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Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать

Исследование выявило массовые психические проблемы среди поколения Z, причем 57% молодых людей сейчас принимают препараты, чтобы просто хоть как-то справиться с ситуацией
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После двух с половиной лет изоляции, ограничений, пропаганды страха, изоляции и пагубных предписаний молодое и перспективное поколение Z столкнулось с рядом психических заболеваний. Анализ, проведенный компанией Harmony Healthcare IT, показывает, что миллионы молодых людей сталкиваются с новыми проблемами психического здоровья, возникшими во время разразившегося скандала covid-19.

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По данным исследовательского центра Pew Research Center, поколение Z — это поколение, родившееся между 1997 и 2012 годами, которое насчитывает около 1,4 миллиардов молодых людей (в возрасте 10-25 лет). Согласно последнему исследованию, 42 процента представителей поколения Z (зуммеры) борются с проблемами психического характера, и многие из них ежедневно проходят терапию и принимают лекарства. Эти проблемы включают тревожные расстройства, синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ), депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Около восьмидесяти процентов имеют дело с приступами депрессии, а 90 процентов ежедневно испытывают чувство тревоги.

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Одиночество, неуверенность, тревога и депрессия сегодня преследуют большинство молодых людей

Большинство молодых людей, принявших участие в опросе (75%), отмечают, что период пандемии (блокировки) негативно отразился на их психическом здоровье, вызвав чувство сильного одиночества и неуверенности в будущем. Из 1 000 респондентов 20% регулярно обращаются к психотерапевту, а 39% проходят терапию в связи с проблемами психического здоровья. Шокирующие 57% регулярно принимают те или иные препараты, чтобы справиться с ситуацией. Это поколение в два раза чаще страдает от эмоциональных расстройств, чем два предыдущих поколения - Миллениалы и Поколение X.

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Многие из этих душевных проблем связаны с представлениями поколения Z о завтрашнем дне. Большинство (85%) открыто признают, что их беспокоят вопросы связанные с будущим в целом. Молодежь волнуют такие проблемы, как экономика, наличие достаточных средств для выживания, окружающая среда и политические разногласия. Почти 90% считают, что их поколение вообще не достигнет успеха в будущем, а 75% полагают, что их поколение находится в невыгодном положении по сравнению с поколениями прошлых лет.

Большая часть опасений связана с финансовыми вопросами, так, например, около 90% боятся, что им придется жить, еле сводя концы с концами. Шестьдесят шесть процентов респондентов вообще не чувствуют себя финансово уверенными. Около половины респондентов не готовы к трудоустройству, и большинство из них обеспокоены будущим экономики. Во время скандала с covid-19 правительства уничтожили ценность национальных валют, обманывая население. Это привело к росту стоимости практически всех товаров и услуг. Выжить на старую минимальную зарплату стало практически невозможно, не говоря уже о покупке своей недвижимости.

Молодые люди сталкиваются с постоянным психологическим насилием и духовным угнетением

Помимо экономической неопределенности, молодое поколение сталкивается с огромным количеством психологического насилия и духовного угнетения, вызванного правительственными и фармацевтическими пропагандистскими и оскорбительными мандатами. Целое поколение приучают бояться неизвестного, принимать гермафобию (боязнь микробов) как образ жизни и жить изолированно от внешнего мира. Этому поколению внушили, что собираться вместе недопустимо, а ходить по улицам с требованием социальной справедливости - акт добродетели. Это поколение научили оставаться дома и быть в безопасности, в то время как командные виды спорта, совместные мероприятия и развлечения все больше остаются под запретом. Те самые занятия, которые объединяют людей, способствуют развитию сообщества и достижений, заменяются экранным образом жизни, продиктованным алгоритмами и рекламой, где реальные знания похоронены, а пропаганда распространяется только для того, чтобы манипулировать и контролировать.

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У этого поколения отнимают индивидуальность, поскольку их учат принимать роль жертвы и находить убежище в постоянно расширяющемся спектре ложных гендерных идентичностей и стереотипов. От молодых людей теперь ждут принятия ложных идеалов, которые лишают их чувства собственного достоинства. Людям внушают, что они должны поддаться общественным идеям безопасности и "высшего блага". Но что бы ни обещали молодым людям, диктатура этого маркетингового общества только еще больше угнетает их. Их не только лишают уникальной индивидуальности, но и программируют их сознание следовать стадным инстинктам, диктующим их жизненный путь. Все их усилия, направленные на воспитание характера, подчинены требованиям гаджетов и искусственным дофаминовым импульсам. Потенциал, заложенный в них природой и Богом, подавляется ложными кумирами, тщеславием, горечью, завистью, схемами обогащения и другими пустыми стремлениями.

В следующем поколении должно произойти духовное возрождение, которое испепелит грех, которое придет через личные перемены и рост, которое принесет обновление веры, которое ищет спасения души.

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