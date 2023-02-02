Хочет, но не может: Почему Бельгия не отправит на Украину свои "Леопарды"
Бельгия чувствует солидарность с Украиной. Страна готова посылать Киеву все, что у нее есть. Сегодня, когда все наперебой посылают "Леопарды", "Абрамсы" и "Леклерки", Бельгия тоже очень хочет, что-нибудь передать. Но не может. Ну нет у Бельгии танков. Ни одного. От слова совсем.
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Много лет назад Брюссель продал десятки танков "Леопард" торговцу оружием - господину Фредди Верслуису. Господин Верслуис в 2014 году заплатил за каждый танк по 15 000 евро. Сегодня танки по-прежнему находятся в том же жалком состоянии и на том же складе в Турнэ, однако хозяин уже другой.
Брюссель пытался было выкупить танки и отправить их на Украину. Но Верслиус теперь продает их по 500 000 евро за штуку. Вся эта бронетехника нуждается в капитальном ремонте и серьезной модернизации, и, судя по всему, эта сделка (если она, конечно, состоится) принесет "оружейному барону" немалую прибыль. "Новые гусеницы? 120 000 евро! Двигатель заменить еще 185 000 евро, новые амортизаторы 36 000 евро, новая противопожарная система и так далее и тому подобное. На все уйдет не меньше 500 000 евро. А вы что, хотели получить их бесплатно", - рассуждает бельгийский бизнесмен.
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Бельгия полностью про.. истощила свои танковые резервы. Людивин Дедондер, министр обороны этого европейского государства, говорит, что, когда она вступила в должность, "все танки уже закончились". "Вот и получается, что у нас больше нет танков, которые мы могли бы передать Украине", - сокрушается она.
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Верслиус утверждает, что эти танки не могут быть переданы Киеву. По его словам, техническое и эксплуатационное состояние техники настолько плачевное, что "я бы никому не советовал передавать их Украине". Кроме того, на данный момент приблизительная стоимость отремонтированного танка, по самым скромным подсчетам, составляет 500 000 евро. При этом Верслиус утверждает, что 500 000 евро это не так уж и дорого.
Кстати, не только у Бельгии танки находятся в неудовлетворительном состоянии. Еще летом 2022 года Испания пыталась отправить свои "Леопарды" на Украину. Однако танки, отобранные для дальнейшего реэкспорта, были в таком отвратительном состоянии, что Киев отказался их принимать, даже несмотря на то, что Евросоюз был готов профинансировать их ремонт.
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В последние годы Брюссель сильно сократил свои военные расходы. "Страна никогда не отказывалась от танков", - утверждает генерал-лейтенант Марка Тиеса, заместитель начальника штаба бельгийской армии, - "но с учетом сложившейся экономической ситуации страна сделала свой выбор. Объемы финансирования обороной промышленности были существенно сокращены, а танки очень сильно связаны с логистикой. Танки — это вершина айсберга, потому что кроме них вам также нужны боевые машины пехоты, бронеавтомобили, инженерные машины и артиллерия".
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Бельгийская армия пытается оперировать тем, чем может. По словам бельгийского генерала Тиеса, ему приходится прилагать немало усилий. Каждый день превращается для него в борьбу за сохранение боеспособности армии. Генерал Тиес также говорит, что военный конфликт между Россией и Украиной — это не спринт, а супермарафон. "Этот конфликт будет продолжаться еще очень долго и потребует постоянных усилий со стороны всего западного блока".
Бельгия официально заявила, что "на данный момент она не будет поставлять танки Киеву". Вместе с тем Брюссель подчеркнул, что переговоры между бизнесменом Верслиусом и бельгийским правительством продолжаются. В какой-то момент, возможно, будет достигнута какая-то договоренность, и Бельгия наконец-то сможет передать Украине свои "Леопарды".
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Скорее всего, Бельгия продолжит поставлять украинским националистам амуницию и грузовые автомобили. Кроме того, в следующий пакет помощи Киеву может быть включена поставка противотанковых ракет.
Источники и ссылки: Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, Journal Bulgarian Mmilitary, Военное обозрение, Portal Rossaprimavera.
1. (https://rossaprimavera.ru/news/17b62e17)
2. (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/26/tanks-dedonder/)
3. (https://bulgarianmilitary.com/amp/2023/01/27/belgium-wants-to-send-tanks-to-ukraine-but-sold-them-to-a-dealer/)
4. (https://topwar.ru/209531-ministr-oborony-belgii-priznalas-v-otsutstvii-u-strany-ispravnyh-tankov-dlja-postavok-ukraine.html)
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