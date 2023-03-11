Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Китай готовится к "городской" войне, поскольку Тайбэй может превратиться в Бахмут или Соледар – EAT

Руководство НОАК призывает сосредоточиться на "городских операциях" для захвата Тайваня
[ ] для раздела Блоги
+
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Военный депутат высшего законодательного органа Китая призвал Народно-освободительную армию (НОАК) повысить навыки ведения боевых действий в городских условиях. Об этом сообщает издание EurAsianTimes.

реклама

Китайские военнослужащие отрабатывают тактику захвата домов и освобождения помещений. Источники и ссылки: Journal Eurasian Times

По мнению западных экспертов, это указывает на явную политическую составляющую военной подготовки Китая к захвату острова, где он, скорее всего, будет вынужден испытать на себе весь спектр военных операций и политико-экономические последствия тяжелых и кровопролитных боев в городских условиях.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

После того, как бывший спикер США Нэнси Пелоси посетила остров в августе 2022 года, напряженность в западной части Тихого океана продолжает оставаться на беспрецедентно высоком уровне. Более того в состоянии повышенной боевой готовности находится весь регион Дальневосточной Азии. Речь идет о трех очагах напряженности раздуваемыми США - Корейском полуострове, Тайваньском проливе и Южно-Китайском море (ЮКМ).

Российская Федерация, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Китайская Народная Республика (КНР) усиливают соперничество с США, Японией и Южной Кореей, пишет EurAsianTimes, на фоне попыток Североатлантического альянса (НАТО) завоевать выгодные позиции в регионе АТР.

реклама

Несмотря на то, что Китай официально выступает за "мирное воссоединение", он никогда не исключал возможности военного вмешательства в случае необратимых провокаций со стороны Тайваня или США (например, провозглашение Тайванем независимости, получение островом крупных капиталов или стратегических систем вооружений, признание США или другой крупной державой острова в качестве государства путем отказа от политики "одного Китая").

Это интересно: Самая опасная зенитная ракета России C-400, готова нанести удар по Китаю

Генерал НОАК призывает повысить готовность армии к войне в городских условиях

Генерал-лейтенант Народно-освободительная армия Китая Ма Имин, также являющийся депутатом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), принял участие в панельной дискуссии с участием делегатов ВСНП от НОАК и Народной вооруженной полиции (НВП) на ежегодном собрании этого ведомства в воскресенье 5 марта.

Согласно исследованию Института изучения войны (США), опубликованному в апреле 2022 года, за последнее десятилетие НОАК "усиленно занимается изучением, тренировкой и подготовкой к ведению боевых действий в городских условиях". В этом отчете говорится, что армия Китая "нередко использует опыт  вооруженных сил других стран для обоснования своих прогнозов (поскольку у нее недостаточно опыта ведения боев в условиях города)".

Как сообщается, за последнее десятилетие Народно-освободительная армия Китая усилила подготовку по ведению боевых действий в городских условиях. Photo: Handout Journal Eurasian Times

реклама

Издание EurAsian Times опубликовало видеозаписи того, как НОАК, используя виртуальную и дополненную реальность, а также специализированные БПЛА и штурмовые винтовки ближнего боя, отрабатывала транспортировку сотен танков, грузовиков и БМП через Тайваньский пролив на гражданских саморазгружающихся судах типа "Roll On-Roll Of" (вкатывай-выкатывай).

Это говорит о том, что КПК не исключает возможность ведения тяжелых, изнурительных и политически затратных уличных боев, связанных с оккупацией островного государства.

Характер проведения военных учений и полетов в идентификационной зоне ПВО Тайваня (ADIZ) с августа 2022 года также стал более специфичным, при этом даже западные военные эксперты отмечают скорость и масштаб, с которым НОАК разрабатывает свои планы и стратегии нападения.

Кроме того, даже в Вашингтоне признают, что вооруженные силы США доктринально, численно, логистически и технологически далеки от того, чтобы успешно противостоять Народно-освободительная армия Китая в западной части Тихого океана.

реклама

Однако все меняется, когда речь заходит о городской войне. Если в исследовании ISW говорится, что такая кампания будет представлять определенную угрозу, (особенно учитывая, что более 90% населения Тайваня проживает в городах), то в исследованиях SCMP проводятся параллели с продолжающимся военным конфликтом на Украине.

"Более масштабные усилия НОАК по изучению городских боев могут также быть обусловлены опытом Вооружённых Сил РФ на Украине, где городские бои в большинстве случаев носят весьма разрушительный характер", - отмечается в докладе.

Статья по теме: В Вашингтоне опасаются, что Китай отправит в зону СВО сотни танков не смотря на ограничения США

Уличные бои — это совсем другое дело

Возможно, западные аналитики пытались провести параллель с боями в Соледаре и Артемовске (Бахмуте), где за каждый дом велись ожесточенные бои. Однако на Тайване, пишет EurAsianTimes, сценарий будет еще более кровопролитным, с "тысячами трупов" и тяжелыми потерями, особенно если тайваньское сопротивление перерастет в повстанческое движение.

Но вот что из всего этого важно, так это возможный политический расчет, стоящий за подготовкой к ведению городских войн. По мнению авторов статьи, это опровергает некоторые общепринятые суждения о геоэкономических и политико-экономических стратегиях Китая, которые лежат в основе его военной доктрины.

Китай знает об экономических последствиях разрушения Тайваня как для себя, так и для всего мира, а также о влиянии на мировые продажи полупроводников. Поэтому, согласно оценкам, Китай уже давно предпочитает менее кинетические действия и более психологически подавляющие военные маневры.

Подобная тактика "серой зоны" была использована в Южно-Китайском море и Ладакхе, где Пекин поднимает градус эскалации, удерживая страны от противодействия военному самоутверждению Китая в связи с его территориальными претензиями, пишет EAT. Тайвань хорошо понимает, к каким последствиям может привести разрушение литейных цехов завода Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в результате удара НОАК.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) номера улучшить свои стратегические возможности, чтобы осуществить национальное воссоединение Китая. Representational Image. Journal Eur Asian Times

По мнению западных экспертов, если это произойдет, то нарратив изменится в пользу американо-тайваньских отношений. Кроме того, это ставит под угрозу нейтралитет, который Китай занимает среди азиатских стран, которые сегодня сохраняют молчание и не критикуют Пекин за проведение учений с боевыми стрельбами вокруг Тайваня после визита Пелоси.

В значительной степени Китай добился этого благодаря своим глубоким экономическим, коммерческим и торговым связям со всеми странами региона, где он является главным торговым партнером почти каждого государства.

Таким образом, китайский подход заключается в подрыве американского влияния путем демонстрации неспособности Вашингтона предложить что-либо в области торговли и инвестиций. Всестороннее региональное экономическое партнерство (RCEP) и инициатива "Пояс и путь" (BRI) — это усилия, направленные на достижение этой цели.

Читайте также: ВМФ Китая построили первый в истории авианесущий крейсер для стелс-истребителей пятого поколения

"Война неизбежна, городские бои - тем более".

Таким образом, акцент на городских войнах указывает на три возможные закономерности в расчетах Китая. Во-первых, Пекин считает, что окружение и постепенное уничтожение немногочисленных вооруженных сил Тайваня все равно не заставит его руководство капитулировать и присоединиться к Китаю, поскольку американское давление, возможно, поспособствует сопротивлению значительной части его общества. Поэтому по мнению авторов, это потребует ведения боевых действий в городах Тайваня.

Это приведет к дипломатическому осуждению Китая и экономическому краху в регионе, а также к рискам дипломатической победы Вашингтона. С другой стороны, это лучше, чем постоянный вызов со стороны США.

Ведущий китайский политический обозреватель и военный эксперт Чжао Дашуай в Твиттере не отрицает, что в случае неудачи мирного воссоединения Пекин предпримет военную кампанию. Однако он не согласен с тем, что это будет сделано за счет его регионального дипломатического и экономического потенциала.

Он указывает, что КПК и Си Цзиньпин будут применять силу только в крайнем случае. И этого не произойдет, пока не будут изучены и рассмотрены все варианты мирного урегулирования тайваньского вопроса.

"Когда речь идет о воссоединении, самым важным для всех является "время". Когда Китай достигнет достаточной финансовой гравитации, например, когда ренминби (юань) будет активно торговаться на международном рынке, и когда Китай достигнет независимости в области высоких технологий", - сказал Чжао в беседе с EurAsian Times.

Китай присоединился к растущему списку государств, увеличивающих расходы на оборону, увеличив бюджет НОАК на 7,2 процента. Photo: Xinhua. Journal Eur Asian Times,

При этом он утверждает, что "финансовая гравитация может занять больше времени, и не является абсолютно необходимой", и считает "независимость высоких технологий" более важным фактором, особенно в области полупроводников.

Анализ рисков и преимуществ интернационализации валюты и технологического прогресса подтверждает оценку Чжао. Западные эксперты считают, что Китай по-прежнему является "страной со средним уровнем дохода", которой еще предстоит отойти от экспортно-ориентированной модели роста и перейти к экономике с двойным денежным обращением. Эта концепция предусматривает, что колоссальное население Китая станет потребителем многих промышленных товаров вместо покупателей из-за рубежа.

Если значительная часть мировой торговли будет осуществляться в юанях, Китай превратится в экономику с высокой долговой нагрузкой, подобно Соединенным Штатам. Положение доллара как основной резервной валюты привело к дефициту текущего баланса США в триллион долларов в год.

США покупают у остального мира больше, чем продают, и финансируют этот дефицит за счет продажи странам резервного актива (доллара). Более того, китайцы-нерезиденты, вероятно, будут приобретать остатки юаней в Китае и покупать активы. Большое количество таких финансовых активов может повысить уязвимость к внешним потрясениям рынка.

Технологическая и экономическая безопасность - залог нейтралитета в Азии

Китайские лидеры и представители стратегического сообщества поддерживают технологический прогресс, позволяющий сохранить превосходство над США и воплотить это превосходство в экономические и военные преимущества.

Читайте такжеПочему Тегеран отказался закупать в России ЗРК C-400 "Триумф"

В июле прошлого года профессор Китайской академии общественных наук (CASS) Сун Цзинь призвал инвестировать в образование, науку и технику в области здравоохранения, инновации, научные исследования и разработки (НИОКР) и повышение профессиональных навыков.

Цзинь утверждает, что подобный подход в итоге положительно отразится на справедливом экономическом развитии, устойчивости промышленности и цепочек поставок, улучшении здравоохранения и военном прогрессе. На текущей сессии НПК премьер-министр Ли Кэцян заявил, что научно-техническая политика страны должна обеспечить "самодостаточность" для "ключевых технологических прорывов".

Что же касается полупроводников, то санкции Соединенных Штатов на доступ Китая к технологиям изготовления чипов и программному обеспечению являются контрпродуктивными. Это ускорило развитие собственных китайских технологий по созданию полупроводниковой продукции, особенно для чипов на 7-нм техпроцессе.

Процесс FinFET N+1 Международной корпорации по производству полупроводников (SMIC) обещает производить 7-нм чипы без использования машин с экстремальным ультрафиолетовым излучением (EUV) при разработке системы литографии.

Национальный Центр Нанонауки и Технологий анонсировал новую технологию 5-нм лазерной литографии еще в 2020 году. "По более консервативным оценкам, Китай разработает иммерсионную DUV-литографию через пять лет, а EUV-литографию - через 10-15 лет", - считает Чжао.

Изображение файла: Флаги Китая и Тайваня. Journal Eur Asian Times,

Технологическое развитие и торговые соглашения, такие как RCEP, которые геоэкономически интегрируют регион Восточной Азии, сыграют "первостепенную" роль в "успокоении" стран Азиатско-Тихоокеанского региона в процессе подготовки возможного военного удара по Тайваню. Это сделает санкции США практически неэффективными.

По словам Чжао, прежде чем предпринять военные действия против Тайваня, Китай "полностью подготовится по всем фронтам". Это вполне соответствует китайскому мировоззрению, согласно которому, если война ведется, она должна быть выиграна любой ценой. Только учет всех непредвиденных обстоятельств повышает шансы на такую безоговорочную победу.

Некоторые эксперты считают, что подготовка может быть завершена к 2030-м годам, что представляет собой более выгодную для Китая калькуляцию затрат и прибыли, стимулирующую его к действиям (разумеется, если до того времени Тайвань не будет воссоединен "мирным путем"). И если он все-таки двинется на Тайвань и дело дойдет до уличных боев, то ответ на вопрос о готовности Китая к таким сражениям может дать его самый большой опыт российско-украинского конфликта.

Китай не будет вести "грязную" городскую войну? 

"Самый большой опыт Китая — это закупка большого количества высокоточных управляемых боеприпасов (PGM), особенно в классе до 250 кг. Поскольку Тайвань очень плотно застроен, для уничтожения противника, захватившего фермы или жилые дома, необходимы боеприпасы меньшего калибра", - сказал Чжао.

"НОАК поняла, что боевая доктрина, ориентированная на артиллерию, имеет свои недостатки. Раньше НОАК придерживалась артиллерийской доктрины Советского Союза.

После реформ 2016 года НОАК адаптировались к военно-воздушным силам НАТО и сетецентрическому подходу к комбинированным вооружениям. Поэтому Китай будет инвестировать значительные средства в ближнюю воздушную поддержку (БВП) и готовить ВМС к проведению сложных операций в координационном взаимодействии с сухопутными войсками НОАК", - считает Чжао.

Внезапное акцентирование внимания на изучении тактики ведения уличных боев может послужить сигналом для США и Тайваня о том, что Китай готов к любым формам конвенциональной войны. При этом Вашингтону известно, что Пекин предпочитает дипломатию и предпочитает сохранять высокие экономические ста

Возможно, такое положение вещей заставит некоторых в Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме предположить, что КНР не будет вводить войска на Тайвань. Тем самым Китай может дать понять, что он не боится вести войну на истощение.

Источники и ссылки: Journal Eur Asian Times, Newspaper South China Morning Post

1. (https://eurasiantimes.com/taiwan-invasion-china-bloody-urban-warfare/)
2. (https://eurasiantimes.com/lessons-for-india-chinese-scholars-call-for-technological-excellence/)
3.(https://www.scmp.com/news/china/military/article/3213146/chinas-two-sessions-pla-deputies-push-wartime-legislation)
4. (https://www.scmp.com/news/china/military/article/3212572/china-two-sessions-taiwan-reference-seen-pla-brass-calls-focus-urban-operations)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай сво тайвань спецоперация бахмут спецоперация на украине артемовск соледар
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
18
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал в чём секрет успеха ЧВК "Вагнер" и почему вагнеровцы самые боеспособные
15
Евгений Пригожин: Каждый недополученный снаряд - это погибший наш товарищ
8
Пригожин: "Вагнер" готов сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру
6
Опубликован полный список достижений Cities: Skylines 2 - разбор информации
2
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
14
Пригожин: если ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, то нас ждёт тотальное поражение
7
10 новых Т-14 Армата замечены на пути в зону СВО – куда направлялся самый мощный танк армии РФ
9
Популярный симулятор выживания Sons of the Forest получил первый большой патч с массой правок
+
Ремейк Resident Evil 4: впечатления от демоверсии и ожидания релиза
+
ВС РФ обрушили на ВСУ "гиперзвуковое возмездие" используя истребительную авиацию и боевые корабли
4
БПЛА Ланцет уничтожил британский ЗРК "Stormer HVM" и показал видео с поражением техники
6
Российский танк Т-90М "Прорыв" признан лучшим танком СВО
13
Пригожин: Россия проиграет без ЧВК «Вагнер»
6
Норвегия передаст Украине две единицы ЗРК NASAMS на замену уничтоженным
7
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
14
29 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили официальную глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
1
В Белом доме заявили, что ЗРК Patriot не поможет Украине защищаться от российских крылатых ракет
2
ASUS представляет игровую мышь ROG Strix Impact III
1
ФРС США нанесла очередной удар по криптовалютам – курс Биткоина снова ушёл на дно
7
Nike и Tiffany & Co показали 10-килограммовую коробку для кроссовок, выполненную из серебра
+

Популярные статьи

Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
5
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
83
Об отечественных операционных системах
66
Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
8
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
27
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
47
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
62
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
14
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
20
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
39

Сейчас обсуждают

ACDCOVER
20:06
Бенчмарки полная фигня. Главное ,что в играх ФПС будет больше чем у нвидиа. Такое уже неоднократно было. Нвидиа в бенчмарках выглядела лучше чем АМД, а в играх АМД была быстрее и картинка красивее.
Предположительно, новый графический драйвер AMD в редких случаях снижает результаты 3DMark Time Spy
Bb Bb
20:06
МФУ hp 227 + 3 рабочих места с астрой. Печать норм скан норм но при сканировании пачки листов с автоподачи получается полная х..нь. набор pdf файлов которые нужно склеить в один файл . Пару дней ломал...
Об отечественных операционных системах
Midnight Sun
19:59
" - В середине девятнадцатого века Германия была преимущественно аграрной страной... Аграрной страной... аграрной страной..." Большая перемена, да
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
Combowan
19:58
была у меня эта джингша простояла пол года потом начала отпадать память потом отпал 1 проц. на одном проце работала неделю .. выкинул к чёрту
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
PanzerK
19:56
Я на 20 лет вас старше и мой вам совет - не тратьте время на работу, занимайтесь учёбой. Потому что потом у вас столько свободного времени не будет ни когда. Хотя конечно с вашей ситуацией я не знаком...
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
[Zero]
19:55
У меня MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI за 30к. ) Но имел дело со многими недорогими платами, вот и высказался.
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
jsth
19:54
"Степная и левобережная Украина, так и вовсе не была под ордой." Ловите наркомана. Ключи от Ватикана Папа сдал золотоордынскому хану. Орда захватила Западную Европу. Не были монголы на британских ост...
Медведев прокомментировал возможное переименование на Украине России в Московию
Артём Поротиков
19:51
Мне 16 лет, какую работу, я летом работаю на стройке, в школьное время готов работать, но не могу, т.к. будет переплата(доход слишком большой) и у меня льготное питание снимут, а оно 1800 руб в месяц
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
Михаил Трофимов
19:50
Играл в кучу старых игр на 12900k и windows 11 и нигде не было проблем. Поздравляю райзенбоев, что им удалось таки найти какое то единственное старье, которое не работает на этих процах нормально.
Гетерогенная конструкция процессоров Intel по-прежнему вызывает проблемы в старых играх
mVlad
19:49
1C точно работает на Astra Linux в связке с PostgreSQL.
Об отечественных операционных системах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем