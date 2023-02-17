Боец ВСУ с шевроном ИГИЛ попал в репортаж датского телеканала DRTV - будет ли реакция Запада
Датское вещательное телевидение DRTV опубликовало кадры, на которых изображен украинский военнослужащий в военной форме с эмблемой террористической организации "Исламское государство*" (ИГИЛ).
реклама
Во время выпуска новостей, освещающего последние события на Украине, телерепортер заснял на видео двух украинских военнослужащих в военной форме, на одном из которых была эта нашивка.
Служба внешней разведки России (СВР) уже не раз заявляла, что Министерство обороны США занимается вербовкой боевиков для подготовки и осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации и стран СНГ (таких как Казахстан, Белоруссия и Узбекистан).
"По достоверным данным, полученным Службой внешней разведки РФ, американские военные активно вербуют боевиков из исламистских группировок, связанных с Исламским Государством* и Аль-Каидой*, для совершения терактов на территории Российской Федерации и стран СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с Северного Кавказа РФ и стран Центральной Азии", - говорится в заявлении разведуправления.
реклама
В разведке также заявили, что после прохождения подготовки на оккупационной базе Ат-Танф в Сирии США планируют перебросить 60 боевиков в страны Содружества Независимых Государств - с целью нападения на высокопоставленных дипломатов и сотрудников служб безопасности.
"Стратеги из Вашингтона считают оправданным прямое использование террористов в своих грязных целях. Такие действия ставят США в один ряд с крупнейшими международными террористическими формированиями", - подчеркивается в заявлении.
|
Новость по теме: В Соединённых Штатах заявили о негативном отношении к попыткам Киева вернуть Крым
Боевики "лояльны" к терроризму США
Это не первый случай, когда СВР раскрывает подлые замыслы США в выполнении "грязной" работы для достижения поставленной цели. По данным СВР, члены ИГИЛ вербуются Пентагоном в качестве наемников для "проведения диверсий против Вооруженных сил РФ на территории Украины".
реклама
В сообщении СВР говорится, что "весной прошлого года при активном содействии спецслужб Соединенных Штатов из тюрем, контролируемых сирийскими курдами, были выпущены порядка 60 боевиков Исламского государства в возрасте от 20 до 25 лет. Все они прошли боевую подготовку с целью последующей заброски в зону проведения специальной военной операции".
СВР также заявила, что американская база Ат-Танф в Сирии была, по сути, превращена в террористический "хаб", где лояльные Вашингтону боевики проходят курс боевой подготовки для переброски на Украину.
США тайно спонсируют ИГИЛ в Афганистане
Полномочный представитель президента России в Афганистане Замир Кабулов в январе прошлого года подтвердил, что существуют данные о том, что США пытаются наладить связи с нынешним руководством Афганистана и при этом тайно спонсируют ИГИЛ.
реклама
"Да, такие данные есть, они [американцы] делают это не во благо, а во вред, потому что очень хотят отомстить за свое позорное военно-политическое фиаско в Афганистане и в отместку делают все, чтобы на этой многострадальной земле не установился мир. Но еще хуже то, что, помимо контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане, англосаксы тайно спонсируют ИГИЛ", - заявил тогда Кабулов.
Соединенные Штаты отправляют боевиков террористических формирований для участия в боевых операция на территории Украины
|
Новость по теме: Вашингтон: КНДР показала достаточное количество межконтинентальных баллистических ракет, чтобы разрушить американскую оборону
В марте 2022 года заместитель министра иностранных дел Сирии Башар аль-Джаафари в интервью корреспонденту Sputnik заявил, что есть доказательства того, что спецслужбы США собираются отправить на Украину членов ИГИЛ и боевиков "Джебхат ан-Нусры*" ("Фронт ан-Нусра*").
"На основе полученных данных мы можем сказать, что это вполне возможно. У нас, есть достоверная информация о том, что американские инструкторы в Сирии перебрасывают террористов из одного места в другое, в первую очередь членов ИГ и Джебхат ан-Нусры , - заявил тогда Аль-Джаафари.
По словам сирийского чиновника, США и ранее перебрасывали террористов из Сирии в Афганистан и Буркина-Фасо, а использование Вашингтоном наемников является давно устоявшейся практикой.
Ранее СМИ писали о том, как журналисты под прикрытием "взяли" видеоинтервью у израильских хакеров, вмешивавшихся в выборы в 33 странах мира и выложили его в Интернет.
*террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.
Источники и ссылки Англоязычный телеканал Al Mayadeen, Телеканал Царьград, РИА Новости
1. (https://t.me/rian_ru/194428)
2. (https://spb.tsargrad.tv/news/kakoj-budet-reakcija-v-jefir-datskogo-televidenija-vyshel-ukrainec-s-nashivkoj-igil_725867)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/ukrainian-soldier-wearing-isis-patch-caught-on-danish-tv-new)
4 .(https://english.almayadeen.net/news/politics/al-jaafari:-the-us-could-be-sending-isis-to-ukraine)
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила