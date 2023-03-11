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Военный депутат высшего законодательного органа Китая призвал Народно-освободительную армию (НОАК) повысить навыки ведения боевых действий в городских условиях. Об этом сообщает издание EurAsianTimes.

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Китайские военнослужащие отрабатывают тактику захвата домов и освобождения помещений. Источники и ссылки: Journal Eurasian Times

По мнению западных экспертов, это указывает на явную политическую составляющую военной подготовки Китая к захвату острова, где он, скорее всего, будет вынужден испытать на себе весь спектр военных операций и политико-экономические последствия тяжелых и кровопролитных боев в городских условиях.

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После того, как бывший спикер США Нэнси Пелоси посетила остров в августе 2022 года, напряженность в западной части Тихого океана продолжает оставаться на беспрецедентно высоком уровне. Более того в состоянии повышенной боевой готовности находится весь регион Дальневосточной Азии. Речь идет о трех очагах напряженности раздуваемыми США - Корейском полуострове, Тайваньском проливе и Южно-Китайском море (ЮКМ).

Российская Федерация, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Китайская Народная Республика (КНР) усиливают соперничество с США, Японией и Южной Кореей, пишет EurAsianTimes, на фоне попыток Североатлантического альянса (НАТО) завоевать выгодные позиции в регионе АТР.

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Несмотря на то, что Китай официально выступает за "мирное воссоединение", он никогда не исключал возможности военного вмешательства в случае необратимых провокаций со стороны Тайваня или США (например, провозглашение Тайванем независимости, получение островом крупных капиталов или стратегических систем вооружений, признание США или другой крупной державой острова в качестве государства путем отказа от политики "одного Китая").

Генерал НОАК призывает повысить готовность армии к войне в городских условиях

Генерал-лейтенант Народно-освободительная армия Китая Ма Имин, также являющийся депутатом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), принял участие в панельной дискуссии с участием делегатов ВСНП от НОАК и Народной вооруженной полиции (НВП) на ежегодном собрании этого ведомства в воскресенье 5 марта.

Согласно исследованию Института изучения войны (США), опубликованному в апреле 2022 года, за последнее десятилетие НОАК "усиленно занимается изучением, тренировкой и подготовкой к ведению боевых действий в городских условиях". В этом отчете говорится, что армия Китая "нередко использует опыт вооруженных сил других стран для обоснования своих прогнозов (поскольку у нее недостаточно опыта ведения боев в условиях города)".

Как сообщается, за последнее десятилетие Народно-освободительная армия Китая усилила подготовку по ведению боевых действий в городских условиях. Photo: Handout Journal Eurasian Times

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Издание EurAsian Times опубликовало видеозаписи того, как НОАК, используя виртуальную и дополненную реальность, а также специализированные БПЛА и штурмовые винтовки ближнего боя, отрабатывала транспортировку сотен танков, грузовиков и БМП через Тайваньский пролив на гражданских саморазгружающихся судах типа "Roll On-Roll Of" (вкатывай-выкатывай).

Это говорит о том, что КПК не исключает возможность ведения тяжелых, изнурительных и политически затратных уличных боев, связанных с оккупацией островного государства.

Характер проведения военных учений и полетов в идентификационной зоне ПВО Тайваня (ADIZ) с августа 2022 года также стал более специфичным, при этом даже западные военные эксперты отмечают скорость и масштаб, с которым НОАК разрабатывает свои планы и стратегии нападения.

Кроме того, даже в Вашингтоне признают, что вооруженные силы США доктринально, численно, логистически и технологически далеки от того, чтобы успешно противостоять Народно-освободительная армия Китая в западной части Тихого океана.

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Однако все меняется, когда речь заходит о городской войне. Если в исследовании ISW говорится, что такая кампания будет представлять определенную угрозу, (особенно учитывая, что более 90% населения Тайваня проживает в городах), то в исследованиях SCMP проводятся параллели с продолжающимся военным конфликтом на Украине.

"Более масштабные усилия НОАК по изучению городских боев могут также быть обусловлены опытом Вооружённых Сил РФ на Украине, где городские бои в большинстве случаев носят весьма разрушительный характер", - отмечается в докладе.

Уличные бои — это совсем другое дело

Возможно, западные аналитики пытались провести параллель с боями в Соледаре и Артемовске (Бахмуте), где за каждый дом велись ожесточенные бои. Однако на Тайване, пишет EurAsianTimes, сценарий будет еще более кровопролитным, с "тысячами трупов" и тяжелыми потерями, особенно если тайваньское сопротивление перерастет в повстанческое движение.

Но вот что из всего этого важно, так это возможный политический расчет, стоящий за подготовкой к ведению городских войн. По мнению авторов статьи, это опровергает некоторые общепринятые суждения о геоэкономических и политико-экономических стратегиях Китая, которые лежат в основе его военной доктрины.

Китай знает об экономических последствиях разрушения Тайваня как для себя, так и для всего мира, а также о влиянии на мировые продажи полупроводников. Поэтому, согласно оценкам, Китай уже давно предпочитает менее кинетические действия и более психологически подавляющие военные маневры.

Подобная тактика "серой зоны" была использована в Южно-Китайском море и Ладакхе, где Пекин поднимает градус эскалации, удерживая страны от противодействия военному самоутверждению Китая в связи с его территориальными претензиями, пишет EAT. Тайвань хорошо понимает, к каким последствиям может привести разрушение литейных цехов завода Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в результате удара НОАК.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) номера улучшить свои стратегические возможности, чтобы осуществить национальное воссоединение Китая. Representational Image. Journal Eur Asian Times

По мнению западных экспертов, если это произойдет, то нарратив изменится в пользу американо-тайваньских отношений. Кроме того, это ставит под угрозу нейтралитет, который Китай занимает среди азиатских стран, которые сегодня сохраняют молчание и не критикуют Пекин за проведение учений с боевыми стрельбами вокруг Тайваня после визита Пелоси.

В значительной степени Китай добился этого благодаря своим глубоким экономическим, коммерческим и торговым связям со всеми странами региона, где он является главным торговым партнером почти каждого государства.

Таким образом, китайский подход заключается в подрыве американского влияния путем демонстрации неспособности Вашингтона предложить что-либо в области торговли и инвестиций. Всестороннее региональное экономическое партнерство (RCEP) и инициатива "Пояс и путь" (BRI) — это усилия, направленные на достижение этой цели.

"Война неизбежна, городские бои - тем более".

Таким образом, акцент на городских войнах указывает на три возможные закономерности в расчетах Китая. Во-первых, Пекин считает, что окружение и постепенное уничтожение немногочисленных вооруженных сил Тайваня все равно не заставит его руководство капитулировать и присоединиться к Китаю, поскольку американское давление, возможно, поспособствует сопротивлению значительной части его общества. Поэтому по мнению авторов, это потребует ведения боевых действий в городах Тайваня.

Это приведет к дипломатическому осуждению Китая и экономическому краху в регионе, а также к рискам дипломатической победы Вашингтона. С другой стороны, это лучше, чем постоянный вызов со стороны США.

Ведущий китайский политический обозреватель и военный эксперт Чжао Дашуай в Твиттере не отрицает, что в случае неудачи мирного воссоединения Пекин предпримет военную кампанию. Однако он не согласен с тем, что это будет сделано за счет его регионального дипломатического и экономического потенциала.

Он указывает, что КПК и Си Цзиньпин будут применять силу только в крайнем случае. И этого не произойдет, пока не будут изучены и рассмотрены все варианты мирного урегулирования тайваньского вопроса.

"Когда речь идет о воссоединении, самым важным для всех является "время". Когда Китай достигнет достаточной финансовой гравитации, например, когда ренминби (юань) будет активно торговаться на международном рынке, и когда Китай достигнет независимости в области высоких технологий", - сказал Чжао в беседе с EurAsian Times.

Китай присоединился к растущему списку государств, увеличивающих расходы на оборону, увеличив бюджет НОАК на 7,2 процента. Photo: Xinhua. Journal Eur Asian Times,

При этом он утверждает, что "финансовая гравитация может занять больше времени, и не является абсолютно необходимой", и считает "независимость высоких технологий" более важным фактором, особенно в области полупроводников.

Анализ рисков и преимуществ интернационализации валюты и технологического прогресса подтверждает оценку Чжао. Западные эксперты считают, что Китай по-прежнему является "страной со средним уровнем дохода", которой еще предстоит отойти от экспортно-ориентированной модели роста и перейти к экономике с двойным денежным обращением. Эта концепция предусматривает, что колоссальное население Китая станет потребителем многих промышленных товаров вместо покупателей из-за рубежа.

Если значительная часть мировой торговли будет осуществляться в юанях, Китай превратится в экономику с высокой долговой нагрузкой, подобно Соединенным Штатам. Положение доллара как основной резервной валюты привело к дефициту текущего баланса США в триллион долларов в год.

США покупают у остального мира больше, чем продают, и финансируют этот дефицит за счет продажи странам резервного актива (доллара). Более того, китайцы-нерезиденты, вероятно, будут приобретать остатки юаней в Китае и покупать активы. Большое количество таких финансовых активов может повысить уязвимость к внешним потрясениям рынка.

Технологическая и экономическая безопасность - залог нейтралитета в Азии

Китайские лидеры и представители стратегического сообщества поддерживают технологический прогресс, позволяющий сохранить превосходство над США и воплотить это превосходство в экономические и военные преимущества.

В июле прошлого года профессор Китайской академии общественных наук (CASS) Сун Цзинь призвал инвестировать в образование, науку и технику в области здравоохранения, инновации, научные исследования и разработки (НИОКР) и повышение профессиональных навыков.

Цзинь утверждает, что подобный подход в итоге положительно отразится на справедливом экономическом развитии, устойчивости промышленности и цепочек поставок, улучшении здравоохранения и военном прогрессе. На текущей сессии НПК премьер-министр Ли Кэцян заявил, что научно-техническая политика страны должна обеспечить "самодостаточность" для "ключевых технологических прорывов".

Что же касается полупроводников, то санкции Соединенных Штатов на доступ Китая к технологиям изготовления чипов и программному обеспечению являются контрпродуктивными. Это ускорило развитие собственных китайских технологий по созданию полупроводниковой продукции, особенно для чипов на 7-нм техпроцессе.

Процесс FinFET N+1 Международной корпорации по производству полупроводников (SMIC) обещает производить 7-нм чипы без использования машин с экстремальным ультрафиолетовым излучением (EUV) при разработке системы литографии.

Национальный Центр Нанонауки и Технологий анонсировал новую технологию 5-нм лазерной литографии еще в 2020 году. "По более консервативным оценкам, Китай разработает иммерсионную DUV-литографию через пять лет, а EUV-литографию - через 10-15 лет", - считает Чжао.

Изображение файла: Флаги Китая и Тайваня. Journal Eur Asian Times,

Технологическое развитие и торговые соглашения, такие как RCEP, которые геоэкономически интегрируют регион Восточной Азии, сыграют "первостепенную" роль в "успокоении" стран Азиатско-Тихоокеанского региона в процессе подготовки возможного военного удара по Тайваню. Это сделает санкции США практически неэффективными.

По словам Чжао, прежде чем предпринять военные действия против Тайваня, Китай "полностью подготовится по всем фронтам". Это вполне соответствует китайскому мировоззрению, согласно которому, если война ведется, она должна быть выиграна любой ценой. Только учет всех непредвиденных обстоятельств повышает шансы на такую безоговорочную победу.

Некоторые эксперты считают, что подготовка может быть завершена к 2030-м годам, что представляет собой более выгодную для Китая калькуляцию затрат и прибыли, стимулирующую его к действиям (разумеется, если до того времени Тайвань не будет воссоединен "мирным путем"). И если он все-таки двинется на Тайвань и дело дойдет до уличных боев, то ответ на вопрос о готовности Китая к таким сражениям может дать его самый большой опыт российско-украинского конфликта.

Китай не будет вести "грязную" городскую войну?

"Самый большой опыт Китая — это закупка большого количества высокоточных управляемых боеприпасов (PGM), особенно в классе до 250 кг. Поскольку Тайвань очень плотно застроен, для уничтожения противника, захватившего фермы или жилые дома, необходимы боеприпасы меньшего калибра", - сказал Чжао.

"НОАК поняла, что боевая доктрина, ориентированная на артиллерию, имеет свои недостатки. Раньше НОАК придерживалась артиллерийской доктрины Советского Союза.

После реформ 2016 года НОАК адаптировались к военно-воздушным силам НАТО и сетецентрическому подходу к комбинированным вооружениям. Поэтому Китай будет инвестировать значительные средства в ближнюю воздушную поддержку (БВП) и готовить ВМС к проведению сложных операций в координационном взаимодействии с сухопутными войсками НОАК", - считает Чжао.

Внезапное акцентирование внимания на изучении тактики ведения уличных боев может послужить сигналом для США и Тайваня о том, что Китай готов к любым формам конвенциональной войны. При этом Вашингтону известно, что Пекин предпочитает дипломатию и предпочитает сохранять высокие экономические ста

Возможно, такое положение вещей заставит некоторых в Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме предположить, что КНР не будет вводить войска на Тайвань. Тем самым Китай может дать понять, что он не боится вести войну на истощение.

Источники и ссылки: Journal Eur Asian Times, Newspaper South China Morning Post

1. (https://eurasiantimes.com/taiwan-invasion-china-bloody-urban-warfare/)

2. (https://eurasiantimes.com/lessons-for-india-chinese-scholars-call-for-technological-excellence/)

3.(https://www.scmp.com/news/china/military/article/3213146/chinas-two-sessions-pla-deputies-push-wartime-legislation)

4. (https://www.scmp.com/news/china/military/article/3212572/china-two-sessions-taiwan-reference-seen-pla-brass-calls-focus-urban-operations)