ВСУ, по их собственному признанию, отчаянно нуждаются в средствах противовоздушной обороны. Большинство высокотехнологичных систем, ранее доставленных из США и Европы, либо уже уничтожены, либо исчерпали запас ракет-перехватчиков. Об этом пишет экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Даже если системы HAWK будут восстановлены, этого будет недостаточно для защиты критически важных объектов и фортификационных сооружений ВСУ. HAWK launcher. Photo: US Army

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В настоящий момент НАТО судорожно пытается найти запасные ракеты и комплектующие для ЗРК Patriot. Германия, как и другие европейские страны, заявила, что на Украине не осталось ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Тем временем Норвегия пообещала Киеву новые ракеты NASAMS. Правда, есть нюанс - их сначала нужно построить. Европа уже передала все свои запасы ракет IRIS-T, а новые появятся не раньше 2025 года.

И вот теперь США объявили, что выделят 138 миллионов долларов в рамках "чрезвычайной помощи" для обслуживания и ремонта систем противовоздушной обороны HAWK, ранее переданных Украине.

Скорее всего, эта экстренная сделка будет осуществляться в кредит с небольшим шансом на то, что Украина когда-либо заплатит за нее. Возможно - в конечном итоге - она будет покрыта за счет гигантского пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, который ожидает одобрения Палаты представителей.

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На Украине есть модернизированные ЗРК HAWK Phase III. США обратились к Тайваню и Израилю с просьбой передать Киеву зенитно-ракетные комплексы I-HAWK (расшифровывается как улучшенный HAWK). Тайвань принял решение избавиться от своих HAWK. Израиль заявил, что его HAWK находятся в очень плохом состоянии и не пригодны к эксплуатации. В январе этого года Испания предоставила Украине один комплекс HAWK Phase III, а затем согласилась поставить еще шесть систем.

Из всего вышесказанного следует, что либо отправленные в Украину HAWKS испанского происхождения были повреждены или уничтожены, либо большинство из них признаны неработоспособными. В противном случае Госдепартамент не стал бы призывать к "экстренной" продаже Украине запасных частей, компонентов и ракет.

HAWK — это американская полумобильная система противовоздушной обороны, разработанная еще в 50-х годах прошлого века. В первоначальном варианте HAWK использовались вакуумные лампы и аналоговые компьютеры. Современные HAWK оснащены цифровыми вычислительными машинами и частично цифровыми радиолокаторами.

В HAWK используются три радара: РЛС для обнаружения приближающихся угроз, радар подсветки для фиксации конкретной угрозы и бортовой полуактивный радиолокатор для наведения ракеты на цель. Каждый перехватчик оснащен осколочно-фугасной боевой частью.

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Свой последний I-HAWK, используемый морскими пехотинцами, США сняли с вооружения еще в 2003 году. Тайвань снял с вооружения свою систему HAWK Phase III несколько лет назад, заменив ее собственной системой противовоздушной обороны Sky Bow III (Tien Kung). Израиль заменил HAWK на "Пращу Давида".

Госдеп США утверждает, что системы HAWK на Украине нуждаются в срочном ремонте и модернизации. Также в департаменте считают, что комплектующие и запасные ракеты можно взять со складов в США или за рубежом. Ну или изготовить заново.

"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен. The HAWK surface-to-air defense system. Photo: Defense Express

Многие полупроводниковые компоненты в HAWK были изготовлены в 1980-х годах, а это значит, что большинство из них представляют собой средние интегральные схемы (СИС), которые уже давно сняты с производства. Маловероятно, что какой-либо чипмейкер согласится изготовить горстку подобных деталей. Поэтому компьютеры, системы наведения, управления огнем, радиолокаторы и бортовая электроника могут создать серьезные проблемы в процессе восстановления работоспособности этих устаревших комплексов. Да, возможно, некоторые детали удастся извлечь из неработоспособных систем.

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США никогда не применяли в реальном бою свои системы HAWK или I-HAWK. Однако ключевые союзники и друзья Вашингтона их использовали. Даже Иран, у которого есть HAWK (Тегеран получил эти системвы до революции 1979 года) и который построил свою собственную версию Mersad их использовал. Кувейт также применял их против Ирака. Правда, кувейтские системы были уничтожены или захвачены Ираком. Израиль также использовал системы HAWK в боевых действиях.

Насколько хорошо HAWK противостоит современным угрозам, точно не известно. Пентагон утверждает, что HAWK необходим для борьбы с низколетящими целями, такими как беспилотники. Хотя радиолокаторы HAWK были модернизированы, что позволило сделать их менее восприимчивыми к наземным помехам, способным заглушить сигнатуру РЛС низколетящего дрона, никто не может сказать, сможет ли эта система точно обнаруживать и отслеживать "пластиковые" БПЛА.

Помимо проблем с одиночными угрозами, остается неясной и способность HAWK противостоять роям беспилотников или смешанным угрозам, например, комбинированным атакам БПЛА, крылатых ракет, планирующих бомб и сверхскоростных ракет.

Считается, что при тандемной стрельбе (две ракеты на цель) поражающая способность HAWK против самолетов составляет около 85%. Однако как HAWK будет действовать против тактических баллистических ракет или беспилотников, тоже неизвестно.

Дальность стрельбы модернизированных ракет HAWK составляет от 45 до 50 км, что позволяет отнести их к системам "средней дальности". Дальность действия российских управляемых авиабомб с УМПК составляет около 40 км, поэтому они могут запускаться по батареям HAWK в нескольких экземплярах с некоторой надеждой на успех... Но, если ВС РФ применят гиперзвуковое оружие, HAWK вряд ли уцелеет.

Украинцы в основном озабочены защитой своих ключевых городов и в первую очередь Киева. Если судить по воздушным атакам России на другие города (Одесса, Харьков), то там нет эффективных средств ПВО. ВСУ использовали ЗРК Patriot в своем контрнаступлении прошлым летом. Но, по сообщениям, часть из них было уничтожено. Совсем недавно очередная система Patriot была выведена из строя в окрестностях Киева.

Средства ПВО необходимы как для защиты критически важных объектов инфраструктуры, так и на поле боя для отражения воздушных атак. Даже если система HAWK на Украине будет отремонтирована этого будет недостаточно для защиты критически важных объектов и фортификационных сооружений ВСУ. ФАБ-1500М54 с УМПК

Подведем итог: На Украине больше нет эффективных средств ПВО, способных защитить критически важную инфраструктуру или остановить российские боевые самолеты на поле боя или вблизи него. К июлю Украина возможно получит старые, отслужившие свой срок F-16, но смогут ли они реально изменить ситуацию или уклониться от российских систем ПВО, большой вопрос. В отсутствие эффективных систем ПВО Россия доминирует в воздушном пространстве Украины.

Стивен Брайен занимал должность директора по персоналу подкомитета по Ближнему Востоку в комитете по международным отношениям Сената США и заместителя заместителя министра обороны по вопросам политики.