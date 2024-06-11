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США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times

Asia Times: У США не получается догнать Россию и Китай по гиперзвуковым системам
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Несмотря на миллиарды долларов, выделяемые Конгрессом на исследования и разработки в рамках ежегодных оборонных бюджетов, американские программы гиперзвуковых ракет на данный момент вряд ли могут похвастаться высокими достижениями на фоне многочисленных провалов и задержек в испытаниях.

AGM-183A Air-launched Rapid Respons Weapons (ARRW) hypersonics missile concept. After launching from a B-52 bomber, the hypersonic missile is encased in a rockets that accelerates it to hypersonic speed. Artist's rendering by Lockheed Martin. Lockheed Martin Отчаянно пытаясь догнать Россию и Китай, Штаты лихорадочно разрабатывают гиперзвуковое оружие для своего военно-морского флота.

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С этой целью ВМС США продвигают программу Hypersonic Air-Launched Offensive Anti-Surface Warfare (HALO). Если, согласно сообщению The War Zone, все пойдет по плану, программа позволит вооружить надводные и подводные корабли США гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами.

Западный журнал пишет, что оборонные подрядчики Raytheon и Lockheed Martin уже подписали контракты на разработку ракет, которые будут оснащены прямоточными воздушно-реактивными двигательными установками. Демонстрационные полеты запланированы на 2027 финансовый год, в то время как ракеты HALO, запускаемые с авиационных платформ, должны появиться на вооружении США к 2029 году. Потенциально они могут быть расширены до надводных и подводных конфигураций.

Сама программа HALO является частью проекта Offensive Anti-Surface Warfare (OASuW) Increment ВМС США. В еще более широком контексте она вписывается в более широкие амбиции Пентагона в области гиперзвуковых технологий, например, в проект ВВС «Гиперзвуковая атакующая крылатая ракета» (HACM).

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ВВС заключили контракт с дочерней компанией RTX, Raytheon, на поставку HACM - крылатой ракеты с воздушно-реактивным двигателем, способной летать со скоростью около 5 Махов - в 2022 году. Двигательная установка будет поставляться компанией Northrop Grumman. ВВС надеются поставить эти ракеты на вооружение к 27-му финансовому году.

В своем бюджетном запросе на 2025 финансовый год ВМС США описывают OASuW/HALO как «систему наступательного оружия, являющуюся жизненно важным компонентом противокорабельного потенциала объединенных сил и включающую в себя новые и перспективные технологии с целью поддержки расширенного потенциала наступательных ударов с использованием нескольких типов вооружений».

США лихорадочно пытаются догнать Россию и Китай в области разработки гиперзвуковых систем. Концепт американской гиперзвуковой ракеты. Image: Facebook Screengrab

В документе говорится, что программа «обеспечит ВМС необходимым оружием для борьбы с развивающимися высокоскоростными угрозами со стороны ближайших соперников».

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В настоящее время очень немногие государства - Россия, Китай, Иран и Индия - лидируют в разработке передовых гиперзвуковых систем. Несмотря на то, что американские оборонные подрядчики ведут ряд гиперзвуковых проектов, их "изделия" не могут сравниться по скорости, мощности и маневренности с российскими ракетами «Кинжал», «Циркон» и «Авангард».

Испытательные пуски «Циркон» проводились с двух боевых кораблей - фрегата «Адмирал Горшков» и подводной лодки «Северодвинск», а в январе 2023 года ракета была принята на вооружение. Россия уже использовала гиперзвуковые ракеты "Циркон" в ходе специальной военной операции на Украине.

Являясь первой в мире гиперзвуковой ракетой надводного базирования, «Циркон» пролетает на маршевом участке на высоте около 30-40 километров, развивая скорость от 8 до 9 Махов, что делает его практически невозможным для перехвата. Дальность полета ракеты составляет от 450 до 1 500 км, она способна нести как конвенциональную, так и ядерную боевую часть весом от 300 до 400 килограммов. Боеприпас может запускаться с надводных кораблей и подводных лодок. Так как ракета летит в облаке плазмы, она невидима для самых современных радиолокаторов.

В декабре 2023 года издание Defense News сообщило, что Россия ввела в эксплуатацию фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», первый штатный носитель гиперзвуковых ракет типа «Циркон». Всего пишет DN, Россия планирует построить 12 модернизированных вариантов по проекту 22350М. В той же статье говорится, что на кораблях, скорее всего, будет использоваться универсальная пусковая установка для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Учитывая высокую стоимость ракет «Циркон», два других боеприпаса, скорее всего, составят основу противокорабельного вооружения корабля.

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Следует отметить, что Китай в апреле 2023 года произвел испытательный запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21 с крейсера Type 055. Сообщается, что скорость YJ-21 на маршевом участке полета превышает скорость звука в шесть раз, а на финальном достигает 10 Махов, что также делает ее практически невозможной для перехвата.

Тем временем ВМС США по-прежнему полагаются на "высокоскоростные" дозвуковые ракеты, такие как Tomahawk, Harpoon и Naval Strike Missile (NSM), что ставит Пентагон в невыгодное положение по сравнению с противниками, обладающими гиперзвуковым оружием. Гарпун» впервые поступил на вооружение в 1977 году и постоянно модернизировался на протяжении всего срока службы, но, похоже, его потенциал уже исчерпан.

Хотя NSM оснащена инфракрасной системой наведения, которая позволяет ей наводить ракету на определенные части корабля и повышает ее устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, ее малая 100-килограммовая боеголовка с программируемым взрывателем не обладает такой мощью, как 207-килограммовая БЧ Harpoon с контактным взрывателем замедленного действия. Кроме того, радиус поражения NSM в 200 км уступает аналогичному показателю Harpoon Extended Range (Harpoon-ER) в 248 км.

Китайская гиперзвуковая ракета YJ-21 во время испытательного пуска. Image: Video Screengrab

Несмотря на то что «Томагавк» оснащен массивной 454-килограммовой боеголовкой и имеет дальность 1 250-2 500 километров, в зависимости от модификации, его дозвуковая скорость и хорошо заметная конструкция делают его уязвимым для современных средств противовоздушной обороны.

В марте 2022 года Asia Times писала, что ВМС США планируют переоборудовать свои проблемные эсминцы класса Zumwalt в гиперзвуковые ракетные системы, что позволит превратить футуристические корабли в ударные платформы для «голубой воды», (т.е. США отказались от их первоначального применения в качестве скрытных судов для обстрела береговой линии).

Но этот проект может быть всего лишь попыткой спасти то, что изначально было неосуществимым. По мнению экспертов, в открытом море стелс-корпус Zumwalt может потерять устойчивость, и его можно будет легко обнаружить с помощью низкочастотных радаров.

К тому же на корабле отсутствуют системы ближнего боя (CIWS), что может сделать его уязвимым для воздушных и ракетных атак. Высокая цена в 4,24 миллиарда долларов за одно судно при наличии всего трех кораблей говорит о том, что эсминцев Zumwalt может не хватить для удовлетворения оперативных потребностей ВМФ США.

Несмотря на то, что готовящийся DDG(X) призван устранить недостатки класса Zumwalt, в этом месяце Shepard Media сообщила, что проект DDG(X) может быть отменен из-за чрезмерных расходов, проблем с обеспечением подводного флота США и кризиса в американской кораблестроительной отрасли .

В отчете Shepard Media отмечается, что DDG(X) может стоить от 3,2 до 3,5 миллиардов долларов за один корабль по сравнению с 2,2 миллиардами долларов за эсминец класса Arleigh Burke, что делает нецелесообразным полную замену первого класса вторым.

В докладе также говорится, что ВМС США отдают приоритет строительству подводных лодок, отмечая уязвимость крупных надводных судов в потенциальной высокоинтенсивной войне с Китаем. Отчет Shepard Media также указывает на разницу между конструктивными особенностями DDG(X) и приоритетами американских военно-морских сил.

В то время как DDG(X) оснащен 96 ячейками вертикального пуска (VLS) для более крупных, дальнобойных и, потенциально, гиперзвуковых ракет, акцент ВМС США на подводные лодки и беспилотные системы, возможно, не позволит использовать DDG(X) в качестве носителей гиперзвукового оружия в будущей структуре американского флота.

Пуск ракеты берегового ракетного комплекса "Редут". РИА Новости Ильдус Гилязутдинов. Архивное фото.Как показал состоявшийся в начале года брифинг высокопоставленных чиновников Пентагона для законодателей из подкомитета по стратегическим силам комитета Сената по вооруженным силам, небо Северной Америки беззащитно не только перед российскими, но даже перед иранскими ракетами.

Таким образом в настоящее время в Америке - несмотря на щедрое бюджетное финансирование - почти дюжина проектов гиперзвуковых вооружений для армии, ВВС, ВМС и Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) погрязли в задержках, провалах и неудачных испытаниях.

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