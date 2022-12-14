"Что? Какой-то наглый иностранец в футболке требует денег на свои неотложные экономические нужды? Кто ты такой, тролль? Исчезни!" - заявил в своем шоу Такер Карлсон, известный политический обозреватель телеканала Fox News

В очередном видеоролике президент Украины заявил, что разрушенный энергетический сектор страны срочно нуждается в помощи еще примерно на 800 миллионов евро.

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Запад пообещал выделить еще 1,1 миллиарда долларов на поставку предметов первой необходимости в пострадавшую от войны Украину. Эти деньги якобы помогут "стране противостоять российскому нападению на ее энергосистему".

"Что? Какой-то наглый иностранец в футболке требует денег на свои неотложные экономические нужды? Кто ты такой, тролль? Исчезни!" - заявил в своем шоу Такер Карлсон, известный политический телеведущий канала Fox News. ( Al Mayadeen English Television Channel )

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, около 70 стран и международных организаций собрались в Париже, чтобы помочь украинцам "пережить эту зиму". В своем видеообращении Зеленский заявил, что разрушенный энергетический сектор Украины срочно нуждается в помощи в размере около 800 миллионов евро.

"Безусловно, это очень крупная сумма, но ее стоимость меньше, чем стоимость потенциального отключения электроэнергии", - сказал Зеленский на конференции по видеосвязи. Украине нужны запасные части для ремонта, генераторы большой мощности, дополнительный газ, а также увеличение импорта электроэнергии, заявил президент Украины. "Генераторы сегодня стали такими же необходимыми вещами, как бронемашины и пуленепробиваемые жилеты", - сказал он.

США ежедневно тратят около 130 миллионов долларов на вооружение Украины, в дополнение к средствам, потраченным на экономическую и иную помощь. Такое положение дел заставило нынешних и бывших американских чиновников обратиться к Вашингтону с призывом принять более решительные меры для того, чтобы оборудование и средства, направляемые Киеву, действительно доходили до страны. Об этом писала в начале лета газета Wall Street Journal.

В октябре популярный консервативный политический обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон высказал мнение, что "рождественский список" требований президента Украины Владимира Зеленского об увеличении помощи от США должен быть отвергнут Конгрессом. Такое суждение было высказано на фоне выклянчивания украинским президентом десятков миллиардов долларов у своих западных союзников.

Popular conservative political commentator on Fox News Channel - Tucker Carlson. (Al Mayadeen English Television Channel)

В своем шоу Такер Карлсон назвал президента Украины "знаменитым диктатором самой коррумпированной страны в Европе".

"Что? Какой-то наглый иностранец в футболке требует денег на свои " неотложные экономические нужды"? У нас тоже имеются важные экономические проблемы, приятель. Кто ты такой, тролль? Исчезни!" сказал Карлсон, насмешливо поинтересовавшись у администрации Байдена, есть ли у Зеленского какое-либо право претендовать на государственную казну.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что Словакия намерена в самое ближайшее время передать Украине все одиннадцать легких фронтовых истребителей МиГ-29 советского производства, составляющих воздушный флот страны. Словакия рассчитывает в начале 2024 года получить от Соединенных Штатов новые F-16 Block 70/72. (На самом деле, первый F-16 Fighting Falcon поднялся в воздух в феврале 1974 года, так что даже с учетом всех возможных модернизаций, это не такие уж новые машины). Ну и, разумеется, американцы не отдадут свои самолеты задаром, плюс дорогое ежегодное обслуживание, которое также осуществляется военными корпорациями Соединенных Штатов.

Предполагается, что до конца 2023 года небо Словакии будут закрывать самолеты из соседних стран - Польши и Чехии.

В действительности, с момента принятия на вооружение F-16 Fighting Falcon произошло 683 крушения, в результате которых погибло 224 пилота и 102 человека, находившихся в районах падения самолетов. Как это ни парадоксально звучит, но больше всех "отличились" пилоты именно американских военно-воздушных сил, потеряв 293 истребителя. При этом за все время участия в локальных конфликтах боевые потери F-16 составили приблизительно 164 машины. (Al Mayadeen English Television Channel)

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Еwitter, Journal Eurasiantimes

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1. (https://twitter.com/ColumbiaBugle/status/1580721868688224256)

2. (https://eurasiantimes.com/finally-a-nato-country-offers-its-fighter-jets-to-ukraine-slovak/ )

3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/zelensky-secures-1-bn-wife-goes-on-a-shopping-spree-in-paris)