Как стало известно, Тайвань располагает ракетами дальнего радиуса действия, способными поражать крупные китайские города. По мнению США, это оружие может изменить военный баланс в Тайваньском проливе и потенциально сдержать будущее китайское вторжение.

Президент Тайваня Цай Инвэнь машет рукой представителям прессы на борту PFG-1112 Ming Chuan, управляемого ракетного фрегата класса Perry, после церемонии ввода в эксплуатацию на военно-морской базе Zuoying в Гаосюне, Taiwan November 8, 2018. / Journal Asia Times Magazine / Picture: Agencies.

На этой неделе газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что Кунг Чиа-ченг, отставной контр-адмирал и бывший президент Национального института науки и технологий Чжун-Шаня (NCSIST) с 2004 по 2007 год, раскрыл закулисные детали нескольких проектов по разработке новых систем вооружений.

В своих заметках "The Reminiscences of Mr Gong Chia Cheng" Кунг рассказывает, что Тайвань обладает сверхзвуковой крылатой ракетой Yung Feng, крылатой ракетой наземного базирования Hsiung Feng 2E и баллистической ракетой Ba Dan.

Yung Feng — это сверхзвуковая крылатая ракета с реактивным двигателем, которая летит со скоростью 3 Маха и имеет дальность полета порядка 1 000 км. Кунг отмечает, что эта ракета обладает "превосходной проникающей способностью, поскольку она снижается вертикально и точно поражает цель. Таким образом, ее исключительно трудно перехватить всем известным китайским системам противоракетной обороны".

SCMP отмечает, что официально тайваньские военные отрицают факт существования Yung Feng, поскольку она потенциально предназначена для поражения целей в северной и центральной частях Китая. Результаты летных испытаний не передавались посторонним лицам и были скрыты в рамках других программ по разработке ракет.

A Taiwanese flag is seen behind standard Type 2 missiles on the destroyer Kee Lung during an exercise near Yilan Naval Base, Taiwan, April 15, 2019. Photo: Agencies / Twitter / Asia Times Magazine.

В статье SCMP отмечается, что разработка Yung Feng началась сразу после событий 1996 года в Тайваньском проливе. Несмотря на то, что Тайвань официально не объявил о принятии ракеты на вооружение, она была введена в эксплуатацию в 2014 году, при этом первая партия из 20 ракет и десяти мобильных пусковых установок была развернута в августе 2019 года.

Кунг также упомянул о разработке крылатой ракеты наземного базирования Hsiung Feng 2E. Он рассказал о ее непростой разработке, которая была практически прекращена в 2004 году после пяти неудачных летных испытаний. Экс-офицер пишет, что ракета выпускалась в двух вариантах, с дальностью действия 500 и 1000 км соответственно. SCMP сообщает, что первая версия способна поразить Шанхай, а вторая - Пекин.

Вполне вероятно, что Тайвань уже построил улучшенные модификации Hsiung Feng 2E. В 2018 году издание Taiwan News сообщало, что NCSIST готовится к серийному производству улучшенных ракет Hsiung Feng 2E, которые имеют дальность более 1200 километров.

Помимо ракет Yung Feng и Hsiung Feng 2E, как утверждает Кунг, на Тайване секретно разрабатывалась баллистическая ракета Ba Dan, которая, по словам эксперта, прошла успешные испытания. Однако США пригрозили санкциями и заблокировали дальнейшее развитие этого проекта.

Боевые корветы Тайваня, оснащенные ракетами. / Asia Times Magazine / Credit: Twitter.

Кроме того, Соединенные Штаты препятствовали Тайваню в приобретении ключевых комплектующих для своих ракет, заставляли Тайбэй покупать детали только для ракет американских компаний. В какой-то момент США даже отказались продавать Тайваню ракетное топливо. Писатель утверждает, что NCSIST начал самостоятельно производить ракетное топливо JP-10, что вынудило США пойти на уступки и возобновить продажу горючего.

Помимо ракетного топлива, что Тайвань планировал приобрести у США 600 комплектов лазерных кольцевых гироскопов и компоненты управления для своих модернизированных ракет Hsiung Feng 2E. SCMP отмечает, что Тайвань может использовать эти ракеты для атаки крупных стационарных целей на территории материкового Китая.

Тайваньский секретный ракетный проект идет вразрез с широко разрекламированной "стратегией дикобраза", в основе которой лежит отражение десантного вторжения, а не сдерживание на стратегическом уровне. По-видимому, Тайвань пытается компенсировать свои недостатки, если столкнется с китайской блокадой или операцией "шок и трепет".

Запуск тайваньской ракеты Hsiung Feng II во время ежегодных военных учений на острове Хан Куанг в июле 2020 года. Photo: AFP/ Taiwan Defence Ministry / Asia Times Magazine.

Ранее СМИ уже сообщали об уязвимости Тайваня перед китайской блокадой: по имеющимся данным, остров располагает запасами природного газа всего на 11 дней, при этом запасов нефти хватит всего на 146 дней.

Возможно, Китай выбрал по отношению к Тайваню тактику "сдавить и расшатать", используя комбинацию внезапных военных учений вокруг острова и стратегическую неопределенность, поскольку любое из таких учений вполне может перерасти в "реальный конфликт".

Более того, доктор Деннис Вэнг, выступая на американо-тайваньской конференции оборонной промышленности 2021 года в Лисбурге, заявил, что зависимость Тайваня от материка и ограниченные ресурсы делают его особенно уязвимым для китайской блокады, направленной на его полное подчинение.

Еще одно серьезное ограничение тайваньской "стратегии дикобраза" заключается в том, что Китай может в духе США, начать кампанию "шок и трепет", которая позволит сломить оборону острова. В статье для Network for Strategic Analysis (NSA), опубликованной в июне 2022 года, эксперт Реми Каругати пишет, что Китай может использовать массированные ракетные и воздушные удары по стратегическим объектам государственной, военной и гражданской инфраструктуры Тайваня, чтобы заставить его подчиниться.

Тайваньские солдаты принимают участие в учениях, имитирующих китайское военное вторжение в Тамшуе, прибрежном районе города Новый Тайбэй на севере Тайваня, фотография из архива. Photo: AFP / Patrick Lin.

В случае успеха блокады или кампании "шок и трепет" Китаю не нужно будет высаживать войска на Тайвань, чтобы добиться его капитуляции, что сделает стратегию "дикобраза" практически бесполезной. Стратегическая двусмысленность США только поощряет нынешнюю неэффективную позицию Тайваня, что увеличивает уязвимость острова в надежде склонить Соединенные Штаты к конфликту с Китаем.

Ранее журнал Asia Times обращал внимание на заинтересованность Тайбэя в приобретении дорогостоящих, высокотехнологичных, активов, таких как фрегаты и истребители, с расчетом на прямое столкновение вооруженных сил Тайваня с Китаем. Однако такой подход к планированию обороны является дестабилизирующим и нереалистичным, учитывая военное неравенство между Китаем и Тайванем.

Китай также активно разрабатывает контрмеры для предотвращения вмешательства США и стран НАТО, начиная от ракет DF-21, способных уничтожить авианосец, и заканчивая широкими возможностями ведения минной войны.

Таким образом, Тайваню, возможно, придется внедрить в свою оборонительную стратегию элементы асимметричного контрудара, учитывая его уязвимость перед блокадой, операциями "шок и трепет", а также контринтуитивным эффектом стратегической двусмысленности США.

Филип Орчард в статье для журнала Geopolitical Futures за сентябрь 2021 года пишет, что Тайвань, вероятно, рассматривает возможность принятия новой стратегии "гремучей змеи", заключающейся в способности нанести ответный удар и повысить политические издержки Китая "воссоединиться" силовым путем.

На фотографии изображена ракета Hsiung Feng IIE (Image credit: NCSIS). Journal Asia Times Magazine

Крылатые и баллистические ракеты могли бы стать эффективными элементами тактики "гремучей змеи", которую Тайвань мог бы использовать в сочетании с более известной "стратегией дикобраза".

Таким образом, учитывая потенциал крылатых и баллистических ракет, Тайвань потенциально может нанести удар по таким крупным городам Китая, как Пекин и Шанхай, сохранив при этом ограниченное количество боевых самолетов для обороны острова.

Впрочем, чтобы помешать Китаю ввести блокаду или провести кампанию "шок и трепет" при любом развитии событий, Тайбэю потребуется очень большое количество подобных ракет. Такой подход, скорее всего, потребует максимальной независимости от иностранных поставщиков в плане производства ракет и пусковых установок.

Кроме того, стратегия подразумевает необходимость наличия больших запасов оружия для обеспечения высокого темпа стрельбы в течение длительного периода времени. Только так можно помешать Китаю перехватить инициативу и начать эскалацию конфликта по сценарию "шок и трепет". В то же время в конце своей статьи Орчард делает вывод, утверждая, что Тайвань, способный наносить удары по целям на материке, будет весьма опасным и непредсказуемым.

