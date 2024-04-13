Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой

Результаты выборов в этом году могут изменить треугольный баланс сил между Китаем, Индией и Соединенными Штатами, считает Чи Менг Тан - азиатский эксперт в области китайской внешней политики и "мягкой силы".
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Премьер-министр Индии Наренда Моди, с очень большой долей вероятности, вернется к власти после выборов в Индии, которые пройдут с 19 апреля по 1 июня. Моди поддерживает тесные отношения с Дональдом Трампом, который намерен в ноябре вновь занять пост президента США.

Стратегический треугольник США—КНР—Индия. Результаты выборов в этом году могут изменить треугольный баланс сил между Китаем, Индией и Соединенными Штатами. Asia Times

реклама



Моди установил прочные отношения с Трампом во время его первого срока на посту премьер-министра. Они оба придерживаются решительных националистических взглядов, являются яркими личностями и уделяют особое внимание иммиграционной политике. Если и Трамп, и Моди придут к власти, индийско-американские связи, скорее всего, станут еще крепче.

Между тем отношения между Китаем и США складываются не лучшим образом. Пошлины Трампа, которые сохранялись на протяжении всего президентства Байдена, могут быть расширены, если Трамп возвратится в Белый дом. В интервью воскресной утренней внешнеполитической телепередаче Fox News Трамп заявил, что если его переизберут, то тарифы на все китайские товары превысят 60 %.

Но это еще не все. Трамп намерен еще больше снизить зависимость Соединенных Штатов от китайской экономики путем:

  • постепенного отказа от импорта всех основных товаров из Китая в течение четырех лет,
  • запрета на получение федеральных контрактов американскими фирмами, работающими на аутсорсинге в Китае, а также
  • запрета на владение китайскими фирмами ключевой инфраструктурой в энергетическом, технологическом и сельскохозяйственном секторах.

реклама



Более того, поскольку во время своего первого президентского срока Трамп запретил американским фирмам вкладывать средства в китайские компании, потенциально способные нанести ущерб американской национальной безопасности, вполне вероятно, что он сделает то же самое и во время своего второго президентства.

Поскольку китайская экономика демонстрирует замедление, а уровень безработицы среди молодежи остается довольно высоким - 14,9 %, Китаю нужны иностранные инвестиции, чтобы стимулировать свою экономику и наращивать экспорт.

К сожалению для Пекина, действия Трампа не только подорвут оздоровление китайской экономики, но и нанесут удар по амбициям Пекина - стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году - запретив американским технологическим компаниям инвестировать в КНР.

Индия на подъеме

Несмотря на то, что Трамп намерен ввести базовые 10-процентные пошлины на весь импорт, высокие тарифы на китайский импорт открывают огромные торговые перспективы для Индии. По мере того, как американская экономика пытается все больше отдалиться от китайской, американские компании будут стремиться диверсифицировать свои цепочки поставок, закупая товары в других странах.

реклама



Индия может стать альтернативой Китаю по трем причинам:

  • Во-первых, в Индии процветает обрабатывающая промышленность при поддержке государства.
  • Во-вторых, в этой стране довольно много молодой рабочей силы, которая может поддержать эту отрасль.
  • В-третьих, Штаты считают, что Индия представляет меньшую угрозу для национальной безопасности, чем Китай.

На снимке: президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного выступления в Розовом саду Белого дома 26 июня 2017 года в Вашингтоне. Mark Wilson/getty images. Asia Times

Дальнейшее укрепление отношений с Вашингтоном может быть позитивно воспринято в Дели, учитывая, насколько возросло влияние Пекина в Южной Азии в рамках инициативы "Пояс и путь" - амбициозной китайской программы по объединению проектов "Экономического пояса Шёлкового пути" и "Морского Шёлкового пути XXI века".

США давно использовать Индию в качестве "противовеса Китаю" и стремятся сдержать влияние Китая с помощью альянса по безопасности Quad, в состав которого входят США, Индия, Япония и Австралия.

Проблема тарифов

реклама



В январе 2018 года Трамп начал беспрецедентную торговую войну с Китаем, введя 25-процентные тарифы на китайский импорт. В ответ Пекин ввел собственные таможенные пошлины на американские товары, после чего китайско-американские отношения резко ухудшились. Кульминацией стал отзыв в 2019 году китайских гигантских панд из зоопарка Сан-Диего в Калифорнии (весьма символичный жест со стороны китайского правительства).

С одной стороны, тарифы, которыми Трамп обложил китайский импорт, должны были защищать интересы США. Но поскольку американская экономика в значительной степени зависит от китайского импорта, потребителям и компаниям в США пришлось платить за товары гораздо больше. К 2019 году тарифы Трампа привели к сокращению порядка 300 000 рабочих мест.  Американская экономика начала сокращаться, и в 2020 году "игры с тарифами" обернулись для США огромными убытками в размере 316 миллиардов долларов.

 Пекин опасается прихода к власти администрации "Трампа 2.0". С 2018 года Китай стремится минимизировать последствия торговой войны Трампа, проводя политику самообеспечения. Под этим подразумевается сокращение китайского импорта факторов производства в высокотехнологичной, электрической и автомобильной промышленности.

Однако способность Китая минимизировать свою зависимость от международного сообщества крайне невелика. Китайское руководство знает об этом, и эксперты считают, что одной из главных причин участия Си Цзиньпина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско было желание восстановить связи с Западом и привлечь в Китай столь необходимые иностранные капиталы.

Тайваньская проблема

В 2012 году Трамп опубликовал в своем твиттере культовую фразу из "Искусства войны" выдающегося китайского стратега Сунь Цзы: "Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.". Но если бы он прочитал остальную часть этого труда Сунь Цзы, то знал бы следующее: "если окружаешь войско противника, оставь открытой одну сторону; если он находится в безвыходном положении, не нажимай на него".

Трамп должен понять, что усиление агрессии Вашингтона по отношению к Китаю может только повредить безопасности Тайваня. Какое-то время желание Пекина объединиться с Тайванем было в основном продиктовано националистическими мотивами, нацеленными на легитимизацию "политики одного Китая". Но потребность в присоединении Тайваня вышла за рамки исторического азарта и переросла в экономическую потребность, что обусловлено развитием островного государства в области полупроводниковых технологий и нынешними проблемами китайской экономики.

Чип производства Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на Всемирной конференции по полупроводникам 2020 в Нанкине, восточная провинция Китая Цзянсу, 26 августа 2020 года.STR / AFP- Getty Images

Искусственный интеллект важен, потому что он принесет Китаю значительные экономические, технологические и военные выгоды. И если Китай хочет стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, ему необходимо наладить производство полупроводниковых кристаллов. Если Китай не сможет получить их посредством торговли, он может приобрести эти технологии силой, захватив Тайвань.

Чи Менг Тан - азиатский эксперт в области китайской внешней политики и "мягкой силы".  

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

сша китай индия
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
3
Исследователи обнаружили первый вирус, полностью сгенерированный искусственным интеллектом
+
Большинство поляков выступают против отправки западных войск на Украину
+
Цены на SSD и HDD неуклонно растут в связи с широким распространением искусственного интеллекта
2
Российская компания «Геоскан» продемонстрировала первый FPV-квадрокоптер линейки «Пионер»
+
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
7
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
33
Ростех передал ВКС России первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С
+
Китайское импортозамещение докатилось до процессоров, используемых в телекоммуникационном оборудовании
1
В связи со скорым прекращением поддержки Windows 10, пользователям предлагают перейти на Windows 11
8
Китай в прошлом году увеличил затраты на закупку оборудования для выпуска чипов на 29%
+
Teclast представила свой новый бюджетный планшет T50HD
+
В сеть попали изображения материнской платы ASUS ROG Maximus XIII со слотами памяти SODIMM
+
Конкурент Starlink, компания Astranis, представила новый спутник со скоростью интернета 50 Гбит/с
+
РЖД показали карту высокоскоростного маршрута Москва — Санкт-Петербург
+
Драйвер Radeon Vulkan с открытым исходным кодом получил возможность кодирования H.264 и H.265
+
Rheinmetall: Австралия поставит Германии порядка 100 боевых бронированных машин Boxer
1
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
Call of Duty Mobile «Fool’s Gold» выйдет на iOS и Android 17 апреля
+
Билл Гейтс посетил стартап Modern Hydrogen и засыпал выбоину в асфальте
+

Популярные статьи

GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
215
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
1
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
2
Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
4
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
155
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
+
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
43
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
48
О том, как мировая экономика пытается решить свою собственную "задачу трех тел"
8
Xbox Game Pass Ultimate еще раз подорожал в России
5

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:08
Спрос со стороны Китая есть. - На его территории находятся Гималаи. И там нужна техника. А то Индия чего-то там.... "Рапира" прицепом на "Мотолыге", устарела окончательно. Гаубичные калибры, типа "Нон...
В сети появились изображения новейшего китайского лёгкого танка
Легенда
20:07
жопу закрой
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
REY_B_
20:00
Если ссылки и пруфы оставлять, то новости будут куда менее "интересными"....
Трамп подтвердил, что республиканцы готовы выделить Украине помощь в виде кредита
Легенда
19:59
сдохни уже лох. 233 дня евридей. не позорся додик. ( ну покажи свой рекорд? ) а обосыш не покажет, там 20 дней
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
REY_B_
19:59
Вопрос чем отдавать. Например можно эксклюзивными правами добычи урана на Западной Украине, на срок, пока всё не выкопают.... Стопудово Трамп потребует обеспечения.
Трамп подтвердил, что республиканцы готовы выделить Украине помощь в виде кредита
REY_B_
19:58
Да не вопрос! Кредит в любое время, на любую сумму! А золотой запас есть????
Трамп подтвердил, что республиканцы готовы выделить Украине помощь в виде кредита
glavhyilo
19:54
запад уже обезжирен до нужной кондиции,но там запад попал щас в жёсткий капкан,ему мир будут всё время предлагать,пока они не рассыпятся,а запад мир принять не может.Главную ошибку сделал трамп в 2018...
СМИ: Германия передаст Украине ещё один ЗРК Patriot
REY_B_
19:53
Контакты для подачи питания напротив, длиннее. Но контакты его контроля, короче. Т.е. при неполностью вставленном разъёме блок питания не увидит соединения, и не подаст напряжения. Но что не лечится,...
Мастер по ремонту видеокарт заменил более 200 расплавленных разъёмов питания RTX 4090 за месяц
Enforsen Bsv
19:53
... в Геншин играю с момента его релиза ... ни копейки не заплачено ... ... Совет начинающим : Сделайте акцент не на скорость набивания лвл и погоне за количеством персонажей ... ... а на выполнении в...
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
Артём Садков
19:52
Вы конечно очень сильно бегаете за этими злоебучеми 15 фпс,можно и на чуть выше средних настроек поиграть и отдохнуть от внешнего мира за 130тыс р,те же 100к переплаты можно выкинуть на другие комплек...
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем