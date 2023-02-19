За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Последние санкции Пекина, введенные против американских компаний Lockheed Martin Corp и Raytheon Missiles & Defense могут затронуть некоторые совместные предприятия этих компаний в Китае, считают некоторые эксперты на Западе.

реклама

Вооруженные силы Тайваня за последние 24 часа зафиксировали приближение к острову 58 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом инциденте говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Тайваня. Journal Asian Times.

Министерство торговли Китая в четверг (16 февраля) заявило, что включило две американские оборонные компании в свой "список неблагонадежных организаций", учитывая, что они продавали оружие Тайваню. В заявлении также говорится, что эти меры являются ответом США за сбитый воздушный шар и введение рестрикций против шести китайских компаний в начале этого месяца.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Китайское правительство уже в четвертый раз вводит санкции против этих двух компаний после того, как они были введены в 2019, 2020 и 2022 годах. Пекин заявил, что две американских оборонные компании Lockheed Martin Corp и Raytheon Missiles & Defense эти должны будут в течение 15 дней выплатить штрафы, в два раза превышающие сумму контрактов на продажу оружия Тайваню, выполненных ими за прошлые годы.

По мнению западных аналитиков санкции сильно ударят по оборонным подрядчикам США, поскольку у этих компаний много совместных проектов в авиационной, энергетической, спутниковой и электротехнической отраслях Китая. Впрочем, некоторые считают, что Китай также пострадает, если эти проекты будут приостановлены.

реклама

В феврале прошлого года Пекин заявил, что решил ввести санкции против Lockheed Martin и Raytheon Technologies в связи с вопросами продажи оружия Тайваню. Какие именно это будут санкции, на тот момент не сообщалось. Согласно предположениям китайских медиа, этим двум компаниям может быть запрещено покупать китайские редкоземельные металлы.

Согласно последнему раунду рестрикции этим двум компаниям будет запрещено осуществлять любую экспортно-импортную деятельность и инвестировать средства в новые проекты на территории Китая. Высшему руководству компаний будет запрещен въезд в Китай, а те, кто сейчас находится в стране, не сможет продлить разрешение на пребывание и работу.

Американский оборонный подрядчик Raytheon находится под ударом Китая. Photo: Agencies. Journal Asian Times.

В Китае заявили, что обе компании должны оплатить штрафы в течение 15 дней, иначе они будут оштрафованы на еще более крупную сумму.

реклама

В сентябре прошлого года компания Raytheon Missiles & Defense заключила контракт на сумму 412 миллионов долларов США на модернизацию военных радаров Тайваня. Lockheed Martin выиграла подряд на поставку тайваньским военным РЛС, вертолетов и оборудования для управления воздушным движением.

"В последние годы Lockheed Martin и Raytheon Missile & Defense неоднократно продавали оружие Тайваню, не обращая внимания на решительное осуждение со стороны Китая", - говорится в заявлении министерства торговли Китая в пятницу. "Обе компании представляют серьезную угрозу национальной безопасности Китая и подрывают национальный суверенитет и территориальную целостность страны".

В министерстве добавили, что санкции Китая будут направлены исключительно против нескольких американских организаций, а их масштаб будет носить ограниченный характер. По словам ведомства, зарубежным инвесторам других компания нет повода для излишнего беспокойства.

Некоторые аналитики считают, что поскольку компания Raytheon Missile and Defense была зарегистрирована как юрлицо в Китае, а ее материнская компания Raytheon Technologies и ее "дочки" - нет, то санкции не должны их коснуться. Однако другие опасаются, что в один прекрасный день под удар попадет вся Raytheon Technologies вместе с "дочками".

реклама

"Хотя Raytheon Technologies заявила, что у нее нет бизнеса в Китае, несколько лет назад она объединилась с United Technologies Corporation (UTC), у которой много китайских проектов", - пишет автор статьи, опубликованной в пятницу в китайском издании Defense Times.

Несмотря на то, что характер конфликтов меняется, Lockheed Martin - одна из многих американских компаний, которые продолжают получать миллиардные прибыли от продажи оружия. Photo: Агентство Франс Пресс / Mandel Ngan. Journal Asian Times.

"В Китае считают, что любой продукт United Technologies Corporation можно легко заменить", - подчеркнул журналист.

По словам эксперта обеим компаниям придется выплатить штрафы, которые могут составить 99 миллиардов юаней (14,4 миллиарда долларов США), поскольку они активно присутствуют на рынках Китая и испытывают острую потребность в закупке китайских редкоземельных металлов.

Еще в 2011 году Pratt & Whitney, дочерняя компания Raytheon Technologies, и China Aviation Engine Holdings Corp создали совместное предприятие в Жучжоу для выполнения технического обслуживания, текущего и капитального ремонта двигателей для гражданских самолетов.

В 2016 году компания Pratt & Whitney поставила первые двигатели PurePower авиакомпании China Southern Airlines. У компании Lockheed также много предприятий в Китае, но они не являются жизненно важными для страны, по крайней мере, так утверждают некоторые китайские эксперты.

В 2006 году компания Savi Technology, дочернее подразделение Lockheed, получила разрешение на продажу в Китае своей продукции для радиочастотной идентификации на частоте 433 МГц (RFID - Radio Frequency IDentification).

Вертолет Sikorsky S-97 Raider совершил два демонстрационных полета на Редстоунском полигоне в Хантсвилле, штат Алабама, 13 апреля и 15 апреля 2021 года. Компания Sikorsky Aircraft, принадлежащая Lockheed, сохраняет 49% акций Shanghai Xikesiji Feiji Company, поставщика деталей для вертолетов. Photo: Sikorsky. Journal Asian Times.

В 2013 году Lockheed Martin и пекинская компания Reignwood Group, учредителем которой является китайско-тайский миллиардер Чанчай Руайрунгруанг (он же Ян Бин), подписали соглашение о разработке экспериментальной электростанции по преобразованию тепловой энергии океана (OTEC) у побережья провинции Хайнань.

В 2014 году Lockheed и State Nuclear Power Technology Co заключили контракт на создание системы охлаждения ядерного реактора. Кроме того, компания Lockheed's Straightline Aviation Ltd специально для китайского рынка разработала гибридный дирижабль.

В настоящее время компания Sikorsky Aircraft, принадлежащая Lockheed, владеет 49% акций Shanghai Xikesiji Feiji Company, поставщика деталей для вертолетов. В 1984 году, когда компания Sikorsky еще была подразделением UTC, она продала Китаю 24 вертолета S-70 Black Hawk. Эти винтокрылые машины до сих пор находятся в эксплуатации.

Некоторые эксперты утверждают, что китайский вертолет Harbin Z-20 является копией Sikorsky S-70 "Black Hawk".

Источники и ссылки: Journal EurAsian Times, News Agency Xinhua, Baijiahao Baidu, Pratt & Whitney

1. (https://baijiahao.baidu.com/s?id=1758056993794483953)

2. (http://www.news.cn/fortune/2023-02/17/c_1129372714.htm)

3. (https://asiatimes.com/2023/02/raytheon-lockheed-take-a-balloon-war-hit-in-china/)

4. (https://newsroom.prattwhitney.com/2016-12-16-PurePower-R-Engine-Transforms-Aviation-by-Reducing-Emissions-Fuel-Burn-on-China-Southern)