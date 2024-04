В условиях соперничества великих держав и ядерной неопределенности США остались со стареющими атомными подводными лодками, вооруженными межконтинентальными баллистическими ракетами, которые находятся не в самом лучшем состоянии.

США наращивают свой "опасно" устаревший ядерный арсенал. Пентагон пытается отремонтировать стареющие подводные лодки с баллистическими ракетами и МБР на фоне задержек с перевооружением и глобальной ядерной неопределенности. US launches a Minuteman III ICBM. Photo: US Air Force

В этом месяце издание Breaking Defense сообщило, что Пентагон из-за задержек с развертыванием преемников изучает стратегии по продлению сроков службы своих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и подлодок SSBN, которые их несут (SS - означает субмарина, B - баллистические ракеты, а N говорит о том, что судно оснащено ядерной силовой установкой).

По данным Breaking Defense, заместитель министра обороны по космической политике Джон Пламб заявил, - "Хотя Министерство обороны США и нацелено на модернизацию своей ядерной триады, в данный момент оно рассматривает стратегии, направленные на то, чтобы стареющие ПЛАРБ класса Ohio и МБР Minuteman III оставались готовыми к реагированию на конфликты в течение более длительного времени, чем предполагалось изначально".

Далее в материале говорится о том, что минобороны США пересматривает программу Sentinel ВВС США после того, как расходы на ее реализацию выросли более чем на 37% — это настолько значительное превышение, что на языке Пентагона оно квалифицируется как нарушение закона Нанна-МакКерди (Nunn McCurdy breach). В статье отмечается, что в соответствии с условиями упомянутого выше закона, министр обороны Ллойд Остин должен принять меры, чтобы определить, может ли быть продолжена эта программа, и, если да, то подтвердить ее перспективность.

Breaking Defense сообщает, что судостроение ВМС США страдает от системных проблем в промышленной базе. Это привело к серьезным 12-16-месячным задержкам в строительстве ПЛАРБ класса Columbia, строительством которой занимаются General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries.

В отчете говорится, что единственной из всех программ по модернизации ядерного арсенала, которая строго придерживается запланированных сроков, остается бомбардировщик ВВС США B-21. Однако, несмотря на соблюдение сроков, Northrop Grumman понесла финансовые потери в размере 1 миллиарда долларов на первоначальном производстве, которые компания обязана покрыть в соответствии с условиями контракта с ВВС по фиксированной стоимости.

Breaking Defense сообщает, что комиссия американского конгресса по ядерным воружениям предупредила, что подход Пентагона к модернизации своего ядерного потенциала основан на графике "точно в срок", при котором устаревшие системы выводятся из эксплуатации сразу же после внедрения новых платформ.

В публикации отмечается, что комиссия предложила ряд мер для решения проблемы нехватки мощностей, вызванной задержками в модернизации. В качестве альтернативы предлагается выделить средства на модернизацию ПЛАРБ класса Ohio. Другой вариант - распределение существующих ядерных боеголовок между оставшимися в строю ядерными платформами.

Издание отмечает, что американские МБР играют важную роль в ядерном сдерживании, однако их полезность сводится к их уязвимости, что вызвало массу споров об их эффективности по сравнению с ядерным оружием авиационного и морского базирования.

В качестве положительного момента, пишут эксперты, следует отметить, что МБР действуют как "ракетная губка", оттягивая на себя приближающиеся ракеты противника. Таким образом, противник, наносящий упреждающий удар, вынужден использовать достаточное количество ракет, чтобы уничтожить все рассредоточенные ядерные шахты. МБР также обеспечивают возможность нанесения первого удара, поскольку почти все они находятся в состоянии боевой готовности и могут быть подготовлены к пуску в считанные минуты. An LGM-30G Minuteman III ICBM in its silo. Photo: Twitter / Screengrab

Американские военные эксперты Стив Феттер и Кингстон Рейф в своей статье War on the Rocks за октябрь 2019 года отмечают, что МБР могут послужить трипвайром, вынуждая противника атаковать материковую часть США напрямую, что приведет к взаимному гарантированному уничтожению. Феттер и Рейф утверждают, что МБР являются защитой от скрытых уязвимостей американских сил ядерного сдерживания морского базирования.

Вместе с тем они считают, что арсенал МБР США имеет ряд недостатков, а именно: они не смогут пережить крупномасштабную ядерную атаку, если не будут запущены в первые 30 минут между обнаружением приближающейся ракеты и ее ударом. При этом ядерная доктрина США "запуск при атаке" предусматривает лишь 10-минутное время реагирования.

Они также утверждают, что арсенал МБР является избыточным, поскольку американских бомбардировщиков и ПЛАРБ более чем достаточно для нанесения второго удара. Авторы считают, что МБР не обладают какими-либо уникальными возможностями по сравнению с бомбардировщиками и ПЛАРБ. Более того, по их словам, МБР менее гибкие, чем бомбардировщики и ПЛАРБ.

По мнению Тоби Далтона и других специалистов, написавших в сентябре 2022 года доклад для Фонда Карнеги за международный мир, конвенциальная атака на американские МБР с помощью гиперзвукового оружия приведет к проблеме - а стоит ли отвечать ядерным возмездием. Кроме того, пишут эксперты, чтобы поразить цели в Китае или КНДР, американским МБР придется пролететь над территорией России, что создаст риск ядерной войны на два фронта.

Хотя ПЛАРБ и считаются основным средством ядерного сдерживания, долгосрочная программа США по разоружению, растущие расходы и технологический прогресс могут постепенно поставить под сомнение их актуальность, считают они.

В своей публикации для Австралийского колледжа национальной безопасности в феврале 2020 года профессор аспирантуры ВМС США Джеймс Виртц обращает внимание на необходимость сохранения подводных сил ядерного сдерживания. Он объясняет это их живучестью, способностью к нанесению второго удара и возможностью удерживать цели под угрозой после ядерной или конвенциональной атаки.

Вместе с тем Витц подчеркивает, что заявление администрации Обамы о ядерном разоружении как долгосрочной цели США означает, что каждое новое поколение американских ПЛАРБ имеет на 40 процентов меньше кораблей, чем предыдущее. А ПЛАРБ следующего поколения, разработка которых начнется в 2060 году, будет насчитывать всего семь единиц.

По мнению Витца, совокупность высоких затрат на размещение нескольких боеголовок на дорогостоящих платформах и тенденция к ядерному разоружению могут подорвать поддержку американской программы ПЛАРБ. И скорее всего, ПЛАРБ класса "Колумбия" станет последней американской SSBN. Кроме того, пишет он, ходят разговоры о том, что США, возможно, придется довольствоваться всего 10 ПЛАРБ класса Columbia.

Виртц также упоминает о возможности появления технологических "черных лебедей", которые изменят актуальность ПЛАРБ. Достижения в области искусственного интеллекта, сенсорных технологий и подводной связи могут сделать океаны "прозрачными" к 2050 году, а это значит, что все типы субмарин можно будет обнаружить независимо от достижений в области стелс-технологий.

В августе 2023 года издание South China Morning Post сообщило, что в Китае разработан сверхчувствительный детектор для подводных лодок, способный обнаруживать практически неразличимые пузырьки, образующиеся из-за магнитогидродинамического эффекта при погружении атомной подводной лодки.

Кроме того, в сентябре прошлого года Asia Times сообщила, что Китай разработал терагерцовое устройство, способное обнаруживать колебания размером 10 нанометров, создаваемые низкочастотным источником звука в открытом море. Сообщается, что эти волны могут быть использованы для обнаружения подлодок и идентификации их модели. Все это может привести к возникновению более серьезных проблем, связанных с соперничеством великих держав и возможным распространением ядерного оружия.

Подводная лодка класса "Огайо" приближается к мосту Мира Мубарака во время транзита через Суэцкий канал, 5 ноября 2023 года. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jonathan Word)

В статье, опубликованной в этом месяце, журнал The Economist пишет, что мир может столкнуться с периодом ядерной неопределенности - в частности, для США и их союзников неопределенность может быть вызвана военным конфликтом на Украине и наращиванием ядерного арсенала КНР.

The Economist также сообщает о серьезных различиях между ядерной политикой администраций Трампа и Байдена: первый выступал за усиление ядерного потенциала с помощью ядерной программы крылатых ракет на подводных лодках (КРМБ-Н), а второй пытается отменить эту программу как ненужную и придерживается более ограниченной ядерной политики.

Издание отмечает, что такая непоследовательность может вызвать вопросы о надежности американского ядерного зонтика и расширенных гарантий сдерживания.

По мнению аналитиков The Economist, такая неоднозначность может привести к