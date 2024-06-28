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О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка

С таким заявлением выступила Дайан Сэйр, независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк
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Дедолларизация мировой экономики уже началась, и это является результатом американской политики, заявила в интервью РИА Новости независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

Горящий доллар

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"Я думаю, что это уже происходит. Это происходит. Этого не должно было случиться, но из-за нашей политики, я думаю, у людей просто не осталось выбора", - отметила Сэйр.

Отвечая на вопрос, возможно ли обратить этот процесс вспять, Сэйр сказала, что "рациональное" правительство США, вероятно, сможет переломить ход событий.

"А возможно, и нет. Знаете, наверное, этого не следует делать", - сказала она. " Возможно, имеет больше смысла иметь корзину валют".

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Сэйр отметила, что Линдон Ларуш восемь раз выдвигавшийся независимым кандидатом в президенты США, с которым она проработала 32 года, призывал к фиксированным обменным курсам, чтобы устранить для народов возможность спекулировать валютами друг друга и разрушать национальные экономики.

"Я думаю, что, если бы Соединенные Штаты придерживались политики, которая четко была сформулирована нашими отцами-основателями, Гамильтоном, нашим первым министром финансов Джоном Куинси Адамсом, даже Линкольном или Джоном Ф. Кеннеди, этого бы не произошло. Но на данный момент это происходит", - добавила Сэйр.

В интервью Такеру Карлсону президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что использование доллара в качестве одного из инструментов внешнеполитической борьбы стало одной из крупных стратегических ошибок политического руководства США. Даже союзники США сейчас сокращают долю валюты США в своих резервах, отметил Путин.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России активно идет процесс дедолларизации экономики и внешней торговли: около 90 % всех взаиморасчетов с Китаем и около 50 % с Индией осуществляются в национальных валютах.

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Глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Кристофер Уоллер заявил, что господство американского доллара, скорее всего, сохранится, несмотря на появившиеся сообщения о торговых блоках, криптовалютах и санкциях, якобы подрывающих его позиции в качестве мировой резервной валюты.

США и Россия могли бы продуктивно сотрудничать на благо человечества

У России и Соединенных Штатов есть огромный потенциал для продуктивного сотрудничества на благо человечества, убеждена Дайан Сэйр.

"Я думаю, Россия, Соединенные Штаты и другие страны с развитым научным потенциалом могли бы очень, очень продуктивно сотрудничать. И это принесло бы огромную пользу человечеству", - подчеркнула Сэйр. "Если бы мы начали продвигать эту идею и строить взаимные отношения исходя из этого, мы могли бы оставить в прошлом воинственную риторику и военные конфликты".

Независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

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Она отметила, что примером успешного сотрудничества между странами является совместная работа над проектом Международной космической станции. Кроме того, по мнению американского политика, Москве и Вашингтону необходимо возобновить переговоры по контролю над вооружениями.

"Мы действительно должны говорить о том, чтобы полностью избавиться от ядерного оружия", - добавила она. "Знаете, у нас есть определенные угрозы, которые должны вызывать тревогу у всех нас, например, кометы, метеориты, астероиды, которые могут столкнуться с Землей и покончить со всеми нами. И, честно говоря, у нас не самые эффективные системы для обнаружения всех этих вещей".

Ранее в апреле администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что космическое агентство запросило у Конгресса дополнительное "экстренное" финансирование, чтобы начать подготовку космического аппарата для схода с орбиты МКС и безопасной доставки ее останков на Землю после 2030 года, если до этого времени космическое сотрудничество с Россией прервется.

В соответствии с текущими планами, НАСА и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" будут тесно сотрудничать в целях безопасного схода с орбиты МКС. Однако, учитывая нынешнюю напряженность в российско-американских отношениях, НАСА не может быть уверено, что сотрудничество с Роскосмосом будет благополучно продолжаться в ближайшем будущем.

США могли бы реформировать мировую экономику вместе с Россией и Китаем, если бы не были столь агрессивны

Соединенные Штаты могли бы плодотворно сотрудничать с Россией, Китаем и другими державами для преобразования мировой экономической системы, если бы отказались от своей агрессивной политики и финансовых войн, заявила Дайан Сэйр.

"Я думаю, что, если бы мы не были так враждебны ко многим странам, мы были бы рады сотрудничать с Россией, Китаем, другими крупными экономическими державами, Японией, чтобы реорганизовать трансатлантическую систему. Если же мы этого не сделаем и будем продолжать вводить санкции против стран и людей и красть их деньги, то увидим то, что мы видим", - отметила Сэйр.

По ее словам, некоторые страны отказываются от американской валюты и находят другие способы торговли, более надежные.

"Это происходит не потому, что люди настроены против Америки как таковой, а потому, что они не намерены терпеть масштабные потрясения своих экономик из-за финансовых условий, которые мы пытаемся им навязать", - сказала Сэйр. Она также предупредила об угрозе "пузыря" обязательств и деривативов, на биржах Лондона и Уолл-стрит, на сумму 2,2 квадриллиона долларов. Сэйр назвала это "своего рода движущей силой войны" и отвергает идею о том, что США "все еще могут быть мировым гегемоном с помощью военной силы, хотя это тоже не очень хорошо работает".

"Нам придется признать, что для погашения этих обязательств у нас нет двух квадриллионов долларов. И именно здесь правительство может вмешаться и разобраться с банками", - заявила она.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что власти США ломают свой "инструмент величия" - доллар. США "своими руками" отход участников мировой экономической деятельности от доллара, отметил он. По словам российского лидера, отказ от доллара произойдет в любом случае из-за сокращения объемов американской экономики, но Вашингтон своими действиями ускоряет этот процесс.

Арест российских активов выйдет боком Вашингтону и нанесет удар по бизнесу США

Любое решение в отношении конфискации российских активов будет иметь негативные последствия для Вашингтона, поскольку усилит недоверие других государств к США и будет препятствовать ведению бизнеса с этой страной, заявила Сэйр.

"Это подобно нашим гениальным санкциям. Все, что мы делаем в этом ключе, приведет к обратному эффекту. То же самое касается бредовых идей некоторых наших политиков", - добавила кандидат в сенаторы США.

Сэйр сравнила США с банком, в который люди кладут деньги, а тот в итоге их присваивает. "Очень скоро никто не захочет класть свои деньги в этот банк", - пояснила она. "Если мы будем произвольно заявлять, что вправе арестовывать чужие активы, очень скоро никто не будет нам доверять и никто не захочет вести с нами дела. По-моему, это очевидно, но почему-то в Вашингтоне никто не желает этого понимать".

Групповое фото "Большой семерки". Associated Press, AP Photo / Luca Bruno

Ранее в июне страны "Большой семерки" на саммите в Италии согласовали механизм предоставления кредита Украине в размере не менее 50 миллиардов долларов США за счет доходов, полученных от процентов по замороженным российским активам.

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года Европейский союз и G7 заморозили почти половину российских валютных активов, на сумму около 300 миллиардов евро (325 миллиардов долларов). Москва утверждает, что любые попытки конфисковать российские активы являются воровством и нарушением международного права.

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