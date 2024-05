Американские законодатели потребовал разрешить ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации

Американские законодатели потребовали от администрации Байдена разрешить Киеву использовать американские вооружения для удара по российской территории

Congres has demanded that the Ukrainian Armed Forces be allowed to attack Russian Federation with U.S. weapons Фото : Public domain/U.S. Navy / Артиллерийские наводчики осматривают снарядные ленты с 20-мм боеприпасами Mark 149 Mod 2 перед загрузкой их в магазин системы ближнего боя Mark 16 Phalanx на борту линкора USS MISSOURI (BB-63)

Двухпартийная группа американских законотворцев направила письмо министру обороны Ллойду Остину с требованием разрешить Киеву применять поставляемое Соединенными Штатами оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории.

"Мы в качестве членов Палаты представителей США обращаемся к вам, чтобы выразить нашу решительную поддержку нескольким срочным просьбам от имени наших коллег из Украины. Мы настоятельно призываем вас разрешить ВСУ применять оружие дальнего радиуса действия американского производства для нанесения ударов по стратегическим целям на территории Российской Федерации при определенных обстоятельства", - сообщается в письме председателя комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майка Тернера и других законотворцев.

Администрация Байдена с момента начала специальной военной операции России в Донбассе неоднократно заявляла, что не поощряет Киев к нанесению ударов по территории Российской Федерации и не позволяет ВСУ использовать для этих целей вооружения американского производства.

На этом снимке, предоставленном пресс-службой американских военно-воздушных сил, военнослужащие и гражданские специалисты 436-й эскадрильи воздушных портов упаковывают боеприпасы, оружие и другое оборудование, предназначенное для Украины, во время миссии по продаже иностранной военной техники на военно-воздушной базе Довер, штат Делавер 21 января 2022 года.

Однако в своем письме американские законодатели отмечают, что такая позиция администрации Байдена ограничивает возможности Украины использовать поставляемое американцами оружие против российских войск, стремительно продвигающихся в Харьковской области.

Парламентарии США настоятельно призвали оборонное ведомство обучить как можно больше украинских пилотов управлению истребителями General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

В последнее время страны Запада все чаще обсуждают возможность прямого вмешательства в конфликт на Украине. Так, например недавно, лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности направить в зону спецоперации французских военных, а глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон считает допустимым, чтобы украинские вооруженные силы наносили удары по российской территории британскими ракетами.

В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, требующим особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, европейцы понимают, что ситуация стремительно меняется и чревата полным крахом для Украины, поэтому сознательно нагнетают напряженность.

