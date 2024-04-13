Премьер-министр Индии Наренда Моди, с очень большой долей вероятности, вернется к власти после выборов в Индии, которые пройдут с 19 апреля по 1 июня. Моди поддерживает тесные отношения с Дональдом Трампом, который намерен в ноябре вновь занять пост президента США.

Стратегический треугольник США—КНР—Индия. Результаты выборов в этом году могут изменить треугольный баланс сил между Китаем, Индией и Соединенными Штатами. Asia Times

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Моди установил прочные отношения с Трампом во время его первого срока на посту премьер-министра. Они оба придерживаются решительных националистических взглядов, являются яркими личностями и уделяют особое внимание иммиграционной политике. Если и Трамп, и Моди придут к власти, индийско-американские связи, скорее всего, станут еще крепче.

Между тем отношения между Китаем и США складываются не лучшим образом. Пошлины Трампа, которые сохранялись на протяжении всего президентства Байдена, могут быть расширены, если Трамп возвратится в Белый дом. В интервью воскресной утренней внешнеполитической телепередаче Fox News Трамп заявил, что если его переизберут, то тарифы на все китайские товары превысят 60 %.

Но это еще не все. Трамп намерен еще больше снизить зависимость Соединенных Штатов от китайской экономики путем:

постепенного отказа от импорта всех основных товаров из Китая в течение четырех лет,

запрета на получение федеральных контрактов американскими фирмами, работающими на аутсорсинге в Китае, а также

запрета на владение китайскими фирмами ключевой инфраструктурой в энергетическом, технологическом и сельскохозяйственном секторах.

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Более того, поскольку во время своего первого президентского срока Трамп запретил американским фирмам вкладывать средства в китайские компании, потенциально способные нанести ущерб американской национальной безопасности, вполне вероятно, что он сделает то же самое и во время своего второго президентства.

Поскольку китайская экономика демонстрирует замедление, а уровень безработицы среди молодежи остается довольно высоким - 14,9 %, Китаю нужны иностранные инвестиции, чтобы стимулировать свою экономику и наращивать экспорт.

К сожалению для Пекина, действия Трампа не только подорвут оздоровление китайской экономики, но и нанесут удар по амбициям Пекина - стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году - запретив американским технологическим компаниям инвестировать в КНР.

Индия на подъеме

Несмотря на то, что Трамп намерен ввести базовые 10-процентные пошлины на весь импорт, высокие тарифы на китайский импорт открывают огромные торговые перспективы для Индии. По мере того, как американская экономика пытается все больше отдалиться от китайской, американские компании будут стремиться диверсифицировать свои цепочки поставок, закупая товары в других странах.

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Индия может стать альтернативой Китаю по трем причинам:

Во-первых, в Индии процветает обрабатывающая промышленность при поддержке государства.

Во-вторых, в этой стране довольно много молодой рабочей силы, которая может поддержать эту отрасль.

В-третьих, Штаты считают, что Индия представляет меньшую угрозу для национальной безопасности, чем Китай.

На снимке: президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного выступления в Розовом саду Белого дома 26 июня 2017 года в Вашингтоне. Mark Wilson/getty images. Asia Times

Дальнейшее укрепление отношений с Вашингтоном может быть позитивно воспринято в Дели, учитывая, насколько возросло влияние Пекина в Южной Азии в рамках инициативы "Пояс и путь" - амбициозной китайской программы по объединению проектов "Экономического пояса Шёлкового пути" и "Морского Шёлкового пути XXI века".

США давно использовать Индию в качестве "противовеса Китаю" и стремятся сдержать влияние Китая с помощью альянса по безопасности Quad, в состав которого входят США, Индия, Япония и Австралия.

Проблема тарифов

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В январе 2018 года Трамп начал беспрецедентную торговую войну с Китаем, введя 25-процентные тарифы на китайский импорт. В ответ Пекин ввел собственные таможенные пошлины на американские товары, после чего китайско-американские отношения резко ухудшились. Кульминацией стал отзыв в 2019 году китайских гигантских панд из зоопарка Сан-Диего в Калифорнии (весьма символичный жест со стороны китайского правительства).

С одной стороны, тарифы, которыми Трамп обложил китайский импорт, должны были защищать интересы США. Но поскольку американская экономика в значительной степени зависит от китайского импорта, потребителям и компаниям в США пришлось платить за товары гораздо больше. К 2019 году тарифы Трампа привели к сокращению порядка 300 000 рабочих мест. Американская экономика начала сокращаться, и в 2020 году "игры с тарифами" обернулись для США огромными убытками в размере 316 миллиардов долларов.

Пекин опасается прихода к власти администрации "Трампа 2.0". С 2018 года Китай стремится минимизировать последствия торговой войны Трампа, проводя политику самообеспечения. Под этим подразумевается сокращение китайского импорта факторов производства в высокотехнологичной, электрической и автомобильной промышленности.

Однако способность Китая минимизировать свою зависимость от международного сообщества крайне невелика. Китайское руководство знает об этом, и эксперты считают, что одной из главных причин участия Си Цзиньпина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско было желание восстановить связи с Западом и привлечь в Китай столь необходимые иностранные капиталы.

Тайваньская проблема

В 2012 году Трамп опубликовал в своем твиттере культовую фразу из "Искусства войны" выдающегося китайского стратега Сунь Цзы: "Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.". Но если бы он прочитал остальную часть этого труда Сунь Цзы, то знал бы следующее: "если окружаешь войско противника, оставь открытой одну сторону; если он находится в безвыходном положении, не нажимай на него".

Трамп должен понять, что усиление агрессии Вашингтона по отношению к Китаю может только повредить безопасности Тайваня. Какое-то время желание Пекина объединиться с Тайванем было в основном продиктовано националистическими мотивами, нацеленными на легитимизацию "политики одного Китая". Но потребность в присоединении Тайваня вышла за рамки исторического азарта и переросла в экономическую потребность, что обусловлено развитием островного государства в области полупроводниковых технологий и нынешними проблемами китайской экономики.

Чип производства Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на Всемирной конференции по полупроводникам 2020 в Нанкине, восточная провинция Китая Цзянсу, 26 августа 2020 года.STR / AFP- Getty Images

Искусственный интеллект важен, потому что он принесет Китаю значительные экономические, технологические и военные выгоды. И если Китай хочет стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, ему необходимо наладить производство полупроводниковых кристаллов. Если Китай не сможет получить их посредством торговли, он может приобрести эти технологии силой, захватив Тайвань.

Чи Менг Тан - азиатский эксперт в области китайской внешней политики и "мягкой силы".