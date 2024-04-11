Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен

Даже если системы HAWK будут восстановлены, этого будет недостаточно для защиты критически важных объектов и фортификационных сооружений ВСУ
[ ] для раздела Блоги
2
2

реклама

ВСУ, по их собственному признанию, отчаянно нуждаются в средствах противовоздушной обороны. Большинство высокотехнологичных систем, ранее доставленных из США и Европы, либо уже уничтожены, либо исчерпали запас ракет-перехватчиков. Об этом пишет экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

 Даже если системы HAWK будут восстановлены, этого будет недостаточно для защиты критически важных объектов и фортификационных сооружений ВСУ. HAWK launcher. Photo: US Army

реклама



В настоящий момент НАТО судорожно пытается найти запасные ракеты и комплектующие для ЗРК Patriot. Германия, как и другие европейские страны, заявила, что на Украине не осталось ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Тем временем Норвегия пообещала Киеву новые ракеты NASAMS. Правда, есть нюанс - их сначала нужно построить. Европа уже передала все свои запасы ракет IRIS-T, а новые появятся не раньше 2025 года.

И вот теперь США объявили, что выделят 138 миллионов долларов в рамках "чрезвычайной помощи" для обслуживания и ремонта систем противовоздушной обороны HAWK, ранее переданных Украине.

Скорее всего, эта экстренная сделка будет осуществляться в кредит с небольшим шансом на то, что Украина когда-либо заплатит за нее. Возможно - в конечном итоге - она будет покрыта за счет гигантского пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, который ожидает одобрения Палаты представителей.

реклама



На Украине есть модернизированные ЗРК HAWK Phase III.  США обратились к Тайваню и Израилю с просьбой передать Киеву зенитно-ракетные комплексы I-HAWK (расшифровывается как улучшенный HAWK).  Тайвань принял решение избавиться от своих HAWK. Израиль заявил, что его HAWK находятся в очень плохом состоянии и не пригодны к эксплуатации.   В январе этого года Испания предоставила Украине один комплекс HAWK Phase III, а затем согласилась поставить еще шесть систем.

Из всего вышесказанного следует, что либо отправленные в Украину HAWKS испанского происхождения были повреждены или уничтожены, либо большинство из них признаны неработоспособными. В противном случае Госдепартамент не стал бы призывать к "экстренной" продаже Украине запасных частей, компонентов и ракет.

HAWK — это американская полумобильная система противовоздушной обороны, разработанная еще в 50-х годах прошлого века. В первоначальном варианте HAWK использовались вакуумные лампы и аналоговые компьютеры. Современные HAWK оснащены цифровыми вычислительными машинами и частично цифровыми радиолокаторами.  

В HAWK используются три радара: РЛС для обнаружения приближающихся угроз, радар подсветки для фиксации конкретной угрозы и бортовой полуактивный радиолокатор для наведения ракеты на цель. Каждый перехватчик оснащен осколочно-фугасной боевой частью.

реклама



Свой последний I-HAWK, используемый морскими пехотинцами, США сняли с вооружения еще в 2003 году. Тайвань снял с вооружения свою систему HAWK Phase III несколько лет назад, заменив ее собственной системой противовоздушной обороны Sky Bow III (Tien Kung). Израиль заменил HAWK на "Пращу Давида".

Госдеп США утверждает, что системы HAWK на Украине нуждаются в срочном ремонте и модернизации. Также в департаменте считают, что комплектующие и запасные ракеты можно взять со складов в США или за рубежом. Ну или изготовить заново.

"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен. The HAWK surface-to-air defense system. Photo: Defense Express

Многие полупроводниковые компоненты в HAWK были изготовлены в 1980-х годах, а это значит, что большинство из них представляют собой средние интегральные схемы (СИС), которые уже давно сняты с производства.  Маловероятно, что какой-либо чипмейкер согласится изготовить горстку подобных деталей. Поэтому компьютеры, системы наведения, управления огнем, радиолокаторы и бортовая электроника могут создать серьезные проблемы в процессе восстановления работоспособности этих устаревших комплексов. Да, возможно, некоторые детали удастся извлечь из неработоспособных систем.

реклама



США никогда не применяли в реальном бою свои системы HAWK или I-HAWK.  Однако ключевые союзники и друзья Вашингтона их использовали.  Даже Иран, у которого есть HAWK (Тегеран получил эти системвы до революции 1979 года) и который построил свою собственную версию Mersad их использовал. Кувейт также применял их против Ирака. Правда, кувейтские системы были уничтожены или захвачены Ираком. Израиль также использовал системы HAWK в боевых действиях.

Насколько хорошо HAWK противостоит современным угрозам, точно не известно.  Пентагон утверждает, что HAWK необходим для борьбы с низколетящими целями, такими как беспилотники. Хотя радиолокаторы HAWK были модернизированы, что позволило сделать их менее восприимчивыми к наземным помехам, способным заглушить сигнатуру РЛС низколетящего дрона, никто не может сказать, сможет ли эта система точно обнаруживать и отслеживать "пластиковые" БПЛА.  

Помимо проблем с одиночными угрозами, остается неясной и способность HAWK противостоять роям беспилотников или смешанным угрозам, например, комбинированным атакам БПЛА, крылатых ракет, планирующих бомб и сверхскоростных ракет.

Считается, что при тандемной стрельбе (две ракеты на цель) поражающая способность HAWK против самолетов составляет около 85%. Однако как HAWK будет действовать против тактических баллистических ракет или беспилотников, тоже неизвестно.

Дальность стрельбы модернизированных ракет HAWK составляет от 45 до 50 км, что позволяет отнести их к системам "средней дальности". Дальность действия российских управляемых авиабомб с УМПК составляет около 40 км, поэтому они могут запускаться по батареям HAWK в нескольких экземплярах с некоторой надеждой на успех... Но, если ВС РФ применят гиперзвуковое оружие, HAWK вряд ли уцелеет.

Украинцы в основном озабочены защитой своих ключевых городов и в первую очередь Киева. Если судить по воздушным атакам России на другие города (Одесса, Харьков), то там нет эффективных средств ПВО. ВСУ использовали ЗРК Patriot в своем контрнаступлении прошлым летом. Но, по сообщениям, часть из них было уничтожено. Совсем недавно очередная система Patriot была выведена из строя в окрестностях Киева.

Средства ПВО необходимы как для защиты критически важных объектов инфраструктуры, так и на поле боя для отражения воздушных атак. Даже если система HAWK на Украине будет отремонтирована этого будет недостаточно для защиты критически важных объектов и фортификационных сооружений ВСУ.ФАБ-1500М54 с УМПК

Подведем итог: На Украине больше нет эффективных средств ПВО, способных защитить критически важную инфраструктуру или остановить российские боевые самолеты на поле боя или вблизи него. К июлю Украина возможно получит старые, отслужившие свой срок F-16, но смогут ли они реально изменить ситуацию или уклониться от российских систем ПВО, большой вопрос. В отсутствие эффективных систем ПВО Россия доминирует в воздушном пространстве Украины.

Стивен Брайен занимал должность директора по персоналу подкомитета по Ближнему Востоку в комитете по международным отношениям Сената США и заместителя заместителя министра обороны по вопросам политики. 

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

россия сво пво
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
1
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
13
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
3
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
2
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
США обещают не допустить разработки Россией новых энергетических проектов
2
Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК в первом квартале 2024 года
+
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
Гибриды BYD с системой DM-i пятого поколения смогут проезжать без дозаправки и зарядки по 2000 км
+
Отечественный ситком "Букины" в 2006 году "предсказал" присоединение новых территорий к РФ
2
«Газпром» купил 134 000 лицензий «Ред ОС» и окончательно откажется от американской Windows
7
Раскрыт дизайн смартфона iQOO Z9 Turbo
1
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
1
Предмет добавленный Call of Duty: Modern Warfare 3 вызывает опасения у геймеров из-за цены в $80
+
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
6
Исследователи улучшили конструкцию лопасти ветрогенератора по образцу крыльев кондора
1
GamerTech представила перчатки с подогревом Magma Glove для профессиональных геймеров
+
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra выдержал падение с высоты 4000 метров
3

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
10
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
135
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
56
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
227
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
8
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19
Мультивселенная может быть намного, намного больше и сложнее, чем мы можем себе представить
5
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
14

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_03081
09:59
Т.е. уже "помогли" на 200 млрд баксов - не взлетело. Надо ещё "помочь" на 60 млрд баксов - теперь точно взлетит. Необучаемые дегенераты.
Сроки поставок ИИ-ускорителей Nvidia H100 сократились до минимальных за все время
Чаtо - Боt
09:58
Сейчас прибежит трусикер михайлов и завизжит, что "ви фсё вг'ёте!" З.Ы. "...Киевская область. Попадание в Трипольскую ТЭС. Горит! Прилет пришелся по корпусу с энергоблоками. Администрация области подт...
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
kitava
09:57
А если окажет то даром пропадут 3х летние.
Сроки поставок ИИ-ускорителей Nvidia H100 сократились до минимальных за все время
FelsheR-ZVZVZV
09:56
Российских брендов по бензопилам и прочему инструменту - очень много. Не позорься.
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
Легенда
09:56
Отличная статья, у меня тоже два SSD nvme.1 в.д black на 2tb, второй samsung 980 под систему. А ещё парни , я себе ветровочку на лето заказал, очень дорогая, говорю сразу. Элитная качество материала.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Легенда
09:55
Он и тут неплохо зарабатывает, зачем завод.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
daimos
09:55
Почему мне кажется, что zystax - особа женского пола?! Поток сознания безостановочный обо всем подряд и много. Откуда только время берется, на завод тебе надо или в поля
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Легенда
09:53
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
FelsheR-ZVZVZV
09:50
Дизель... ну хбз, соляра дороговато, так-то в уаз и на ослиной моче мог ездить.
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
Даня
09:49
шо опять.
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем