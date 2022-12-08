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На данный момент борьба с COVID, похоже, превратилась в своеобразную игру в пинг-понг, когда каждый шаг вперед, отбрасывается назад. С одной стороны, существуют вакцины, значительно снизились показатели госпитализации по сравнению с предыдущими пиковыми значениями. Но лишь небольшая часть людей в мире получила последнюю бивалентную прививку, и призрак нового, более опасного варианта, уже давно витает в нашем коллективном сознании. Однако ученые, возможно, нашли препарат, который поможет переломить ход битвы в пользу человечества. И самое интересное, что это лекарство известно более 30 лет.

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Наш лучший препарат против COVID-19 прятался у всех на виду SimpleImages / Getty

"Несмотря на свою высокую эффективность, все существующие методы профилактики и лечения инфекции COVID-19 страдают от одного фатального недостатка", рассказывает Тереза Бревини, биолог из Великобритании, недавно защитившая докторскую диссертацию в Кембриджском университете.

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"Вакцины, моноклональные антитела и противовирусные препараты - все они направлены на вирус. Однако, как мы убедились, этот вирус довольно умен и способен мутировать", - сказала Бревини в интервью The Daily Beast. Она является первым автором нового исследования урсодезоксихолевой кислоты, или УДХК, для профилактики COVID. УДХК вместо того, чтобы воздействовать на вирус, изменяет клетки человека, блокируя их заражение вирусом. "Если мы просто закроем дверь перед вирусом, он действительно не сможет ничего сделать", - сказала Бревини.

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Исследование Бревини и ее коллег было опубликовано в журнале Nature в этот понедельник.

УДХК "закрывает дверь" для COVID, сокращая количество рецепторов ACE2 на поверхности клеток. Обычно ACE2 контролирует кровяное давление и защищает органы от повреждений, но по воле судьбы он является идеальной стыковочной станцией для спайкового белка SARS-CoV-2. Когда вирус поражает клетки дыхательных путей человека, он использует рецепторы ACE2 как дверной проем.

Когда в первые месяцы пандемии Бревини и ее лаборатория работали в удаленном режиме в условиях изоляции, они заметили необычные изменения в некоторых клетках печени.

"Мы все сидели по домам и проверяли какие-то данные на своих компьютерах, и тут мы сказали: "Постойте-ка - ACE2, дверь, которую использует вирус, экспрессируется в наших клетках", - сказала Бревини. Более того, исследователи непреднамеренно увеличили количество рецепторов ACE2 в некоторых клетках печени. Бревини сказала, что следующая научная гипотеза пришла к ней чисто автоматически: "Если у нас есть способ увеличить количество рецепторов в клетке, то есть увеличить восприимчивость клеток к вирусу, то, возможно, мы сможем использовать тот же механизм для уменьшения количества рецепторов".

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Ученые протестировали УДХК на культивированных кластерах клеток желчного пузыря, легких и кишечника и обнаружили, что он снижает уровень АСЕ2 во всех трех типах клеток. Последующее заражение этих клеток SARS-CoV-2 значительно снизило количество вирусных частиц по сравнению со скоплениями, которые не получали лекарство. Они повторили этот эксперимент на мышах и хомяках, а затем перешли к исследованию человеческих легких на аппарате искусственной вентиляции. По словам исследователей, эта часть эксперимента была "похожа на Франкенштейна".

Acidum ursodeoxycholicum - Урсодезоксихолевая кислота

"Вы видите легкие вне тела, а рядом находится аппарат искусственной вентиляции легких, и вы видите, как они надуваются и сдуваются. У меня просто мозг взорвался, когда я проводила этот эксперимент", - сказала она.

Исследователи разделили легкие на две части и ввели в одно легкое УДХК, а другое использовали в качестве контроля. Спустя шесть часов в трех сегментах обработанного легкого было обнаружено намного меньше рецепторов ACE2, чем в легком, не получившем терапию. Все обработанные сегменты легкого были менее восприимчивы к вирусной инфекции.

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Большинство экспериментальных методов лечения требуют многолетних клинических исследований, прежде чем они попадут в организм живого человека, но урсодезоксихолевая кислота уже широко назначается для лечения холестатических заболеваний печени. Сравнивая данные о заражении COVID-19 пациентов с хроническими заболеваниями печени, принимавших или не принимавших УДХК, ученые смогли проанализировать результаты естественного эксперимента. Специалисты обнаружили, что вероятность заражения вирусом COVID-19 у пациентов, принимавших УДХК, снизилась на 46 процентов; но если они все-таки заразились, то вероятность развития умеренной, тяжелой или критической форм заболевания у них была значительно ниже в отличие от пациентов с заболеваниями печени, не принимавших препарат.

И в заключение: восемь здоровых добровольцев согласились принимать препарат содержащий УДХК в таблетированной форме в течение пяти дней. Исследователи ежедневно измеряли уровень ACE2 с помощью мазков из носоглотки. Ученые обнаружили снижение уровня рецепторов уже через несколько дней. По словам Бревини, этот результат вселяет в надежду, что в один прекрасный день таблетки можно будет использовать для снижения риска подцепить инфекцию, как при контакте, так и без него.

Действие второе: Обычный препарат для печени закрывает дверь для COVID, прежде чем он сможет заразить наши клетки.

Допустим, вы однажды обедаете с коллегой, а через день он пишет: "Мне очень жаль, но у меня обнаружили COVID", - говорит Бревини. "Конечно, если вы сделали прививку, вы защищены в каком-то смысле, но есть ли что-то еще, что вы можете сделать? Мы думаем, что вы могли бы профилактически принимать это лекарство, чтобы уменьшить вируса заразить ваши клетки".

"Замечательно, что безопасный и доступный препарат" способен легко предотвратить заражение COVID-19, считает Стюарт Липтон, специалист по молекулярной медицине из Исследовательского института Скриппса, который не принимал участия в исследовании, в своем электронном письме The Daily Beast. "Препарат, безусловно, заслуживает дальнейшего тестирования" в рандомизированных и перспективных клинических испытаниях на людях, добавил он.

Тем не менее, Липтон предупредил, что применение УДХК может иметь нежелательные побочные эффекты на кровяное давление и функцию почек, которые могут возникнуть при снижении количества рецепторов АСЕ2 в клетках.

"Я обеспокоен тем, что широкое применение препарата может выявить серьезные и нежелательные побочные эффекты, особенно в уязвимых, пожилых группах населения, которые больше всего нуждаются в лечении препаратом", - сказал он.

Другие группы исследователей разрабатывают способы сокращения рецепторов ACE2 именно в тех клетках, которые уязвимы для инфекции SARS-CoV-2, в дыхательных путях и легких. Липтон возглавил исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Chemical Biology в сентябре, и обнаружил, что целенаправленный метод блокирования ACE2 снижает способность вируса заражать клетки человека и хомяков.

Все эти методы объединяет одна перспективная тактика борьбы с этим вирусом, которая всегда была в нашем арсенале - захлопнуть двери в наши клетки и предотвратить заражение в самом начале.

Источники и ссылки: Journal The Daily Beast, Journal Nature, Eapteka

1. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05594-0)

2 .(https://www.eapteka.ru/goods/active_ingredient/ursodezoksikholevaya_kislota/)

3. (https://www.thedailybeast.com/a-repurposed-liver-drug-may-be-our-best-bet-against-covid-19)