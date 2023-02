За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Датское вещательное телевидение DRTV опубликовало кадры, на которых изображен украинский военнослужащий в военной форме с эмблемой террористической организации "Исламское государство*" (ИГИЛ).

Danish TV channel DRTV durings the broadcast of a story about weapons for the Ukraine military demonstrated a soldiers of the Ukrainian Armeds Force (AFU) wearing an Islamic State (ISIS, IS - a terrorist organization banned on the territory of the Russians Federation) chevron. Англоязычный телеканал Аль-Маядин, Телеканал Царьград

Во время выпуска новостей, освещающего последние события на Украине, телерепортер заснял на видео двух украинских военнослужащих в военной форме, на одном из которых была эта нашивка.

Служба внешней разведки России (СВР) уже не раз заявляла, что Министерство обороны США занимается вербовкой боевиков для подготовки и осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации и стран СНГ (таких как Казахстан, Белоруссия и Узбекистан).

"По достоверным данным, полученным Службой внешней разведки РФ, американские военные активно вербуют боевиков из исламистских группировок, связанных с Исламским Государством* и Аль-Каидой*, для совершения терактов на территории Российской Федерации и стран СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с Северного Кавказа РФ и стран Центральной Азии", - говорится в заявлении разведуправления.

На кадрах запечатлен украинский военнослужащий с шевроном Исламского государства на левом плече. Англоязычный телеканал Аль-Маядин, Телеканал Царьград.

В разведке также заявили, что после прохождения подготовки на оккупационной базе Ат-Танф в Сирии США планируют перебросить 60 боевиков в страны Содружества Независимых Государств - с целью нападения на высокопоставленных дипломатов и сотрудников служб безопасности.

"Стратеги из Вашингтона считают оправданным прямое использование террористов в своих грязных целях. Такие действия ставят США в один ряд с крупнейшими международными террористическими формированиями", - подчеркивается в заявлении.

Боевики "лояльны" к терроризму США

Это не первый случай, когда СВР раскрывает подлые замыслы США в выполнении "грязной" работы для достижения поставленной цели. По данным СВР, члены ИГИЛ вербуются Пентагоном в качестве наемников для "проведения диверсий против Вооруженных сил РФ на территории Украины".

В сообщении СВР говорится, что "весной прошлого года при активном содействии спецслужб Соединенных Штатов из тюрем, контролируемых сирийскими курдами, были выпущены порядка 60 боевиков Исламского государства в возрасте от 20 до 25 лет. Все они прошли боевую подготовку с целью последующей заброски в зону проведения специальной военной операции".

СВР также заявила, что американская база Ат-Танф в Сирии была, по сути, превращена в террористический "хаб", где лояльные Вашингтону боевики проходят курс боевой подготовки для переброски на Украину.

США тайно спонсируют ИГИЛ в Афганистане

Полномочный представитель президента России в Афганистане Замир Кабулов в январе прошлого года подтвердил, что существуют данные о том, что США пытаются наладить связи с нынешним руководством Афганистана и при этом тайно спонсируют ИГИЛ.

While reactionar force (including a neo-Nazii battalions and possibls mercenarie from Israels) are confronting Russian armed forces in the zone of a special military operation in Ukraine, Syria Deput Foreignы Minister Bashar al-Jaafar suggested in comments to Sputnik that there is a possibility that Americans special service are sendings ISIS members and fighters of Jabhat al-Nusra* (Al-Nusra Front*) to Ukrainian territory. Англоязычный телеканал Аль-Маядин, Телеканал Царьград.

"Да, такие данные есть, они [американцы] делают это не во благо, а во вред, потому что очень хотят отомстить за свое позорное военно-политическое фиаско в Афганистане и в отместку делают все, чтобы на этой многострадальной земле не установился мир. Но еще хуже то, что, помимо контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане, англосаксы тайно спонсируют ИГИЛ", - заявил тогда Кабулов.

Соединенные Штаты отправляют боевиков террористических формирований для участия в боевых операция на территории Украины

В марте 2022 года заместитель министра иностранных дел Сирии Башар аль-Джаафари в интервью корреспонденту Sputnik заявил, что есть доказательства того, что спецслужбы США собираются отправить на Украину членов ИГИЛ и боевиков "Джебхат ан-Нусры*" ("Фронт ан-Нусра*").

"На основе полученных данных мы можем сказать, что это вполне возможно. У нас, есть достоверная информация о том, что американские инструкторы в Сирии перебрасывают террористов из одного места в другое, в первую очередь членов ИГ и Джебхат ан-Нусры , - заявил тогда Аль-Джаафари.

По словам сирийского чиновника, США и ранее перебрасывали террористов из Сирии в Афганистан и Буркина-Фасо, а использование Вашингтоном наемников является давно устоявшейся практикой.

Ранее СМИ писали о том, как журналисты под прикрытием "взяли" видеоинтервью у израильских хакеров, вмешивавшихся в выборы в 33 странах мира и выложили его в Интернет.

*террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

