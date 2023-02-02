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Республиканцы, вернувшие себе контроль над Палатой представителей в ноябре 2022 года, угрожают не допустить повышения лимита госдолга, если взамен не получат конкретных мер по сокращению расходов. Тем самым они могут спровоцировать дефолт в США.

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Дефолт по долговым обязательствам Соединенных Штатов подорвет международную репутацию доллара. Journal Asia Times Online / Image: photovideostock / Getty Images via The Conversation.

Переговоры по поводу повышения лимита госдолга стали уже обычным ритуалом — это происходило и при администрации Клинтона в 1995 году, и в 2011 году, когда президентом был Барак Обама, и вот совсем недавно - в 2021 году.

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Дефолт по государственному долгу будет иметь крайне негативные последствия для США. Даже сам факт возникновения угрозы дефолта в США имеет определенные экономические эффекты.

В августе 2021 года одна только перспектива потенциального дефолта привела к беспрецедентному снижению кредитного рейтинга страны, что нанесло серьезный удар по финансовому престижу Соединенных Штатов, а также нанесло значительный ущерб бесчисленному количеству американцев, в особенности пенсионерам. И это было вызвано лишь угрозой дефолта. Реальный дефолт имел бы гораздо более пагубные последствия.

Крах доллара

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Возможно, самым серьезным последствием будет крах доллара США и его замена в качестве "расчетной единицы" при проведении международных торговых операций. По сути, речь об использовании доллара в глобальных финансах и торговле.

В своей повседневной жизни большинство американцев, скорее всего, даже не подозревают о той огромной экономической и политической силе, которую несет с собой статус мировой расчетной единицы. В настоящее время более половины всех расчетов в мировой торговле - от нефти и золота до автомобилей и смартфонов - осуществляется в долларах США. На долю евро приходится около 30%, а все остальные валюты составляют менее 20 процентов.

В результате такого доминирования США являются единственной страной на планете, которая может оплачивать свои внешние долги в собственной валюте. Это дает правительству Соединенных Штатов и американским компаниям огромную свободу действий в международной торговле и финансах.

Эпоха сильного доллара США может закончиться самым драматическим образом. Journal Asia Times Online / Image: Twitter.

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Независимо от того, сколько долговых обязательств правительство США имеет перед иностранными инвесторами, Вашингтон может попросту напечатать деньги, необходимые для их погашения, хотя с экономической точки зрения это не очень разумно. Другие страны вынуждены покупать либо доллары, либо евро, чтобы оплатить свой внешний долг.

И единственный способ для них сделать это - либо экспортировать товаров больше, чем импортировать, либо занять больше долларов или евро на внешнем рынке.

США свободны от таких ограничений и могут десятилетиями наращивать дефицит торгового баланса, то есть импортировать больше, чем экспортировать, без каких-либо последствий.

Для американских компаний доминирование доллара означает, что они не так подвержены риску изменения валютного курса, как их зарубежные конкуренты. Под валютным (или курсовым) риском следует понимать опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с изменением курса валюты.

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Поскольку в международной торговле большинство цен устанавливается в долларах, американские компании могут совершать сделки купли-продажи в своей национальной денежной единице, чего не могут с такой же легкостью делать их иностранные конкуренты. На первый взгляд, все выглядит очень просто, но именно это дает американским компаниям огромное конкурентное преимущество.

И если республиканцы все-таки доведут США до дефолта, доллар, скорее всего, потеряет свой статус международной расчетной единицы, заставив в результате правительство США и американские компании оплачивать свои международные счета в других валютах.

Потеря политического влияния США

Поскольку большая часть международной торговли деноминирована в долларах США, торговые операции в определенный момент должны проходить через американские банки. Это один из важных моментов, благодаря которому доминирование доллара дает США огромную политическую власть, особенно для наказания экономических конкурентов и недружественных стран.

Например, когда бывший президент Дональд Трамп ввел экономические санкции против Ирана, он лишил эту страну доступа к американским банкам и доллару. Затем он применил повторные рестрикции, в результате чего под санкции попали все неамериканские компании, торгующие с Ираном.

Большинство мировых экономик, были поставлены перед выбором - либо торговать с Ираном, либо иметь доступ к американским долларам. При этом большинство стран выбрали долларам и подчинились санкциям. В результате экономика Ирана вошла в глубокую рецессию, а курс его национальной валюты упал примерно на 30%.

Президент Джо Байден попытался сделать нечто подобное в отношении России в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Вашингтон очень надеялся, что ограничение доступа России к американскому доллару приведет страну к экономическому спаду, граничащему с депрессией. Но не срослось!

Сегодня ни одна страна в мире не может в одностороннем порядке навязать такой уровень "экономических страданий" другому государству. И все, что для этого нужно американскому президенту, — обыкновенная авторучка.

Награда для конкурентов

Еще одним последствием краха американского доллара станет укрепление позиций главного соперника Соединенных Штатов за мировое влияние: Китая. В то время как евро (возможно, но не факт), заменит доллар в качестве основной расчетной единицы в мире, китайский юань выйдет на второе место.

Если юань превратится в серьезную мировую расчетную единицу, это укрепит международное положение Китая как в экономическом, так и в политическом плане.

Китайский юань неминуемо вырастет в случае краха американского доллара. Journal Asia Times Online. Image: iStock

Китай и так уже взаимодействует с остальными государствами БРИКС - Бразилией, Россией и Индией - с целью признания юаня в качестве расчетной единицы. Поскольку все участники БРИКС крайне недовольны экономическим и политическим доминированием США, дефолт Соединенных Штатов оказался бы очень кстати.

Страны БРИКС не одиноки в этом решении: Недавно Саудовская Аравия заявила, что она готова торговать определенными объемами своей нефти не в долларах, а в национальных валютах других государств, что может в корне изменить давно устоявшуюся политику.

Помимо негативного эффекта на доллар, а также на экономическое и политическое влияние США, дефолт будет глубоко ощутим во многих других проявлениях и затронет огромное количество простых американцев (и не только американцев).

В США пострадают десятки миллионов людей и тысячи компаний, зависящих от государственной поддержки, а экономика, скорее всего, погрузится в рецессию - или даже того хуже, принимая во внимание, что в США уже наблюдается серьезный экономический спад. Вдобавок, американские пенсионеры увидят снижение суммы своих пенсионных накоплений.

По правде говоря, мы пока не знаем, что произойдет на самом деле и насколько все будет плохо. Масштабы ущерба от дефолта США трудно просчитать заранее, потому что такого ранее никогда не случалось. Но есть одна вещь, в которой можно быть абсолютно уверенным. Если республиканцы зайдут в своих угрозах относительно дефолта слишком далеко, США и американцы очень сильно пострадают.

Источники и ссылки: Journal Asia Times Online, Finance Yahoo, Cambridge, Journal Politico, Ассошиэйтед Пресс, Journal Los Angeles Times.

1. (https://asiatimes.com/2023/02/us-debt-default-could-trigger-dollars-collapse/)

2. (https://finance.yahoo.com/news/saudi-arabia-just-said-now-213200817.html)

3. (https://www.cambridge.org/core/elements/can-brics-dedollarize-the-global-financial-system/0AEF98D2F232072409E9556620AE09B0)

4. (https://www.politico.com/news/2022/11/16/house-control-midterm-elections-results-2022-00066546)

5. (https://apnews.com/article/biden-politics-united-states-government-national-debt-us-republican-party-d6bfc59aa623c8c3972c44e1aced85d9c)

6. (https://www.latimes.com/business/story/2023-01-17/the-u-s-economy-is-again-being-held-hostage-to-our-ridiculous-federals-debt-ceilings)