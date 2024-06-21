Но поскольку реальные цифры значительно превысят эту отметку, Вашингтону сам ускорит процесс замещения доллара в странах Глобального Юга

Американский эксперт рассказал о проблемах американского долга и провел параллели между поздним Советским Союзом и современными США. Image: ThinkAdvisor

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К 2034 году государственный долг Соединенных Штатов достигнет 50 триллионов долларов, но самое опасное для Запада в этих прогнозах то, что реальные цифры, будут гораздо, гораздо выше, считает политический обозревателя и экономист Уильям Песек.

Бюджетное управление Конгресса США утверждает, что через десять лет федеральный долг достигнет 122 процентов от валового внутреннего продукта, что намного превысит финансовое положение Америки после Второй мировой войны. Финансирование самых "крупных драйверов" - расходов на оборонку, социальную защиту и меры по снижению налогов, не сопровождающиеся увеличением доходов, - со временем будет только расти. И неважно, пишет Песек, что глубокая рецессия или масштабный военный конфликт еще больше скорректируют эту траекторию.

Эта пока медленно прогрессирующая экономическая катастрофа может быть ускорена политическими дрязгами или усилиями по дедолларизации среди ведущих развивающихся рынков.

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В качестве примера, Песек приводит выборы в США этой осенью. Даже если Дональд Трамп, пишет он, проиграет нынешнему президенту Джо Байдену, вероятность того, что бывший американский лидер и его армия сторонников тихо-мирно уйдут в сторону, равна нулю. Риск восстания 2.0 на Капитолийском холме очень велик. Первый, 6 января 2021 года, спровоцировал агентство Fitch Ratings отозвать рейтинг ААА США. Возможно, в следующий раз Moody's Investors Service вновь ухудшит прогноз или вовсе понизит рейтинг США до минимума.

Новые тарифы Байдена в отношении китайских товаров также не способствуют укреплению доверия мировой общественности к доллару или казначейским бумагам США, в которых Пекин сосредоточил порядка 700 миллиардов долларов. Эти тарифы включают в себя 100-процентный налог на электромобили китайского производства.

Подобные меры, считает Песек, не сподвигнут Детройт на выпуск более качественных автомобилей, которые нужны потребителям в Европе, Азии и даже многим американцам. Они не повысят конкурентоспособность американских инноваций. И не заставят китайского лидера Си Цзиньпина форсировать сотрудничество с Вашингтоном по вопросам борьбы с изменением климата, военного взаимодействия, борьбы с наркотиками, рисков, связанных с искусственным интеллектом, или даже просто элементарного экономического партнерства.

С 2017 года Байден усилил резкий разворот Вашингтона в сторону меркантилизма. Тогда Трамп ввел огромные тарифы на китайские товары, а также на сталь и алюминий по всему миру. Когда пришел Байден, он продолжил торговую войну Трампа и добавил новые ограничения, направленные против Поднебесной.

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Да и сейчас, когда Трамп угрожает 60-процентными тарифами на все китайские товары, Байден пытается его переплюнуть. Подобная гонка "торгово-пошлинных вооружений" вызывет ответные действия со стороны властей Китая. Кроме того, сокрушается западный эксперт, страны Глобального Юга все меньше воспринимают США как "взрослого человека в комнате", когда речь заходит об экономических и геополитических проблемах.

Наиболее очевидным примером такого разочарования в бюджетных излишествах США является отказ от доллара. Положение усугубляется бычьим рынком политической поляризации в вашингтонских властных кабинетах на фоне приближения долга США к 35 триллионам долларов.

"Нынешняя фискальная траектория в конечном итоге может привести к тому, что соотношение долга к ВВП стабилизируется, что потребует бюджетного профицита такого размера, который редко удавалось обеспечить в прошлом", - полагает экономист Мануэль Абекасис из Goldman Sachs. "И, хотя в США в настоящее время имеются все условия для успешной консолидации бюджета, политический импульс для сокращения дефицита весьма ограничен".

Абекасис добавляет, что "перспективы финансовой устойчивости Соединенных Штатов стали более напряженными за последние пять лет. В частности, более высокие ожидаемые будущие процентные ставки существенно ухудшили траектории соотношения долга к ВВП и реальных процентных расходов как доли валового внутреннего продукта".

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Экономисты Goldman полагают, что отношение долга к ВВП США достигнет 130% к 2034 году по сравнению с 98 процентами в настоящее время - что на 8-процентных пунктов выше, чем по оценкам бюджетного управление Конгресса. Но на самом, пишет Песек, все гораздо сложнее.

Нил Фергюсон. Один из самых известных современных западных историков. Работает в Гарвардском, Стэнфордском и Оксфордском университетах. Photo: LSE

В статье, опубликованной 18 июня на сайте "Свободная пресса", историк Ниалл Фергюсон рассматривает траекторию американского долга через различные финансовые призмы, как в прошлом, так и в настоящем. Самое любопытное, что он проводит параллели между распадом Советского Союза и высокомерной убежденностью Вашингтона в том, что его огромные дефициты не имеют никакого значения.

Как пишет Фергюсон: "Что есть хронически "мягкое бюджетное ограничение" в государственном секторе, являвшееся ключевым недостатком советской системы? Я вижу подобную ситуацию в дефиците американского федерального бюджета, который, по прогнозам Бюджетного управления Конгресса, превысит 5% ВВП в обозримом будущем, а к 2054 году неизбежно возрастет до 8,5%". Участие центрального правительства в процессе принятия инвестиционных решений? Я вижу и это, несмотря на ажиотаж вокруг "промышленной политики" администрации Байдена".

Западные экономисты, - поясняет Фергюсон, - продолжают обещать нам " чудеса производительности за счет информационных технологий, в первую очередь благодаря искусственному интеллекту. Но среднегодовой темп роста производительности труда в несельскохозяйственном секторе американской экономики с 2007 года застрял на отметке в 1,5%, что лишь немногим лучше, чем в тяжелые 1973-1980 годы".

В настоящее время, говорит он, "экономика США может быть предметом зависти остального мира, но вспомните, как американские эксперты переоценивали советскую экономику в 1970-х и 1980-х годах".

Как признает бюджетное управление Конгресса США, к 2041 году доля ВВП, направляемая на выплату процентов по федеральному долгу, увеличится в два раза по сравнению с расходами Вашингтона на национальную безопасность. Отчасти это произойдет благодаря тому, что растущая стоимость долга приведет к снижению расходов на оборонку с 3% ВВП сегодня до примерно 2,3 процента через 30 лет.

" Подобное снижение, - говорит Фергюсон, - не имеет смысла в условиях, когда угрозы, исходящие от новой "оси", возглавляемой Китаем, явно растут. Еще больше меня поражают политические, социальные и культурные совпадения, которые я обнаруживаю между США и СССР. Геронтократическое лидерство было одной из отличительных черт позднего советского руководства, олицетворяемого преклонным возрастом Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко".

По сегодняшним американским меркам советские лидеры в последние году существования СССР были не такими уж старыми, утверждает Фергюсон. А вот население Советского Союза, было более здоровым, чем современные американцы, пишет он. "Последние данные о смертности в Америке просто шокируют", - говорит Фергюсон.

Он отмечает, что "за последнее десятилетие средняя продолжительность жизни в США заметно снизилась, чего не наблюдается в других развитых странах". Он также отмечает "поразительный рост" смертности "от передозировки наркотиков, злоупотребления алкоголем и самоубийств, а также увеличения числа различных заболеваний, связанных с ожирением".

Кредитный рейтинг крупнейшей экономики мира - и принтер резервной валюты - обычно не зависит от подобных соображений. Но, как утверждает Фергисон, экономика Америки находится в опасном финансовом и социально-экономическом положении, о котором еще несколько лет назад мало кто догадывался.

"Я все еще надеюсь, что мы сможем избежать поражения во Второй холодной войне - что экономические, демографические и социальные патологии, от которых страдали многие однопартийные системы, в конечном итоге погубят "китайскую мечту" Си", - говорит Фергюсон.

Но, добавляет Фергюсон, "чем больше растет число умерших от отчаяния - и чем больше увеличивается разрыв между американской элитой и всеми остальными, - тем меньше у меня уверенности в том, что наши собственные внутренние патологии будут протекать медленнее".

В краткосрочной перспективе нежелание Федеральной резервной системы снижать ставки продлевает эпоху "самых высоких ставок" для доходности в США.

"Пагубные последствия повышения процентных ставок, подпитывающие рост процентных расходов по огромной существующей долговой нагрузке, сохраняются и ведут к дополнительным заимствованиям", - считает Майкл Петерсон, генеральный директор Фонда Питера Г. Петерсона. "Это говорит о неустойчивости экономики".

Нассим Николас Талеб встревожен еще больше. Автор бестселлера 2007 года "Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости " считает, что долговая "спираль" США в сочетании с политической дисфункцией Вашингтона — это риск "белого лебедя" на виду у всех, который может стоить США последнего кредитного рейтинга ААА.

"Опасность стоит у наших дверей", - говорит Талеб. "Если вы видите хрупкий мост, знайте, в какой-то момент он рухнет". Талеб добавляет, что "долговая спираль похожа на спираль смерти. Нам нужно, чтобы кто-то пришел извне и и совершил какое-то чудо".

Нассим Николас Талеб - популярный американский ученый ливанского происхождения, математик, эссеист и статистик. Автор множества книг и научных статей по экономике и финансам.

В ноябре прошлого года агентство Moody's Investors Service предупредило, что может лишить Америку единственного оставшегося высшего рейтинга. Это произошло через три месяца после того, как агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Соединенных Штатов до AA+ на фоне распрей между республиканцами и демократами по вопросам финансирования правительства. Это произошло через 12 лет после снижения рейтинга Standard & Poor's в результате межпартийных споров касательно потолка госдолга.

"Пока Конгресс будет продлевать лимит долга и заключать сделки, опасаясь последствий правильных действий, - говорит Талеб, - вы будете кружится в долговой спирали".

"В то время как политическая поляризация в Соединенных Штатах достигла апогея, возможностей для поворота к "фискальной трезвости" практически не осталось. Пока Байден баллотируется на переизбрание, его Демократическая партия ровным счетом ничего не делает для сокращения долга. Собственно говоря, таких планов нет и у республиканцев, верных Трампу, которые наперебой предвещают новые меры по резкому снижению налогов. Это наводит меня на мрачные мысли о всей политической системе западного мира", - объясняет Талеб. сокрушается Талеб.

Бывший министр финансов США Роберт Рубин предупреждает, что фискальные проблемы ставят Америку в "ужасное положение". В интервью агентству Bloomberg Рубин заявил, что "риски чрезвычайно велики, и некоторые из них уже материализуются, в том числе, в виде более высоких процентных ставок".

Рубин заработал свою финансовую репутацию в начале 90-х годов прошлого века. Тогда, являясь главой экономической администрации президента Билла Клинтона, Рубин заключил сделку с ФРС: сокращение долговых обязательств в обмен на снижение ставок. Это привело к балансировке американского бюджета. А также к профициту.

Сегодня Рубин опасается, что резкий рост долгосрочной доходности в США на три процентных пункта — это только начало. Бюджетные перспективы ухудшились, а инфляция остается на высочайшем уровне. Рубин предупреждает, что, когда рынки "не соответствуют реальности", все "жестоко корректируется.

Реалии таковы, что политический климат на Капитолийском холме не оставляет оснований для надежд на то, что законодатели смогут предотвратить катастрофу.

"В перспективе нам придется решать вопросы, связанные как с расходами, так и с налогами", - отмечает Рубин. Но "если смотреть на это трезво, я думаю, что США чтобы увеличить доходы, в основном придется сосредоточиться на налогах".

По мнению Рубина, "ведется много разговоров, но эти разговоры неизменно разделены в политическом плане между республиканцами, которые отказываются повышать налоги, и демократами, которые не хотят заниматься выплатой пособий". Он считает, что Конгресс или Белый дом не способны решить проблему дефицита федерального бюджета США: "Я бы не стал на это ставить", - подчеркнул эксперт.

Также не стоит делать ставку на то, что через десять лет долг США вырастет лишь до 50 триллионов долларов. Когда реальная цифра превысит даже самые худшие ожидания, мировые рынки могут не выдержать. И тогда Вашингтон облегчит задачу странам Глобального Юга желающим оттеснить доллар на второй план.