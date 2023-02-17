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Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times

Китай намерен потеснить США в воздушном пространстве АТР. При нынешних темпах производства уже в этом году число китайских стелс-истребителей J-20 превысит число американских F-22
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Пентагон опасается, что Китай в самое ближайшее время превзойдет Соединенные Штаты по производству истребителей 5-го поколения. По мнению военных экспертов, это событие будет иметь серьезные последствия для баланса военно-воздушных сил в Тихоокеанском регионе.

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Соединенные Штаты преуменьшают успехи Китая в разработке истребителей, но баланс воздушных сил в Тихом океане, возможно, уже изменился в пользу Пекина. Более того, НОАК заявляет о неуклонном прогрессе в разработке истребителей шестого поколения. А это значит, что у Пекина есть шанс изменить баланс воздушных сил в АТР в свою пользу, если Пентагон отстанет от программы соперника. Journal Asiatimes.

В этом месяце газета Nikkei сообщила, что китайский парк истребителей 5-го поколения J-20A вскоре может обогнать флот Соединенных Штатов, состоящий из 187 самолетов F-22 Raptor. При этом (и это только по официальным данным) Китай уже построил 150 самолетов, предназначенных для противостояния американскими "Рапторам" в воздушном бою.

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Хотя авторы доклада утверждают, что у США насчитывается около 360 самолетов F-35A, в нем также сказано, что производство J-20A в Китае стремительно набирает обороты. При сохранении нынешних темпов производства Китай уже в этом году может превысить количество американских F-22.

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F-22, многоцелевой истребитель пятого поколения был разработан в 2000-х годах. Американцы называют его первым стелс-истребителем превосходства в воздухе и наивно полагают, что он до сих пор незаметен для российских радаров.

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На пример на вооружении ВС РФ находятся бистатические радары "Струна-1/Барьер-Э". Они представляют серьезную угрозу как для F-22, так и для F-35 (оба класса самолётов оснащены стелс-технологиями). Все дело в том, что в отличии от обычных радиолокационных станций, у таких РЛС приемники и передатчики находятся в разных точках. Один радиолокационный комплекс может включать до десяти пар таких приемо-передатчиков. Максимальное расстояние между ними может достигать 50 километров, а одна РЛС теоретически может покрывать территорию с радиусом до 500 км. Это позволяет обнаруживать не только малозаметные самолеты, но и другие летательные объекты с низкой ЭПР (эффективная поверхность рассеивания), включая крылатые ракеты и дельтапланы.

Ну да ладно, мы отвлеклись. Поступивший на вооружение в 2005 году, F-22 должен был заменить F-15 Eagle 4-го поколения, объединив в себе скрытность, интегрированную авионику и высокую маневренность.

В статье, опубликованной в этом месяце, издание Sandboxx сообщает, что F-22 может нести две ракеты с тепловым наведением AIM-9X Sidewinder и шесть ракет с радиолокационным самонаведением AIM-120 AMRAAM, а также 20-мм пушку M61A2 с 480 боеприпасами для ведения воздушных боев.

Japanese Intelligence: By the end of this year, the number of Chinese J-20 fighters will surpass the number of American F-22s. Китайский J-20 (вверху) и американский F-22 (внизу). Photo: Screengrab / Military Watch Magazine

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Для ближней воздушной поддержки, пишут журналисты Sandboxx, F-22 может нести две 450-килограммовые свободнопадающие фугасные бомбы GBU-32 JDAM или восемь 113-килограммовых бомб меньшего калибра.

Активное внедрение новых технологий и строительство более совершенных реактивных двигателей позволило Китаю значительно ускорить производство конкурирующего самолета J-20. Так, в ноябре 2022 года газета South China Morning Post (SCMP) опубликовала статью в которой сообщалось, что Китай использует новые импульсные производственные линии (сборочная линия где все детали движутся одновременно), мирового класса для сокращения сроков изготовления истребителей J-20.

SCMP отмечает, что новые технологии импульсного производства и усовершенствованные отечественные двигатели позволили увеличить количество самолетов J-20 настолько, что оно сравнялось или даже превысило количество  американских F-22 Raptor, производство которого было остановлено в 2011 году. Всего США построили 187 самолетов F-22 Raptor.

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В тоже время на Западе считают, что Китай может уже иметь флотилию J-20 количеством не менее 200 единиц, (если судить по серийным номерным знакам на самолетах, представленных на авиасалоне в Чжухае в 2022 году).

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Кроме того, Китай может быть близок к решению ключевых проблем связанных с технологиями реактивных двигательных установок, которые до сих пор являлись серьезным препятствием в создании истребителей пятого поколения. Так, например, в марте 2022 года SCMP опубликовало новость о том, что в целях улучшения маневренности и боевого потенциала истребитель J-20 успешно прошел испытания с форсажными двигателями WS-15J.

В том же отчете отмечается, что китайские двигатели WS-15J в конечном итоге могут заменить российские аналоги АЛ-31Ф, установленные в настоящее время на J-20, что свидетельствует о возросшей уверенности Китая в своих методах производства реактивных силовых установок и металлургии.

В октябре 2022 года издание Asia Times писало о поэтапном внедрении Китаем нового метода разработки реактивных истребителей за счет реинжиниринга и исследования технологий истребителей 5-го поколения.

F-22 Raptor выступает на авиасалоне New Hampshire Thunder Air Show на базе Национальной гвардии военно-воздушных сил США Pease в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, 11 сентября 2021 года. Military Watch Magazine. Photo: Air National Guard U.S. / Sgt. Stephen Tucker

Потенциал модернизации J-20 делает этот класс истребителей жизнеспособной платформой для китайской программы по созданию истребителей 6-го поколения. На Западе переживают, что Китай гораздо быстрее построит такой самолет, чем США. (Речь идет об американском проекте Next Generation Air Dominance (NGAD), который должен появиться в 2030-х годах).

Однако, несмотря на быстро растущее количество самолетов, J-20 может иметь некоторые недостатки. В статье для журнала National Defense Magazine, опубликованной в сентябре 2021 года, американский военный эксперт Джон Харпер отмечает, что J-20 является крупнейшим серийным истребителем с малой заметностью, что может говорить о том, что это более тяжелый и менее маневренный самолет.

Харпер также утверждает, что Китаю, возможно, еще предстоит решить проблемы, связанные с объединением данных с датчиков и бесшовной интеграцией пассивных устройств. Однако большинство западных аналитиков считают, что будущие модификации J-20 продолжат сокращать технологический разрыв между Соединенными Штатами и Китаем.

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При этом некоторые американские военачальники публично преуменьшают эту угрозу. Так, начальник Тихоокеанского управления ВВС США генерал Кеннет Уилсбах заявил, что китайские истребительные программы — это "не то, из-за чего стоит не спать по ночам".

Ему вторит начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, назвавший китайский истребитель J-20 неудачным самолетом. Он подчеркнул, что, хотя в ходе операций с участием F-35 в Восточно-Китайском море Китай продемонстрировал впечатляющий уровень контроля и управления своими J-20, возможности этого класса истребителей не вызывают у него особого беспокойства.

А вот другие эксперты на Западе, не согласны с такой позицией. Многие в Пентагоне считают, что решение США прекратить производство F-22 может иметь серьёзные последствия для воздушной мощи Соединенных Штатов в эпоху возобновившегося соперничества великих держав.

Американское оборонное онлайн-издание, Task and Purpose в декабре 2022 года описывает множество факторов, которые привели к прекращению производства F-22, включая очевидную бесполезность самолёта в боевых операциях против повстанцев в Ираке и Афганистане. Раньше тоже издание утверждало, что Китай и Россия не смогут создать истребители 5-го поколения до конца 202х годов, и что F-22 является конкурентом более нового и более универсального американского самолета F-35.

В отличие от американских F-22 который в 2023 году отправятся на покой, производство китайских истребителей Chengdu J-20 набирает обороты. Image: Facebook Journal Asiatimes.

Такое решение, отмечает Task and Purpose, впоследствии привело к истощению ВВС США, поскольку ее существующая силовая система должна производить больше вылетов для потенциальной борьбы с Китаем, в том числе за Тайвань. 

В докладе также отмечается, что в 2016 году США рассматривали возможность возобновления производства F-22, но производственные линии уже были перепрофилированы на изготовление F-35. В отчете говорится, что на данном этапе дешевле было бы разработать новый самолет, например, истребитель 6-го поколения (NGA).

Однако, пишут журналисты Task and Purpose, поскольку Пентагон не экспортирует F-22, опасаясь, что его стелс-технологии попадут в руки врага, союзники по НАТО могут оказаться не в состоянии эффективно взаимодействовать с ВВС США для защиты от все более совершенных истребителей противника.

На стратегическом уровне это может означать, что Китай уже достиг паритета, а возможно и превзошел воздушную мощь США в Тихом океане, как качественно, так и количественно.

В настоящее время США располагают только 48 из 60 эскадрилий "многоцелевых" истребителей, причем нехватка боевых самолетов наиболее ощутима в Тихоокеанском регионе, где Пентагон располагает только 11 из 13 необходимых. Более того, боеготовность американского истребительного флота неуклонно снижается: средний возраст истребителей составляет 28,8 лет, а пилоты в среднем нарабатывают по 9,7 летных часов в месяц, по сравнению с 22,3 часами до войны в Персидском заливе 1991 года.

В Пентагоне считают, что для поддержания своей боевой мощи США как минимум должны производить 72 истребителя в год и поддерживать боеготовность своих союзников на сопоставимом уровне, что, конечно же, чревато риском ложного понимания количества и возможностей.   

Источники и ссылки: Journal Asiatimes, Российская газета, Journal The National Interest, National Defense Magazine, South China Morning Post

1. (https://asiatimes.com/2023/02/china-set-to-eclipse-us-air-superiority-in-pacific/)
2. (https://asiatimes.com/2022/09/china-may-now-have-air-superiority-over-us-in-pacific/)
3. (https://rg.ru/2022/06/06/bistaticheskie-rls-rossii-lishili-nevidimosti-stels-samolety-f-22-i-f-35.html)
4. (https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-has-one-way-find-and-kill-us-f-22-and-f-35-stealth-fighters-83051)
5. (https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/7/9/china-upgrading--fifth-gen-fighter-capabilities)
6. (https://www.scmp.com/news/china/military/article/3170433/chinas-advanced-j-20-stealth-fighters-are-getting-engine)

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