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Стремительный взлет биткоина с уникальной инфраструктурой блокчейн сторонники технологии называют будущим финансовой системы. Сначала был бартер, потом чеканная монета, затем бумажные деньги, а теперь криптовалюта. Но, несмотря на некоторые инновационные аспекты криптовалюты, некоторые ученые обнаружили поразительное сходство между биткоином и древней каменной денежной системой из Микронезии.

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Скотт Фицпатрик с кафедры антропологии Орегонского университета совместно с профессором экономики Стифеном Маккеоном из Колледжа бизнеса Лундквиста попытались выяснить, насколько уникальным и инновационным является биткоин, изучив все возможные примеры в истории финансовой системы.

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В результате они обнаружили "каменные деньги" острова Яп в Микронезии. Каменные деньги, известные коренным жителям острова как "камни Раи", представляют собой огромные каменные диски размером до четырех метров с отверстием посередине, которые можно было перемешать с помощью длинных шестов. Некоторые из этих дисков искусно обработаны, что добавляет деньгам художественную ценность.

Вы, возможно, спросите, причём здесь криптовалюта? Как оказалось, очень даже причём.

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Биткоин был первоначально представлен миру человеком или группой людей, называющих себя Сатоши Накамото в октябре 2008 года в разгар финансового кризиса. Являясь ответом на масштабные проблемы классической финансовой системы, биткоин стремится стать валютой, которой люди могли бы доверять, и которая могла бы функционировать без вмешательства третьих лиц. Центральное место в достижении этой цели занимает одноранговая сеть, в которой для документирования каждой транзакции и владения криптовалютой используется высокозащищенный распределенный реестр, известный как блокчейн.

Символический майнинг биткоина

"В чистом виде пиринговая система электронных денег позволила бы отправлять онлайн-платежи напрямую от одной стороны к другой, не проходя через финансовые учреждения", - говорится в "белой книге биткоина" опубликованной Сатоши Накамото 12 января 2009 года.

Поскольку биткоин работает в компьютерных сетях, он децентрализован и не может контролироваться третьей стороной, например, центральным банком. Когда две стороны обмениваются криптовалютами, сделка не считается окончательной, пока она не будет проверена и добавлена в блокчейн (своего рода цифровой реестр) путем решения сложных математических задач.

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Процесс майнинга работает благодаря технологии блокчейн - цепочке блоков, каждый из которых хранит информацию об отдельной транзакции. Выпуск новых биткоинов децентрализован, не зависит от какого-либо регулирующего органа, объём эмиссии известен заранее. Скорость выпуска новых монет заложена в протокол, что позволяет сдерживать инфляцию валюты.

Древние каменные деньги с тихоокеанских островов Раи

Подобным образом жители острова Япес майнили камни Раи, добываемые за сотни километров на архипелаге Палау. Сложность добычи и транспортировки дефицитного известняка по островам естественным образом ограничивала предложения Раи, предотвращая тем самым рост инфляции.

Деньги Раи настолько тяжелы, что при смене владельца они редко переходили в его физическое владение. Вместо этого новые владельцы оставляли их на обочине дороги или оставляли на территории первоначального владельца, который обменивал их на товары или услуги. Чтобы подтвердить право собственности, племя япес использовало “устную бухгалтерию”, в которой несколько членов общины подтверждали сделку и последнего владельца раи.

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Точно неизвестно, когда были введены раи, но можно с уверенностью сказать, что эта денежная система все еще действовала, когда первые европейцы вступили в контакт с аборигенами острова в 1783 году.

Скотт Фицпатрик с каменными деньгами.

Учитывая, что фактическое обладание раи часто было неосуществимо, владелец считал его ценным только в том случае, если мог быть уверен, что все участники экономической системы согласны с фактом его владения", - пишут Фицпатрик и МакКеон в своем исследовании, опубликованном в журнале "Экономическая антропология". Аналогичным образом, о биткоине часто говорят "валюта на доверии", так как он не привязан к национальным валютам или активам, не подкреплен ничем, кроме доверия его держателей.Примечательно, что он появился во время одного из самых тяжелых экономических спадов в новейшей истории, когда доверие к финансовой системе было на рекордно низком уровне".

Конечно, есть и существенные различия, как и полагается при сравнении финансовых систем с разницей более чем в тысячу лет. Биткоин полностью цифровой и может использоваться по всему миру, в то время как “устная бухгалтерия” Раи означала, что она могла использоваться только в тесно сплоченном небольшом сообществе. Биткоин можно разделить на более мелкие единицы, в то время как Раи нельзя разбить на части без уничтожения стоимости валюты. Владельцы биткоинов анонимны, а все владельцы япских денег должны быть известны под своими настоящими именами, чтобы их активы были проверены “бухгалтерией” Раи. Все биткоины одинаковы, в то время как каждый раи мог сильно отличаться по размеру и мастерству исполнения, что далеко от идеала.

Каменные деньги Раи

"Ценность Раи зависела от нескольких факторов, включая форму, размер, качество, затраченные усилия, способ транспортировки и участников, связанных с ее изготовлением и/или владением. По сути, у каждого раи была своя родословная, и некоторые изделия могли иметь большую ценность, если процесс их изготовления или передвижения имел определенный уровень значимости (например, если люди в процессе изготовления погибли или камень изготовил известный мастер резьбы или он был добыт в очень труднодоступном месте)", - рассуждают учёные в своем исследовании.

Возможно, Накамото и его соавторы слышали о древней валюте япцев и руководствовались идеей Раи при разработке технологии блокчейна биткоина. В конце концов, сходство между ними весьма велико. Однако мы можем никогда этого не узнать, поскольку личности разработчиков самой известной криптовалюты окутаны тайной, а их общение с сообществом в целом минимально.

Денежная система Раи рухнула в конце 19 века после того, как административный контроль над Япом перешел к европейцам, начиная с Испании в 1885 году и заканчивая Германией в 1899 году. Европейцы принесли с собой современные технологии, включая большие и быстрые корабли, которые значительно облегчили транспортировку известняка с архипелага Палау на острова Яп. Современные инструменты для резьбы также ускорили создание новых камней Раи, что привело к резкому росту инфляции. Последний гвоздь в гроб забили японцы, которые удерживали остров с 1915 по 1945 год, заставляя использовать собственную валюту и иногда превращая некогда драгоценные камни Раи в якоря, щебень и другие строительные материалы.

Остров Яп: Знаменитый каменные деньги Раи в Микронезии (Тихий океан)



Возможно, биткоин, отличающийся своей дефляционной природой и отсутствием централизованного эмитента, проживет гораздо дольше, чем денежная система Раи. По крайней мере, при создании биткоина были учтены некоторые уроки истории, будущее которой, тем не менее, остается весьма неопределенным.