Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Asia Times: У Тайваня есть секретные сверхзвуковые ракеты, способные нанести удар по Пекину и Шанхаю

Отставной контр-адмирал Тайваня и руководитель военных исследований сообщил, что у Тайбэя есть сверхзвуковое оружие, способное нанести удар по китайским городам включая Пекин и Шанхай
[ ] для раздела Блоги
7
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Как стало известно, Тайвань располагает ракетами дальнего радиуса действия, способными поражать крупные китайские города. По мнению США, это оружие может изменить военный баланс в Тайваньском проливе и потенциально сдержать будущее китайское вторжение.

реклама

Президент Тайваня Цай Инвэнь машет рукой представителям прессы на борту PFG-1112 Ming Chuan, управляемого ракетного фрегата класса Perry, после церемонии ввода в эксплуатацию на военно-морской базе Zuoying в Гаосюне, Taiwan November 8, 2018. / Journal Asia Times Magazine / Picture: Agencies.

На этой неделе газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что Кунг Чиа-ченг, отставной контр-адмирал и бывший президент Национального института науки и технологий Чжун-Шаня (NCSIST) с 2004 по 2007 год, раскрыл закулисные детали нескольких проектов по разработке новых систем вооружений.

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

В своих заметках "The Reminiscences of Mr Gong Chia Cheng" Кунг рассказывает, что Тайвань обладает сверхзвуковой крылатой ракетой Yung Feng, крылатой ракетой наземного базирования Hsiung Feng 2E и баллистической ракетой Ba Dan.

Yung Feng — это сверхзвуковая крылатая ракета с реактивным двигателем, которая летит со скоростью 3 Маха и имеет дальность полета порядка 1 000 км. Кунг отмечает, что эта ракета обладает "превосходной проникающей способностью, поскольку она снижается вертикально и точно поражает цель. Таким образом, ее исключительно трудно перехватить всем известным китайским системам противоракетной обороны".

реклама

SCMP отмечает, что официально тайваньские военные отрицают факт существования Yung Feng, поскольку она потенциально предназначена для поражения целей в северной и центральной частях Китая. Результаты летных испытаний не передавались посторонним лицам и были скрыты в рамках других программ по разработке ракет.

A Taiwanese flag is seen behind standard Type 2 missiles on the destroyer Kee Lung during an exercise near Yilan Naval Base, Taiwan, April 15, 2019. Photo: Agencies / Twitter / Asia Times Magazine.

В статье SCMP отмечается, что разработка Yung Feng началась сразу после событий 1996 года в Тайваньском проливе. Несмотря на то, что Тайвань официально не объявил о принятии ракеты на вооружение, она была введена в эксплуатацию в 2014 году, при этом первая партия из 20 ракет и десяти мобильных пусковых установок была развернута в августе 2019 года.

Кунг также упомянул о разработке крылатой ракеты наземного базирования Hsiung Feng 2E. Он рассказал о ее непростой разработке, которая была практически прекращена в 2004 году после пяти неудачных летных испытаний. Экс-офицер пишет, что ракета выпускалась в двух вариантах, с дальностью действия 500 и 1000 км соответственно. SCMP сообщает, что первая версия способна поразить Шанхай, а вторая - Пекин.

реклама

Вполне вероятно, что Тайвань уже построил улучшенные модификации Hsiung Feng 2E. В 2018 году издание Taiwan News сообщало, что NCSIST готовится к серийному производству улучшенных ракет Hsiung Feng 2E, которые имеют дальность более 1200 километров.

Помимо ракет Yung Feng и Hsiung Feng 2E, как утверждает Кунг, на Тайване секретно разрабатывалась баллистическая ракета Ba Dan, которая, по словам эксперта, прошла успешные испытания. Однако США пригрозили санкциями и заблокировали дальнейшее развитие этого проекта.

Боевые корветы Тайваня, оснащенные ракетами. / Asia Times Magazine / Credit: Twitter.

Кроме того, Соединенные Штаты препятствовали Тайваню в приобретении ключевых комплектующих для своих ракет, заставляли Тайбэй покупать детали только для ракет американских компаний. В какой-то момент США даже отказались продавать Тайваню ракетное топливо. Писатель утверждает, что NCSIST начал самостоятельно производить ракетное топливо JP-10, что вынудило США пойти на уступки и возобновить продажу горючего.

реклама

Помимо ракетного топлива, что Тайвань планировал приобрести у США 600 комплектов лазерных кольцевых гироскопов и компоненты управления для своих модернизированных ракет Hsiung Feng 2E. SCMP отмечает, что Тайвань может использовать эти ракеты для атаки крупных стационарных целей на территории материкового Китая.

Тайваньский секретный ракетный проект идет вразрез с широко разрекламированной "стратегией дикобраза", в основе которой лежит отражение десантного вторжения, а не сдерживание на стратегическом уровне. По-видимому, Тайвань пытается компенсировать свои недостатки, если столкнется с китайской блокадой или операцией "шок и трепет".

Запуск тайваньской ракеты Hsiung Feng II во время ежегодных военных учений на острове Хан Куанг в июле 2020 года. Photo: AFP/ Taiwan Defence Ministry / Asia Times Magazine.

Ранее СМИ уже сообщали об уязвимости Тайваня перед китайской блокадой: по имеющимся данным, остров располагает запасами природного газа всего на 11 дней, при этом запасов нефти хватит всего на 146 дней.

Возможно, Китай выбрал по отношению к Тайваню тактику "сдавить и расшатать", используя комбинацию внезапных военных учений вокруг острова и стратегическую неопределенность, поскольку любое из таких учений вполне может перерасти в "реальный конфликт".

Более того, доктор Деннис Вэнг, выступая на американо-тайваньской конференции оборонной промышленности 2021 года в Лисбурге, заявил, что зависимость Тайваня от материка и ограниченные ресурсы делают его особенно уязвимым для китайской блокады, направленной на его полное подчинение.

Еще одно серьезное ограничение тайваньской "стратегии дикобраза" заключается в том, что Китай может в духе США, начать кампанию "шок и трепет", которая позволит сломить оборону острова. В статье для Network for Strategic Analysis (NSA), опубликованной в июне 2022 года, эксперт Реми Каругати пишет, что Китай может использовать массированные ракетные и воздушные удары по стратегическим объектам государственной, военной и гражданской инфраструктуры Тайваня, чтобы заставить его подчиниться.

Тайваньские солдаты принимают участие в учениях, имитирующих китайское военное вторжение в Тамшуе, прибрежном районе города Новый Тайбэй на севере Тайваня, фотография из архива. Photo: AFP / Patrick Lin.

В случае успеха блокады или кампании "шок и трепет" Китаю не нужно будет высаживать войска на Тайвань, чтобы добиться его капитуляции, что сделает стратегию "дикобраза" практически бесполезной.  Стратегическая двусмысленность США только поощряет нынешнюю неэффективную позицию Тайваня, что увеличивает уязвимость острова в надежде склонить Соединенные Штаты к конфликту с Китаем.

Ранее журнал Asia Times обращал внимание на заинтересованность Тайбэя в приобретении дорогостоящих, высокотехнологичных, активов, таких как фрегаты и истребители, с расчетом на прямое столкновение вооруженных сил Тайваня с Китаем. Однако такой подход к планированию обороны является дестабилизирующим и нереалистичным, учитывая военное неравенство между Китаем и Тайванем.

Китай также активно разрабатывает контрмеры для предотвращения вмешательства США и стран НАТО, начиная от ракет DF-21, способных уничтожить авианосец, и заканчивая широкими возможностями ведения минной войны.

Таким образом, Тайваню, возможно, придется внедрить в свою оборонительную стратегию элементы асимметричного контрудара, учитывая его уязвимость перед блокадой, операциями "шок и трепет", а также контринтуитивным эффектом стратегической двусмысленности США.

Филип Орчард в статье для журнала Geopolitical Futures за сентябрь 2021 года пишет, что Тайвань, вероятно, рассматривает возможность принятия новой стратегии "гремучей змеи", заключающейся в способности нанести ответный удар и повысить политические издержки Китая "воссоединиться" силовым путем.

На фотографии изображена ракета Hsiung Feng IIE (Image credit: NCSIS). Journal Asia Times Magazine

Крылатые и баллистические ракеты могли бы стать эффективными элементами тактики "гремучей змеи", которую Тайвань мог бы использовать в сочетании с более известной "стратегией дикобраза".

Таким образом, учитывая потенциал крылатых и баллистических ракет, Тайвань потенциально может нанести удар по таким крупным городам Китая, как Пекин и Шанхай, сохранив при этом ограниченное количество боевых самолетов для обороны острова.

Впрочем, чтобы помешать Китаю ввести блокаду или провести кампанию "шок и трепет" при любом развитии событий, Тайбэю потребуется очень большое количество подобных ракет. Такой подход, скорее всего, потребует максимальной независимости от иностранных поставщиков в плане производства ракет и пусковых установок.

Кроме того, стратегия подразумевает необходимость наличия больших запасов оружия для обеспечения высокого темпа стрельбы в течение длительного периода времени. Только так можно помешать Китаю перехватить инициативу и начать эскалацию конфликта по сценарию "шок и трепет". В то же время в конце своей статьи Орчард делает вывод, утверждая, что Тайвань, способный наносить удары по целям на материке, будет весьма опасным и непредсказуемым.

Источники и ссылки: Journal Asia Times Magazine, SCMP, Taiwan News
1. (https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3413013)
2. (https://asiatimes.com/2022/08/taiwans-reunification-countdown-has-begun/)
3.(https://asiatimes.com/2022/12/taiwans-hidden-missiles-can-hit-beijing-shanghai/)
4. (https://www.scmp.com/news/china/military/article/3203682/taiwan-has-missiles-able-hit-beijing-former-head-islands-top-weapons-builder-confirms)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай сша тайвань сша и китай сша и тайвань вторжене
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
4
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LТ720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
23
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
10
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
62
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13
Главные игры ноября 2022 года
15

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-31 ВМС РФ перехватил норвежский самолет-шпион в акватории Баренцева моря
2
В ходе СВО "промелькнула" Герань-1, более тихий и малоразмерный собрат "Герани-2"
14
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics
26
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
126
Почему Украина не получит денег российских олигархов – США и ЕС конфискуют активы миллиардеров
228
Спецификации платформы AMD Ryzen Threadripper 7000 Storm Peak выглядят убедительно
1
С какими проблемами столкнулась добыча золота в РФ, и зачем нужен отечественный золотой стандарт
1
Блогер купил новую китайскую GeForce RTX 3060 Ti и без проблем запустил последние AAA-хиты
6
Отсутствие спроса заставит Apple отказаться от выпуска нового поколения iPhone SE в 2023 году
2
Стоимость видеокарт взлетела вслед за падением курса рубля – как изменились цена на NVIDIA за неделю
8
Почему геймеры не покупают процессор Ryzen 5 7600X – на Amazon 6-ядерник стоит всего 17 000р
19
Рендер первого планшета Google подрывает заветы Джобса
1
NASA запечатлело черную дыру, разорвавшую звезду весьма необычным образом
2
Раскрыты характеристики Radeon RX 8900 XT: 48Gb GDDR7, 3,5 ГГц и 129 TFLOPs
17
Рубль продолжает дешеветь, а видеокарты дорожают – какую видеокарту положить под ёлочку танкисту
4
Samsung планирует начать в 2023 году массовое производство DDR5 DRAM класса 12 нм
2
Ryzen 9 7950X vs Core i9-13900KF – какой процессор купить для флагманской сборки под Новый год
2
ASUS выпустит прокачанную и очень дорогу GeForce RTX 4090 серии Noctua с «бесшумным» кулером
8
Хотфикс для обновлённой The Witcher 3 не исправляет оптимизацию: игроки жалуются на CD Projekt RED
6
Finalmouse представила механическую клавиатуру с встроенным дисплеем и графическим процессором
+

Популярные статьи

Так ли хорош Linux в работе с принтерами - проверяю Windows 7/10 и Kubuntu с двумя принтерами
70
Как поживает единственный авианосец в РФ Адмирал Кузнецов, и когда он встанет на боевое дежурство
35
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
6
Коллекция видеокарт от Intel до nVidia или что можно найти в коробке с хламом, например ATi
47
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
4
Почему ядерная война между США и РФ никогда не начнётся и какие перспективы применения грязной бомбы
20
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
40
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
110
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
25
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
25

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
20:49
Зачем ядерную? Думаю, у него есть ресурсы превратить Тайвань в подобие острова Змеиный обычным оружием. А дальше Америка либо утрётся, либо сама развяжет ядерную войну, но ведь начинать войну (тем бол...
Asia Times: У Тайваня есть секретные сверхзвуковые ракеты, способные нанести удар по Пекину и Шанхаю
Руслан Знамов
20:48
если не балабол, приведи хоть один факт официальной угрозы ядерным оружием со стороны РФ.
Asia Times: У Тайваня есть секретные сверхзвуковые ракеты, способные нанести удар по Пекину и Шанхаю
no_fate
20:48
Опыт США показал миру, что применение ядерного оружия может быть весьма эффективным и никаких миллиардов, всего 300 тысяч...
Asia Times: У Тайваня есть секретные сверхзвуковые ракеты, способные нанести удар по Пекину и Шанхаю
Кружит голову Василек
20:41
Мне до тебя далеко в этом вопросе, диванный очкодав 24\7, хрюканин. Желудь?
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
ZOV_Искандер
20:40
Укродолбаеб. Что ты тут делаешь? Свет есть? Как там "пункты нэзламнасци"? :DDD По поводу визита Зелебобика к велосипедисту Джо:
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
3000kyky Sakh
20:39
Единственный контрудар, равный по силе санкциям против России - это обрезать поставки амиака в европейском направлении. Если Россия потянет такую нагрузку на бюджет и благосостояние народа, то Европа...
Указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет подписан на следующей неделе
Вам не убить Шешу!
20:36
Шеша, да забей ты на него, он типичный диванный неудачник, который хоть что то из себя только в интернетиках представляет
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
3000kyky Sakh
20:33
Тоже будет угрожать миру ядерным оружием, как Россия? Или уничтожит миллиарды людей в своем регионе начав ядерную войну? И доведет себя до состояния: оружие есть, а воевать некому.
Asia Times: У Тайваня есть секретные сверхзвуковые ракеты, способные нанести удар по Пекину и Шанхаю
3000kyky Sakh
20:30
Главный контрудар по Северному Китаю - это настрой китайского общества на жизнь при демократии или в коммунистическом обществе. Китай никогда не нападет на Тайвань, если у китайских генералов есть ум...
Asia Times: У Тайваня есть секретные сверхзвуковые ракеты, способные нанести удар по Пекину и Шанхаю
16xtturbo
20:28
fallout 2 недоступен.
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Bloons TD 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем