Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
8 февраля Корейская народная армия (КНА), (так официально называются Вооруженные Силы Корейской Народной Демократической Республики), в ознаменование 75-летия со дня своего основания, продемонстрировала, первую твердотопливную баллистическую ракету межконтинентальной дальности. Западные СМИ уже долго муссировали слухи о том, что в ближайшее время такие ракеты будут готовы к принятию на вооружение КНА.
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Истерика в США особенно усилилась после того, как в декабре 2022 года появились сообщения о проведении КНДР финальных наземных испытаний твердотопливного ракетного двигателя для перспективных ракеты-носителя и межконтинентальной баллистической ракеты. Пентагон считает, что на вооружении КНА уже находятся три класса межконтинентальных баллистических ракет (МБР), первые, два из которых в 2017 году продемонстрировали необходимую дальность полета для доставки термоядерных боеголовок в любую точку Северной Америки, а третий - Hwasong-17 - был впервые испытан в 2021 году. Однако, как утверждает источник, новые ракеты с твердотопливными композитами будут обладать рядом дополнительных возможностей. При этом наиболее существенным отличием является их способность всегда находиться в полностью заправленном состоянии и, таким образом, запускаться в кратчайшие сроки.
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Сокращение времени запуска твердотопливных ракет является очень полезным качеством, поскольку они, как и все северокорейские МБР, запускаются с мобильных транспортных пусковых установок, которые могут быть более уязвимы для авиаударов США или их союзников, если слишком долго будут оставаться на одном месте. Ранее КНДР развернула твердотопливные ракеты контейнерного исполнения, в частности МБР средней дальности "Пуккуксон-2", впервые представленную в 2017 году. С тех пор КНДР приняла на вооружение целый ряд твердотопливных тактических ракет.
Во время военного парада в честь 75-й годовщины основания Корейской народной армии, был продемонстрирован беспрецедентно большой арсенал баллистических ракет межконтинентальной дальности (МБР) в качестве очевидной демонстрации силы, направленной на Соединенные Штаты. Пхеньян и Вашингтон официально находятся в состоянии войны уже 73 года. Успешная разработка нескольких классов МБР и компактных термоядерных боеголовок для их вооружения стала главным достижением последнего десятилетия и единственным средством для нанесения крупных ответных ударов в случае нападения ВС США на корейскую территорию.
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Во время торжеств на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна были установлены 12 пусковых установок МБР последнего класса "Хвасон-17". После этого многие эксперты, в том числе на Западе заявили, что этого арсенала будет достаточно, чтобы преодолеть противоракетную оборону материковой части США, и это не считая развертывания КНА МБР других классов. Система наземной противоракетной обороны среднего радиуса действия, защищающая Соединенные Штаты, уже давно рассматривается как инструмент защиты от возможных ударов Северной Кореи.
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В Пентагоне считают, что КНА является единственной структурой, располагающей арсеналом, нацеленным на США, при этом достаточно небольшим, чтобы существовал реальный шанс перехвата. GMD использует всего 44 перехватчика МБР, однако для надежной нейтрализации каждой подлетающей боеголовки необходимо как минимум 3 штуки. Впрочем, использование ложных целей и других контрмер может нарушить и эту систему. Каждая Hwasong-17, по самым скромным оценкам, несет четыре ракеты-носителя, способные самостоятельно наводиться на цель. Арсенал, который можно было увидеть на площади Ким Ир Сена, насчитывает в общей сложности 48 ракет, поэтому в случае запуска всех этих боеприпасов система противоракетной обороны США будет перегружена.
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В 2018 году Северная Корея ускорила производство ядерных боеголовок и межконтинентальных баллистических ракет, причем, согласно разным оценкам, количество этих боеприпасов может варьироваться от 60 до сотни. В новогоднем обращении Лидер КНДР Ким Чен Ына 1 января 2023 года говорилось, что "основным направлением" усилий по модернизации Корейской народной армии в этом году станет" экспоненциальный рост ядерного арсенала страны". Это заявление подтверждается спутниковыми снимками, сделанными спецслужбами США в середине 2020 года, которые свидетельствуют о начавшемся строительстве нового ядерного реактора.
По мнению западных экспертов он может задействован в производстве расщепляющихся материалов для изготовления ядерных боеприпасов. Параллельно с наращиванием своего ядерного арсенала Минобороны Северной Кореи инвестирует в создание средств доставки ядерного оружия, менее уязвимых для перехвата американскими и натовскими средствами противоракетной обороны. В частности, в КНДР ведется разработка твердотопливных ракет с более коротким циклом запуска как для тактического, так и для стратегического использования, что значительно усложняет их уничтожение на земле, а также ракет с полубаллистическими траекториями, которые американская система обороны AEGIS и вовсе не смогла обнаружить во время испытаний. В сентябре 2021 года Пхеньян приступил к летным испытаниям гиперзвуковых глиссадных аппаратов для баллистических ракет средней дальности. В Пентагоне считают, что в будущем КНДР интегрирует такие глиссадные аппараты с МБР.
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Западные военные аналитики из MWM утверждают, что Пхеньян высоко ценит потенциал своих ракет способных нанести удар по Северной Америке, что в основном объясняется исторической памятью о Корейской войне, в ходе которой корейские города были буквально стерты с лица земли американскими бомбардировщиками, а КНА не могла нанести ответный удар. По разным оценкам, в трехлетнем конфликте с Соединенными Штатами погибло от 20 до 30 процентов населения Северной Кореи.
В то время Пентагон не раз был готов нанести ядерные удары, за которые так ратовало руководство страны. Впоследствии США собирались атаковать КНДР ядерными ракетами при Джонсоне, Никсоне, Клинтоне, Обаме и Трампе, причем последний в 2017 году всерьез рассматривал возможность нанесения массированных ядерных ударов, которые унесли бы жизни миллионов корейцев по всей стране, сообщают журналисты Military Watch Magazine. Успешная разработка Корейской Народно-Демократической Республикой МБР с ядерным боезарядом, впервые продемонстрированная в 2017 году, рассматривается как ключ к тому, чтобы лишить Соединенные Штаты шансов на успех.
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Источники и ссылки Al Mayadeen English Television Channel, Журнал Military Watch Magazine, Центральное телеграфное агентство Кореи
1. (https://militarywatchmagazine.com/article/nkorea-icbms-overwhelm-america)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/dprk-develops-solid-propellant-icbm-unit---reports)
3. (https://www.kcna.kp/kp/article/q/abad1068ad4bd5dbd396e909231d648b.kcmsf)
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