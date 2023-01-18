Новая платежная система BRICS Pay может появиться в самое ближайшее время

На днях министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, - "Нас всегда беспокоил тот факт, что доллар является доминирующей валютой. Необходимо искать этому альтернативу". Американский доллар стремительно теряет статус мировой резервной валюты Al Mayadeen English Television Channel (Getty Images)

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Как сообщает агентство Sputnik, глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что клуб развивающихся государств БРИКС заинтересован в том, чтобы найти способ отказаться от доллара и сформировать более справедливую платежную систему, в которой не будет отдаваться предпочтение богатым странам.

В своём выступлении Пандор сказала, что "мы всегда были обеспокоены доминированием доллара. Необходима найти альтернативное решение".

"Существующие в настоящее время финансовые системы ставят в привилегированное положение очень богатые страны и, как правило, являются проблемой для таких стран, как наша, которые вынуждены осуществлять платежи в долларах, что обходится гораздо дороже с точки зрения наших национальных валют. Для решения этой проблемы необходимо разработать более справедливую систему, и сегодня мы обсуждаем этот вопрос с министерствами стран БРИКС в рамках дискуссий экономического сектора", - отметила дипломат.

Что объединяет Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику в торговой/валютной войне против Соединенных Штатов, так это то, что оба эти государства выступают за переход от однополярного мира к многополярному. Al Mayadeen English Television Channel, (Getty Images).

Также министр Пандор подчеркнула, что одной из причин, по которой БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) создали Новый банк развития (НБР) в 2014 году, была разработка альтернативы долларовой системе.

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"В БРИКС есть ряд профильных комитетов, которые рассматривают вопросы политики и безопасности, экономики и взаимодействия между народами. В экономическом контексте мы рассматриваем, как НБР и другие институты помогут нам разработать более справедливую систему денежного обмена", - добавила она.

Стоит отметить, что Советник по международным вопросам Верховного лидера Исламской революции Али Акбар Велаят недавно рассказал российским средствам массовой информации, что торговля между Россией и Китаем в валютах, отличных от доллара США, является "очень серьезным прогрессом" перед лицом гегемонии Вашингтона в Международном валютном фонде.

"КНР и Российская Федерация, являясь двумя основными членами БРИКС, в которую также входят Индия, ЮАР и Бразилия, совершают множество сделок друг с другом без использования иностранной валюты [доллара США]. Тот факт, что они не привязаны к доллару, который зависит от воли Соединенных Штатов, — это очень хороший результат", - подчеркнул иранский политик.

Чего же собственно хотят США от России? Они хотят, чтобы Россия была раздроблена, а Китай задохнулся. Китай, фактический союзник России, за последнее десятилетие дедолларизировал свою экономику. Россия, и Китай остаются отдельными государствами с отдельной политикой и отдельной идеологией. Что действительно объединяет их в этой торговой/валютной войне, так это тот факт, что они обе выступают против однополярного мира. Они оба хотят развиваться в своем собственном темпе, своим собственным путем, без вмешательства неолиберальных или империалистических элементов. Al Mayadeen English Television Channel.

После окончания Второй мировой войны Соединённые Штаты занимали доминирующее положение в мировой экономике и владели значительной частью запасов золота, выступая в качестве мирового кредитора. Однако в последнее время многие эксперты и финансовые аналитики стали замечать, что доллар США все больше теряет свой статус ведущей мировой резервной валюты.

Перспективы дедолларизации мировой экономики кажутся вполне вероятными в том числе из-за того, что соблюдение несправедливо введенных против России санкций многие считают чрезмерно дорогостоящим.

Тем временем. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров: В Украине не должно существовать военной инфраструктуры, угрожающей безопасности России.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Российская газета, РИА новости

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1. (https://ria.ru/20230118/pandor-1845663241.html)

2. (https://english.almayadeen.net/news/economics/de-dollarization:-slowly-but-surely)

3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/south-africa:-brics-mulling-new-payment-system-to-ditch-doll

4. (https://rg.ru/2023/01/18/glava-mid-iuar-pandor-zakon-ssha-protiv-rf-v-afrike-protivorechit-mezhdunarodnomu-pravu.html)

5. (https://iz.ru/1456228/2023-01-18/glava-mid-iuar-raskritikovala-ssha-za-zakon-o-borbe-s-rossiei)