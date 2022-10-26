На днях студия Shutterstock объявила о сотрудничестве с OpenAI, в рамках которого компания планирует начать продажи контента, созданного с помощью технологий искусственного интеллекта.
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Технологии ИИ для преобразования текста в изображение
Американская компания по продаже стоковых материалов будет использовать в своем контенте прототип DALL-E от OpenAI. Новая технология позволит пользователям создавать изображения по текстовому описанию. Shutterstock предоставит пользователям прямой доступ к DALL-E через свой сайт.
Сотрудничество Shutterstock и Open-AI
Shutterstock сотрудничает с OpenAI с начала 2021 года. В течение всего этого времени Shutterstock предоставлял OpenAI стоковые материалы для работы над проектом DALL-E. "Данные, которые мы лицензировали у Shutterstock, были крайне важны для обучения DALL-E", - считает Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI.
"Мы рады, что сервис Shutterstock предлагает своим клиентам изображения DALL-E в качестве первого развертывания нашего API. Мы надеемся на будущее сотрудничество, поскольку искусственный интеллект становится неотъемлемой частью творческих процессов художников", - сказал Альтман.
Искусство развивается благодаря ИИ
По словам разработчиков, благодаря машинному обучению и новым технологиям предметы искусства, созданные ИИ, постоянно развиваются и совершенствуются.
"Способы выражения творчества постоянно развиваются и дополняются. Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность за то, чтобы принять эту эволюцию и проследить за тем, чтобы генеративные технологии, были основаны на этических нормах", - сказал Пол Хеннесси, исполнительный директор Shutterstock. "Мы стремимся к разработке лучших практик и опыта для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы дать миру возможность творить с чувством собственного достоинства".
Несмотря на то, что изображения создаются искусственным интеллектом, компания, как и прежде защищает авторские права и права на интеллектуальную собственность своих художников. "Shutterstock является лидером в разработке стратегических правил и процедур. Мы практикуем самые современные методы защиты авторских прав и осуществляем лицензирование всей представленной продукции, включая контент, созданный искусственным интеллектом", - заявили в компании.
Вознаграждения для художников
Кроме того, Shutterstock запустил фонд, который будет выплачивать вознаграждение художникам за их работу. В сообщении отмечается, что компания стремится сохранить прозрачность и планирует внедрить новый отраслевой стандарт для художников. "Сервис надеется создать новые источники дохода и предоставить новые возможности заработка для своих пользователей".
Источники: Shutterstock, Journal Interesting Engineering
1. (https://www.shutterstock.com/ru/discover/shutterstock-ai)
2. (https://interestingengineering.com/innovation/shutterstock-collaborates-with-openai-to-start-selling-ai-generated-art)