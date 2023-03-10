По мнению американского сенатора Уикера, Россия располагает более мощным и более современным ядерным арсеналом, чем Соединенные Штаты. Об этом сообщает пан-арабский спутниковый телеканал Аль-Маядин.
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Сенатор Роджер Уикер, республиканец, член сенатского комитета по вооруженным силам, предупредил, что у США нет оборонительного потенциала для защиты от новых российских супер-торпед и гиперзвуковых ракет "Посейдон", оснащенных ядерными боевыми частями.
"Россия разработала новое ядерное оружие, не похожее ни на одно из имеющихся на вооружении Соединенных Штатов", - заявил Викер на слушаниях. "Это оружие, от которого у нас нет защиты". Уикер также отметил, что Россия обладает более крупным и более современным стратегическим арсеналом по сравнению с США.
"Россия располагает более мощными и более передовыми ядерными средствами, в отличие от нас... Кроме того, ВПК России способен в кратчайшие сроки спроектировать и построит множество дополнительных видов ядерного оружия", - сказал Уикер.
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Все эти события происходят на фоне объявления Владимиром Путиным о решении России приостановить свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях-3.
Президент Российской Федерации объяснил, что Соединенные Штаты предъявили России по новому договору СНВ неадекватный ультиматум: мол Москва должна выполнять требования этого документа, а Вашингтон будет делать все, что ему заблагорассудится.
Путин назвал "абсурдным" требование Североатлантического альянса к России по возвращению к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, New START), который включает предоставление доступа к ядерным объектам для проведения инспекций.
В начале марта, пишет издание Аль-Маядин, российские атомные подводные лодки отправились на учения в акваторию Баренцева моря, а мобильные ракетные пусковые комплексы бороздили по заснеженным лесам Сибири. Все это произошло после того, как 27 февраля Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с Министром обороны приказал привести силы сдерживания страны в состояние повышенной боевой готовности в связи с агрессивными заявлениями ряда стран Запада.
В статье говорится, что позже к учениям присоединились несколько военных кораблей, которым была поручена защита Кольского полуострова на северо-западе России. Кроме того, несколько атомных подводных лодок участвовали в учениях по отработки маневрирования в штормовых условиях.
Источники и ссылки: TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda", Al Mayadeen English-language TV channel
1. (https://tvzvezda.ru/news/202331075-2H9S9.html)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/olympus-is-vulnerable-to-russian-poseidon---reports)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/putin-orders-deterrence-forces-to-be-put-on-high-alert)