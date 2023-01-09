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Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
Еще одно грузовое судно село на мель в Суэцком канале. Пока неясно, насколько это повлияло на логистические потоки.
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Грузовое судно MV Glory, направлявшееся в Китай село на мель в Суэцком канале в Египте. Впрочем, уже через несколько часов грузовой корабль был освобожден. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Кратковременное нарушение движения по каналу напомнило об инциденте с Ever Given в 2021 году.

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The bulk carrier M/V Glory was taken off the shoal and is currently continuing its journey as it ran aground in the Suez Canal and briefly disrupted waterway traffic. Journal Interest Ingengineering, Source: Journal Interesting Engineering.

24 марта 2021 года контейнеровоз Ever Given длиной 400 м сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно перегородило водную артерию, заблокировав морское движение в обоих направлениях нарушив глобальные логистические маршруты.

Суэцкий канал был открыт для судоходства в 1869 году. Он соединяет Европу и Азию, позволяя существенно ускорить транспортировку нефти, природного газа и грузов. Построенный с усилиями более миллиона рабочих, Суэцкий канал является одной из главных статей дохода Египта. В 2015 года было открыто новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра, которое позволило ускорить прохождение судов в обе стороны.

Stock images of a cargo vessel stuck in Chesapeake Bay Win McNameem/Getty Images. Journal Interesting Engineering.

MV Glory село на мель в Суэцком канале

Согласно информации, размещенной на сайте греческого оператора корабля, длина MV Glory, снятого сегодня с мели, составляет 225 метров. Этот довольно небольшой "грузовик", перевозил 65 000 метрических тонн кукурузы из Украины в Китай. MV Glory является балкером, то есть сухогрузом, который транспортирует насыпные грузы, такие как зерно, уголь, руда или цемент.

Вблизи города Кантара в провинции Исмаилия (Суэцкий канал) экипаж судна столкнулся с технической неисправностью, сообщает Bloomberg. Механическая проблема одного из цилиндров двигателя привела к тому, что судно село на мель на четыре часа после того, как вошло в северную часть канала.

Компания Leth Agencies, предоставляющая услуги по обслуживанию канала, заявила, что "MW Glory село на мель у западного берега, направлено на юг, а не зажато поперек канала". На помощь MW Glory были направлены три буксира: Port Said, Suez Svitzer 1 и Ali Shalabi, которым уже через несколько часов удалось снять сухогруз с мели.

Еще одно грузовое судно село на мель в Суэцком канале, напомнив об инциденте с Ever Given. Пока неясно, насколько это повлияло на логистические потоки. Journal Interesting Engineering.

Уроки Ever Given

Помимо того, что инцидент с Ever Given стал событием мирового масштаба, он привел к огромному затору, который, по оценкам экспертов, ежедневно обходился мировой торговле почти в $10 миллиардов и создавал серьезные проблемы в цепочках поставок. Решив не допустить повторения подобных ситуаций, Администрация Суэцкого канала оперативно развернула работы по расширению и углублению фарватера на месте, где застряло судно.

По словам главы администрации канала У. Рабиа, причиной аварии стали технические проблемы с рулевым управлением. Танкер направлялся из Португалии в крупнейший нефтяной порт Янбу на Красном море в Саудовской Аравии.

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Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Ассошиэйтед Пресс, Bloomberg
1. (https://interestingengineering.com/transportation/cargo-vessel-ran-aground-suez)
2. (https://apnews.com/article/suez-canal-business-fc27fee20b14d4017cfdc1bd7b2ffbc9)
3. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-09/ship-grounded-in-egypt-s-suez-canal-says-leth-agencies)

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#ever given #суэцкий канал #mv glory #блокировка суэцкого канала #грузовое судно
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