проекта.

Кроме того, слишком сжатые сроки, не обеспеченные необходимыми средствами планирования и контроля, а также желание США побыстрее развернуть гиперзвуковое оружие, чтобы противостоять России и Китаю, также могли послужить причиной неудачных пусков, что, естественно, привело к затягиванию сроков его внедрения.

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Несовершенство конструкции и технологии производства оружия, плохое планирование и управление испытаниями, пробелы в предполетном контроле, отсутствие строгого правительственного надзора и склонность преуменьшать значимость дорогостоящих неудач, вероятно, также внесли свой вклад в стремительный крах программы.

Журнал "Air & Space Forces Magazine" напомнил, что ракета ARRW является одним из двух гиперзвуковых средств поражения "актуальных, чувствительных ко времени целей", разрабатываемых ВВС США. Вторая программа - боеприпас HACM.

Гонка гиперзвуковых летательных аппаратов продолжается. Концептуальное изображение самолета DART AE. Photo: Hypersonix. Journal Asia Times.

В чем отличие. В проекте ARRW, после пуска с борта воздушного судна, ракетный твердотопливный ускоритель двигаясь по баллистической траектории разгоняет боеприпас до сверхзвуковых скоростей. Достигнув высоты 400 километров, происходит высвобождение боеголовки, которая в управляемом полете скользит к цели с гиперзвуковой скоростью до 11 Махов. HAWC — это гиперзвуковая крылатая ракета воздушного базирования с ГПВРД (Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель).

В последнем номере журнала Air & Space Forces Magazine сообщается, что в связи с неудачей программы ARRW Пентагоне намерен активно продвигать программу HACM. В публикации также упоминаются некоторые преимущества системы HACM перед проектом ARRW. Например, благодаря более компактным размерам, ее можно разместить на большем количестве видов летательных аппаратов, включая истребители, такие как F-15EX. Боеприпас ARRW могут нести только тяжелые бомбардировщики.

Военные эксперты считают, что для успешной реализации проекта HACM США могли бы использовать потенциал AUKUS дабы избежать подводных камней, которые привели к провалу с ARRW. Ключевым партнером США в разработке системы HACM может стать Австралия. Недавно Министерство обороны США (DOD) выбрало австралийскую компанию Hypersonix в качестве партнера для разработки высокоскоростного гиперзвукового самолета для испытаний.

Такое партнерство, пишет Asia Times, поможет устранить проблемы в разраотке гиперзвукового оружия США, которые, судя по всему, и привели к срыву программы ARRW. Испытательный самолет DART AE компании Hypersonix оснащен водородным скрамджетом, способным развивать скорость до 7 Махов, и предназначен для испытания гиперзвуковых платформ, компонентов, датчиков, систем связи и управления.

Этот проект должен поддержать американскую программу Hypersonic and High-Cadence Airborne Testing Capabilities (HyCAT), которая предполагает привлечь частные и военные компании для снижения нагрузки на американские гиперзвуковые испытательные комплексы.

Кроме того, пишет АТ, в HACM может быть использована австралийская технология гиперзвукового двигателя HIFiRE. В марте прошлого компания Hypersonix представила высшим чиновникам США напечатанный на 3D-принтере реактивный двигатель, который, как показала практика, имеет ряд преимуществ перед американскими аналогами.

В частности, специалисты Hypersonix заявили, что благодаря использованию специальных сплавов двигатель может быть напечатан всего за три недели. В настоящее время компания разрабатывает новые материалы для покрытия поверхностей гиперзвуковых летательных аппаратов, испытывающих во время полета экстремальные температуры.