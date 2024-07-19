Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море изумила американских военных

Передовые возможности Китая в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) меняют баланс сил в Южно-Китайском море, о чем свидетельствует недавнее противостояние между американскими и китайскими военными.

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EA-18G Growler используется ВМС США для глушения электроники противника, но теперь работа китайских ученых продемонстрировала, как передовой радар НОАК может противостоять такой атаке. Photo: Pacific Fleet US

В этом месяце газета South China Morning Post (SCMP) опубликовала статью о наращивании Китаем потенциала РЭБ, рассказав об одном инциденте, который произошел в декабре 2023 года с участием американского самолета РЭБ E/A-18G Growler и китайского эскадренного миноносца Type 055 "Наньчан" в спорной части акватории Южно-Китайского моря.

По данным SCMP, в декабре 2023 года командование военно-морских сил США отстранило от должности Уильяма Коултера, командира 136-й эскадрильи самолётов РЭБ E/A-18 дислоцированной на корабле USS Carl Vinson из-за «потери уверенности в своей способности командовать».

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В отчете говорится, что месяц спустя Народно-освободительная армия Китая (НОАК) наградила экипаж "Наньчана" за действия против американского авианосного флота. В сообщении также отмечается, что китайские СМИ особо осветили инцидент с участием EA-18G, предположительно принадлежащего эскадрилье Коултера, и эсминца Nanchang.

В публикации упоминается, что недавно ученые НОАК рассказали в журнале Radar & ECM о передовом радиолокаторе с искусственным интеллектом, который обеспечил эсминцу "Наньчан преимущество перед EA-18G в постановке помех.

В статье сообщается, что самолеты EA-18G, производимые компанией Boeing, в 2021 году были модернизированы для ведения боевых операций в будущем, но столкнулись с новыми вызовами со стороны интегрированных радарных систем и коммуникационных стратегий ВМС НОАК (PLA-N).

Такой потенциал, пишет SCMP, позволяет боевым кораблям НОАК создавать многоуровневую "паутину уничтожения" с целью противодействия атакам EA-18G. Проактивная тактика "Наньчана" и его эффективное противодействие американским силам свидетельствуют об изменении подхода НОАК к средствам радиоэлектронной борьбы, сообщает издание.

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Возможно, благодаря значительно возросшей эффективности средств РЭБ, разработанных после скандального визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года, военные НОАК смогли продемонстрировать подобные результаты.

SCMP отмечает, что НОАК не смогла отследить и засечь транспортный самолет ВВС США, перевозивший Пелоси во время ее визита, несмотря на развертывание крейсеров Type 055 и самолетов J-16D EW. По словам источника, почти все оборудование РЭБ НОАК не функционировало из-за электронных помех, создаваемых самолетом сопровождения Пелоси.

В статье для Taipei Times, опубликованной в августе 2022 года, отставной сотрудник дипломатической службы США, директор проекта "Будущее Азии" Джон Ткачик пишет, что эскорт Пелоси мог состоять из американских F-15, вылетевших с базы ВВС Кадена в Японии при поддержке авианосной ударной группы USS Ronald Reagan и корабля USS Tripoli с F-35, дислоцированного в Филиппинском море.

Основываясь на этом опыте, Китай, скорее всего, смог оперативно улучшить свои возможности РЭБ, инвестируя в новые технологии и размещая их в более разветвленной "паутине уничтожения", состоящей из кинетических и некинетических компонентов. В феврале 2024 года издание SCMP сообщило, что китайские ученые изобрели новый класс оборудования радиоэлектронной борьбы, которое, способно быстро обнаруживать, декодировать и подавлять сигналы противника. Китай стремительно сокращает разрыв с США в области радиоэлектронной борьбы, если судить по недавнему инциденту в Южно-Китайском море, который привел к увольнению американского военачальника. (Экипаж эскадренного миноносца Nanchang был отмечен за действия против авианосной ударной группы ВМС США. Photo: PLA Navy)

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Новая система, по словам экспертов SCMP, позволяет НОАК беспрепятственно отслеживать сигналы в гигагерцовом диапазоне, охватывающем частоты, используемые любительским радио и даже спутниками Starlink Илона Маска. В статье говорится, что "новое оборудование" включает инновационные чипы обработки сигналов и систему искусственного интеллекта, что повышает способность НОАК противостоять вражеским помехам и поддерживать связь.

Кроме того, в столкновениях с кораблями ВМС США, оснащенными системами РЭБ, Китай использовал электромагнитное излучающее оборудование, включая мощные радиолокаторы с фазированной антенной решеткой, для обнаружения множественных целей, вплоть до самолетов, базирующихся на американских авианосцах, сообщает SCMP. Помимо разработки новых технологий, Китай, вероятно, уже возвел системы РЭБ в ранг стратегических вооружений, интегрировав их в свои многодоменные операции наряду с другими кинетическими и некинетическими компонентами в сложную "паутину уничтожения".

В статье, опубликованной в мае 2023 года для Института Митчелла, бывший майор ВВС США Хизер Пенни описывает сеть kill web как множество взаимосвязанных узлов, обеспечивающих дублированные пути для выполнения военных операций, что повышает эффективность и устойчивость этих систем. Сеть уничтожения — это "целый процесс, необходимый для выявления и уничтожения конкретных целей".

По словам Пенни, в отличие от линейных цепей уничтожения, которые легче атаковать и разрушить, паутины kill web представляют собой более адаптируемую и менее предсказуемую систему, что делает ее более сложной для противников.

В апреле 2024 года издание Asia Times сообщило, что «ребрендинг» Сил стратегической поддержки НОАК (PLA-SSF) в Силы информационной поддержки НОАК (PLA-ISF) говорит о стратегическом сдвиге Китая в сторону «интеллектуальной войны», основанной на передовых технологиях. Силы информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая будут использовать новейшие разработки в области искусственного интеллекта, квантовые и другие технологии в многодоменной оперативной стратегии Китая против потенциальных противников, таких как США и их союзники.

Появление нового рода войск отражает эволюцию военного дела в Китае, который переходит от «информатизированной» к «интеллектуализированной» войне, включающей РЭБ, кибероперации и сигнальную разведку (SIGINT).

РЭБ также является ключевым компонентом китайской оперативной концепции "Многодоменная высокоточная война" (MDPW), предусматривающей применение искусственного интеллекта и больших данных для выявления и использования слабых мест в боевых системах ВС США.

Китайская стратегия MDPW направлена на "демонтаж и разрушение" американских цепей Kill Chain путем поражения критически важных информационных узлов - самолетов и спутников - с помощью физических атак, и поражения информационных сетей с помощью РЭБ и кибератак.

В ноябре 2022 года исследовательская служба Конгресса США (CRS) опубликовала "оборонную" статью, в которой говорится, что по оценке экспертов Национальной комиссии по оборонной стратегии ВС США утратили свое преимущество в области радиоэлектронной борьбы и это ограничивает их способность вести боевые действия против более сильных противников.

В мае 2024 года портал Army Technology сообщил, что в 2024 году Соединенные Штаты потратили 5 миллиардов долларов на закупку средств радиоэлектронной борьбы, что составило 45 % мировых расходов на системы РЭБ в период 2021-2023 годов. При этом Россия потратила всего 14 %, а Китай - 13 %. Тем не менее, пишет Army Technology, доминирующее положение США на рынке РЭБ ставится под сомнение, особенно в связи с прогнозируемым увеличением доли России, Китая и Индии к следующему десятилетию.

В отчете отмечается, что за последние два десятилетия Москва использовала в своих интересах самоуспокоенность США, которые сосредоточились на борьбе с повстанцами против негосударственных субъектов. Авторы публикации утверждают, что на Украине Россия использовала средства РЭБ для разрушения сетей противника на поле боя, обеспечения поддержки штурмовых групп и отрядов с помощью SIGINT и глушения атак, а также для защиты от контратак на освобожденных территориях.

Источник также сообщает, что российские военные использовали системы радиоэлектронной борьбы для нарушения работы региональных гражданских служб, в частности GPS и телекоммуникационного оборудования.

Китай наращивает потенциал средств радиоэлектронной борьбы в Южно-Китайском море. На снимке: китайские системы радиоэлектронной борьбы на бронеавтомобилях CTL181A Dongfeng Menshi. Credit: X Screengrab / Jesus Roman

Китай же, используя опыт РФ области РЭБ на Украине и приравнивает "информационное господство" к "электромагнитному доминированию". В статье говорится, что в дополнение к корабельным системам радиоэлектронной борьбы Китай установил такое и другое оборудование на своих оккупированных территориях в Южно-Китайском море.

Так, например, западный аналитик Мэтью Фунайол в статье CSIS, опубликованной в декабре 2021 года, пишет о наращивании Китаем военной инфраструктуры на острове Хайнань, рифах Суби и Файери-Кросс, которая теперь включает системы спутникового слежения, коммуникационные платформы, а также комплексы, потенциально используемые в области РЭБ и сигнальной разведке. Эти разработки, по мнению эксперта, направлены на укрепление потенциала НОАК по ведению боевых действий в спорных электронной и кибер- средах Южно-Китайского моря.