Трехдневный визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Китай стал свидетельством укрепления дипломатических отношений, расширения двусторонних торговых и инвестиционных связей, а также важным шагом на пути к вступлению Турции в антизападный блок БРИКС.

Главы МИД Турции и Китая обсудили проблему уйгуров и желание Анкары присоединиться к БРИКС. Высшие дипломаты Турции и Китая используют новый взвешенный подход к уйгурскому вопросу и уделяют больше внимания углублению экономических связей. На снимке: министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И (справа) во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом 6 июня 2024 года. Фото: Министерство иностранных дел Турции

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Фидан встретился с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И и другими высокопоставленными чиновниками в Пекине 3-5 июня. Высшие дипломаты Турции и Китая используют новый взвешенный подход к уйгурскому вопросу и уделяют больше внимания углублению экономических связей

Позже он посетил города в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - Урумчи и Кашгар, после чего предложил варианты решения продолжающегося уйгурского кризиса. После серии террористических актов со уйгурских экстремисто в 2017 власти Китая приняли решение о размещении около миллиона уйгуров в так называемых "лагерях перевоспитания".

В Турции проживает большое количество уйгуров, многие из которых прибыли из Синьцзяна. США и ЕС воспользовались ситуацией и осудили нарушения Китаем прав человека, а также ввели санкции против компаний, якобы использующих принудительный труд уйгуров.

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Фидан, самый высокопоставленный турецкий чиновник, посетивший Синьцзян-Уйгурский автономный район со времен президента Реджепа Тайипа Эрдогана в 2012 году, сказал своим китайским коллегам, что «изменение восприятия мирового сообщества в частности исламского мира о жизни и культурных правах уйгуров будет выгодно как для Китая, так и для Турции».

Как сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu, Фидан подчеркнул, что Анкара рассматривает тюркоязычный народ как важный мост между Китаем и исламским миром, и выразил желание, чтобы он жил в КНР в мире и процветании.

«Поэтому, - добавил он, - мы неизменно говорим следующее: мы поддерживаем политику „одного Китая“, его территориальную целостность и суверенитет». Его коллега Ван отметил, что Пекин признает важность взаимного уважения, но выступает против вмешательства иностранных государств во внутренние дела Китая.

Сибель Карабель, директор Центра стратегических исследований и изучения стран Юго-Восточной Азии при стамбульском университете Гедик, сказала американскому новостному сайту Al-Monitor: «Раньше в отношениях между двумя сторонами этот вопрос был практически под запретом. Я считаю, что обе стороны отнеслись к нему с большой зрелостью".

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Что касается экономических отношений, то, по словам Фидана, «Китай является вторым по величине торговым партнером Турции. В настоящее время объем торгового оборота между двумя странами приближается к 50 миллиардам долларов", но „это несколько не в пользу Китая“.

Действительно, в некоторой степени. В 2023 году Турция импортировала из Китая товаров на 44,9 миллиарда долларов, а экспортировала только на 3,3 миллиарда долларов. Анкара хотела бы, чтобы Китай сократил этот дефицит, покупая больше турецких сельскохозяйственных, продовольственных и других товаров. Она также хотела бы, чтобы Турцию посещало больше китайских туристов.

По данным издания Global Times, Ван ответил, что Китай готов расширить импорт сельскохозяйственной продукции и укрепить сотрудничество в области культуры, образования, туризма и других сферах, включая авиастроение. Пассажирские самолеты, построенные китайской корпорацией Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), возможно, уже в ближайшее время будут доставлять китайских туристов в Анкару и Стамбул.

Митинг солидарности с уйгурами в Синьцзяне, прошедший в Гонконге в декабре 2022 года. (Фото: Willie Siau / SOPA Images / LightRocket via Getty Images)

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Фидан также сказал, что в Турции есть возможности для увеличения китайских инвестиций и что проект «Средний коридор», предусматривающий возрождение древнего торгового маршрута «Шелковый путь», имеет потенциальную синергию с китайской инициативой «Пояс и путь». Турция присоединилась к «Поясу и пути» в 2015 году, но ранее рассматривала его не только как возможность, но и как конкурента.

Средний коридор - также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут - проходит из Европы в Китай через Турцию, Грузию, Азербайджан, а затем через Казахстан или Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан.

"Ветка" под названием «Лазуритовый коридор» или транзитный коридор Турция-Грузия-Азербайджан-Туркменистан-Афганистан, который пока находится в стадии проработки, должен обеспечить Афганистану выход к Черному и Средиземному морям. Он также соединит Центральную Азию с Ближним Востоком, Пакистаном и Индией.

Визит Фидана последовал вслед за визитом министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара в Пекин в мае, где он встретился с министром национальных ресурсов Китая, государственными чиновниками и руководителями корпораций, чтобы обсудить сотрудничество в области атомной и возобновляемой энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов, включая редкоземельные металлы. В ходе визита две страны подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики.

В ходе переговоров с Китайской национальной ядерной корпорацией (China National Nuclear Corporation, CNNC) на повестке дня стоял вопрос о строительстве третьей атомной электростанции в Турции. По имеющейся информации, Байрактар обсудил возможность совместного строительства малых модульных реакторов и водородной энергетики с Государственной энергетической инвестиционной корпорацией КНР (SPIC), а также вопросы производства аккумуляторных батарей с компанией CATL.

В рамках визита в КНР Фидан сообщил своим китайским коллегам: «Хотя у нас есть таможенный союз с ЕС, мы также изучаем новые возможности для сотрудничества с несколькими партнерами на различных платформах, в том числе с БРИКС». Фидан планирует принять участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде 10-11 июня.

На саммите в Йоханнесбурге в сентябре 2023 года БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) предложили Саудовской Аравии, Эфиопии, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам и Аргентине стать полноправными членами блока. Новый правый президент Аргентины Хавьер Милей отклонил это предложение, но остальные четыре государства присоединились к нему в январе этого года.

Среди других стран, подавших заявки на вступление в БРИКС, - Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Кувейт, Палестина, Сенегал, Таиланд, Венесуэла и Вьетнам. Турция, обладающая более крупной экономикой и большим авторитетом на международной арене, чем любой из них, могла бы стать важным дополнением к блоку, считает западный аналитик Скотт Фостер.

По паритету покупательной способности Турция занимает 11-е место в мире и по ВВП находится между Францией и Мексикой, согласно данным Международного валютного фонда. В долларовом эквиваленте она занимает 18-е место между Нидерландами и Саудовской Аравией.

В апреле Турция стала десятой страной, присоединившейся к проекту Международной лунной исследовательской станции под руководством Китайского национального космического управления и Роскосмоса. Москва приветствует желание Турции и других государств присоединиться к БРИКС

Тогда Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований РАН, отметил: "Мы думаем организовать большое сотрудничество по освоению Луны в рамках БРИКС. Пока это только планы. Возможно, мы обсудим их в ближайшем будущем на встрече стран БРИКС".

Что касается войны в Газе, Фидан сказал: "На данный момент мы ценим международную позицию Китая. Китаю крайне важно поддерживать решение о двух государствах, поддерживать прекращение огня и гуманитарную помощь. В этом отношении, я считаю, Китай действительно играет важную роль, он играет конструктивную роль".

По сообщению агентства Anadolu, "Фидан также выразил удовлетворение достигнутым между Турцией и Китаем взаимопониманием по вопросу установления справедливого и прочного мира на Украине".