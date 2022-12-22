Бывший сотрудник американской разведки утверждает, что дни правления президента Украины Владимира Зеленского сочтены
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Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Запад подготавливает почву для смещения президента Украины Владимира Зеленского. Пентагон планирует заменить его главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным.
В своем интервью для YouTube-канала Judging Freedom Риттер заявил, что "Запад задвинул Зеленского на задний план, сосредоточившись на Залужном как на будущем лидере Украины".
По словам Риттера, в западной прессе прослеживается тенденция к раскрутке фигуры Залужного. Это указывает на то, что дни правления Зеленского подходят к концу, поскольку он уже не обладает прежней властью и не может повлиять на дальнейший исход событий.
"Такие люди, как генерал Залужный, будут определять будущее Киева. Когда конфликт достигнет своего апогея, именно он сядет за стол переговоров со стороны Украины", - заявил бывший сотрудник разведки.
Это заявление прозвучало в то время, когда руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что президент Украины использует спецслужбы в качестве единственной силы для поддержания своей власти и борьбы со своими политическими соперниками.
В своем заявлении корреспонденту ТАСС Владимир Рогов сказал, что Зеленский нажил себе множество политических врагов в попытке построить на Украине систему единоличной власти. В итоге это приведет к появлению крупных оппозиционных сил.
West plans to remove Zelensky to the sidelines - Scott Ritter
Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Филипп Джиральди также указывал, что Зеленский пытается втянуть страны НАТО в прямой конфликт с Россией, объясняя это тем, что украинский президент и его советники настроены на эскалацию конфликта.
Двумя неделями ранее Великобритания признала факт участия своих спецназовцев в военных действиях на территории Украины. Высокопоставленный представитель оборонного ведомства Туманного Альбиона заявил, что подразделения морской пехоты совместно с отрядами украинских вооруженных сил выполняли опасные миссии повышенной секретности.
Словакия может предоставить Киеву самолеты МиГ-29 советского производства. Правда, после этого она полностью лишится собственных военно-воздушных сил. Братислава надеется в 2024 году получить от США новейшие истребители F-16 Falcon. До этого момента небо страны будут защищать самолеты польских и чешских ВВС.
Пока суд да дело, Зеленский пытается выбить из "сказочных ..." европейцев дополнительные 1,1 миллиарда долларов на эскалацию военного конфликта.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, ТАСС, Journal Military Watch Magazine
1. (https://tass.ru/politika/16575319)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/royal-marines-fighting-russia-month)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/former-us-intelligence-officer:-west-preparing-to-replace-ze)