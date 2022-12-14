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Британия признала участие своих коммандос в боевых операциях на Украине
Морпехи из Великобритании выполняет в украинском конфликте секретные миссии
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13 декабря заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Королевской морской пехоты Роберт Магоуэн сообщил, что морские пехотинцы проводили операции повышенной секретности совместно с подразделениями ВСУ с апреля этого года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Генерал-лейтенант морской пехоты Британии Роберт Магоуэн  официально заявил, что в военном конфликте на Украине участвуют сотни королевских морпехов. Journal Military Watch Magazine

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Это признание стало последним из целого ряда фактов, свидетельствующих о том, что страны-члены НАТО активно используют личный состав против вооруженных сил Российской Федерации. 300 британских морских пехотинцев из 45 Commando Group, батальона, сформированного во время Второй мировой войны, провели секретные операции, которые, как подчеркнул Магоуэн, осуществлялись "в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска". В прошлом 45-я группа коммандос участвовала в боевых действиях на различных театрах военных действий, включая участие в нападении Великобритании на Египет в 1956 году во время Суэцкого кризиса, они также были вовлечены в сражения с аргентинскими войсками во время битвы за Мальвинские (Фолклендские) острова, а также содействовали операциям коалиционных сил под командованием США в Ираке и Афганистане в 1990-х, 2000-х и 2010-х годах.

Признание того, что сотни британских королевских морских пехотинцев участвуют в военном конфликте на Украине, является одним из самых серьезных разоблачений с тех пор, как в июне газета New York Times сообщила, что в центре военных действий находится "скрытая сеть" ЦРУ.

Вооруженным силами Российской Федерации на Украине противостоят спецназовцы из Соединенных Штатов и других стран Североатлантического альянса. Об этом пишет американский таблоид The New York Times.

Издание "Таймс" сообщило, что Соединенные Штаты создали в Украине "скрытную сеть коммандос и шпионов, которые оперативно предоставляют оружие, разведданные и проводят необходимое обучение"...

Сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране, в основном в Киеве, направляя большую часть огромного количества разведывательных данных, которыми Соединенные Штаты делятся с вооруженными силами Украины. "Свидетельства "скрытной логистики, обучения и поддержки разведслужб ощутимы на поле боя", - отмечает американский таблоид. "Коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, тоже работают на территории Украины... обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая на местах доставку оружия и другие виды помощи", - добавляет газета, подчеркивая "масштабность предпринимаемых скрытных усилий по поддержке Украины".

 С февраля текущего года поставки оружия из стран-членов НАТО на Украину увеличились на десятки миллиардов долларов. Кроме того, в конфликте косвенно принимают участие коммерческие спутники США и других стран Запада, а также разведывательные самолеты, консультанты, инструкторы и даже военные подрядчики. 

По информации, полученной газетой от своих источников на условиях анонимности, Запад "сформировал специальную структуру, в которую вошло около 20 стран, для координации военной помощи украинским вооруженным силам и военнослужащим других стран".

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что все мировое сообщество, включая правительственных чиновников, активистов и даже крупнейшие американские медиакорпорации требуют от администрации Байдена освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Неделей ранее стало известно, что в операции "Пеликан" по захвату австралийского интернет-журналиста  из посольства Эквадора в Лондоне участвовали около 15 агентов британских спецслужб. Подробности секретной операции "Пеликан" по захвату основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стали известны после того, как о ней рассказал в своих мемуарах бывший министр иностранных дел Великобритании сэр Алан Дункан. Ассанж уже более трех с половиной лет содержится в мужской тюрьме максимально строгого режима Белмарш (Her Majesty's Prison Belmarsh).

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Источники: Journal Military Watch Magazine, The New York Times 
1. (https://militarywatchmagazine.com/article/royal-marines-fighting-russia-months)
2. (https://www.nytimes.com/2022/06/25/us/politics/commandos-russia-ukraine.html)
3. (https://www.thetimes.co.uk/article/royal-marines-deployed-on-high-risk-covert-operations-in-ukraine-r7b50gv3p)

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