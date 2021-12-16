Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

О сходствах Биткоина и огромных древних каменных монет Раи с Тихоокеанских островов

Биткоин часто называют цифровым золотом, но возможно более уместным будет название "цифровые каменные деньги"
[ ] для раздела Блоги
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Еще одна 3070 со скидкой 12000р
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Стремительный взлет биткоина с уникальной инфраструктурой блокчейн сторонники технологии называют будущим финансовой системы. Сначала был бартер, потом чеканная монета, затем бумажные деньги, а теперь криптовалюта. Но, несмотря на некоторые инновационные аспекты криптовалюты, некоторые ученые обнаружили поразительное сходство между биткоином и древней каменной денежной системой из Микронезии.

реклама

Скотт Фицпатрик с кафедры антропологии Орегонского университета совместно с профессором экономики Стифеном Маккеоном из Колледжа бизнеса Лундквиста попытались выяснить, насколько уникальным и инновационным является биткоин, изучив все возможные примеры в истории финансовой системы.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

В результате они обнаружили "каменные деньги" острова Яп в Микронезии. Каменные деньги, известные коренным жителям острова как "камни Раи", представляют собой огромные каменные диски размером до четырех метров с отверстием посередине, которые можно было перемешать с помощью длинных шестов. Некоторые из этих дисков искусно обработаны, что добавляет деньгам художественную ценность.

Вы, возможно, спросите, причём здесь криптовалюта? Как оказалось, очень даже причём.

реклама

Биткоин  был первоначально представлен миру человеком или группой людей, называющих себя Сатоши Накамото в октябре 2008 года в разгар финансового кризиса. Являясь ответом на масштабные проблемы классической финансовой системы, биткоин стремится стать валютой, которой люди могли бы доверять, и которая могла бы функционировать без вмешательства третьих лиц. Центральное место в достижении этой цели занимает одноранговая сеть, в которой для документирования каждой транзакции и владения криптовалютой используется высокозащищенный распределенный реестр, известный как блокчейн.

Символический майнинг биткоина

"В чистом виде пиринговая система электронных денег позволила бы отправлять онлайн-платежи напрямую от одной стороны к другой, не проходя через финансовые учреждения", - говорится в  "белой книге биткоина" опубликованной Сатоши Накамото 12 января 2009 года.

Поскольку биткоин  работает в компьютерных сетях, он децентрализован и не может контролироваться третьей стороной, например, центральным банком. Когда две стороны обмениваются криптовалютами, сделка не считается окончательной, пока она не будет проверена и добавлена в блокчейн (своего рода цифровой реестр) путем решения сложных математических задач.

реклама

Процесс майнинга работает благодаря технологии блокчейн - цепочке блоков, каждый из которых хранит информацию об отдельной транзакции. Выпуск новых биткоинов децентрализован, не зависит от какого-либо регулирующего органа, объём эмиссии известен заранее. Скорость выпуска новых монет заложена в протокол, что позволяет сдерживать инфляцию валюты.

Древние каменные деньги с тихоокеанских островов Раи 

Подобным образом жители острова Япес майнили камни Раи, добываемые за сотни километров на архипелаге Палау. Сложность добычи и транспортировки дефицитного известняка по островам естественным образом ограничивала предложения Раи, предотвращая тем самым рост инфляции.

Деньги Раи настолько тяжелы, что при смене владельца они редко переходили в его физическое владение. Вместо этого новые владельцы оставляли их на обочине дороги или оставляли на территории первоначального владельца, который обменивал их на товары или услуги. Чтобы подтвердить право собственности, племя япес использовало “устную бухгалтерию”, в которой несколько членов общины подтверждали сделку и последнего владельца раи.

реклама

Точно неизвестно, когда были введены раи, но можно с уверенностью сказать, что эта денежная система все еще действовала, когда первые европейцы вступили в контакт с аборигенами острова в 1783 году.

Скотт Фицпатрик с каменными деньгами.

Учитывая, что фактическое обладание раи часто было неосуществимо, владелец считал его ценным только в том случае, если мог быть уверен, что все участники экономической системы согласны с фактом его владения", - пишут Фицпатрик и МакКеон в своем исследовании, опубликованном в журнале "Экономическая антропология". Аналогичным образом, о биткоине часто говорят "валюта на доверии", так как он не привязан к национальным валютам или активам, не подкреплен ничем, кроме доверия его держателей.Примечательно, что он появился во время одного из самых тяжелых экономических спадов в новейшей истории, когда доверие к финансовой системе было на рекордно низком уровне".

Конечно, есть и существенные различия, как и полагается при сравнении финансовых систем с разницей более чем в тысячу лет. Биткоин  полностью цифровой и может использоваться по всему миру, в то время как “устная бухгалтерия” Раи означала, что она могла использоваться только в тесно сплоченном небольшом сообществе. Биткоин  можно разделить на более мелкие единицы, в то время как Раи нельзя разбить на части без уничтожения стоимости валюты. Владельцы биткоинов анонимны, а все владельцы япских денег должны быть известны под своими настоящими именами, чтобы их активы были проверены “бухгалтерией” Раи. Все биткоины одинаковы, в то время как каждый раи мог сильно отличаться по размеру и мастерству исполнения, что далеко от идеала.

Каменные деньги Раи

 

"Ценность Раи зависела от нескольких факторов, включая форму, размер, качество, затраченные усилия, способ транспортировки и участников, связанных с ее изготовлением и/или владением. По сути, у каждого раи была своя родословная, и некоторые изделия могли иметь большую ценность, если процесс их изготовления или передвижения имел определенный уровень значимости (например, если люди в процессе изготовления погибли или камень изготовил известный мастер резьбы или он был добыт в очень труднодоступном месте)", - рассуждают учёные в своем исследовании.

Возможно, Накамото и его соавторы слышали о древней валюте япцев и руководствовались идеей Раи при разработке технологии блокчейна биткоина. В конце концов, сходство между ними весьма велико. Однако мы можем никогда этого не узнать, поскольку личности разработчиков самой известной криптовалюты окутаны тайной, а их общение с сообществом в целом минимально.

Денежная система Раи рухнула в конце 19 века после того, как административный контроль над Япом перешел к европейцам, начиная с Испании в 1885 году и заканчивая Германией в 1899 году. Европейцы принесли с собой современные технологии, включая большие и быстрые корабли, которые значительно облегчили транспортировку известняка с архипелага Палау на острова Яп. Современные инструменты для резьбы также ускорили создание новых камней Раи, что привело к резкому росту инфляции. Последний гвоздь в гроб забили японцы, которые удерживали остров с 1915 по 1945 год, заставляя использовать собственную валюту и иногда превращая некогда драгоценные камни Раи в якоря, щебень и другие строительные материалы.

Остров Яп: Знаменитый каменные деньги Раи в Микронезии (Тихий океан)

Возможно,  биткоин, отличающийся своей дефляционной природой и отсутствием централизованного эмитента, проживет гораздо дольше, чем денежная система Раи. По крайней мере, при создании биткоина были учтены некоторые уроки истории, будущее которой, тем не менее, остается весьма неопределенным.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

биткоин цифровое золото деньги раи
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition
13
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2021
16
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
55
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
53
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
26
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
20
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
36

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
8 декабря 2021 36
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
10 декабря 2021 26
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
14 декабря 2021 55
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
11 декабря 2021 53
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
7 декабря 2021 21
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3 декабря 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
92
37 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили стабильную прошивку MIUI 12.5
4
Житель Москвы лишился 1 миллиона долларов в криптовалюте во время обмена
45
Кит заблокировал $32 млрд в Эфире и сможет получить их только после старта Ethereum 2.0
19
Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
58
Выясняем, падает ли производительность процессоров AMD Ryzen в играх под Windows 11 по тестам SH
23
Рекомендованная европейская цена на GeForce RTX 2060 12 Гб оказалась на €200 выше обычной версии
5
Ozon будет продавать PlayStation 5 с допами в нагрузку по примеру автодилеров
8
Добыто 90% биткоинов - осталось чуть более 2 миллионов монет
14
Переход на Ethereum 2.0 может состоятся раньше, чем ферма из видеокарт GeForce 3060 получит прибыль
8
В Ubisoft Store началась крупная зимняя распродажа со скидками до 80 %
+
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
73
Samsung Galaxy A53 на новом процессоре Exynos 1200 протестировали в Geekbench 5
+
В S.T.A.L.K.E.R. 2. появится возможность торговать NFT-токенами, а игра превратится в метавселенную
17
Недавнее обновление SteamOS 3.0 уменьшило размер операционной системы практически на 60%
+
Microsoft изменила название Xbox Game Pass для пользователей ПК на PC Game Pass
+
Специалисты Сбера отказались покупать серверные CPU Эльбрус-8СВ из-за технических проблем
52
Солнечный зонд NASA Parker только что "коснулся" Солнца
3
В начале следующего года в Diablo II Resurrected появится рейтинговый режим и изменится баланс классов
1
Геймеры в гневе после известия о появлении NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2
26

Популярные статьи

О конце майнинга Эфира на видеокартах и как жить дальше
111
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
259
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
85
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
119
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
78
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2021
16
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть шестая
3
Тестирую Manli RTX 3060 серьезно - с разборкой и замерами температуры
20
Рождественские скидки – Windows 11 Pro можно получить бесплатно при покупке Microsoft Office
Тест Horizon Zero Dawn с технологией AMD FidelityFX Super Resolution
21

Сейчас обсуждают

Phan-Chop
23:29
да пох всен на кефир уже лавным давно.. в фантом заходите .. я в прошлом месяце 500 евро поднял.. просто закинул штуку и смотрю как варится.
Переход на Ethereum 2.0 может состоятся раньше, чем ферма из видеокарт GeForce 3060 получит прибыль
Виталий Дубов
23:29
это реализация технологии
Тест Horizon Zero Dawn с технологией AMD FidelityFX Super Resolution
yurymerkulov
23:28
во-первых, поса в 2022 не будет. во-вторых, окупаемость намного короче, так как всегда можно продать железо и выйти в плюс. в третьих, как всегда зелот не понимает что пишет. все равно что я сейчас о ...
Переход на Ethereum 2.0 может состоятся раньше, чем ферма из видеокарт GeForce 3060 получит прибыль
REY_B_
23:28
"Только на карту мне трояна никто не установит" - вообще-то легко. Вопрос пары примочек к банкомату. Учитывая, что они "бесконтактные", то её прямо в Вашем кармане считать смогут.
Эволюция платежей: Придут ли цифровые кошельки на смену кредитным картам
Андрей Иванов
23:24
Кстати пароля ваще нет.Только на карту мне трояна никто не установит,в отличии от телефона.Ит-гиганты тупо хотят бабла у банков отжать,мне от этого ни горячо,ни холодно.
Эволюция платежей: Придут ли цифровые кошельки на смену кредитным картам
REY_B_
23:24
"в квартирах миллиарды налом лежат" - У некторых даже одной купюрой.
Эволюция платежей: Придут ли цифровые кошельки на смену кредитным картам
Chingizid
23:23
Да никто не продает ничего, смысла в 1700 сокете нет без доводки и нормальных цен на ддр5.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition
Игорь Гром
23:22
Когда будет стоить не больше 30ки, черканите
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
REY_B_
23:20
А "деньги" вообще "не твои деньги". Почитайте значения слов "купюра", "ассигнация", "бона" и подобное. "Твои деньги", т.е. классические деньги, это что-то ценное и обычно маленькое. Например слиток ц...
Эволюция платежей: Придут ли цифровые кошельки на смену кредитным картам
Шешенбек Тант-Оглы
23:18
Ему там быстро, мозги вправят. Эти лохи 15 рублёвые как он говорит
Центробанк РФ строит планы полного запрета криптовалютных операций на территории России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем